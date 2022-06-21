Журналисты более года анализировали около ста тысяч тендерных документов.

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Команда визуальных расследований и репортёры The New York Times cовместно с онлайн-журналом ChinaFile проанализировали более ста тысяч тендерных документов правительства Китая. Файлы содержат данные о заказанных властями технологиях наблюдения: технические требования, бюджет и цели использования. Из документов следует, что полиция Китая создала одну из крупнейших в мире баз ДНК, а государство повсеместно использует устройства для отслеживания телефонов, технологии распознавания лиц и голосов.

TJ выбрал главное из расследования NYT.

Камеры с распознаванием лиц

Издание отмечает, что более половины из почти миллиарда камер видеонаблюдения в мире находятся в Китае. Однако ранее трудно было оценить, как они используются и сколько данных собирают. Анализ NYT показал, что для полиция расставляла камеры с функцией распознавания лиц там, куда граждане обычно ходят, чтобы удовлетворить свои потребности в еде, путешествиях, покупках и развлечениях. Правоохранители также устанавливают устройства в жилых зданиях, караоке-клубах и отелях. Например, в городе Фучжоу полиция захотела повесить камеру в вестибюле отеля американского гостиничного бренда Days Inn и потребовала доступ видеозаписям в отеле Sheraton.

Городские камеры передают данные в аналитический центр, система которого определяет расу, пол и внешний вид людей, попавших в поле зрения устройств. Все обработанные данные хранятся на правительственных серверах. Из тендерных документов следует, что в любом момент времени полиция может получить доступ к 2,5 миллиарда изображений лиц. Цель модернизации системы видеонаблюдения — «контроль и управление людьми».

Слежка через телефоны

В 2017 году полиция запросила закупку перехватчиков IMSI (уникального идентификатора International Mobile Subscriber Identity, прописанного в SIM-карте). Такие устройства маскируются под станцию связи и позволяют стороннему пользователю перехватывать сообщения, смотреть личные данные и отслеживать местоположение. Власти хотели, чтобы исполнитель заказа собирал с помощью перехватчиков имена и телефоны пользователей популярных китайских соцсетей. Из тендерных документов следует, что полиция округа Гуандун купила телефонные трекеры, чтобы находить в смартфонах приложения с уйгурско-китайским словарём.

Разборы 24 мая утечке Статьи редакции Хакер взломал полицию Китая и «слил» данные о репрессиях уйгуров и концлагерях. Главное из расследований по Реалии тюрем, секретные документы и первые фотографии из участков с людьми, осуждёнными за «экстремистские мысли» и «провокации с целью разногласий». Коллаж «Би-би-си» из фото почти трёх тысяч задержанных уйгуров

За последние семь лет власти расширили область применения устройств для отслеживания, отмечает NYT. Теперь в каждой провинции и регионе материкового Китая власти используют телефонные трекеры.

ДНК, изображения радужной оболочки глава и образцы голосов

С помощью камер видеонаблюдения полиция Китая собирает не только изображения лиц, но и образцы голосов. Так, в городе Чжуншань власти заказали устройства, которые могут записывать звук в радиусе 300 метров от камеры. Затем программное обеспечение должно проанализировать голосовые отпечатки и поместить их в базу данных. В документа полиция отмечала, что в сочетании с анализом лиц это может помочь «быстрее выявлять подозреваемых».

Кроме того, власти заказали оборудование для создания базы данных со сканами радужной оболочки глаз и образцами ДНК. Первый такой дата-центр, способный хранить биометрические данные на 30 миллионов человек, построили в 2017 в Синьцзяне, где проживает уйгурское меньшинство. Государственные отчёты показали, что тот же подрядчик позже выиграл тендеры на создание таких же баз по всей стране — они есть в минимум 25 провинциях.

В разговоре с NYT специалисты отметили, что многие страны собирают образцы ДНК для содействия уголовным расследования. Однако Китай выделяется своим акцентом на хранении как можно большего числа данных. Сбор образцов ДНК у мужчин позволяет полиции отслеживать их родственников по отцовской линии.

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