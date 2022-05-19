Американские законы, курьёзные и не очень

Топ-10 американских законов, которые сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься.

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Памятник легенде о «Красном призраке» в Аризоне

Уважение к праву и стабильность законодательства – отличительные признаки развитого государства. Всего этого нам сейчас довольно сильно не хватает. В истории России за последние сто лет дважды переписывали весь корпус законов: сначала Советская Россия стирала царское наследие, а потом уже Россия новая переделывала законы социалистического государства.

Мы невольно привыкли жить в таких условиях, когда законы меняются быстрее, чем их успеваешь прочитать. Однако так происходит не везде. Многие страны относятся к праву очень бережно. Действие однажды принятых законов в них происходит не только десятилетиями, но порой даже и столетиями, как в Великобритании.

Хотя некоторые такие акты уже давно стали неактуальны и в реалиях дня сегодняшнего смотрятся странно и даже чудаковато, эти закон не торопятся менять в угоду политической моде. Такое бережное отношение к закону гарантирует людям главное – они уверены, что и завтра, и послезавтра будут жить по понятным, предсказуемым правилам, могут планировать свою жизнь на годы и десятилетия.

Хороший пример такого отношения к закону покажем сегодня на опыте Соединённых Штатов Америки. Мы составили топ-10 удивительных законов, которые встречались в истории США. Несколько странных, интересных, но очень иллюстративных случаев.

10 место — в штате Канзас запрещено играть в снежки

В столице штата Канзас, городе Топика, до недавнего времени действовало постановление, согласно которому всякий, кто бросает снежок в общественных местах, мог быть оштрафован на 499 долларов и даже заключён в тюрьму на 179 дней. Это была часть местного законодательства, по которому запрещено бросать камни и другие снаряды в общественную или частную собственность или людей.

Нюанс здесь в том, что снежки по местным правилам рассматривались как «другие снаряды», и в 2005 году под действие этого постановления попал сам мэр Топики, Билл Бантен. Он как-то раз промахнулся с 10 метров, кинув снежок в дерево, старшеклассница Кристен Аберле обратила внимание главы города, что он таким образом совершил правонарушение, и чиновник в ответ заявил, что вынужден сдаться в полицейский участок, чтобы признаться в проступке.

Мэр Бантен заявил, что даже не догадывался об этом законе и что он непременно попросит городского прокурора удалить часть о снежках из постановлений, чтобы тюрьмы Канзаса не наполнились детьми, которые, лепили снеговика, увлеклись и устроили бой в своих дворах.

9 место — в штате Аризона запрещено охотиться на верблюдов

«Как это может быть?!», — воскликнет любой читатель, который помнит, что в Аризоне, да и вообще в США не водятся дикие верблюды. Они там могут быть разве что в цирках или зоопарках, и не странно ли тогда запрещать охоту на них? ! История эта, как водится, куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

В середине 19-го века в армии США проходил эксперимент, который назывался «Верблюжий корпус». Военное министерство искало способ, как армии эффективно действовать в засушливых и пустынных районах страны. Для этого специальным рейсом на авианосце из Туниса, Турции и Египта доставили несколько десятков верблюдов. Никто не знал, как поведут себя гости на непривычном для них континенте, поэтому для персонала установили строгие правила ухода, поения и кормления животных. Запрещалось ставить над ними любые эксперименты на выносливость и, конечно же, применять оружие.

Верблюжий корпус использовался, в основном, для разведки местности между Техасом и Калифорнией. Животные хорошо проявили себя в нескольких экспедициях и уже почти акклиматизировались в США, но тут разразилась гражданская война между Севером и Югом. Верблюжий корпус переходил из рук в руки: северяне пробовали доставлять на животных почту, а южане — возить багаж, но в целом эта попытка использовать заморских животных себя не оправдала. В 1864 году верблюдов продали на аукционе частным владельцам, и на этом эксперимент завершился.

Война закончилась, а строгие правила, написанные для Верблюжьего корпуса, отменять не стали. Тем более, что по легенде, один дикий верблюд в Аризоне всё же есть. Эта легенда называется «Красный призрак». Она гласит о большом красном верблюде, на спине которого восседает человеческий скелет. Если вы когда-нибудь будете в городе Кварцсайт, то даже увидите памятник этой легенде.

На самом деле ничего мистического в этом явлении нет. В 1893 году один фермер застрелил одичавшего верблюда у себя во дворе и обнаружил, что действительно к седлу привязан уже давно мёртвый наездник. Но уже даже тогда фермера не судили за незаконную охоту на верблюдов. Не то, что у нас за лосей.

8 место — в штате Висконсин есть специальный закон, разрешающий есть сушёную рыбу

Далеко не всякая рыба провинилась перед обитателями Висконсина так, что пришлось принимать специальный закон, а только та, из которой делают лютефиск. Это довольно специфичное блюдо, которое у нас в России знают мало, а в Норвегии и Швеции оно считается частью национальной кухни. На зиму там заготавливают большое количество сушёной трески.

Когда приходит время, то рыбу замачивают в щёлочи, чаще всего — в каустической соде, держат в ней три дня, а потом вымачивают ещё неделю в обычной воде. Получившуюся массу жарят, варят, пекут и подают на стол. Специфика лютефиска в том, что он за время готовки он приобретает совершенно невыносимый запах. Те, кто рискнули его попробовать, говорили, что он похож на крысиный яд или даже оружие массового поражения. Лютефиск нельзя есть серебряными столовыми приборами, потому что он просто разъедает их.

Неудивительно, что во многих местах лютефиск отнесён к токсичным веществам, которые люди едят на свой страх и риск. Некоторые даже получают при этом химические ожоги. А вот в штате Висконсин решили, что ограничивать людей в их кулинарных пристрастиях не стоит. Там приняли специальный акт, в котором указали, что лютефиск не является токсичным, его можно употреблять, ограничивать в этом вас не будут.

7 место — в штате Алабама незаконно носить мороженое в заднем кармане

Такой странный запрет в Алабаме тоже имеет своё рациональное объяснение. Он действительно существует в штате и относится к категории устаревших законов. Лет сто-сто пятьдесят тому назад он не вызвал бы ни у кого вопросов, а сейчас уже приходится задумываться, в чём тут смысл.

Такой необычный запрет власти ввели из-за конокрадов. Воровать лошадей напрямую было рискованно, поэтому преступники придумали, как относительно честным способом избегать наказания. Они засовывали рожок пломбира в задний карман и проходили мимо животного. Каждая лошадь немного сладкоежка и не откажется от порции лакомства. Она тянулась за мороженым, а конокрад немного отходил, и так потихоньку уводил скакуна как можно дальше. Строго говоря, преступник даже не притрагивался к лошади при этом.

Затем, когда он убеждался, что за ним уже точно никто не наблюдает, конокрад, наконец, забирал животное себе. Если впоследствии кто-то обвинял его, то он возражал, говоря, что просто нашёл бесхозяйную лошадь там, где за ней никто не следил. Сейчас в Алабаме так уже никто не делает, конечно, но запрет остался.

Некоторые используют его, чтобы привлечь к себе внимание. Например, фотограф Оливия Лохер, узнав о таком чудном законе, опубликовала фото с рожком пломбира в заднем кармане джинс в своём блоге в Tumblr и получила более 20 тысяч лайков.

6 место — В штате Мичиган запрещено кидаться осьминогами

Этот запрет относительно молодой, ему всего 14 лет, и он характерен тем, что его часто и удовольствием нарушают. Свидетельством тому многочисленные видео, заполонившие ютуб. Его появлением мы обязаны хоккейной команде Detroit Red Wings.

15 апреля 1952 года братья Пит и Джерри Кузимано бросили на лёд стадиона «Олимпия» осьминога, что по числу ног символизировало восемь побед, необходимых команде для победы в серии плей-офф Кубка Стэнли. Маскот Detroit Red Wings — тоже осьминог, его зовут Эл.

Неизвестно, насколько сильно это помогло хоккеистам, но они выиграли Кубок, одержав победу во всех восьми матчах. С тех пор традиция фанатов неизменна — во время игр любимой команды они закидывают лёд осьминогами. В 1995 году накидали аж 36 штук. У Red Wings даже появился в персонале ответственный за то, чтобы убирать осьминогов с арены. В 2008 году менеджер, который делал это, Эл Соботка, стал известен тем, что раскручивал осьминогов над головой, пока ходил по катку, и это очень не понравилось чиновникам от НХЛ. Они наложили на Red Wings штраф в 10 тысяч долларов и запрет на продолжение традиции.

Как легко догадаться, продержался он недолго. Фанаты немного потерпели, но уже в том же сезоне возобновили регулярно закидывать морепродуктами арену команды. За это уже не штрафуют, что, впрочем, не делает саму традицию менее странной.

5 место — в Техасе дети не имеют права носить необычные причёски

В Техасе сразу несколько городов приняли отдельные законы, которые регламентировали форму и длину причёсок у детей. Это странно, но тем не менее объяснимо. В городе Мескит так пытались решить проблему уличных банд, члены которых старались носить запоминающиеся одинаковые причёски. В городе Монт-Белвью пошли дальше и установили дресс-код вообще для всех обучающихся.

Этот школьный дресс-код, на примере округа Барберс-Хилл, вероятно, очень понравился бы нашим ревнителям традиционных ценностей. Он настолько подробно описывает причёски, что становится немного неуютно.

Так, в школах округа запрещены неестественный цвет волос (например, алый, фиолетовый, синий, зелёный, оранжевый) . Волосы учащихся мужского пола ни в коем случае не должны опускаться ниже бровей спереди, ниже мочек ушей и ниже верхней части воротника футболки.

Естественно, это не могло не вызвать проблем уже в наше толерантное время. Например, в 2017 году Джессика Оутс не смогла отдать в детский сад своего сына Джейбиза, так как, по мнению школьной администрации, у него были слишком длинные волосы. Но настоящий скандал развернулся в 2020 году, когда старшекласснику ДеАндре Арнольду отказали в возможности прийти на выпускной и получить аттестат в торжественной обстановке. Да, тоже из-за причёски.

Ученику предложили постричься в соответствии со строгими стандартами школы и только после этого получить документ. Его дреды не мешали учителям преподавать ему в течение года, но к выпускным они вспомнили об этом строгом правиле. По мере того, как ситуация с Арнольдом получала всё большую огласку, люди всё чаще называли политику школы расистской. Однако в школе возражали, говоря, что просто следуют правилам, законам страны, и ожидают того же от учащихся.

Наконец, судья постановил, что политика школы в этом вопросе была дискриминационной и аттестат всё же надо выдать ученику, независимо от того, какая у него причёска. А законодательное собрание штата Техас уже в 2021 году согласилось рассмотреть отдельный законопроект о запретах в школах и на рабочих местах на дреды и другие необычные причёски. Так что этот странный запрет, можно сказать, уже почти история.

4 место — в Алабаме женщинам запрещено носить обувь на шпильке

Хотя многие компании пытаются устанавливать свой дресс-код для сотрудников, мало кому приходило в голову регулировать его законодательно. В городе Мобил муниципальный совет столкнулся с нестандартной ситуацией. С 1957 по 1959 годы около пятидесяти женщин подали иски к коммунальным службам из-за того, что шпильки застревали в стыках тротуаров и дренажных решётках, вследствие чего они подворачивали ноги и ломали обувь.

Иски, что интересно, они выигрывали. В итоге отцы города оказались в сложной ситуации — чтобы избегать новых судов, им нужно было бы практически перестроить всю дорожную систему в городе. Таких денег у Мобила не было, и они придумали, как им казалось, изящное решение — запретили шпильки. Чиновники говорили, что это не более строгое ограничение, чем, например, пристёгиваться в машине. Просто забота о безопасности горожан.

С октября 1959 года в Мобиле нельзя носить обувь на каблуках более 3 сантиметров 8 миллиметров в высоту и менее 2,5 сантиметров в диаметре. Штраф за нарушение закона составлял тогда 5 долларов, но это постановление можно было законно не исполнять.

Достаточно всего лишь подать в мэрию заявку на бесплатное разрешение, которое позволяло женщинам носить обувь со шпильками в обмен на согласие не подавать в суд на город, если они упадут. Миссис Бетти МакНатт стала первой, кто получил разрешение на ношение высоких каблуков.

Мобил — не единственный город, в котором власти попытались запретить высокие каблуки. Схожие запреты действуют в памятной российскому зрителю Санта-Барбаре и местечке под названием Carmel-by-the-sea.

Справедливости ради стоит отметить, что в других местах, например, в авиакомпании US Airways, наоборот, заставляли стюардесс носить туфли с высокими каблуками, что им довольно сильно не нравилось. Но в наше прогрессивное время такие требования быстро поотменяли, поскольку сочли их дискриминационными. А вот запрет шпилек в Алабаме всё ещё жив.

3 место — В Лос-Анджелесе собакам нельзя лаять дольше десяти минут

Вероятно, самый свежий из странных законов. Он появился в 2011 году, и, так же, как предыдущий, был вызван судебным разбирательством. В городской суд Лос-Анджелеса обратился Гэри Леонард, которого больше года мучил пронзительный лай маленькой соседской собачки. Он бесил его днём и ночью, пока окончательно не вымотал все нервы. Уговоры соседа не помогли, пришлось писать жалобу.

Неизвестно, жили ли местные судьи тоже неподалёку, но они полностью поддержали Леонарда и обязали городские власти внести поправки в городские законы о содержании питомцев. Теперь собаки в Лос-Анджелесе могут бесплатно лаять лишь первые десять минут или не более 30 минут каждые три часа. Ответственными за измерение продолжительности лая назначены сотрудники городских служб контроля.

Штрафы нешуточные, в отличие от незаконного ношения шпилек. Если ваша собака лаяла дольше положенного, то придётся в первый раз заплатить 250 долларов, за повторное нарушение — 500, а за третий — уже 1000. Лаять в Лос-Анджелесе дорого.

Если вы думаете, что до такого оригинального хода додумались только американские чиновники, то ошибаетесь. В 2018 году депутаты Новосибирской области тоже пытались провести в местный закон поправку, по которой хозяин домашнего животного должен был отвечать за лай и вой собаки в ночное время. Об этом ещё Ургант рассказывал. Пришлось переписывать так, чтобы выглядело нормально.

2 место — в Чикаго за взрыв атомной бомбы в черте города полагается штраф 500 долларов

В числе прочих странных законов, которые существуют в США, часто упоминается акт, согласно которому взрыв атомной бомбы в пределах города облагается штрафом в размере 500 долларов. Такой закон действительно есть в Уставе Чикаго и ещё одного города в Калифорнии под названием Чико. В отличие от историй со шпильками и причёсками, у этого запрета есть довольно печальное основание.

В начале 1960-х годов к северу от Чико построили шахты для размещения межконтинентальных баллистических ракет «Титан-1». Ракетная площадка была частью 851-й стратегической ракетной эскадрильи ВВС США, и всё время, пока она строилась, против неё протестовали местные жители.

Через месяц после ввода в строй на площадке произошла крупная авария, в ходе которой из-за неполадок с системой вентиляции в шахте взорвался скопившийся газ. По заверениям властей, утечки радиации не произошло, однако эта авария стала одной из крупнейших на ядерных объектах США. Шумихи в прессе удалось избежать благодаря тому, что в это же время состоялся успешный полёт американского астронавта Скотта Карпентера вокруг Земли, о чём писали все СМИ.

Буквально через две недели взрыв на другой шахте уже повлёк за собой гибель одного рабочего. На этот раз огласки избежать не удалось. Заметки об инциденте до сих пор можно найти в опубликованных архивах газет того времени.

Министерство обороны на фоне массовых выступлений участников движения против ядерного оружия было вынуждено закрыть программу, а города ввели в действие постановление о полном запрете в ответ на состоявшиеся бедствия в качестве формы протеста.

Уставы Чико и Чикаго предусматривают, что эти города объявляются зоной, полностью свободной от ядерного оружия и включают запрет не только на испытания, о котором сказано в каталоге странных законов США, но и на любые исследования вообще.

Вот как звучит этот пункт Устава:

Никому не дозволяется проектировать, производить, развёртывать, использовать, поддерживать или хранить в городе ядерное оружие, компоненты ядерного оружия, системы доставки ядерного оружия или компоненты системы доставки ядерного оружия.

В самих статьях размер санкции не указан, но он следует из разделов, касающихся нарушений устава вообще. Атомный хулиган должен будет заплатить штраф — 500 долларов в Чико и одну тысячу долларов в Чикаго, или провести 30 дней в тюрьме. Столь незначительная сумма объясняется тем, что запрет установлен городскими властями на своём уровне, а не введён федеральным законом.

1 место — в штате Аляска запрещено сбрасывать лосей с низколетящих самолётов

На многих как англоязычных, так и русскоязычных сайтах в числе «дурацких законов США» упоминается существующий в штате Аляска запрет выбрасывать лосей из самолётов, однако мало где даётся разъяснение, почему там приняли такое решение.

Департамент охоты и рыбной ловли Аляски (ADFG) действительно установил жёсткие правила для любителей добыть дикого зверя в штате. В частности, во время охоты запрещено использовать вертолёт и рацию (кроме случаев спасения терпящих бедствие) . Однако, несмотря на объёмность этих правил (144 страницы) , в них нет ничего о случаях сбрасывания лосей или их туш.

Кроме того, на Аляске действует ряд законов, которые призваны помочь в борьбе с браконьерством. В частности, в штате запрещено подпаивать лосей алкоголем, а также наблюдать за ними с самолёта. Курьёзный случай с самолётами, на самом деле, не имеет к «лосиным законам» отношения, и был вызван совсем другими обстоятельствами.

До 2009 года в городке Талкитна на Аляске проводился «Фестиваль лосиного помёта» — мероприятие, которое включалось в список «10 самых странных фестивалей мира». Главным событием в нём была лотерея, для которой жители собирали лосиный помёт, покрывали его глазурью и наносили номера. Затем груз упаковывали в мешок, поднимали на воздушном шаре или вертолёте и сбрасывали в парке на заранее приготовленную мишень. Тот помёт, который оказывался ближе всех к центру мишени, побеждал.

Фестиваль привлёк внимание радикальной экологической организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) , которая поняла название Moose Dropping слишком буквально и решила, что в Талкитне сбрасывают лосей с вертолёта.

PETA направила городу гневное письмо, которое власти восприняли как шутку. Они отправили экологам ответ, в котором заверили, что во время проведения лотереи ни один лось не пострадал. Однако защитники животных на этом не остановились и вновь потребовали от Талкитны запретить бесчеловечное, по их мнению, обращение с животными. Тогда город ответил, что лоси, используемые в лотерее, специально обучены и вообще наслаждаются фестивалем, кроме того, к каждому из них приставлен ветеринар.

В завершение странной переписки жители взяли чучело лося из холла отеля, пристегнули к нему защитные подушки, сфотографировали и отправили его в PETA. Это окончательно взбесило зоозащитников и они обратились в суд. Там ситуация, наконец-то прояснилась. Власти постановили, что сбрасывать лосей с самолёта нельзя, хотя жители Талкитны и не собирались этого делать.

Талкитна вообще знаменита творческим отношением горожан к своей жизни. Этот город хорошо известен ещё и тем, что мэром города с 1997 по 2017 годы в нём был кот по кличке Стаббс. Настолько не понравились кандидаты, которые выдвигались на выборах, что решили — лучше уж кот. И ничего, двадцать лет так прожили.

Законы и фейки

Как мы с вами убедились, своим появлением курьёзные законы в США зачастую обязаны совершенно серьёзным причинам. Например, в Аризоне незаконно иметь в доме больше двух фаллоимитаторов, потому что так ревнители морали боролись за нравственность. Тот, у кого дома насчитывалось больше шести секс-игрушек, объявлялся распространителем непристойности. Правда, как вычислялись эти рассадники разврата, нам неизвестно.

Некоторые запреты носили характер ковровых бомбардировок, хотя и были продиктованы первоначально разумными причинами. В Болдуин-Парке в Калифорнии пытались бороться с лихачами на велосипедах и запрещали им кататься практически везде, даже в бассейнах. А в Орегоне решили, что незаконно делать физические упражнения, управляя автомобилем по шоссе. Потому что гонка, как решили местные законодатели — это деятельность с участием автомобилей, призванная продемонстрировать физическую выносливость.

В интернете есть огромное количество подборок так называемых «глупых законов» разных стран. Пользователи рассказывают о самых странных и необычных законах, которые встречаются в книгах или на практике. Вы без труда найдёте один из каталогов дурацких постановлений по первому же запросу в поисковике. Однако очень многие из них грешат тем, что не проверяют информацию. Желая привлечь и поразить читателя, они рассказывают об откровенно выдуманных законах или преувеличивают написанное в них так, что документ кажется глупым.

Такова, например, история про якобы закон штата Айова, который ограничивает длительность поцелуя пятью минутами. Хотя этот слух циркулирует в соцсетях годами, ему нет никакого подтверждения. По всей видимости, это была просто удачная шутка, которую так часто пересказывали, что стали воспринимать за правду.

Пользователи любят цитировать, например, одно городское постановление, которое запрещает привязывать аллигаторов к пожарным гидрантам. На самом деле постановление запрещает привязывать к пожарным гидрантам вообще всех животных, что выглядит разумной мерой.