Когда силовики застрелили известного местного жителя, власти не стали расследовать дело. После этого протесты начались с новой силой: власти силой подавляют митинги, СМИ сообщают о 25 убитых памирцах.

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В таджикской автономной области Горный Бадахшан возобновились беспорядки после того, как власти отказались выполнять требования протестующих — в том числе расследовать убийство местного жителя, застреленного в ноябре 2021 года.

Протестующие отказались расходиться, а прокуратура объявила «антитеррористическую операцию».Власти назвали происходящее провокацией «преступной группировки» ради «нарушения общественной безопасности. Интернет в регионе отключили, а местным СМИ запрещают освещать протесты.

По данным МВД, во время майских митингов погибли восемь протестующих и один полицейский. Зарубежные СМИ сообщают о 25 погибших, а местные жители насчитывают не менее 40 жертв.

Чем необычен Горный Бадахшан

Горно-Бадахшанская автономная область занимает 45% территории страны, но там проживает всего 3% населения Таджикистана. Регион считают самой слабоконтролируемой властями областью в стране. Ситуацию обостряют засилье местных «авторитетов» и усиление позиций Китая.

Красным цветом выделена Горно-Бадахшанская автономная область

Жители горного региона говорят на памирском языке (диалектов несколько, почти все относятся к той же восточно-иранской группе, что и таджикский), а исповедуют исмаилизм, течение шиитской ветви ислама, в то время как большая часть таджиков — сунниты, пишет «Коммерсантъ».

Чиновники, назначенные из Душанбе, в регионе редко пользуются доверием жителей. Большее влияние имеет оппозиция или «авторитеты». Власти считают их членами ОПГ, а административный центр, город Хорог, перегорожен блокпостами.

Как убийство местного жителя привело к протестам

В ноябре 2021 года милиционеры при задержании убили 29-летнего Гулбиддина Зиебекова, который находился в розыске по обвинению в захвате заложника организованной группой и разжигании вражды. Тогда жители Хорога принесли тело убитого к администрации и потребовали привлечь силовиков к ответственности.

Гулбиддин Зиебеков

Митинг перерос в столкновения с милицией — пострадали десятки человек, трое погибли. После этого власти пообещали расследовать убийство памирца, наказать виновных и не задерживать протестующих. Однако этого не произошло: в феврале 2022 года милиция начала задерживать местных лидеров протеста, а также уроженцев Горного Бадахшана, проживавших за рубежом.

В начале года из России в Душанбе вывезли неформального лидера памирской молодежи Амриддина Аловатшоева. В апреле его приговорили к 18 годам колонии по обвинению в захвате заложника. Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, который записал видеообращение к памирцам со словами поддержки протестов, тоже депортировали из России, а 13 мая приговорили к 8,5 годам колонии по статье о призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Амриддин Аловатшоев

Как игнорирование требований властями повлекло новую волну протестов

После приговора Чоршанбиеву, 14 мая, началась новая волна протестов. По оценкам местных СМИ, на «сход» собралось от двухсот до тысячи жителей Хорога. Протестующие потребовали отставки главы области и мэра Хорога, снятия всех блокпостов в городе, прекращения уголовного преследования местных жителей по политическим мотивам, привлечения к ответственности виновных в смерти Зиебекова, освобождении Аловатшоева и Чоршанбиева, прекращения милитаризации и отказе властей от практики похищения выходцев из региона.

15 мая на местном телевидении выступил прокурор Горно-Бадахшанской автономной области Парвиз Орифзода. Он назвал прошедший накануне митинг «незаконной акцией», заявил, что будет рассматривать действия организаторов как терроризм, и пообещал жестко пресекать попытки новых протестов.

На следующий день, 16 мая, количество силовиков в Хороге увеличилось: в город прибыли бронетранспортеры, на улицах появились вооружённые люди с автоматами. К вечеру к центру города направилась «огромная толпа» протестующих, но милиция перекрыла им дорогу, использовала резиновые пули и слезоточивый газ. Погиб 30-летний Замир Назаршоев, от двух до шести человек получили ранения. Местные телеграм-каналы сообщают, что в регионе отключали интернет, а также аналоговую мобильную связь.

Несмотря на перекрытия по всему городу, памирцы продолжали собираться в разных районах. Местные телеграм-каналы сообщали, что жители Рушана перекрыли дорогу и не пропустили военные грузовики из Душанбе. Переговоры ни к чему не привели и солдатам, как утверждали источники Pamir Daily News, пришлось возвращаться обратно.

Как ответили власти, развернувшие «антитеррористическую операцию»

Генеральная прокуратура Таджикистана пригрозила закрытием изданию «Азия плюс» за «одностороннее» освещение митингов в Хороге и «дестабилизацию ситуации в стране». Редакция отказалась от публикации новостей о происходящем. На журналистов «Настоящего времени» и местной «Радио Свободы» напали люди в штатском и отобрали технику. Прокуратура также назвала главным организатором митингов независимую журналистку Улфатхоним Мамадшоеву и задержала её.

18 мая министерство внутренних дел Таджикистана объявило о начале «антитеррористической операции» в Рушанском районе. В ведомстве заявили, что днём ранее около 200 «членов организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации» заблокировали участок международной дороги Душанбе — Кульма. В МВД добавили, что «преступники» действовали при «поддержке иностранных наёмников».

Pamir Daily News сообщил, что в административном центре снайперы вели огонь по местным жителям. По их данным, в перестрелках погибли как минимум 11 гражданских, восемь были ранены. Политолог Андрей Серенко сообщил, что после воздушного удара с вертолёта погибли около семи человек.

МВД Таджикистана заявило о восьми убитых «участниках организованной преступной группировки», 11 раненных, 70 задержанных активных «членов ОПГ». Ведомство утверждало, что никто из мирных жителей не пострадал, однако погиб один офицер ГКНБ и ещё 13 военнослужащих получили ранения. Силовики призвали «остальные организованные преступные группы» сложить оружие и сдаться, пригрозив, что «завтра будет поздно».

19 мая The Guardian рассказал о 23 убитых памирцах. Источники Pamir Daily News сообщили, что местные жители нашли более 40 трупов гражданских. Очевидцы пожаловались на пытки убитых.

Реакция мирового сообщества

Представительство Европейского Союза, посольства Франции, Германии, Великобритании и США в Таджикистане призвали к миру. Дипмиссии выразили «глубокую обеспокоенность» и призвали все стороны «не жалеть усилий для деэскалации, проявлять сдержанность и воздерживаться от чрезмерного применения силы и подстрекательства к насилию».