Индийский конфликт в Google: менеджер хотела рассказать о дискриминации низших каст, ей отказал гендиректор из высшей Статьи редакции
Вместе со специалистами из Индии в Кремниевую долину пришли не только их культура, но и историческое противостояние сословий.
В последние годы индийская диаспора стала одной из самых влиятельных в США: пока в страну, а особенно в IT-сектор, прибывает всё больше мигрантов, выходцы из Индии занимают руководящие должности не только в составе технологических гигантов, но и в политической жизни — как, например, вице-президент США Камала Харрис.
Однако чем больше становится представительство одной национальности в отдельной сфере, тем чаще проявляются проблемы, присущие этому народу. О дискриминации из-за разделения на высшие и низшие касты в Кремниевой долине узнали ещё в 2020 году. А спустя два года в Google разродился новый скандал между брахманами и далитами («неприкасаемыми»).
Специалисты из Индии в США
С развитием IT-сферы Индия стала одним из главных источников инженеров и программистов для крупных компаний по всему миру. Особенно это заметно в США, где индийцы составляют основную конкуренцию местным специалистам и белым выходцам из Европы. В 2018 году две трети от всех американских виз H1-B, часто требуемых в Кремниевой долине, получили именно индийцы.
Это связано с системой образования Индии, где упор делается на технологии. После обучения молодые специалисты часто отправляются в более развитые страны, где не только зарплата намного выше средней по стране, но и больше потенциальных работодателей. Со временем такие мигранты перестали быть «рабочей силой» (с поправкой на особенности IT) и всё чаще начали занимать руководящие должности.
За последние несколько лет можно выделить несколько случаев назначения выходца из Индии на пост главы крупной американской корпорации: с 2015 года генеральными директорами Google и Microsoft являются Сундар Пичаи и Сатья Наделла соответственно, в 2020 году главой IBM стал Арвинд Кришна, а ещё через год Параг Агравал возглавил Twitter.
Кастовая дискриминация
Разделение на касты в Индии начали практиковать ещё несколько тысяч лет назад и, хотя со временем и сами сословия, и отношение к ним неоднократно менялись, в стране до сих пор следуют такой классификации: формально это уже не влияет на доступ людей к благам, но представители низших классов то и дело сталкиваются с дискриминацией.
Сосчитать количество различных каст и их производных, возникших в Индии, невозможно, но сейчас многие разделяют индийцев на два сословия — далитов (низшая каста, «неприкасаемые») и брахманов (высшая каста). В 1950 году кастовая дискриминация в Индии была признана незаконной: далитов стали брать на государственную службу и обеспечивать их детям образование.
Однако на бытовом уровне индийцы не только сохранили разделение на касты, но и продолжили угнетать низшие сословия. Кто-то думал, что в других странах проблема отойдёт на второй план или вовсе исчезнет, но ещё в 1916 году один из лидеров «неприкасаемых» предупредил, что с миграцией индийцев кастовая система «станет мировой проблемой».
Профессор Индианского университета Кевин Браун рассказал изданию Vice, что в эмиграции проблема дискриминации становится ещё более острой. Если в Индии далиты составляют меньше 20% населения, то в составе зарубежных диаспор их численность, по мнению учёного, находится на уровне 1%. Кроме того, законы США, в отличие от индийских, не защищают «неприкасаемых» от угнетений — меньшинство не может ничего противопоставить брахманам.
Прецедент в 2020 году
Представители далитов рассказывали, как многие годы скрывали настоящую личность от других индийцев-мигрантов, чтобы не столкнуться с угнетением. Те, кто всё же не смогли избежать кастового разделения, жаловались на гонения, оскорбления, «стеклянные потолки» и сексуальное насилие. Многие опасались заявить о ситуации публично, чтобы не потерять работу и не лишиться визы.
Долгое время проблема не выходила за пределы индийского сообщества, так как среди американского руководства её не замечали, а в крупных компаниях начали появляться целые отделы, состоящие из брахманов, которые могли, не боясь сторонних наблюдателей, устанавливать собственные порядки и нормы против «неприкасаемых».
Всё изменилось в июне 2020 года, когда штат Калифорния подал в суд на Cisco Systems и двух её сотрудников после жалобы одного из далитов на кастовую дискриминацию — мужчину изолировали от других его коллег и отказывались повышать его в должности.
За несколько недель после подачи иска больше 250 индийцев обратились в правозащитную организацию Equality Labs с похожими жалобами на коллег и руководителей. Больше всего заявок пришло из Facebook* (ныне Meta*), Uber, Google, Netflix, Microsoft, Amazon и других мировых компаний. Тогда в Америке узнали о проблеме, иммигрировавшей вместе с индийской культурой.
Ситуация в Google
Хотя Equality Labs рассказала о как минимум 20 жалобах из Google ещё в 2020 году, громких комментариев или расследований в тот момент не последовало. Но уже через два года в компании разгорелся свой скандал. В апреле, в честь месяца истории далитов, перед отделом Google News должна была выступить основательница Equality Labs Тенможи Сундарараджан, но встречу отменили, а глава компании Сундар Пичаи отказался обсудить ситуацию со спикером.
Директора организации, занимающейся проблемой кастовой дискриминации, пригласила менеджер Google News Тануджа Гупта — женщина сама вышла из «неприкасаемых» и решила поднять эту тему после жалоб от двух младших коллег. Ранее она уже неоднократно выступала за разнообразие в компании и была одной из организаторов внутренней акции, связанной с позицией Google в отношении сексуальных домогательств.
Сундарараджан тоже часто выступала с лекциями о кастовой дискриминации перед сотрудниками других компаний, а в 2021 году провела встречу с другим отделом Google. Но за два дня до мероприятия семеро сотрудников написали письма руководству компании с требованием отменить лекцию — якобы она обидит индийцев и только разожжёт конфликт между кастами. Выступление в итоге действительно отменили.
Гупта, организовавшая мероприятие, попыталась добиться его проведения. В надежде на поддержку на коллег из Южной Азии, она сделала рассылку на 8 тысяч зарубежных сотрудников Google. Однако, к удивлению менеджера, там большинство согласились, что в США о кастах даже не знают, поэтому такие лекции могут сделать только хуже и начать уже реальное разделение классов.
Некоторые из протестующих против выступления индийцев также заявили, что уравнивание «неприкасаемых» в правах с высшей кастой является обратной формой дискриминации. Другие ответили, что представителям низших каст «не хватает образования, чтобы верно интерпретировать индуистские обычаи касательно разделения сословий».
Конфликт вокруг отмены лекции
После неудачной попытки «просветить коллег» Гупта подала в отставку, а в прощальном письме осудила позицию компании не только в отношении этой ситуации с кастами, но и в отношении самой себя — якобы она попыталась поднять очередную важную проблему, но руководство просто закрыло на это глаза, прислушавшись к необоснованному мнению большинства.
Хотя ответственной за решение назвали непосредственную руководительницу Гупты, Сундарараджан раскритиковала гендиректора компании. Пичаи якобы не ответил на письмо правозащитницы, ей также отказали в личной встрече с главой Google. После этого женщина напомнила, что Пичаи сам происходит из высшего сословия, поэтому принял «решение, которое выглядит лицемерным после слов про равноправие и инклюзивность».
Некоторые представители индийского сообщества раскритиковали уже самих женщин за попытку провести лекцию о кастовой дискриминации. Индийское издание OpIndia, известное своими правыми взглядами, обвинило их в травле брахманов и антииндийских взглядах и вспомнило примеры дискриминации.
Кроме того, журналисты ополчились и на своих коллег из The Washington Post, рассказавших историю. Их обвинили в «подтасовке фактов» о незнакомом им индийском сообществе, а также в предвзятом отношении к главе Google — автор заметки в OpIndia обратил внимание, что американские журналисты три раза акцентировали внимание на происхождении Пичаи.
Сундарараджан пожаловалась в твиттере, что ей начали поступать угрозы от соотечественников. В одном из (ныне удалённых) сообщений пользователь попросил поделиться «всей доступной информацией» о правозащитнице. «Эту проблему нужно пресечь в зародыше», — добавил автор твита.
В начале июня, уже после увольнения Гупты, она самостоятельно записала и выпустила видеоинтервью с Сундарараджан, в котором женщины обсудили не только проблему кастовой дискриминации на рабочем месте, но и ситуацию с лекцией в Google. Интервью вышло под заголовком «Разговор о кастах — это не проблема, касты — проблема».
*Meta признана в России экстремистской, а принадлежащие компании фейсбук и инстаграм запрещены.
Любят же люди тащить с собой свое говно в миграцию. Кто-то — касты, а кто-то — великодержавие.
Вообще, индус – это представитель индуизма (а для айтишников вообще может быть словом-оскорблением). Выходец из Индии – это индиец. В разговорном понятно, что под индусами подразумевают жителей Индии, но в текстах с галочкой, думаю, лучше писать правильно.
Upd: поменяли, спасибо)
ну дела, хорошо что у нас нет каст чиновников и силовиков и всех остальных
Конечно нету.
Кастовостьь предполагает невозможность перехода из касты в касту.
А ты например можешь взять и стать ментом.
Нельзя просто так взять и стать ментом.
Кто в теме - как понять кто к какой касте принадлежит?
В России для этого есть специальная система тестирования "два стула"
держи https://spb.hse.ru/ixtati/news/376469676.html
по Family name - у каждой народности (а их там дофига и разница побольше, чем между "одиннарод") есть некий сет привелигированных фамилий, середнячковых и зашкварных, фамилий в целом не больше сотни на народ (означают профессию, место происхождения предка итп).
Браки с представителем другого сета (и народа) неочень одобряются, поэтому все в своем соку и продолжают вариться.
Но это внутри самой Индии, как с межкастовыми браками в диаспоре, не знаю.
Ах если бы можно было просто сменить фамилию на Путен и занимать определенные должности
Кто о чем, а мне в глаз попало, что в Индии охуенное техническое образование.
Дополню, это нормальное количество талантливых технарей или таки образование решает?
Не, просто выборка больше, индусов уже полтора миллиарда почти
Среди индусов попадаются очень толковые ребята, но их реально один на тысячу. В остальном у них решают связи, хорошо подвешанный язык и врожденное умение наводить суету. Умеют и любят красиво обещать то что они сами никогда своими руками не будут делать. Попадание такого на крупную руководящую должность моментально провоцирует взрыв найма очень нужных подчиненных менеджеров и разбухание бюрократии.
Вот как может нация, которая с утра до вечера слышит про BLM отказывается видеть такую же дискриминацию у себя под носом?
потому что блм не про дискриминацию
очень даже нихуя себе влияет
Кстати, раз уж разговор о кастах зашел - никогда не понимал, почему у цивика "Кастовая система" в цивилизации 4 именно такие бонусы
Брахманы кодили вестимо
ррряяяя, енто неумные нищие буряты
Еще одна ебаная страна которая через культурную и историческую деградацию видит свое будущее в жопе.
А как у эмигрировавших в США индийцев определяют принадлежность к касте?
По ФИО.
Ну не беда....
ВЫ НИ ПАНИМАТЕ ЭТА ДРУГОЕ
Индийцы со своими кастами такие мерзкие
Они у меня по шкале мерзости находятся даже выше китайцев ( в смысле они более мерзкие, чем китайцы).
Да ладно, это всего лишь кастовая дискриминация. А могли бы вообще на улицах срать, как у себя на родине
Кому нравится на касты делиться, пусть домой едут, разве не?
Офигенно. Чо уж там, сразу бы сказали грязным крестьянам знать своё место.