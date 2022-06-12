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Никакого больше «Па-ра-па-па-пам»: TJ посетил фастфуд, который открылся вместо ушедшего «Макдоналдса» Статьи редакции

Делимся впечатлениями.

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Фото здесь и далее в материале — TJ

После ввода российских войск в Украину компания «Макдоналдс» покинула российский рынок. Бизнес продали франчайзи ресторанов в Сибири, но не разрешили ему использовать американский бренд. Вероятно, в сделке также участвует «Совкомбанк», но кредитная организация это отрицает.

Новое название для 850 предприятий выбирали долго: даже владельцы сети не знали его вплоть до открытия флагманского предприятия на Пушкинской площади в Москве. Отбросив варианты вроде «Рашбургерная» и «Гудбай Америка», руководство выбрало «Вкусно и точка» — это отсылка к логотипу с оранжевыми палочками картошки фри и красным бургером на зелёном фоне.

Мы сходили в то, что открылось вместо «Макдоналдса», попробовали почти всё, включая соус из упаковки с зачёркнутой фломастером буквой «М», и делимся впечатлениями.

Яна Ломакина, редактор TJ

Я попала в новый «Макдоналдс» до официального открытия. Заблокированный в России TJ не пригласили, но мы попали туда от vc.ru. Наклейка с именем, фамилией и названием издания позже спасала меня от журналистов с огромными камерами, пытавшихся заснять первых посетителей, жующих бургеры.

Твёрдо и чётко даю понять, что я тут по работе

Сильных отличий от прежнего «Макдоналдса» я не заметила. Только всё вокруг стало серым, буквально: серые диваны, серые стены, серая форма сотрудников. По словам работников зала, футболки не новые — их выдали ещё год назад. Девушки уточнили, что это привычная практика: раньше форму меняли несколько раз, например, с красной на зелёную или бирюзовую.

Владелец сети Александр Говор рассказал, что удалось сохранить все прежние рабочие места — более 50 тысяч человек. В ответ на вопрос, правда ли это, сотрудник «Вкусно и точка» засмеялся. Дальше комментировать это он отказался. «Да-да-да, все рабочие места оставили», — заявила одна из менеджеров. Ещё один сотрудник также сказал, что «никого не увольняли». На вопрос, почему точки новой сети теперь называют предприятиями, а не ресторанами, как раньше, он ответить не смог — просто не знает, пояснил он. По его словам, все сотрудники «говорят кто как, по-разному». «А вообще, мы называем это, как и раньше, ПБО — предприятие быстрого обслуживания», — добавил он.

Букву «М» и фирменные цвета американского бренда убрали везде, где только могли. Даже плашку при подключении к местному вай-фаю изменили — теперь на ней зеленый фон и минималистичные изображения еды. Не пропустили и крохотную букву «М» на упаковке кетчупа — её, будто впропыхах, замазали маркером.

Цены на еду и напитки остались примерно теми же. Однако руководство сети запланировало в ближайшее время их изменить. Меню значительно уменьшилось: например, теперь там нет обычной Coca-Cola (только Zero), «Биг Мака» и «Макфлурри». Вкус бургеров не изменился. По словам одного из менеджеров, компания постаралась оставить прежних поставщиков. Некоторые изменили юридическое лицо «из-за санкций» и стали сотрудничать с «Вкусно и точка». В пример она привела поставщика кофе Paulig.

«МакЗавтрак», судя по всему, оставили. Какое у него теперь будет название, пока точно неизвестно. «Скорее всего просто “Завтрак„» , — рассказал один из сотрудников нового ресторана.

Меню «Вкусно и точка»  
Меню «Вкусно и точка»
Меню «Вкусно и точка»

Пока что «Вкусно и точка» идёт протоптанной «Макдоналдсом» дорогой. Однако что будет, когда спадёт ажиотаж и закончатся запасы Coca-Cola, предсказать сложно.

Женя Кузьмин, экс-редактор TJ

Я пришёл на Пушкинскую площадь примерно за 40 минут до открытия — к тому времени там собралась уже довольно большая очередь. Людей интересовало примерно одно и то же: какое меню, изменился ли вкус, какое новое название у «Макдоналдса». Сотрудники на улице, кстати, название держали в секрете, хотя его за час до этого официально объявили.

Женя в красной футболке и в телефоне 

Люди пришли на открытие по разным причинам. Девушка рядом со мной рассказывала, что отошла с работы неподалёку — «посмотреть, как пройдёт». А мужчина, пришедший с мамой, говорил, что был слишком маленьким во время открытия первого «Макдоналдса» тут же 32 года назад, и решил наверстать.

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Прям неловких ситуаций в очереди не было, разве что один парень стоял с плакатом «Верните биг мак», а второй парень сделал девушке предложение прямо в очереди. Периодически из ещё не открытого «Мака» кто-то выходил и предлагал попробовать картошку. «Привкус масла будто больше», — оценил кто-то неподалёку от меня.

Запуск произошёл как-то скомкано: кажется, перерезали ленточку, но почти никто в очереди этого не видел. После этого вся тщательно выстраиваемая цепочка пошла на хер: люди, которые стояли вообще за забором, просто отодвинули его и оказались впереди. Ещё минут 15 мы пытались попасть внутрь.

За полчаса в самом «Макдоналдсе» я УСТАЛ есть под камерами журналистов. Никогда ещё я не пытался есть картошку фри настолько эстетично, чтобы не оказаться в чьей-то «подборочке кринжа». В итоге оказался в подборочке TJ.

Юлия Самойлова, автор TJ

Пока Яна была на пресс-конференции внутри «Мака», я слонялась снаружи: фотографировала, слушала, брала интервью у людей. На вопросе «Знаете ли вы, почему „Мак“ изначально закрылся и как вы к этому относитесь?» люди почему-то заминались.

Вот некоторые ответы на этот вопрос:

  • «Представляем, да. [Относимся] не очень хорошо».
  • «Я отношусь к этому печально, потому что я очень люблю утреннее меню, которое до десяти работает. И оно меня всегда спасало при уходе на работу».
  • «Ну, причин я точных не знаю, насколько я помню, у них то ли франшизу отобрали, то ли права на использование этого бренда отобрали. Ну, причина-то понятно какая, то есть, это уход западных компаний с российских рынков».
  • «Да, [это] логично, да. [Отношусь] 50 на 50».
  • «Ты знаешь? [обращаясь к подруге]. Ну, из-за спецоперации, из-за вот этого всего. Как отношусь? Нейтрально».
  • «Это ихнее право. Хотите уйти — идите, мы вас не держим».

Ощущение, что журналистов было больше, чем посетителей. Например, я наблюдала, как ведущая одного из московских телеканалов и журналист другого издания одновременно брали друг у друга интервью. Видела немецких, японских, ещё каких-то иностранных журналистов. Один блогер из Австралии проводил стрим.

Я пришла в десять: очереди почти не было. В одиннадцать она начала образовываться, но я так и не заняла место, потому что разговаривала с посетителями. Но я всё-таки попала внутрь.

Бургеры — в целом норм, но «Воппер» лучше. Картошка — в целом норм, но до бургеркинговской не дотягивает (мнение автора может не совпадать с позицией редакции TJ). В принципе, поэтому я лет шесть в «Мак» не ходила. Наверное, ещё шесть лет и не схожу.

Про открытие в целом не скажу, что оно было кринжовым. Не было каких-то русских народных песен и «Вот это всё наше, держи бургер в хохломе», наоборот, гангстерские песни на открытии звучали, и прочие иностранные.

Внимание на верхний левый угол соуса

Дегустаторы TJ поддают кринжа и повторяют фотографии с открытия настоящего «Макдоналдса»

#макдоналдс #репортаж

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244 комментария
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Человек-человек

Сколько заплатили за рекламу? Нравится работать на режим? Не хватило рекламы яндекса теперь еще и вкус очка?

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Старинный Илья

Привет!

Извини, что у нас тут материал на обсуждаемую тему.

Это не реклама, потому что стоял бы хештег, а материал был бы опубликован в «Промо». Но тех, кто так пишет, не убедить в обратном, это ок. Много ты, кстати, видел рекламы у нас после блокировки?

Если бы ты прочитал текст, то увидел бы, что авторы со всех сторон проходятся по всему, что увидели. С самого начала мы прямо упоминаем, что стало причиной появления этого фастфуда и далее говорим обо всех деталях.

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14 комментариев
Ауф

само по себе название "вкусно и точка" это не нарушение закона о рекламе?
выглядит как голословное недоказуемое заявление, кто решил что это вкусно и точка?? такие выражения нельзя использовать в рекламе

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2 комментария
lolipop86

Разве миска говна - не достаточная плата за рекламу этого говна?

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Культурный калькулятор

Я чет не понял кто это написал если админка Кухни у меня вообще

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2 комментария
Приемлемый Русский

не душни, а

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Спокойный Паша

Ого кто вернулся!

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Anti-gravity cake

работают за еду

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1 комментарий
Роман Величкин

Да тут текст такой... Про сами бургеры мало написано, особого желания посетить это заведение не возникло. Разве что Бургеркинг разрекламировали.

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Hfr Olod
Сильных отличий от прежнего «Макдоналдса» я не заметила

да какие там отличия могли быть, мак буквально вчера дверь за собой закрыл. Теперь ждем пару лет пока будут разваливать налаженные процессы

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Евгений Лазарев

Пары месяцев думаю будет достаточно

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Michael Konovalov

Через пару лет привыкнут и забудут что вообще когда-то был оригинальный мак.

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1 комментарий
Предметный будильник

Либераха в вакууме.жпег

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God Damn

красивая

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34 комментария
VechirnyiMykolaiv

Люблю девчулек рыжих, красивых и бесстыжих)

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Александр Дворовой

Я не в тренде, поясните, сейчас так принято знакомиться?

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Человек-человек

Ничего себе какие смартфоны были в 90-х

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Старинный Илья

Ребята не ограничивались повторением фото с открытия, так что это наша ошибка. Убрали фото

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1 комментарий
svnchez

тут такой уровень писак, что не удивительно и тут обосрались. у них тут звезды, редакторки, в общем мразь

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2 комментария
Paul

Может это пудреница

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МАРКИЗ ДЕ ГЕНЕРАТ

бля, там плакат про трудоустройство с фразой: "можем устроить"
кринж

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Красивый лолипоп

Можем повторить, можем устроить — теперь вся Россия говорит и думает на ватном языке

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2 комментария
Вольдемаръ Дурбовскiй

А так

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Sail

Я вроде и до войны его в метро видел

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Kibizoid

Можем, но не устроим.

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Cлоновьи хоботы

Пиздец какой-то, люди с ума посходили. Мне было бы стремно там появиться в любой день, не говоря уже об открытии, еще и в очереди стоять. Горите в аду нахуй.

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alekksandr cherr

а я вот и не пойду. И вы правильно говорите.
Я например не про мак скажу,но приведу аналогию... как только сделали анти эмбарго на сыр и прочее в 2014 году я сразу же перестал есть росс. аналоги. Что ж я ебанутый российский сыр есть?
В россии нет сыра зачем есть что они тут делают и называют сыром?
Не ем уже 8 лет сыра и иностранного производства моей любимой испанской колбасы нет,или из под полы покупать приходится.
А покупать росс. аналоги увольте.
Только оригинал.

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14 комментариев
Дынька

Кажись нас наебуют

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Times Roman

Читать статью не надо, конечно, нахуй это нужно.

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2 комментария
Бесполезный волк

Новости РФ, 2022
Горжусь нахой

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Dmitry Smirnoff

Можем ещё повторить. Боровичи мебель коварно потирает руки.

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1 комментарий
Николай Колчин

Сделать предложение в очереди в МакДональдс. Романтика блин.

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Александр Сирота

наверное рассчитывал, на кучу журналистов, типа смотри по всем новостям показывают...
ну или чел из глуши свою пассию первый и последний раз в жизни из своего села в "ресторан" свозил
выбирай, что больше нравится)

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1 комментарий
Dmitry Smirnoff

Я бы тоже не согласился.

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Беспонтовый пирожок

У кого такое было?!

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Ivan Gaiko

А расскажите, кто-нибудь, про ОРДЛОвские ДонМаки и как они менялись со временем.

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websnap-

Сразу превратились в лютое говно. С макдональдсом ничего общего не имеют.

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Зянон

В Ютубе говорили, что там пивас продают.

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3 комментария
unidentified flying BASTARD 🌈

в луганске мак переименовали в макдак и там теперь сидят бомжи пьют дешевый кофе и ходят в бесплатный туалет

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4 комментария
alekksandr cherr

ну ОРДЛО с московскими, да и вообще крупными типа проверенными производителями не стоит по любому сравнивать.

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Ренделович

Такой же вкус, даже лучше. Только выиграли.

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Культурный калькулятор

А вкус то прчему должен быть другой?

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34 комментария
Ренделович

Ну и что? ЕЩЕ ВКУСНЕЕ СТАЛО, ЗАТО НАШЕ БЕЗ ХИМИКАТОВ И ВКУС НАШ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПОЧТИ КАК У БЕРЕЗОК

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Уютный Багажник

У Яны очень аппетитное ухо. Я бы куснул

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Сила луны

имеется такое желание, действительно

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1 комментарий
Самостоятельный клуб

Скучаю по Женичке Кузьмину

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Спящая сова

Честно говоря, я так и думала что основная очередь будет и журналистов, блогеров, стримеров и прочих "вещателей".

"Событие"

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God Damn

ну да. а завтра и после завтра все закроется к хуям.

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7 комментариев
Jared

Знакомая расцветка, где же я ее видел?...

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sergjjj

У тебя встал на меню?

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1 комментарий
Производственный магнит

По привычке на следующую страницу перелистнуть собралсЯ

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Бобровая струя

А у меня с 9 числа лежит биг мак в холодильнике, решил сохранить на память

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Lex Lex

Почему американизмы оставили? Гранд, чиз... новояз? Уже бы Большой и сырбургер...

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Приемлемый Русский

великий и сыр-бутерброд

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5 комментариев
Культурный калькулятор

Сыргород тогда уж.

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Михайло Свiтлицький vs рашизму

Зверху фотка 30 років тому, знизу сучасність. Звідки в чувака 30 років тому сенсорний телефон?

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Электронный волк

Опять москали наебали...

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Раненый лолипоп

Опа, неужели деанон @Юлия Самойлова? 😄 Если конечно ты на фотках есть))
Штош, спасибо за рецензию!

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Белорусский завод

я чиллю снаружи спрашиваю людей :sadcat:

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Тэнк
"та самая" работа на лето и не только
можем устроить
coca-cola Zero

охуеть вы отсылочки накидали)

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Приемлемый Русский

Интересно, но почему так мало обзоров собственно еды для кухни

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God Damn

потому что все как было так и остается.
тот же мак.

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Прозрачный бас

Зачем столько плясок и соплей, вокруг какой-то столовки? Вот прям, «ушла эпоха». Сотни, если не тысячи брендов ушли с рынка, а тут жральня нещасная.
Да, в перестройку это был символ перемен. Дух Америки, дружба-жвачка, конец холодной войны.
А теперь, (до недавнего времени), никого это уже не удивляло.
Подаётся как некое эпохальное событие. Да ничего особенного в этом Маке нет. Вот уж не скажу, что там еда была какая-то невероятно вкусная и особенная. Обычная жральня, с некоторым брендовым блеском.

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BloodMesa

жральня для нищих. потому и бомбит основной контингент государства

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Україна-Ukraine

Хрючева точка

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God Damn

вытри яд

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Крепкий

Спасибо, безумно интересно

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Никита Борисова
Пока что «Вкусно и точка» идёт протоптанной «Макдоналдсом» дорогой. Однако что будет, когда спадёт ажиотаж и закончатся запасы Coca-Cola, предсказать сложно.
когда закончатся запасы Coca-Cola

Мега-сверх-гипер-нано-дудер державно.

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Max Sveshnikov

Да квас будут ебашить

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Производственный магнит

Ого.
Яна красотка же

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Печеньки Госдепа

Какой-то слабенький рассказ. Пасли ли периметр фсбшники? Был ли фсо-шник с чемоданом? Не подглядывала ли из кустов Скабеева? Какие вкусовые ощущения от вражеских названий? Что пишет Рогозин по поводу открытия?

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smd 812

Спасибо за распаковку. Теперь точно уверен что стратегию они выбрали правильную... Осталось слить поставщиков и все это превратится в забегаловки ИП"ивасян" через год.
Кстати говоря, кто помнит Гриль мастер и почему его не стало? Я помню этот шикарный вкус и запах. Так что тебе Макдональдс это за них такой позор зелёный терпеть и мучаться

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базований кавун

а вот и важные новости подъехали

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Hz hz

Действительно навалили кринжа, фото прям с открытия в 1990

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Старинный Илья

ответил выше

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ан

Бигмахи..шмахи западные клятые.
Бич маг. По народному, сердито, вкусно, и точка!

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max payne

А почему в посте перестали указывать имена тех, кто пишет новости а тут их сливают?

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God Damn

часть редакторского состава ввиду событий ушли в отпуск.

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lolipop86

То есть вы такие типа против режима. А потом он берёт и накладывает вам буквально говна на блюде. И вы берёте и кушаете его, ну потому что вы журналисты и обязаны осветить ситуацию. Туда ещё другие люди приходят покушать говна, но уже по каким-то своим другим мотивам. И вот, казалось бы, по-хорошему, все должны были этот кринж-кукож заигнорить-закэнселить, но припёрлась толпа зумеров это жрать. А потом вы будете ныть о том, что не все русские такие, не все говно кушают. Но сами только что показали, что все, даже такие дохуя либералы.

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Электронный волк

У тебя бомбит, что на родине всё ещё Маки не открылись?

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MMM123

Ждем репортаж с выпуска первого "Москвича", фото "80 лет назад и теперь".

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Александр Сурков

такого не будет машину сделать не котлету пожарить

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

Дешманские цены кстати

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Andrew Makarov

Ведомости писали, что уже анонсировали повышение цен, лол

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1 комментарий
Северин

Мне одну Zoza Zoлу и БиV Vaк!

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Эбису

Меню как лого порнхаба. Совпадение? Не думаю

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Cors25112

Какой смысл проверять сразу, вот через годик уже интересно будет, ибо как показывает практика жрален много а вот сетей единицы и это не просто так

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Ответственный кот

Через 2 года:

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Электронный волк

Холо Хоум

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definitely not БОТ

Эксперты, подскажите, в рояле всегда был какой-то майонезный соус, никогда этот бесполезный бургер не брал.
А вот с нагетсами беда какая-то, чувствуется избыток масла в панировке.
Однозначно плюс за колу зеро, как всегда говно, не подвели.
Сотрудникам кто этот день доработает - выдать годовую ЗП и отправить на Кипр.

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Igor Kustov

"Оставили прежних поставщиков" - могли бы хотя бы кофе нормальный сделать. Любил Мак но кофе там дрисня невозможная

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unidentified flying BASTARD 🌈
«Про открытие в целом не скажу, что оно было кринжовым. Не было каких-то русских народных песен и «Вот это всё наше, держи бургер в хохломе», наоборот, гангстерские песни на открытии звучали, и прочие иностранные»

Стиль письма вот уж точно «кринж», извините

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alekksandr cherr

нет это что то не то.

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Прошедший историк

Подтверждаю, на вкус всё также. И баллы в приложении сохранились и заказ там же сделал.
Посмотрим, че дальше.

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arths arth

Пешки путина

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Such Affairs

Вкус * Очка
фиксируем

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Times Roman

@Сергей Звезда, опечатка.

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Times Roman

@Сергей Звезда , алло, вот ещё одна. Вы что, торопились куда-то?

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Политический якорь

фу, татухи

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Alexander D

А что произошло с маками которые работали по франшизе? Так и работают, получается?

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1 комментарий
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