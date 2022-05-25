Болонская система упрощала российским студентам учёбу и работу за рубежом. Теперь Минобрнауки хочет от неё отказаться Статьи редакции
Чиновники объясняют такой шаг «утратой важнейших достоинств советского образования», но работники вузов указывают, что это станет «существенным шагом назад» и приведёт к изоляции.
Россия находится в составе участников Болонского процесса с осени 2003 года, то есть уже почти 19 лет. Но 24 мая 2022 года, спустя три месяца после ввода войск в Украину и на фоне многочисленных санкций, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы образования. Вместо бакалавриата и магистратуры российские чиновники намерены придумать собственную «уникальную систему».
Чем чреват выход России из Болонской системы — в разборе TJ.
Что такое Болонская система
В 1999 году в итальянской Болонье (городе, где осенью 1088 года возник первый в мире Университет) 29 министров образования европейских стран подписали декларацию о создании общей Зоны европейского высшего образования. Позже к документу присоединились ещё 20 стран, включая страны Африки, Латинской Америки и Азии. Россия подписала декларацию в 2003 году.
Документ устанавливает шесть образовательных принципов:
- трёхуровневое образование (бакалавр, магистр, доктор);
- единые дипломы о высшем образовании и приложения к ним;
- одинаковая система оценок уровня знаний, основанная на кредитах (баллах, получаемых за посещение лекций, письменные работы и т.п.);
- мобильность образования (в эту категорию входит, в частности, учёба по обмену);
- обеспечение качества образования;
- совместная политика в области образования (например, международные конференции).
Бакалавром считается выпускник, отучившийся 3-4 года (в зависимости от страны, вуза и направления). В магистратуре нужно провести 1-2 года. Поступить в неё можно уже по другой специальности. Докторскую степень можно получить, защитив кандидатскую работу.
До Болонской системы в России использовалась своя система специалитета, появившаяся в СССР. Согласно действующему законодательству, специалистом студент становится после освоения программы обучения для некоторых профессий, например, фармацевта или хореографа. На специалитете учатся не менее пяти лет.
Молдова, Узбекистан, Азербайджан и другие постсоветские страны отменили степень специалиста после подписания Болонской декларации. В России же старая система используется вместе с европейской, в вузах существуют оба варианта. В странах-участницах Болонской системы дипломы специалистов считаются бакалаврскими.
Достоинства и недостатки
Болонская декларация позволяет не перезасчитывать баллы при переводе из одного вуза в другой и в новом университете не сдавать заново дисциплины, которые уже пройдены. Сроков давности кредитов не существует — их засчитывают в течение всей жизни. Это увеличивает и мобильность студента: она позволяет с минимальными потерями перейти из одного университета в другой, из одной специальности в другую.
Кроме того, после окончания бакалавриата в России студент может поступить в магистратуру за рубежом. Это также позволяет получить работу за границей, поскольку там признают действительным российский диплом. В случае выхода из Болонской системы бакалавр, к примеру, петербургского университета не сможет поступить на магистратуру в университет Тарту в Эстонии.
Как считают в Минпросвещения РФ, после перехода на Болонскую систему «исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определённые трудности на рынке труда». «Например, квалификация „бакалавр/магистр педагогического образования“ никак не соотносилась с конкретной профессией „учитель предмета“», — пояснили в ведомстве.
Кандидат педагогических наук и куратор кластера «Высшее образование» ММСО Александр Молчанов отметил, что после вхождения в Болонский процесс часть российских университетов так и не была признана за рубежом: результаты обучения не признавались, не происходило перезачёта в кредитах. Он считает, что развитой академической мобильности с основными европейскими университетами так и не сложилось.
«Нам до сих приходится доказывать, что наша одиннадцатилетняя система среднего образования даёт такие же знания, что и европейская двенадцатилетняя, и уровень специалиста согласно Европейской рамке квалификаций нужно признавать на уровне магистра», — отметила директор Института СПИНТех Лариса Гагарина.
«За» или «против» выхода из системы
Сторонники
Число поддерживающих отказ от участия в Болонском процессе выросло после начала боевых действий в Украине и ужесточения конфликта с западными странами. Как именно будет выглядеть система образования на замену, пока неизвестно, но власти предусматривают возврат к советскому специалитету.
В середине марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин говорил, что России нужно выйти из европейской системы, поскольку присоединение к Болонскому процессу «не оправдало возлагаемых на него надежд и привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования».
По мнению ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, европейская система способствовала снижению качества образования в России. Он критиковал Болонскую декларацию ещё до подписания, но согласился внедрить её в МГУ: «Всё это назрело, продиктовано жизнью, вместе с которой меняется университет, традиционно вбирающий в себя все общественно значимые институции».
23 мая отказаться от системы призвал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предложил вернуться «к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели».
Выход из системы поддержали все фракции Госдумы РФ, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что эта тема «совершенно очевидно» требует скорейшего рассмотрения и предложил депутатам не откладывать начало её обсуждения.
Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, в свою очередь, объявил, что у комитета уже есть «дорожная карта» по изменению системы образования. По словам вице-спикера нижней палаты Петра Толстого, депутаты совместно с правительством начали работать над «практическими шагами» по выходу из системы. «Одерживая победы на фронте, мы рискуем понести идеологическое поражение, потеряв целое поколение наших граждан — ныне школьников и студентов», — написал он.
Идею отказа от системы поддержало и Минпросвещения. Ведомство уже подготовило программу «Ядро высшего педагогического образования». Она делает упор на специалитет. Минпросвещения обещает, что «Ядро» можно будет запустить с началом учебного года, в сентябре 2022 года. Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, однако, отметила, что на изменение законов после выхода из Болонского процесса уйдёт не менее года, а до внедрения новой системы пройдёт минимум четыре года.
Противники
Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина назвала возвращение к старой системе неадекватным: «Болонская система работает на то, чтобы сделать образование соответствующим современному рынку труда, с возможностью быстрого распространения практик, с академическим обменом. Разрушать эту систему сейчас и выходить из неё — значит обречь себя на полную изоляцию и непризнание».
Проректор по учебной и методической работе Финансового университета при правительстве России Екатерина Каменева отметила, что рынок труда уже адаптировался к этой системе и возвращение к специалитету станет для российского образования «существенным шагом назад».
Доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что процесс возврата к специалитету усложнит жизнь студентам и педагогам: «Те вузы, которые сейчас обучаются по двухуровневой системе, будут вынуждены ломать и переделывать все свои учебные планы и программы». Кроме того, такое решение «разрушит контакты с зарубежными вузами, которые и без этого уничтожаются».
Об упрощении экспорта образовательных услуг благодаря Болонской системе говорит и бывший глава Рособрнадзора, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов. По его мнению, в случае выхода из европейского договора иностранные вузы продолжат признавать российские дипломы, но процесс будет «длинным и небесплатным».
Бле, как же хорошо, что я успел получить диплом бакалавра и свалил нахер отсюда на магистра в Европу, пока была возможность. Буквально за три месяца до всего этого пиздеца, как же мне повезло/
Грац
Ну старые дипломы, наверное, дальше будут признаваться, а те, кто ещё их будет получать со следующего года - видимо F
Никаких переездов в Европы для продолжения учёбы и рабочих виз, для которых нужно ВО
Минобрнауки хочет отказаться от системы высшего образования
Продукт образовательный идентичный натуральному с заменителем здравого смысла
Продукт пропагандосодержащий
Минобрнауки поступил приказ сверху максимально усложнить утечку образованным спецам из страны
Это кого? IT разве что? Остальные обязаны подтверждать диплом сдачей экзаменов. И процесс не быстрый.
О каких экзаменах речь?
Учителя, врачи - проходят подготовку к ним (за деньги свои), чтобы сдать экзамен и подтвердить диплом. Подготовка от 2 месяцев до 2 лет (у врачей). Короче, не всё так там просто. А для IT - да, проблем нет.
То есть у тебя в предыдущем комменте "IT разве что", а тут пример про врачей.
Очевидно, что к врачам особое отношение, но есть ещё миллион специальностей
В том виде, какое сейчас образование в РФ, поддерживаю.
Правильно, это навязанные нам западом либеральные ценности
Нет. Просто качество, особенно вечерней, заочной и очно-заочной форм такое, что им можно пренебречь. Очное чуть-чуть лучше, но база отстаёт в топовых ВУЗах на 5 лет точно.
Хуже всего в гуманитарных...
Садовничий давно несёт ересь в угоду политике. Никакого уникального образования в СССР не было, ИМХО. Смотрю по своим образованным родителям. Сам получал образование в РФ. По технической специальности, которая, кстати, сейчас в Европе востребована даже больше, чем программерская, отставание материально-технической базы было минимум на 30 лет, если не больше. Это ощутил сразу на работе, когда мне пришлось забыть практически всё, кроме ЕСКД и физики.
эт которая?
По образованию радиоэлектронщик я. Профессию шлифовал работой - разрабатывая системы видеозахвата. На другой работе - допиливал китайские платы до нужного результата. Сейчас ушёл админить. )))
Поучились и хватит
Скоро там возвращение крепостного права?
всмысли возвращение
А оно исчезало?
Сам жду. Надеюсь, можно будет себе барина выбрать.
И это ректор МГУ
Ну понятно, что у него было в СССР.Все годы активно работал в КПСС, входил в парткомы мехмата и МГУ, с 1977 года возглавлял партком университета. В 1970—1980-е годы занимал ответственные посты в приёмной комиссии для абитуриентов на вступительных экзаменах в МГУ. Александр Шень, Джордж Шпиро и другие математики включали Виктора Садовничего в число основных проводников дискриминационной политики на механико-математическом факультете МГУ, выражавшейся в массовом недопущении поступления на мехмат абитуриентов еврейского происхождения.
Ах вот чем страдал препод по Delphi у нас в ВУЗе. Только он эту систему ввёл.
Delphi и Embarcadero IDE - сейчас живее всех живых.
Разве делфи не умер году так в 2007-м? Кто вообще на нём кодит, что делают?
Легаси, либо десктоп приложения
Да ты что? Под дройд даже можно )
В душе не знаю по поводу Дроида. Для дроида есть kotlin либо на крайняк джава
На делфях можно, не нейтив, но простенькое - можно запилить. )))
Пфф... писал приложения в 2014-2015 годах (хотя не кодер), за что получал деньги. :)) Очень даже.
Нууу как бы да, но зачем
Низкий порог входа, без геморроев с шаблонами.
И в следствие низкое качество приложений и куча говнокодеров
О, я по этому поводу имел длинный разговор, суть которого заключается в том, что в современном мире надо дать результат сейчас, пока эту нишу не заняли или это требуется для проверки гипотезы, то есть производительность - то, что будет вторым и важным, если проект выстрелит. Он выстрелил, приложение переделали на Django и вообще сильно изменили всё.
Задачей моего приложения была необходимость заткнуть потребность в данный момент, пока реализовалось нужное (через полтора года).
Chad C++: {}
Virgin Delphi: begin end
void main()
{
while 1;
}
Планы меняются, школьники. Теперь вам нужно планировать поступление в зарубежный ВУЗ после школы.
Планы меняются, школьники. Теперь вам после школы нужно на фронт, Россиюшке сейчас тяжело, весь мир против нас!!!!!!
Ну, кстати, тем, кому исполнилось 18 на момент окончания школы - уже выдали повестки. )))
Эт если ещё выпустят, а то негоже в «недружественные страны» ездить получать знания.
Ну пока не звучало про переход от помещика к помещика в Юрьев день