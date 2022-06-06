Вместе со специалистами из Индии в Кремниевую долину пришли не только их культура, но и историческое противостояние сословий.

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Слева — глава Google Сундар Пичаи, справа — бывшая менеджер Google News Тануджа Гупта

В последние годы индийская диаспора стала одной из самых влиятельных в США: пока в страну, а особенно в IT-сектор, прибывает всё больше мигрантов, выходцы из Индии занимают руководящие должности не только в составе технологических гигантов, но и в политической жизни — как, например, вице-президент США Камала Харрис.

Однако чем больше становится представительство одной национальности в отдельной сфере, тем чаще проявляются проблемы, присущие этому народу. О дискриминации из-за разделения на высшие и низшие касты в Кремниевой долине узнали ещё в 2020 году. А спустя два года в Google разродился новый скандал между брахманами и далитами («неприкасаемыми»).

Специалисты из Индии в США

С развитием IT-сферы Индия стала одним из главных источников инженеров и программистов для крупных компаний по всему миру. Особенно это заметно в США, где индийцы составляют основную конкуренцию местным специалистам и белым выходцам из Европы. В 2018 году две трети от всех американских виз H1-B, часто требуемых в Кремниевой долине, получили именно индийцы.

Это связано с системой образования Индии, где упор делается на технологии. После обучения молодые специалисты часто отправляются в более развитые страны, где не только зарплата намного выше средней по стране, но и больше потенциальных работодателей. Со временем такие мигранты перестали быть «рабочей силой» (с поправкой на особенности IT) и всё чаще начали занимать руководящие должности.

Иллюстрация Quartz India

За последние несколько лет можно выделить несколько случаев назначения выходца из Индии на пост главы крупной американской корпорации: с 2015 года генеральными директорами Google и Microsoft являются Сундар Пичаи и Сатья Наделла соответственно, в 2020 году главой IBM стал Арвинд Кришна, а ещё через год Параг Агравал возглавил Twitter.

Кастовая дискриминация

Разделение на касты в Индии начали практиковать ещё несколько тысяч лет назад и, хотя со временем и сами сословия, и отношение к ним неоднократно менялись, в стране до сих пор следуют такой классификации: формально это уже не влияет на доступ людей к благам, но представители низших классов то и дело сталкиваются с дискриминацией.

Сосчитать количество различных каст и их производных, возникших в Индии, невозможно, но сейчас многие разделяют индийцев на два сословия — далитов (низшая каста, «неприкасаемые») и брахманов (высшая каста). В 1950 году кастовая дискриминация в Индии была признана незаконной: далитов стали брать на государственную службу и обеспечивать их детям образование.

Однако на бытовом уровне индийцы не только сохранили разделение на касты, но и продолжили угнетать низшие сословия. Кто-то думал, что в других странах проблема отойдёт на второй план или вовсе исчезнет, но ещё в 1916 году один из лидеров «неприкасаемых» предупредил, что с миграцией индийцев кастовая система «станет мировой проблемой».

Профессор Индианского университета Кевин Браун рассказал изданию Vice, что в эмиграции проблема дискриминации становится ещё более острой. Если в Индии далиты составляют меньше 20% населения, то в составе зарубежных диаспор их численность, по мнению учёного, находится на уровне 1%. Кроме того, законы США, в отличие от индийских, не защищают «неприкасаемых» от угнетений — меньшинство не может ничего противопоставить брахманам.

Прецедент в 2020 году

Представители далитов рассказывали, как многие годы скрывали настоящую личность от других индийцев-мигрантов, чтобы не столкнуться с угнетением. Те, кто всё же не смогли избежать кастового разделения, жаловались на гонения, оскорбления, «стеклянные потолки» и сексуальное насилие. Многие опасались заявить о ситуации публично, чтобы не потерять работу и не лишиться визы.

Социальную изоляцию ощущаешь даже со стороны коллег. Они не хотят есть с тобой вместе, не улыбаются в ответ, не общаются подолгу. Если я использую своё настоящее имя, меня не приглашают на собеседования. одна из представительниц далитов

Долгое время проблема не выходила за пределы индийского сообщества, так как среди американского руководства её не замечали, а в крупных компаниях начали появляться целые отделы, состоящие из брахманов, которые могли, не боясь сторонних наблюдателей, устанавливать собственные порядки и нормы против «неприкасаемых».

Всё изменилось в июне 2020 года, когда штат Калифорния подал в суд на Cisco Systems и двух её сотрудников после жалобы одного из далитов на кастовую дискриминацию — мужчину изолировали от других его коллег и отказывались повышать его в должности.

За несколько недель после подачи иска больше 250 индийцев обратились в правозащитную организацию Equality Labs с похожими жалобами на коллег и руководителей. Больше всего заявок пришло из Facebook* (ныне Meta*), Uber, Google, Netflix, Microsoft, Amazon и других мировых компаний. Тогда в Америке узнали о проблеме, иммигрировавшей вместе с индийской культурой.

Ситуация в Google

Хотя Equality Labs рассказала о как минимум 20 жалобах из Google ещё в 2020 году, громких комментариев или расследований в тот момент не последовало. Но уже через два года в компании разгорелся свой скандал. В апреле, в честь месяца истории далитов, перед отделом Google News должна была выступить основательница Equality Labs Тенможи Сундарараджан, но встречу отменили, а глава компании Сундар Пичаи отказался обсудить ситуацию со спикером.

Тенможи Сундарараджан во время работы над проектом о насилии над далитами

Директора организации, занимающейся проблемой кастовой дискриминации, пригласила менеджер Google News Тануджа Гупта — женщина сама вышла из «неприкасаемых» и решила поднять эту тему после жалоб от двух младших коллег. Ранее она уже неоднократно выступала за разнообразие в компании и была одной из организаторов внутренней акции, связанной с позицией Google в отношении сексуальных домогательств.

Сундарараджан тоже часто выступала с лекциями о кастовой дискриминации перед сотрудниками других компаний, а в 2021 году провела встречу с другим отделом Google. Но за два дня до мероприятия семеро сотрудников написали письма руководству компании с требованием отменить лекцию — якобы она обидит индийцев и только разожжёт конфликт между кастами. Выступление в итоге действительно отменили.

В нашей компании нет места кастовой дискриминации. У нас также существует очень чёткая и понятная политика против дискриминации на рабочем месте.



Мы приняли решение не проводить предложенное мероприятие, которое вместо того, чтобы объединить сообщество и рассказать о проблеме, может вызвать разногласия и ненависть со стороны сотрудников. Шеннон Ньюберри представительница Google

Гупта, организовавшая мероприятие, попыталась добиться его проведения. В надежде на поддержку на коллег из Южной Азии, она сделала рассылку на 8 тысяч зарубежных сотрудников Google. Однако, к удивлению менеджера, там большинство согласились, что в США о кастах даже не знают, поэтому такие лекции могут сделать только хуже и начать уже реальное разделение классов.

Некоторые из протестующих против выступления индийцев также заявили, что уравнивание «неприкасаемых» в правах с высшей кастой является обратной формой дискриминации. Другие ответили, что представителям низших каст «не хватает образования, чтобы верно интерпретировать индуистские обычаи касательно разделения сословий».

Конфликт вокруг отмены лекции

После неудачной попытки «просветить коллег» Гупта подала в отставку, а в прощальном письме осудила позицию компании не только в отношении этой ситуации с кастами, но и в отношении самой себя — якобы она попыталась поднять очередную важную проблему, но руководство просто закрыло на это глаза, прислушавшись к необоснованному мнению большинства.

Хотя ответственной за решение назвали непосредственную руководительницу Гупты, Сундарараджан раскритиковала гендиректора компании. Пичаи якобы не ответил на письмо правозащитницы, ей также отказали в личной встрече с главой Google. После этого женщина напомнила, что Пичаи сам происходит из высшего сословия, поэтому принял «решение, которое выглядит лицемерным после слов про равноправие и инклюзивность».

Dalit Diva @dalitdiva The sad reality of #casteism is that when dominant caste networks are faced with the reality that #Dalit people are succeeding in getting our issues into the global conversation and that the world is appalled by the horror of #casteapartheid , their go to action is violence. Грустная реальность кастеизма в том, что когда сеть доминирующей касты сталкивается с реальность, в которой у далитов получается рассказать о проблемах, а весь мир ужасается дискриминации, они переходят к насилию

Некоторые представители индийского сообщества раскритиковали уже самих женщин за попытку провести лекцию о кастовой дискриминации. Индийское издание OpIndia, известное своими правыми взглядами, обвинило их в травле брахманов и антииндийских взглядах и вспомнило примеры дискриминации.

Кроме того, журналисты ополчились и на своих коллег из The Washington Post, рассказавших историю. Их обвинили в «подтасовке фактов» о незнакомом им индийском сообществе, а также в предвзятом отношении к главе Google — автор заметки в OpIndia обратил внимание, что американские журналисты три раза акцентировали внимание на происхождении Пичаи.

Сундарараджан пожаловалась в твиттере, что ей начали поступать угрозы от соотечественников. В одном из (ныне удалённых) сообщений пользователь попросил поделиться «всей доступной информацией» о правозащитнице. «Эту проблему нужно пресечь в зародыше», — добавил автор твита.

В начале июня, уже после увольнения Гупты, она самостоятельно записала и выпустила видеоинтервью с Сундарараджан, в котором женщины обсудили не только проблему кастовой дискриминации на рабочем месте, но и ситуацию с лекцией в Google. Интервью вышло под заголовком «Разговор о кастах — это не проблема, касты — проблема».