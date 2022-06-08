Основные тезисы из материала Forbes.

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В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян, из которых большую часть составляют ИТ-специалисты. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в страну вернулось 85% уехавших специалистов. Обе цифры определили по SIM-картам, но как именно среди всех абонентов выделили ИТ-специалистов, не поясняли.

По словам источника в Минцифры, такая оценка — это «математическая проекция» количества вернувшихся в Россию абонентов по отношению к общему числу россиян, которые выезжали за границу после 24 февраля.

По официальным данным ФСБ на начало мая 2022 года, с января по март из России выехали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. Большинство из них — туристы, которые потом возвращаются, говорит глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Российские SIM-карты есть и у граждан Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, которые приезжают на заработки.

Вычислить сферу занятости абонента и для оператора, и для госорганов довольно легко, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Операторы хранят и собирают информацию о геолокации, а также сведения о мобильном трафике — данные о подписках, платежах, трафик при использовании приложений и скачиваниях. Это их обязанность по «закону Яровой».

Операторы не передают госорганам персонализированные данные абонентов, но могут на заказ провести исследование: определить среди абонентов ИТ-специалистов по интересу к «айтишным» сайтам и посчитать, кто уехал, а кто вернулся, говорит топ-менеджер data-компании, сотрудничающей с московским правительством.

Сотрудник другой компании говорит, что определить профессию абонента можно по использованию определённых приложений — например, Slack, Habr или Jira. Но такая оценка будет неточной, потому что Slack используют не только ИТ-специалисты, а заходить на некоторые сайты, к примеру, GitHub, неудобно с телефона. Точных способов узнать профессию абонента нет.