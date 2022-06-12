Делимся впечатлениями.

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Фото здесь и далее в материале — TJ

После ввода российских войск в Украину компания «Макдоналдс» покинула российский рынок. Бизнес продали франчайзи ресторанов в Сибири, но не разрешили ему использовать американский бренд. Вероятно, в сделке также участвует «Совкомбанк», но кредитная организация это отрицает.

Новое название для 850 предприятий выбирали долго: даже владельцы сети не знали его вплоть до открытия флагманского предприятия на Пушкинской площади в Москве. Отбросив варианты вроде «Рашбургерная» и «Гудбай Америка», руководство выбрало «Вкусно и точка» — это отсылка к логотипу с оранжевыми палочками картошки фри и красным бургером на зелёном фоне.

Мы сходили в то, что открылось вместо «Макдоналдса», попробовали почти всё, включая соус из упаковки с зачёркнутой фломастером буквой «М», и делимся впечатлениями.

Яна Ломакина, редактор TJ

Я попала в новый «Макдоналдс» до официального открытия. Заблокированный в России TJ не пригласили, но мы попали туда от vc.ru. Наклейка с именем, фамилией и названием издания позже спасала меня от журналистов с огромными камерами, пытавшихся заснять первых посетителей, жующих бургеры.

Твёрдо и чётко даю понять, что я тут по работе

Сильных отличий от прежнего «Макдоналдса» я не заметила. Только всё вокруг стало серым, буквально: серые диваны, серые стены, серая форма сотрудников. По словам работников зала, футболки не новые — их выдали ещё год назад. Девушки уточнили, что это привычная практика: раньше форму меняли несколько раз, например, с красной на зелёную или бирюзовую.

Владелец сети Александр Говор рассказал, что удалось сохранить все прежние рабочие места — более 50 тысяч человек. В ответ на вопрос, правда ли это, сотрудник «Вкусно и точка» засмеялся. Дальше комментировать это он отказался. «Да-да-да, все рабочие места оставили», — заявила одна из менеджеров. Ещё один сотрудник также сказал, что «никого не увольняли». На вопрос, почему точки новой сети теперь называют предприятиями, а не ресторанами, как раньше, он ответить не смог — просто не знает, пояснил он. По его словам, все сотрудники «говорят кто как, по-разному». «А вообще, мы называем это, как и раньше, ПБО — предприятие быстрого обслуживания», — добавил он.

Букву «М» и фирменные цвета американского бренда убрали везде, где только могли. Даже плашку при подключении к местному вай-фаю изменили — теперь на ней зеленый фон и минималистичные изображения еды. Не пропустили и крохотную букву «М» на упаковке кетчупа — её, будто впропыхах, замазали маркером.

Цены на еду и напитки остались примерно теми же. Однако руководство сети запланировало в ближайшее время их изменить. Меню значительно уменьшилось: например, теперь там нет обычной Coca-Cola (только Zero), «Биг Мака» и «Макфлурри». Вкус бургеров не изменился. По словам одного из менеджеров, компания постаралась оставить прежних поставщиков. Некоторые изменили юридическое лицо «из-за санкций» и стали сотрудничать с «Вкусно и точка». В пример она привела поставщика кофе Paulig.

«МакЗавтрак», судя по всему, оставили. Какое у него теперь будет название, пока точно неизвестно. «Скорее всего просто “Завтрак„» , — рассказал один из сотрудников нового ресторана.

Меню «Вкусно и точка»

Меню «Вкусно и точка»

Меню «Вкусно и точка»

Пока что «Вкусно и точка» идёт протоптанной «Макдоналдсом» дорогой. Однако что будет, когда спадёт ажиотаж и закончатся запасы Coca-Cola, предсказать сложно.

Женя Кузьмин, экс-редактор TJ

Я пришёл на Пушкинскую площадь примерно за 40 минут до открытия — к тому времени там собралась уже довольно большая очередь. Людей интересовало примерно одно и то же: какое меню, изменился ли вкус, какое новое название у «Макдоналдса». Сотрудники на улице, кстати, название держали в секрете, хотя его за час до этого официально объявили.

Женя в красной футболке и в телефоне

Люди пришли на открытие по разным причинам. Девушка рядом со мной рассказывала, что отошла с работы неподалёку — «посмотреть, как пройдёт». А мужчина, пришедший с мамой, говорил, что был слишком маленьким во время открытия первого «Макдоналдса» тут же 32 года назад, и решил наверстать.

Прям неловких ситуаций в очереди не было, разве что один парень стоял с плакатом «Верните биг мак», а второй парень сделал девушке предложение прямо в очереди. Периодически из ещё не открытого «Мака» кто-то выходил и предлагал попробовать картошку. «Привкус масла будто больше», — оценил кто-то неподалёку от меня.

Запуск произошёл как-то скомкано: кажется, перерезали ленточку, но почти никто в очереди этого не видел. После этого вся тщательно выстраиваемая цепочка пошла на хер: люди, которые стояли вообще за забором, просто отодвинули его и оказались впереди. Ещё минут 15 мы пытались попасть внутрь.

За полчаса в самом «Макдоналдсе» я УСТАЛ есть под камерами журналистов. Никогда ещё я не пытался есть картошку фри настолько эстетично, чтобы не оказаться в чьей-то «подборочке кринжа». В итоге оказался в подборочке TJ.

Юлия Самойлова, автор TJ

Пока Яна была на пресс-конференции внутри «Мака», я слонялась снаружи: фотографировала, слушала, брала интервью у людей. На вопросе «Знаете ли вы, почему „Мак“ изначально закрылся и как вы к этому относитесь?» люди почему-то заминались.

Вот некоторые ответы на этот вопрос:

«Представляем, да. [Относимся] не очень хорошо».

«Я отношусь к этому печально, потому что я очень люблю утреннее меню, которое до десяти работает. И оно меня всегда спасало при уходе на работу».

«Ну, причин я точных не знаю, насколько я помню, у них то ли франшизу отобрали, то ли права на использование этого бренда отобрали. Ну, причина-то понятно какая, то есть, это уход западных компаний с российских рынков».

«Да, [это] логично, да. [Отношусь] 50 на 50».

«Ты знаешь? [обращаясь к подруге]. Ну, из-за спецоперации, из-за вот этого всего. Как отношусь? Нейтрально».

«Это ихнее право. Хотите уйти — идите, мы вас не держим».

Ощущение, что журналистов было больше, чем посетителей. Например, я наблюдала, как ведущая одного из московских телеканалов и журналист другого издания одновременно брали друг у друга интервью. Видела немецких, японских, ещё каких-то иностранных журналистов. Один блогер из Австралии проводил стрим.

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Я пришла в десять: очереди почти не было. В одиннадцать она начала образовываться, но я так и не заняла место, потому что разговаривала с посетителями. Но я всё-таки попала внутрь.

Бургеры — в целом норм, но «Воппер» лучше. Картошка — в целом норм, но до бургеркинговской не дотягивает (мнение автора может не совпадать с позицией редакции TJ). В принципе, поэтому я лет шесть в «Мак» не ходила. Наверное, ещё шесть лет и не схожу.

Про открытие в целом не скажу, что оно было кринжовым. Не было каких-то русских народных песен и «Вот это всё наше, держи бургер в хохломе», наоборот, гангстерские песни на открытии звучали, и прочие иностранные.

Внимание на верхний левый угол соуса