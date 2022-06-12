Никакого больше «Па-ра-па-па-пам»: TJ посетил фастфуд, который открылся вместо ушедшего «Макдоналдса» Статьи редакции
Делимся впечатлениями.
После ввода российских войск в Украину компания «Макдоналдс» покинула российский рынок. Бизнес продали франчайзи ресторанов в Сибири, но не разрешили ему использовать американский бренд. Вероятно, в сделке также участвует «Совкомбанк», но кредитная организация это отрицает.
Новое название для 850 предприятий выбирали долго: даже владельцы сети не знали его вплоть до открытия флагманского предприятия на Пушкинской площади в Москве. Отбросив варианты вроде «Рашбургерная» и «Гудбай Америка», руководство выбрало «Вкусно и точка» — это отсылка к логотипу с оранжевыми палочками картошки фри и красным бургером на зелёном фоне.
Мы сходили в то, что открылось вместо «Макдоналдса», попробовали почти всё, включая соус из упаковки с зачёркнутой фломастером буквой «М», и делимся впечатлениями.
Яна Ломакина, редактор TJ
Я попала в новый «Макдоналдс» до официального открытия. Заблокированный в России TJ не пригласили, но мы попали туда от vc.ru. Наклейка с именем, фамилией и названием издания позже спасала меня от журналистов с огромными камерами, пытавшихся заснять первых посетителей, жующих бургеры.
Сильных отличий от прежнего «Макдоналдса» я не заметила. Только всё вокруг стало серым, буквально: серые диваны, серые стены, серая форма сотрудников. По словам работников зала, футболки не новые — их выдали ещё год назад. Девушки уточнили, что это привычная практика: раньше форму меняли несколько раз, например, с красной на зелёную или бирюзовую.
Владелец сети Александр Говор рассказал, что удалось сохранить все прежние рабочие места — более 50 тысяч человек. В ответ на вопрос, правда ли это, сотрудник «Вкусно и точка» засмеялся. Дальше комментировать это он отказался. «Да-да-да, все рабочие места оставили», — заявила одна из менеджеров. Ещё один сотрудник также сказал, что «никого не увольняли». На вопрос, почему точки новой сети теперь называют предприятиями, а не ресторанами, как раньше, он ответить не смог — просто не знает, пояснил он. По его словам, все сотрудники «говорят кто как, по-разному». «А вообще, мы называем это, как и раньше, ПБО — предприятие быстрого обслуживания», — добавил он.
Букву «М» и фирменные цвета американского бренда убрали везде, где только могли. Даже плашку при подключении к местному вай-фаю изменили — теперь на ней зеленый фон и минималистичные изображения еды. Не пропустили и крохотную букву «М» на упаковке кетчупа — её, будто впропыхах, замазали маркером.
Цены на еду и напитки остались примерно теми же. Однако руководство сети запланировало в ближайшее время их изменить. Меню значительно уменьшилось: например, теперь там нет обычной Coca-Cola (только Zero), «Биг Мака» и «Макфлурри». Вкус бургеров не изменился. По словам одного из менеджеров, компания постаралась оставить прежних поставщиков. Некоторые изменили юридическое лицо «из-за санкций» и стали сотрудничать с «Вкусно и точка». В пример она привела поставщика кофе Paulig.
«МакЗавтрак», судя по всему, оставили. Какое у него теперь будет название, пока точно неизвестно. «Скорее всего просто “Завтрак„» , — рассказал один из сотрудников нового ресторана.
Пока что «Вкусно и точка» идёт протоптанной «Макдоналдсом» дорогой. Однако что будет, когда спадёт ажиотаж и закончатся запасы Coca-Cola, предсказать сложно.
Женя Кузьмин, экс-редактор TJ
Я пришёл на Пушкинскую площадь примерно за 40 минут до открытия — к тому времени там собралась уже довольно большая очередь. Людей интересовало примерно одно и то же: какое меню, изменился ли вкус, какое новое название у «Макдоналдса». Сотрудники на улице, кстати, название держали в секрете, хотя его за час до этого официально объявили.
Люди пришли на открытие по разным причинам. Девушка рядом со мной рассказывала, что отошла с работы неподалёку — «посмотреть, как пройдёт». А мужчина, пришедший с мамой, говорил, что был слишком маленьким во время открытия первого «Макдоналдса» тут же 32 года назад, и решил наверстать.
Прям неловких ситуаций в очереди не было, разве что один парень стоял с плакатом «Верните биг мак», а второй парень сделал девушке предложение прямо в очереди. Периодически из ещё не открытого «Мака» кто-то выходил и предлагал попробовать картошку. «Привкус масла будто больше», — оценил кто-то неподалёку от меня.
Запуск произошёл как-то скомкано: кажется, перерезали ленточку, но почти никто в очереди этого не видел. После этого вся тщательно выстраиваемая цепочка пошла на хер: люди, которые стояли вообще за забором, просто отодвинули его и оказались впереди. Ещё минут 15 мы пытались попасть внутрь.
За полчаса в самом «Макдоналдсе» я УСТАЛ есть под камерами журналистов. Никогда ещё я не пытался есть картошку фри настолько эстетично, чтобы не оказаться в чьей-то «подборочке кринжа». В итоге оказался в подборочке TJ.
Юлия Самойлова, автор TJ
Пока Яна была на пресс-конференции внутри «Мака», я слонялась снаружи: фотографировала, слушала, брала интервью у людей. На вопросе «Знаете ли вы, почему „Мак“ изначально закрылся и как вы к этому относитесь?» люди почему-то заминались.
Вот некоторые ответы на этот вопрос:
- «Представляем, да. [Относимся] не очень хорошо».
- «Я отношусь к этому печально, потому что я очень люблю утреннее меню, которое до десяти работает. И оно меня всегда спасало при уходе на работу».
- «Ну, причин я точных не знаю, насколько я помню, у них то ли франшизу отобрали, то ли права на использование этого бренда отобрали. Ну, причина-то понятно какая, то есть, это уход западных компаний с российских рынков».
- «Да, [это] логично, да. [Отношусь] 50 на 50».
- «Ты знаешь? [обращаясь к подруге]. Ну, из-за спецоперации, из-за вот этого всего. Как отношусь? Нейтрально».
- «Это ихнее право. Хотите уйти — идите, мы вас не держим».
Ощущение, что журналистов было больше, чем посетителей. Например, я наблюдала, как ведущая одного из московских телеканалов и журналист другого издания одновременно брали друг у друга интервью. Видела немецких, японских, ещё каких-то иностранных журналистов. Один блогер из Австралии проводил стрим.
Я пришла в десять: очереди почти не было. В одиннадцать она начала образовываться, но я так и не заняла место, потому что разговаривала с посетителями. Но я всё-таки попала внутрь.
Бургеры — в целом норм, но «Воппер» лучше. Картошка — в целом норм, но до бургеркинговской не дотягивает (мнение автора может не совпадать с позицией редакции TJ). В принципе, поэтому я лет шесть в «Мак» не ходила. Наверное, ещё шесть лет и не схожу.
Про открытие в целом не скажу, что оно было кринжовым. Не было каких-то русских народных песен и «Вот это всё наше, держи бургер в хохломе», наоборот, гангстерские песни на открытии звучали, и прочие иностранные.
Сколько заплатили за рекламу? Нравится работать на режим? Не хватило рекламы яндекса теперь еще и вкус очка?
Привет!
Извини, что у нас тут материал на обсуждаемую тему.
Это не реклама, потому что стоял бы хештег, а материал был бы опубликован в «Промо». Но тех, кто так пишет, не убедить в обратном, это ок. Много ты, кстати, видел рекламы у нас после блокировки?
Если бы ты прочитал текст, то увидел бы, что авторы со всех сторон проходятся по всему, что увидели. С самого начала мы прямо упоминаем, что стало причиной появления этого фастфуда и далее говорим обо всех деталях.
само по себе название "вкусно и точка" это не нарушение закона о рекламе?
выглядит как голословное недоказуемое заявление, кто решил что это вкусно и точка?? такие выражения нельзя использовать в рекламе
Разве миска говна - не достаточная плата за рекламу этого говна?
Я чет не понял кто это написал если админка Кухни у меня вообще
не душни, а
Ого кто вернулся!
работают за еду
Да тут текст такой... Про сами бургеры мало написано, особого желания посетить это заведение не возникло. Разве что Бургеркинг разрекламировали.
да какие там отличия могли быть, мак буквально вчера дверь за собой закрыл. Теперь ждем пару лет пока будут разваливать налаженные процессы
Пары месяцев думаю будет достаточно
Через пару лет привыкнут и забудут что вообще когда-то был оригинальный мак.
Либераха в вакууме.жпег
красивая
Люблю девчулек рыжих, красивых и бесстыжих)
Я не в тренде, поясните, сейчас так принято знакомиться?
Ничего себе какие смартфоны были в 90-х
Ребята не ограничивались повторением фото с открытия, так что это наша ошибка. Убрали фото
тут такой уровень писак, что не удивительно и тут обосрались. у них тут звезды, редакторки, в общем мразь
Может это пудреница
бля, там плакат про трудоустройство с фразой: "можем устроить"
кринж
Можем повторить, можем устроить — теперь вся Россия говорит и думает на ватном языке
А так
Я вроде и до войны его в метро видел
Можем, но не устроим.
Пиздец какой-то, люди с ума посходили. Мне было бы стремно там появиться в любой день, не говоря уже об открытии, еще и в очереди стоять. Горите в аду нахуй.
а я вот и не пойду. И вы правильно говорите.
Я например не про мак скажу,но приведу аналогию... как только сделали анти эмбарго на сыр и прочее в 2014 году я сразу же перестал есть росс. аналоги. Что ж я ебанутый российский сыр есть?
В россии нет сыра зачем есть что они тут делают и называют сыром?
Не ем уже 8 лет сыра и иностранного производства моей любимой испанской колбасы нет,или из под полы покупать приходится.
А покупать росс. аналоги увольте.
Только оригинал.
Кажись нас наебуют
Читать статью не надо, конечно, нахуй это нужно.
Новости РФ, 2022
Горжусь нахой
Можем ещё повторить. Боровичи мебель коварно потирает руки.
Сделать предложение в очереди в МакДональдс. Романтика блин.
наверное рассчитывал, на кучу журналистов, типа смотри по всем новостям показывают...
ну или чел из глуши свою пассию первый и последний раз в жизни из своего села в "ресторан" свозил
выбирай, что больше нравится)
Я бы тоже не согласился.
У кого такое было?!
А расскажите, кто-нибудь, про ОРДЛОвские ДонМаки и как они менялись со временем.
Сразу превратились в лютое говно. С макдональдсом ничего общего не имеют.
В Ютубе говорили, что там пивас продают.
в луганске мак переименовали в макдак и там теперь сидят бомжи пьют дешевый кофе и ходят в бесплатный туалет
ну ОРДЛО с московскими, да и вообще крупными типа проверенными производителями не стоит по любому сравнивать.
Такой же вкус, даже лучше. Только выиграли.
А вкус то прчему должен быть другой?
Ну и что? ЕЩЕ ВКУСНЕЕ СТАЛО, ЗАТО НАШЕ БЕЗ ХИМИКАТОВ И ВКУС НАШ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПОЧТИ КАК У БЕРЕЗОК
У Яны очень аппетитное ухо. Я бы куснул
имеется такое желание, действительно
Скучаю по Женичке Кузьмину
Честно говоря, я так и думала что основная очередь будет и журналистов, блогеров, стримеров и прочих "вещателей".
"Событие"
ну да. а завтра и после завтра все закроется к хуям.
Знакомая расцветка, где же я ее видел?...
У тебя встал на меню?
По привычке на следующую страницу перелистнуть собралсЯ
А у меня с 9 числа лежит биг мак в холодильнике, решил сохранить на память
Почему американизмы оставили? Гранд, чиз... новояз? Уже бы Большой и сырбургер...
великий и сыр-бутерброд
Сыргород тогда уж.
Зверху фотка 30 років тому, знизу сучасність. Звідки в чувака 30 років тому сенсорний телефон?
Опять москали наебали...
Опа, неужели деанон @Юлия Самойлова? 😄 Если конечно ты на фотках есть))
Штош, спасибо за рецензию!
я чиллю снаружи спрашиваю людей :sadcat:
можем устроить
coca-cola Zero
охуеть вы отсылочки накидали)
Интересно, но почему так мало обзоров собственно еды для кухни
потому что все как было так и остается.
тот же мак.
Зачем столько плясок и соплей, вокруг какой-то столовки? Вот прям, «ушла эпоха». Сотни, если не тысячи брендов ушли с рынка, а тут жральня нещасная.
Да, в перестройку это был символ перемен. Дух Америки, дружба-жвачка, конец холодной войны.
А теперь, (до недавнего времени), никого это уже не удивляло.
Подаётся как некое эпохальное событие. Да ничего особенного в этом Маке нет. Вот уж не скажу, что там еда была какая-то невероятно вкусная и особенная. Обычная жральня, с некоторым брендовым блеском.
жральня для нищих. потому и бомбит основной контингент государства
Хрючева точка
вытри яд
Спасибо, безумно интересно
когда закончатся запасы Coca-Cola
Мега-сверх-гипер-нано-дудер державно.
Да квас будут ебашить
Ого.
Яна красотка же
Какой-то слабенький рассказ. Пасли ли периметр фсбшники? Был ли фсо-шник с чемоданом? Не подглядывала ли из кустов Скабеева? Какие вкусовые ощущения от вражеских названий? Что пишет Рогозин по поводу открытия?
Спасибо за распаковку. Теперь точно уверен что стратегию они выбрали правильную... Осталось слить поставщиков и все это превратится в забегаловки ИП"ивасян" через год.
Кстати говоря, кто помнит Гриль мастер и почему его не стало? Я помню этот шикарный вкус и запах. Так что тебе Макдональдс это за них такой позор зелёный терпеть и мучаться
а вот и важные новости подъехали
Действительно навалили кринжа, фото прям с открытия в 1990
ответил выше
Бигмахи..шмахи западные клятые.
Бич маг. По народному, сердито, вкусно, и точка!
А почему в посте перестали указывать имена тех, кто пишет новости а тут их сливают?
часть редакторского состава ввиду событий ушли в отпуск.
То есть вы такие типа против режима. А потом он берёт и накладывает вам буквально говна на блюде. И вы берёте и кушаете его, ну потому что вы журналисты и обязаны осветить ситуацию. Туда ещё другие люди приходят покушать говна, но уже по каким-то своим другим мотивам. И вот, казалось бы, по-хорошему, все должны были этот кринж-кукож заигнорить-закэнселить, но припёрлась толпа зумеров это жрать. А потом вы будете ныть о том, что не все русские такие, не все говно кушают. Но сами только что показали, что все, даже такие дохуя либералы.
У тебя бомбит, что на родине всё ещё Маки не открылись?
Ждем репортаж с выпуска первого "Москвича", фото "80 лет назад и теперь".
такого не будет машину сделать не котлету пожарить
Дешманские цены кстати
Ведомости писали, что уже анонсировали повышение цен, лол
Мне одну Zoza Zoлу и БиV Vaк!
Меню как лого порнхаба. Совпадение? Не думаю
Какой смысл проверять сразу, вот через годик уже интересно будет, ибо как показывает практика жрален много а вот сетей единицы и это не просто так
Через 2 года:
Холо Хоум
Эксперты, подскажите, в рояле всегда был какой-то майонезный соус, никогда этот бесполезный бургер не брал.
А вот с нагетсами беда какая-то, чувствуется избыток масла в панировке.
Однозначно плюс за колу зеро, как всегда говно, не подвели.
Сотрудникам кто этот день доработает - выдать годовую ЗП и отправить на Кипр.
"Оставили прежних поставщиков" - могли бы хотя бы кофе нормальный сделать. Любил Мак но кофе там дрисня невозможная
Стиль письма вот уж точно «кринж», извините
нет это что то не то.
Подтверждаю, на вкус всё также. И баллы в приложении сохранились и заказ там же сделал.
Посмотрим, че дальше.
Пешки путина
Вкус * Очка
фиксируем
@Сергей Звезда, опечатка.
@Сергей Звезда , алло, вот ещё одна. Вы что, торопились куда-то?
фу, татухи
А что произошло с маками которые работали по франшизе? Так и работают, получается?