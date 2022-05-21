Представительница МИД РФ посвятила полчаса ответу на вопрос студентки.

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Видео Даниила Румянцева, E1.RU

20 мая представительница МИДа России Мария Захарова посетила Уральский федеральный университет и прочитала лекцию. Она вступила в дискуссию со студенткой, задавшей вопрос о том, почему Россия нарушает суверенитет Украины. Об этом рассказало издание E1.

TJ приводит фрагменты диалога.

Про суверенитет Украины

Студентка: Правительство России и МИД в том числе, с гордостью на протяжении десятилетий говорило о суверенитете, говорило о самоопределении народов, и в один момент решило закрыть глаза на независимость Украины, на ее суверенитет, и каким-то образом решила определить судьбу нации без участия самой нации. Если мне память не изменяет, ни одно официальное лицо не просило Россию освободить их от неонацистов, не просило их денацифицировать, не просило ничего подобного сделать. Не было никакого референдума, на котором 80% украинцев высказались бы за наступление российских войск на украинскую территорию, за бомбежку Киева и прочих городов. Как так вышло?

Захарова: Уважаемая, а есть какая-то дата? Вы сейчас про какую дату говорите? Назовите историческую дату.

Студентка: 24 февраля. Захарова: А до этого всё нормально было?

До этого в том числе…

Захарова: Вот я и хочу спросить, у вас когда все эти претензии начинались? 24 февраля 2022 года, или когда-то раньше была история? Я сейчас не троллю вас, я просто хочу понять для того, чтобы выстроить ответ. Мне нужна точка в пространстве. Их несколько. Студентка: Ещё в 2014 году.

Захарова: А, ещё в 2014-м. Всё. А можно задать вопрос? А как так получилось, что вы сейчас уже сказали о референдуме — воле народа, да? Как способ самоопределения. Как так получилось, что прошедший в Советском Союзе референдум относительно того, быть Советскому Союзу или не быть, вообще никем не учитывался? А он выдал однозначный результат, помните, какой?

И по Украине тоже, он по республикам проходил. Помните? Вот старшее поколение помнит. Сколько процентов? Как вы сказали, 80? А там 90 было. От 70 до 90% населения высказались за сохранение Союза Советских Суверенных Государств (70,2% участников референдума в Украинской ССР высказались за сохранение СССР, на второй вопрос, о включении Украины в состав Союза Суверенных Государств, утвердительно ответили 80,2%. — прим. E1). Куда это всё пошло?

К международному сообществу вопросы, ко всем. Куда пошло волеизъявление народа? И почему тогда пошел парад, так сказать, демократии и независимости, международное сообщество? Товарищи, на минуточку: что вы делаете? Как же мы можем поддерживать эти все процессы, когда у вас был референдум и все люди высказались за сохранение Советского Союза? Что было сказано [вместо этого]? Прекрасная идея. Распадайтесь! Чудесно. Давайте вы, я договорю.

Студентка: Просто это, как мне кажется, не связано с моим вопросом.

Модератор: Давайте мы не будем комментировать ответ спикера

Захарова: Нет, давайте мы будем, я просто начинаю отвечать. Вы говорите про референдум, я вам говорю о том, что в историческом плане это касается нашего постсоветского пространства. Вы же про самоопределение народа сказали. А я вам отвечаю, что эта история началась чуть раньше, и я вам привела конкретный пример, когда был референдум. И когда все на нем... но это не учитывается.

Про референдум в Крыму

Вот 2014 год, вы как референдум [по присоединению Крыма] оцениваете, как легитимный или как нелегитимный? Вопрос к вам.

Студентка: Я оцениваю как нелегитимный.

Захарова: А почему?

Студентка: Ну подождите, вы сами апеллируете к...

Захарова: Нет, подождите, а почему вы оцениваете его как нелегитимный?

Студентка: Потому что там не было никаких представителей международного сообщества...

Захарова: Кто это вам сказал? Что вы! Там было много международных наблюдателей. Что вы такое говорите? Десятки были представителей международного сообщества. Посмотрите их оценки (Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции не признает законную силу референдума, против резолюции проголосовали 11 стран, включая Россию, за выступили 100, еще 58 воздержались. — Прим. ре). Что вы такое говорите? Мало того, там были международные журналисты, мировые СМИ, которые не могли найти угла, из которого бы не торчал российский флаг. Они пытались найти картинку, чтобы нейтральный был фон, а люди все ходили с российскими флагами. Что вы говорите? Почему вы еще считаете его нелегитимным?

Вы сказали про международных экспертов. Международные журналисты, эксперты, которые следят за выборами. Этот аргумент не работает. Почему еще вы считаете его нелегитимным?

Студентка: Потому что там были российские войска.

Захарова: Я прошу прощения. Там российские войска были все эти годы, там русский флот был. Официально, по соглашению с Украиной.

Студентка: Я прошу прощения, но мой вопрос был не про это. Я говорю, что официальные власти апеллировали к самоопределению. Даже в крымском вопросе…

Захарова: Я тоже спрашиваю, почему референдум в Крыму был нелегитимным? Вы говорите нет. Я говорю: почему?

Студентка: Я просто говорю, что официальные власти апеллируют к этому, хотя сами же закрывают глаза на независимость Украины. Целой страны, целой нации.

Захарова: Подождите. Мы на независимость Украины никогда глаза не закрывали. Мы были по большому счету одной из немногих стран, кто по-настоящему [серьезно], а не на бумаге относился к этой самой независимости. Вы простите, мы вчера еще были с ними одним государством, одним народом. Но единым государством. В один день стали независимыми государствами. И что мы сделали на следующий день? Правильно, мы туда посла отправили. Не какого-то там представителя, не какую-то фигуру. Мы отправили туда посла. Это мы сделали. У нас Черноморский флот там стоял испокон веков. [Сколько за всё это время было пролито крови] бойцов нашей черноморской флотилии!

Но как только Украина получила независимость, наш Черноморский флот там стал стоять на международных правовых основаниях. Извините, пожалуйста это фантастический кредит доверия и рука дружбы, которая была протянута этой стране. Мы там Крым оставили. Я не буду сейчас вдаваться в морально-этическую историю этого дела. А вы знаете, сколько раз они [в Крыму] пытались провести референдум? И проводили, и что с этим референдумом делали в Киеве?

Про то, просили ли вводить войска

Захарова: Теперь по поводу того, что «их не просили» [вводить российские войска]. Кто не просил? ДНР и ЛНР не просили? Очень даже просили. Есть специальное обращение. Возможно, вы не знаете, но оно есть. Мы их признали почти суверенными, они к нам обратились. А почему? Что, в один день что ли случилось у них это, так сказать, изменение картины мира? Они восемь лет за это воевали, восемь лет воевали!

Студентка: ДНР и ЛНР сами вышли из состава Украины как самопровозглашенные республики. Как они могут отвечать за остальной украинский народ?

Захарова: Нет, просто их обстреливали с территории Украины, вот и всё. А так они не должны отвечать. Просто обстреливали, понимаете? А еще есть вопросы нашей безопасности. Если вы посмотрите хотя бы что-то из нескольких брифингов… Я исследование проводила, вот просто вам может быть интересно, это же тоже и ваша жизнь в том числе. Я не говорю, что надо ставить свою конкретную жизнь выше всего, но это же ваша!

Про то, планировалась ли «спецоперация»

Захарова: Теперь отвечаю на самый главный ваш вопрос. Возможно, вы не сформулировали его: это вот так всё планировалось?

Честно — нет. Восемь лет мы делали всё для того, чтобы мирным путем, дипломатически предотвратить эскалацию. Восемь лет! Восемь лет глумления над любыми попытками переговорного процесса. Восемь лет, 13 тысяч человек были убиты. Вы их не видите? Вы не знаете о них?

Вот вы знаете, что такое родить ребенка под бомбардировками и вырастить его до уровня подростка. Он другой жизни не знает, восьмилетний ребенок. Он не знает другой жизни, для него это норма! Понимаете? Вы понимаете, что это такое? Вы не понимаете. Для вас в подвал спуститься — это за бабушкиным вареньем на даче [сходить]. А для них в подвал спуститься — это по пять раз в день. Они выросли там! И дети, и старики, которые работали всю свою жизнь, 50 лет, на благо этой Украины. Они за что это всё получили, скажите мне?

Как отмечает E1, в конце дискуссии модератор попросила девушку повторить, из какого она вуза и на каком факультете учится. «Мария Захарова эмоционально попросила ее не отвечать. В контексте ситуации было понятно, что официальному представителю МИД не хочется, чтобы после этой встречи случились разбирательства руководства со студенткой», — указано издание.