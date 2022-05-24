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Хакер взломал полицию Китая и «слил» данные о репрессиях уйгуров и концлагерях. Главное из расследований по утечке Статьи редакции

Реалии тюрем, секретные документы и первые фотографии из участков с людьми, осуждёнными за «экстремистские мысли» и «провокации с целью разногласий».

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Коллаж «Би-би-си» из фото почти трёх тысяч задержанных уйгуров

Антрополог Адриан Ценц, исследующий репрессии в отношении уйгуров, рассказал об утечке данных китайских властей о концлагерях для этого мусульманского народа. Хакер выгрузил файлы из компьютерных систем двух полицейских управлений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и передал их Ценцу. Учёный сделал сайт с полученной информацией (на момент публикации этого текста он не открывался) и прислал её международному медиаконсорциуму, сообщают USA Today и «Би-би-си».

Лагеря для уйгуров

Уйгуры — мусульманский народ, проживающий большей частью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. С 2018 года правозащитники и СМИ неоднократно обвиняли Пекин в нарушении прав этой этнической группы. По их данным, китайское правительство проводит «культурный геноцид»: безосновательно задерживает и похищает уйгуров, устанавливает за ними слежку, отправляет в концлагеря, где заставляет отказаться от религии и языка, использует в качестве бесплатной рабочей силы, запрещает мусульманским женщинам рожать и стерилизует их, намеренно сокращая население.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) на 2019 год, в лагерях в Синьцзяне содержится около миллиона арестованных без суда заключённых, в основном уйгуров. В инструкциях для китайских служб безопасности, как утверждают журналисты, велено арестовывать внутри страны и тех уйгуров, которые имеют иностранно гражданство. Правительство КНР отвергает обвинения в нарушении прав человека, утверждая, что люди добровольно проходят «школы перевоспитания» по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.

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Главное из расследования BuzzFeed, пообщавшегося с узниками лагеря в Синьцзяне.

Схема BuzzFeed

Полицейские данные о концлагерях

Полученные хакером файлы включают в себя более пяти тысяч фотографий уйгуров, сделанных в полицейских отделах в 2018 году. Ценц пришёл к выводу, что на момент съёмки 2884 человека из тех, чьи фото оказались в открытом доступе, содержались под стражей, а других задержали для сбора биометрических данных уйгуров. Он отметил, что общественность впервые увидела снимки уйгуров в отделах полиции.

Уйгуры, живущие в своих домах, которых вызвали для фотографирования в отделы полиции 

«Би-би-си» отмечает, что все документы были созданы не позже 2018 года. Журналисты связали это с тем, что в начале 2019 года китайские власти ужесточили стандарты шифрования документов.. Более актуальные данные оказались вне досягаемости хакера.

В базе находились снимки, на которых видны охранники с дубинками и винтовками, следящие за людьми, некоторые из которых были скованы наручниками. Неясно, были ли это учения по безопасности, отмечает USA Today. По мнению Ценца, такие марши проводят и фотографируют для запугивания задержанных.

Файлы, разосланные СМИ, включали транскрипции речей, приписываемых двум высокопоставленным членам Коммунистической партии. Один из них призывал синьцзяньских чиновников относиться к уйгурам как к преступникам: арестовывать и при необходимости заковывать в наручники или кандалы.

Транскрипция речи министра общественной безопасности Китая 
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Вещь, конфискованная у задержанного уйгура
Вещь, конфискованная у задержанного уйгура
Вещь, конфискованная у задержанного уйгура

Медиаконсорциум из 13 СМИ нашёл доказательства данных, отправленных Ценцом. Некоторые файлы содержали геолокационные данные, которые совпадали с местоположением центров содержания под стражей. Фото зданий на фото соответствовали спутниковым снимкам лагерей. Журналисты обратили внимание, что один из партийных чиновников посещал Синьцзян в день, который упоминался в речи. Кроме того, уйгуры, уехавшие из Китая, узнали на снимках из досье своих родственников.

Фото Тунсагуль Нурмамет из полицейской системы. Её узнал муж, уехавший из Китая 
На заднем плане фото одного из задержанных уйгуров видны люди в оранжевой форме, вероятно, находящиеся за решёткой 
Живущий в Турции уйгур Махмуд Тотти узнал на фотографиях, показанных журналистами, двух сыновей, невестку и внучку
15-летняя Рахил Омер
73-летняя Анихан Хамин 

Кроме того, архив содержал сведения о персонале лагерей, данные о лишении свободы более 20 тысяч уйгуров и записи об обвинениях в 452 таблицах. Например, нарушением сочли изучение Священных Писаний, прослушивание «незаконных лекций», «экстремистские мысли», «сильные религиозные наклонности» и «провокацию с целью вызвать разногласия». Некоторых заключили под стражу из-за семейных и социальных связей. За подобные действия уйгуров судили как террористов, приговаривая к срокам до 25 лет.

Электронная таблица с персональными данными заключённых лагерей
58-летний Турсун Кадир, осуждённый на 16 лет и 11 месяцев за «отращивание бороды под влиянием религиозного экстремизма»
Супруги Тургун, осуждённые за прослушивание «незаконной лекции» с чужого мобильного телефона за шесть лет до ареста 

Часть детей уйгуров обязали ходить в государственные школы-интернаты, построенные по всему Синьцзяню одновременно с лагерями. Бритые волосы — признак посещения такого «образовательного учреждения». В специализированные школы ходят дети и осуждённых родителей, и тех, что остались на свободе.

Дети супругов Тургун, фотографии которых также содержались в полицейском архиве 

Реакция политиков

Министерство иностранных дел Китая, посольства Китая во Франции, Великобритании и других странах не ответили на запросы СМИ. Пресс-секретарь китайского диппредставительства в Штатах Лю Пэньъюй заявил, что происходящее в Синьцзяне «связано с противодействием терроризму, радикализации и сепаратизму, а не правами человека и религией». В свой ответ журналистам он включил ссылку на статью китайского агентства о «фейках». В частности, там говорилось, что статьи Ценца «полны выдумок и манипуляций данными».

«Сегодня появились новые шокирующие детали нарушений Китаем прав человека в Синьцзяне», — заявила глава британского МИД Лиз Трасс. Она отметила, что материалы показывают «чрезвычайный объём преследования Китаем мусульман-уйгуров, жёсткие ограничения свободы вероисповедания, разделение родителей и их детей, насильственный контроль рождаемости и широко распространённое взятие под стражу». По словам Трасс, Великобритания привержена привлечению Китая к ответственности за нарушения прав человека.

До 28 мая в Китае пробудет верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она посетит провинцию Гуандун и Синьцзян. Визит Бачелет, по мнению китайских властей, должен привести к «усилению обменов и сотрудничества между двумя сторонами и содействие развитию международного обеспечения соблюдения прав человека». Министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что поездка комиссара ООН в страну «развеет ложь о Китае».

#новости #китай #религия

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58 комментариев
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Положительный единорожек88

Тоталитарная помойка, пиздец мерзость.

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Уютный Багажник

Ай-яй-яй, Миши, зачем же так резко, ведь не всё так однозначно, Мишенька

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2 комментария
Javelin Stinger

рашка, да
тут то же самое

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6 комментариев
Сергей Дворниченко

Вот что в планах у пыни по отношению к украинцам

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Dr. Acula

да что там, и к русским

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3 комментария
Бурный торшер

Дельная мысль была на этот счёт у Колезева
https://t.me/kolezev/11353

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3 комментария
Dra

Это всё брехня и провокация западных спецслужб, которые не могут жить мирно на земле и постоянно хотят войны.

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Ilyasova Zhenya

согласие! Уйгур получать трехразовый питание миска с воздух работа свежий воздух учеба постигание мудрость Великий Xi и отдыхать санаторий
Клевета бургер капиталист!
УДАР!!!

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Одинокий вентилятор

Будут 5 пакетов санкций или сглотнут как обычно?

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Михаил Желтухин

5 пакетов глубокой озабоченности

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Пакеты кончились, отдали все в РФ в качестве гуманитарной помощи

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2 комментария
Синьор Помидор

Это есть провокация от глупый пендос бургер капиталист. Каждый Китай гражданин известно, что уйгур жить в тепло и комфорт с много миска рис. Китай любить всех уйгур отправлять в уютность санаторий отдых, доброта.

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Гордон Фриман

Лагерь уйгуров? Все ещё выглядит лучше коммуналки в Питере

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Not Me

они на китайцев не похожи

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Скромный корабль
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1 комментарий
Nikita Schmidt

а должны быть?

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Нурсултан из Нур-Султана

Ну, уйгуры не ханьцы.

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Высер Высера

Почему молчит кадыров?

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Белое Безмозглое

Интересно, последует ли какая-нибудь реакция на обнародованные сведения. От китайского общества или от западных партнёров.

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Гордон Фриман

Были пытки в рос тюрьмах... Были пытки в РБ в 2020...

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Синьор Помидор

Великий стержень продолжить лечение уйгур санаторий, добрый ХI !!!
Грязь бургер будет коммунист!
Би Дон получить миска рис и кошка жена и он будет так же коммунист!!
Удар!

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Paul Filatov

тема с уйгурами давно известна, а что же по этой теме делает ООН?........

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Арт П

беспокоится

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Бурный торшер

Ого, это что, ещё одни фашисты? Не может быть

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Алексей Михайлов

Миллион людей сидит в концлагере и всем похуй.

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Животный бас

А фашизм в России, не перепутай

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Nikita Schmidt

Почему нет?

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Арт П

дихотомия, да

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Макс Карр

А что, одно отменяет другое?

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Демшиза круче либертарианства

пидорасы ебаные, кто бы сомневался

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Макс Карр

Только мне иногда страшно, что Россия и Китай объединяется на почве фашизма и начнут воевать с остальным миром?

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Emil

Какой пиздец...

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Мне только спросить

ЗАГОЛОВОК. редактора по жопе

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max payne

Помянем парня

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Блестящий Орзэмэс

Денафицировать будем?

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Senya

Ну а че там Эрдоган скажет или как обычно сольется

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Синий кiт

От краснопузых другого и не ожидаешь

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Artaani

А вот и следующий кандидат на мирового фашиста, после того как с пыней будет покончено.
Причем если Китай решит начать полномасштабную войну, тут уже мало не покажется.
Надеюсь человечество придумает как предотвращать подобные проблемы.

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Принятый украинец

Китай еще сильнее обосрется.

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pupыrka

теперь понятно почему китаёзы с пыней заодно (типа), потому что творят ту же дичь, пздц чуваки закованы в цепи, а они всё равно их боятся под дулом автомата и с щитами стоят

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Необыкновенный Кирилл

присесть за отращивание бороды, потому что государственная машина решила, что это плохо
ёбаный пиздец

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Злой Комиссар

Какая же дикая дичь. Пиздец. Родился ты у неправильных родителей и какая-то мразь говорит тебе что тебя теперь нужно стерилизовать, чтобы ты не размножался, и отправить на работы, пока ты не сдохнешь. И всем абсолютнейше похуй. Ещё раз: пиздец.
И главное что обо всём этом известно уже годы и никто так ничего и не сделал. Это же не война, блядь, под боком, зачем дёргаться? Пока кормят — ешь, пока поят — пей.

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