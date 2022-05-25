Чиновники объясняют такой шаг «утратой важнейших достоинств советского образования», но работники вузов указывают, что это станет «существенным шагом назад» и приведёт к изоляции.

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Выпускники в традиционных европейских академических мантиях бросают шапочки-конфедератки — это соответствует Болонской декларации. Снимок Василий Колода

Россия находится в составе участников Болонского процесса с осени 2003 года, то есть уже почти 19 лет. Но 24 мая 2022 года, спустя три месяца после ввода войск в Украину и на фоне многочисленных санкций, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы образования. Вместо бакалавриата и магистратуры российские чиновники намерены придумать собственную «уникальную систему».

Чем чреват выход России из Болонской системы — в разборе TJ.

Что такое Болонская система

В 1999 году в итальянской Болонье (городе, где осенью 1088 года возник первый в мире Университет) 29 министров образования европейских стран подписали декларацию о создании общей Зоны европейского высшего образования. Позже к документу присоединились ещё 20 стран, включая страны Африки, Латинской Америки и Азии. Россия подписала декларацию в 2003 году.

Документ устанавливает шесть образовательных принципов:

трёхуровневое образование (бакалавр, магистр, доктор);

единые дипломы о высшем образовании и приложения к ним;

одинаковая система оценок уровня знаний, основанная на кредитах (баллах, получаемых за посещение лекций, письменные работы и т.п.);

мобильность образования (в эту категорию входит, в частности, учёба по обмену);

обеспечение качества образования;

совместная политика в области образования (например, международные конференции).

Бакалавром считается выпускник, отучившийся 3-4 года (в зависимости от страны, вуза и направления). В магистратуре нужно провести 1-2 года. Поступить в неё можно уже по другой специальности. Докторскую степень можно получить, защитив кандидатскую работу.

До Болонской системы в России использовалась своя система специалитета, появившаяся в СССР. Согласно действующему законодательству, специалистом студент становится после освоения программы обучения для некоторых профессий, например, фармацевта или хореографа. На специалитете учатся не менее пяти лет.

Молдова, Узбекистан, Азербайджан и другие постсоветские страны отменили степень специалиста после подписания Болонской декларации. В России же старая система используется вместе с европейской, в вузах существуют оба варианта. В странах-участницах Болонской системы дипломы специалистов считаются бакалаврскими.

Достоинства и недостатки

Болонская декларация позволяет не перезасчитывать баллы при переводе из одного вуза в другой и в новом университете не сдавать заново дисциплины, которые уже пройдены. Сроков давности кредитов не существует — их засчитывают в течение всей жизни. Это увеличивает и мобильность студента: она позволяет с минимальными потерями перейти из одного университета в другой, из одной специальности в другую.

Кроме того, после окончания бакалавриата в России студент может поступить в магистратуру за рубежом. Это также позволяет получить работу за границей, поскольку там признают действительным российский диплом. В случае выхода из Болонской системы бакалавр, к примеру, петербургского университета не сможет поступить на магистратуру в университет Тарту в Эстонии.

Повышение мобильности, когда на некоторое время студент или преподаватель может поехать учиться или преподавать в другой вуз, – это ощутимый плюс. Более того, в последние пару лет появились студенты, целенаправленно поступающие в магистратуру другого вуза после бакалавриата. Но пока доля таких студентов невелика, говорить о тенденции или моде на «смену вуза после бакалавриата», как, например, в США, очевидно, преждевременно.

Что же касается обучения за рубежом, то в настоящее время ничтожная доля российских студентов может обучаться (по тем или иным причинам) в других странах. Хотя талантливым российским выпускникам за границей всегда рады, что, конечно, означает для страны потерю лучших мозгов. Лариса Гагарина директор Института СПИНТех

Как считают в Минпросвещения РФ, после перехода на Болонскую систему «исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определённые трудности на рынке труда». «Например, квалификация „бакалавр/магистр педагогического образования“ никак не соотносилась с конкретной профессией „учитель предмета“», — пояснили в ведомстве.

Кандидат педагогических наук и куратор кластера «Высшее образование» ММСО Александр Молчанов отметил, что после вхождения в Болонский процесс часть российских университетов так и не была признана за рубежом: результаты обучения не признавались, не происходило перезачёта в кредитах. Он считает, что развитой академической мобильности с основными европейскими университетами так и не сложилось.

«Нам до сих приходится доказывать, что наша одиннадцатилетняя система среднего образования даёт такие же знания, что и европейская двенадцатилетняя, и уровень специалиста согласно Европейской рамке квалификаций нужно признавать на уровне магистра», — отметила директор Института СПИНТех Лариса Гагарина.

«За» или «против» выхода из системы

Сторонники

Число поддерживающих отказ от участия в Болонском процессе выросло после начала боевых действий в Украине и ужесточения конфликта с западными странами. Как именно будет выглядеть система образования на замену, пока неизвестно, но власти предусматривают возврат к советскому специалитету.

В середине марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин говорил, что России нужно выйти из европейской системы, поскольку присоединение к Болонскому процессу «не оправдало возлагаемых на него надежд и привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования».

По мнению ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, европейская система способствовала снижению качества образования в России. Он критиковал Болонскую декларацию ещё до подписания, но согласился внедрить её в МГУ: «Всё это назрело, продиктовано жизнью, вместе с которой меняется университет, традиционно вбирающий в себя все общественно значимые институции».

Раньше [в СССР] всё было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая соответствовала [государственному] строю. К сожалению, в 1990-х мы начали копировать многое, что нам не свойственно, Болонскую систему и многие другие системы, чем существенно понизили качество образования. Виктор Садовничий ректор МГУ

23 мая отказаться от системы призвал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предложил вернуться «к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели».

Выход из системы поддержали все фракции Госдумы РФ, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что эта тема «совершенно очевидно» требует скорейшего рассмотрения и предложил депутатам не откладывать начало её обсуждения.

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, в свою очередь, объявил, что у комитета уже есть «дорожная карта» по изменению системы образования. По словам вице-спикера нижней палаты Петра Толстого, депутаты совместно с правительством начали работать над «практическими шагами» по выходу из системы. «Одерживая победы на фронте, мы рискуем понести идеологическое поражение, потеряв целое поколение наших граждан — ныне школьников и студентов», — написал он.

Идею отказа от системы поддержало и Минпросвещения. Ведомство уже подготовило программу «Ядро высшего педагогического образования». Она делает упор на специалитет. Минпросвещения обещает, что «Ядро» можно будет запустить с началом учебного года, в сентябре 2022 года. Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, однако, отметила, что на изменение законов после выхода из Болонского процесса уйдёт не менее года, а до внедрения новой системы пройдёт минимум четыре года.

Противники

Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина назвала возвращение к старой системе неадекватным: «Болонская система работает на то, чтобы сделать образование соответствующим современному рынку труда, с возможностью быстрого распространения практик, с академическим обменом. Разрушать эту систему сейчас и выходить из неё — значит обречь себя на полную изоляцию и непризнание».

Проректор по учебной и методической работе Финансового университета при правительстве России Екатерина Каменева отметила, что рынок труда уже адаптировался к этой системе и возвращение к специалитету станет для российского образования «существенным шагом назад».

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что процесс возврата к специалитету усложнит жизнь студентам и педагогам: «Те вузы, которые сейчас обучаются по двухуровневой системе, будут вынуждены ломать и переделывать все свои учебные планы и программы». Кроме того, такое решение «разрушит контакты с зарубежными вузами, которые и без этого уничтожаются».

Об упрощении экспорта образовательных услуг благодаря Болонской системе говорит и бывший глава Рособрнадзора, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов. По его мнению, в случае выхода из европейского договора иностранные вузы продолжат признавать российские дипломы, но процесс будет «длинным и небесплатным».