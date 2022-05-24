Хакер взломал полицию Китая и «слил» данные о репрессиях уйгуров и концлагерях. Главное из расследований по утечке Статьи редакции
Реалии тюрем, секретные документы и первые фотографии из участков с людьми, осуждёнными за «экстремистские мысли» и «провокации с целью разногласий».
Антрополог Адриан Ценц, исследующий репрессии в отношении уйгуров, рассказал об утечке данных китайских властей о концлагерях для этого мусульманского народа. Хакер выгрузил файлы из компьютерных систем двух полицейских управлений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и передал их Ценцу. Учёный сделал сайт с полученной информацией (на момент публикации этого текста он не открывался) и прислал её международному медиаконсорциуму, сообщают USA Today и «Би-би-си».
Лагеря для уйгуров
Уйгуры — мусульманский народ, проживающий большей частью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. С 2018 года правозащитники и СМИ неоднократно обвиняли Пекин в нарушении прав этой этнической группы. По их данным, китайское правительство проводит «культурный геноцид»: безосновательно задерживает и похищает уйгуров, устанавливает за ними слежку, отправляет в концлагеря, где заставляет отказаться от религии и языка, использует в качестве бесплатной рабочей силы, запрещает мусульманским женщинам рожать и стерилизует их, намеренно сокращая население.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) на 2019 год, в лагерях в Синьцзяне содержится около миллиона арестованных без суда заключённых, в основном уйгуров. В инструкциях для китайских служб безопасности, как утверждают журналисты, велено арестовывать внутри страны и тех уйгуров, которые имеют иностранно гражданство. Правительство КНР отвергает обвинения в нарушении прав человека, утверждая, что люди добровольно проходят «школы перевоспитания» по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.
Полицейские данные о концлагерях
Полученные хакером файлы включают в себя более пяти тысяч фотографий уйгуров, сделанных в полицейских отделах в 2018 году. Ценц пришёл к выводу, что на момент съёмки 2884 человека из тех, чьи фото оказались в открытом доступе, содержались под стражей, а других задержали для сбора биометрических данных уйгуров. Он отметил, что общественность впервые увидела снимки уйгуров в отделах полиции.
«Би-би-си» отмечает, что все документы были созданы не позже 2018 года. Журналисты связали это с тем, что в начале 2019 года китайские власти ужесточили стандарты шифрования документов.. Более актуальные данные оказались вне досягаемости хакера.
В базе находились снимки, на которых видны охранники с дубинками и винтовками, следящие за людьми, некоторые из которых были скованы наручниками. Неясно, были ли это учения по безопасности, отмечает USA Today. По мнению Ценца, такие марши проводят и фотографируют для запугивания задержанных.
Файлы, разосланные СМИ, включали транскрипции речей, приписываемых двум высокопоставленным членам Коммунистической партии. Один из них призывал синьцзяньских чиновников относиться к уйгурам как к преступникам: арестовывать и при необходимости заковывать в наручники или кандалы.
Медиаконсорциум из 13 СМИ нашёл доказательства данных, отправленных Ценцом. Некоторые файлы содержали геолокационные данные, которые совпадали с местоположением центров содержания под стражей. Фото зданий на фото соответствовали спутниковым снимкам лагерей. Журналисты обратили внимание, что один из партийных чиновников посещал Синьцзян в день, который упоминался в речи. Кроме того, уйгуры, уехавшие из Китая, узнали на снимках из досье своих родственников.
Кроме того, архив содержал сведения о персонале лагерей, данные о лишении свободы более 20 тысяч уйгуров и записи об обвинениях в 452 таблицах. Например, нарушением сочли изучение Священных Писаний, прослушивание «незаконных лекций», «экстремистские мысли», «сильные религиозные наклонности» и «провокацию с целью вызвать разногласия». Некоторых заключили под стражу из-за семейных и социальных связей. За подобные действия уйгуров судили как террористов, приговаривая к срокам до 25 лет.
Часть детей уйгуров обязали ходить в государственные школы-интернаты, построенные по всему Синьцзяню одновременно с лагерями. Бритые волосы — признак посещения такого «образовательного учреждения». В специализированные школы ходят дети и осуждённых родителей, и тех, что остались на свободе.
Реакция политиков
Министерство иностранных дел Китая, посольства Китая во Франции, Великобритании и других странах не ответили на запросы СМИ. Пресс-секретарь китайского диппредставительства в Штатах Лю Пэньъюй заявил, что происходящее в Синьцзяне «связано с противодействием терроризму, радикализации и сепаратизму, а не правами человека и религией». В свой ответ журналистам он включил ссылку на статью китайского агентства о «фейках». В частности, там говорилось, что статьи Ценца «полны выдумок и манипуляций данными».
«Сегодня появились новые шокирующие детали нарушений Китаем прав человека в Синьцзяне», — заявила глава британского МИД Лиз Трасс. Она отметила, что материалы показывают «чрезвычайный объём преследования Китаем мусульман-уйгуров, жёсткие ограничения свободы вероисповедания, разделение родителей и их детей, насильственный контроль рождаемости и широко распространённое взятие под стражу». По словам Трасс, Великобритания привержена привлечению Китая к ответственности за нарушения прав человека.
До 28 мая в Китае пробудет верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она посетит провинцию Гуандун и Синьцзян. Визит Бачелет, по мнению китайских властей, должен привести к «усилению обменов и сотрудничества между двумя сторонами и содействие развитию международного обеспечения соблюдения прав человека». Министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что поездка комиссара ООН в страну «развеет ложь о Китае».
Тоталитарная помойка, пиздец мерзость.
Ай-яй-яй, Миши, зачем же так резко, ведь не всё так однозначно, Мишенька
рашка, да
тут то же самое
Вот что в планах у пыни по отношению к украинцам
да что там, и к русским
Дельная мысль была на этот счёт у Колезева
https://t.me/kolezev/11353
Это всё брехня и провокация западных спецслужб, которые не могут жить мирно на земле и постоянно хотят войны.
согласие! Уйгур получать трехразовый питание миска с воздух работа свежий воздух учеба постигание мудрость Великий Xi и отдыхать санаторий
Клевета бургер капиталист!
УДАР!!!
Будут 5 пакетов санкций или сглотнут как обычно?
5 пакетов глубокой озабоченности
Пакеты кончились, отдали все в РФ в качестве гуманитарной помощи
Это есть провокация от глупый пендос бургер капиталист. Каждый Китай гражданин известно, что уйгур жить в тепло и комфорт с много миска рис. Китай любить всех уйгур отправлять в уютность санаторий отдых, доброта.
Лагерь уйгуров? Все ещё выглядит лучше коммуналки в Питере
они на китайцев не похожи
а должны быть?
Ну, уйгуры не ханьцы.
Почему молчит кадыров?
Интересно, последует ли какая-нибудь реакция на обнародованные сведения. От китайского общества или от западных партнёров.
Были пытки в рос тюрьмах... Были пытки в РБ в 2020...
Великий стержень продолжить лечение уйгур санаторий, добрый ХI !!!
Грязь бургер будет коммунист!
Би Дон получить миска рис и кошка жена и он будет так же коммунист!!
Удар!
тема с уйгурами давно известна, а что же по этой теме делает ООН?........
беспокоится
Ого, это что, ещё одни фашисты? Не может быть
Миллион людей сидит в концлагере и всем похуй.
А фашизм в России, не перепутай
Почему нет?
дихотомия, да
А что, одно отменяет другое?
пидорасы ебаные, кто бы сомневался
Только мне иногда страшно, что Россия и Китай объединяется на почве фашизма и начнут воевать с остальным миром?
Какой пиздец...
ЗАГОЛОВОК. редактора по жопе
Помянем парня
Денафицировать будем?
Ну а че там Эрдоган скажет или как обычно сольется
От краснопузых другого и не ожидаешь
А вот и следующий кандидат на мирового фашиста, после того как с пыней будет покончено.
Причем если Китай решит начать полномасштабную войну, тут уже мало не покажется.
Надеюсь человечество придумает как предотвращать подобные проблемы.
Китай еще сильнее обосрется.
теперь понятно почему китаёзы с пыней заодно (типа), потому что творят ту же дичь, пздц чуваки закованы в цепи, а они всё равно их боятся под дулом автомата и с щитами стоят
присесть за отращивание бороды, потому что государственная машина решила, что это плохо
ёбаный пиздец
Какая же дикая дичь. Пиздец. Родился ты у неправильных родителей и какая-то мразь говорит тебе что тебя теперь нужно стерилизовать, чтобы ты не размножался, и отправить на работы, пока ты не сдохнешь. И всем абсолютнейше похуй. Ещё раз: пиздец.
И главное что обо всём этом известно уже годы и никто так ничего и не сделал. Это же не война, блядь, под боком, зачем дёргаться? Пока кормят — ешь, пока поят — пей.