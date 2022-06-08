Использование Slack и Jira и интерес к «айтишным» сайтам: как Минцифры могло насчитать 80% вернувшихся ИТ-специалистов Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян, из которых большую часть составляют ИТ-специалисты. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в страну вернулось 85% уехавших специалистов. Обе цифры определили по SIM-картам, но как именно среди всех абонентов выделили ИТ-специалистов, не поясняли.
По словам источника в Минцифры, такая оценка — это «математическая проекция» количества вернувшихся в Россию абонентов по отношению к общему числу россиян, которые выезжали за границу после 24 февраля.
По официальным данным ФСБ на начало мая 2022 года, с января по март из России выехали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. Большинство из них — туристы, которые потом возвращаются, говорит глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Российские SIM-карты есть и у граждан Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, которые приезжают на заработки.
Вычислить сферу занятости абонента и для оператора, и для госорганов довольно легко, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Операторы хранят и собирают информацию о геолокации, а также сведения о мобильном трафике — данные о подписках, платежах, трафик при использовании приложений и скачиваниях. Это их обязанность по «закону Яровой».
Операторы не передают госорганам персонализированные данные абонентов, но могут на заказ провести исследование: определить среди абонентов ИТ-специалистов по интересу к «айтишным» сайтам и посчитать, кто уехал, а кто вернулся, говорит топ-менеджер data-компании, сотрудничающей с московским правительством.
Сотрудник другой компании говорит, что определить профессию абонента можно по использованию определённых приложений — например, Slack, Habr или Jira. Но такая оценка будет неточной, потому что Slack используют не только ИТ-специалисты, а заходить на некоторые сайты, к примеру, GitHub, неудобно с телефона. Точных способов узнать профессию абонента нет.
По словам Бегтина, «джуниоры» никуда не уезжают, потому что «никому не нужны» — а если и уезжали, то уже вернулись. А вот высокооплачиваемые специалисты не возвращаются: у них нет возможностей для профессионального роста в стране. Те, кто ещё не уехал, либо ищут работу, либо не могут это сделать — из-за родственников, за которыми нужно ухаживать.
Ну спасибо блять.
Это логично, кому ты там без опыта и знания языка нужен, местные будут в более выйгрышном положении из-за знания языка, как минимум. Вот и получается что инвестиции в такого джуна слишком рисковые.
не из-за знания языка, а из-за разрешения на работу и налогового резидентства
И это тоже, все таки джуны это не те специалисты за которых будут готовы переплачивать и терпеть издержки, в этом и главная проблема для них.
Знать язык можно и работая на сталелитейном:) язык непосредственно к джунам отношения не имеет
Не ссы, не никому, а 95% контор. При должном усердии даже удаленку джуном можно найти. Зп, правда, соответствующая, на покушать разве что. Но мне и в РФ не больше предлагали (обычно намного меньше). Ну и англ разговорный нужен, конечно
Я не совсем джун уже. Скорее джун+, может даже миддл.
Но лучше не становится. Вся разница в том, что если совсем зелёный когда был, вообще никто не писал, то сейчас 2-3 предложения в месяц. Но все отваливаются, когда спрашиваю, будет ли ок, если уеду из России
Есть варианты для начала свалить из РФ хоть куда? У меня первым шагом было - свалить из РФ. Хоть тушкой, хоть чучелом, абы куда и на любую работу. Теперь, когда в профиле в Линкедине стоит европейский город, пишут каждый день практически, хотя я лишних заслуг себе нигде не приписываю, честно пишу, что без опыта
В ЕС нет. Визы нет никакой. В среднюю Азию теоретически хоть завтра, только денег будет максимум на 1.5-2 месяца.
А средняя зарплата курьера и т.п там настолько смешная....
Не знаю, вправе ли давать советы, но можно для начала свалить куда-нибудь на работу не по профилю и оттуда уже искать. Я так сейчас подрабатываю садовником и заодно ковыряю тестовые. Предложений сейчас много, в апреле правда было глухо, но с мая как прорвало. зп смешные, конечно, предлагают, так что подработку я вряд ли скоро брошу
В Кыргызстане средняя зп 20к сом, не представляю как на нее жить.
Хочется, если уж работать временно не по профессии, то там, где труд оплачивается.
Типа, работаешь в условном макдаке, и хватает на комнату + пожрать
В Канаде не пробовал искать? Туда вроде постоянно работников ищут, зп неплохие.
Ну и сейчас только часть Восточной Европы принципиально никакие визы не даёт, но запад, юг - туда можно уехать, если работодателя найти. Знаю например челика с ру паспортом, который в Германию на завод уехал на норм деньги после 24.02.
Не пробовал.
Вроде Словакия (Словения) ещё даёт визы в чистый паспорт.
Да по сути любой Шенген меня устроит, с ним же можно по всему ЕС перемещаться.
Вопрос с получением. В Казани нет посольств европейских стран. Можно ли в МСК записаться на приём онлайн, в день приёма просто прилететь, подать документы, оплатить сбор и если добро - прилететь и забрать?
Да, мой знакомый из ебеней РФ сейчас так визу делает. Прилетел в мск - подал - улетел домой ждать. Он правда ещё консультанта нанимал, чтобы ему объяснили и картинку нарисовали, что куда.
У западных контор как бы сейчас основной затык именно в географии, если писать из любой локации вне РФ или Ирана, то все норм
сейчас 2-3 предложения в месяц
Похоже что у тебя или какой-то узкий профиль или с резюме что-то не так.
Да профиль шире некуда. Ручное тестирование.
Вот с резюме еще поверю. Сейчас в одном чате его в пух и прах разнесли, буду переделывать
Вероятно нерелевантный опыт есть в резюме :)
Если пишут, то ништяк, значит интерес есть. По себе я понял, что лучше не ждать, пока напишут, а устраивать ковровую бомбардировку отзывами на вакухи.
Джуном запросил 70, 70 и получил.
Потом запросил 100 - столько и дали.
Для старта норм сумма же (к тому же везде удалёнка)
В РФ в провинции мне больше 50 никто не давал 😰
Я и торговаться не очень умею, правда
Есть простой лайфак: с каменным лицом говоришь сумму от которой сам мысленно ахуеваешь.
Бегтина слушать - такое себе.
Зато правда
Вернулись из Грузии, чтобы раздать растения, привести в порядок документы и сьебать уже окончательно, возможно, в другие страны.
По моим наблюдениям - очень частая история, многие же уехали сперва без плана переезда, а теперь приезжают довести свою жизнь здесь до точки. Зато надзорные органы визжат от восторга от статистики "вернувшихся".
Какие растения?
Домашние. В горшочках которые - герань, диффенбахия и прочие кодиэумы
Традесканция
Девять на двенадцать,
С наивной подписью "На память!"
Это что за ебанутое "исследование" я сейчас прочитал?
Подручный хуйла, что то там спизданул, и решили "базу" подвести?
О, наконец-то нормальная версия
У меня тоже много знакомых вернулось. В основном за рабочими визами уже, потому что страны ЕС обычно не делают визы в стране нерезидента. Ну и продать всё и валить уже надолго
Я приезжал за заграном)
Поддерживаю предыдущих ораторов. Брательник, ИТшник, уехал, обустроился, потом вернулся. Забрал жену и собаку и опять умотал, на этот раз надеется что окончательно. Так что цифры минцифры вполне могут соответствовать действительности. Вернулись же многие, хоть и ненадолго.
У меня из департамента только я уехал. Уволился с работы с зарплатой больше 100к долларов в год вникуда
Все остальные, в том числе люди с украинскими фамилиями и корнями, остались жить и работать в России
Из них 2-4 человека хотят уехать
Ещё 1 в процессе релокации
Я очень рад, что уехал. Чувствую, что поступил правильно хотя бы потому, что больше не буду платить налоги. На московский образ жизни наплевать
Так у всех, кто уезжал в марте-апреле, спрашивали повод, едут ли обратно, и профессию (ИТ/не ИТ). Так что даже не по сим-картам, просто посчитали количество «да-да, только туризм, обратный билет потом купим» и остальные отговорки как вернувшихся - и «статистика» готова.
Было же 85, откуда уже 80%?
85 было у мишустина, 80 - у минцифры
Суммарно 165%
На 19% больше, чем 146%! Рост налицо
Я к тому, что до пизды такие исследования)
у меня из знакомых никто не уезжал
У меня уехали примерно все друзья.
У меня половина почти уехала
Ржомба
А не возникало мысли, что это оставшиеся решили по-быстрому прокачать новый скилл и уже съебать наконец?
Та никто не определял место работы. Просто посчитали выехавших с начала февраля абонентов и вернувшихся, тем самым еще и слив гос. тайну.