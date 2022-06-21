«Контроль и управление»: главное из расследования NYT о камерах, телефонных трекерах и биометрических базах в Китае Статьи редакции
Журналисты более года анализировали около ста тысяч тендерных документов.
Команда визуальных расследований и репортёры The New York Times cовместно с онлайн-журналом ChinaFile проанализировали более ста тысяч тендерных документов правительства Китая. Файлы содержат данные о заказанных властями технологиях наблюдения: технические требования, бюджет и цели использования. Из документов следует, что полиция Китая создала одну из крупнейших в мире баз ДНК, а государство повсеместно использует устройства для отслеживания телефонов, технологии распознавания лиц и голосов.
TJ выбрал главное из расследования NYT.
Камеры с распознаванием лиц
Издание отмечает, что более половины из почти миллиарда камер видеонаблюдения в мире находятся в Китае. Однако ранее трудно было оценить, как они используются и сколько данных собирают. Анализ NYT показал, что для полиция расставляла камеры с функцией распознавания лиц там, куда граждане обычно ходят, чтобы удовлетворить свои потребности в еде, путешествиях, покупках и развлечениях. Правоохранители также устанавливают устройства в жилых зданиях, караоке-клубах и отелях. Например, в городе Фучжоу полиция захотела повесить камеру в вестибюле отеля американского гостиничного бренда Days Inn и потребовала доступ видеозаписям в отеле Sheraton.
Городские камеры передают данные в аналитический центр, система которого определяет расу, пол и внешний вид людей, попавших в поле зрения устройств. Все обработанные данные хранятся на правительственных серверах. Из тендерных документов следует, что в любом момент времени полиция может получить доступ к 2,5 миллиарда изображений лиц. Цель модернизации системы видеонаблюдения — «контроль и управление людьми».
Слежка через телефоны
В 2017 году полиция запросила закупку перехватчиков IMSI (уникального идентификатора International Mobile Subscriber Identity, прописанного в SIM-карте). Такие устройства маскируются под станцию связи и позволяют стороннему пользователю перехватывать сообщения, смотреть личные данные и отслеживать местоположение. Власти хотели, чтобы исполнитель заказа собирал с помощью перехватчиков имена и телефоны пользователей популярных китайских соцсетей. Из тендерных документов следует, что полиция округа Гуандун купила телефонные трекеры, чтобы находить в смартфонах приложения с уйгурско-китайским словарём.
За последние семь лет власти расширили область применения устройств для отслеживания, отмечает NYT. Теперь в каждой провинции и регионе материкового Китая власти используют телефонные трекеры.
ДНК, изображения радужной оболочки глава и образцы голосов
С помощью камер видеонаблюдения полиция Китая собирает не только изображения лиц, но и образцы голосов. Так, в городе Чжуншань власти заказали устройства, которые могут записывать звук в радиусе 300 метров от камеры. Затем программное обеспечение должно проанализировать голосовые отпечатки и поместить их в базу данных. В документа полиция отмечала, что в сочетании с анализом лиц это может помочь «быстрее выявлять подозреваемых».
Кроме того, власти заказали оборудование для создания базы данных со сканами радужной оболочки глаз и образцами ДНК. Первый такой дата-центр, способный хранить биометрические данные на 30 миллионов человек, построили в 2017 в Синьцзяне, где проживает уйгурское меньшинство. Государственные отчёты показали, что тот же подрядчик позже выиграл тендеры на создание таких же баз по всей стране — они есть в минимум 25 провинциях.
В разговоре с NYT специалисты отметили, что многие страны собирают образцы ДНК для содействия уголовным расследования. Однако Китай выделяется своим акцентом на хранении как можно большего числа данных. Сбор образцов ДНК у мужчин позволяет полиции отслеживать их родственников по отцовской линии.
Единая система профилей граждан
Согласно тендерным документам, Министерство общественной безопаности Китая недовольно, что системы видеонаблюдения страны лишены аналитических возможностей, а собранные данные содержатся в несвязанных друг с другом базах. Правительство начало активно искать продукты для исправления этих недостатков. Например, полиция стала использовать программу от компании Megvii, которая способна объединить в досье различные данные, собранные о человеке: изображения лица, одежды, информацию о передвижении и используемых транспортных средствах, данные со смартфонов и сведения о социальных связях.
В России через 321
Лукашенко уже давно малафьит на эту систему.
Привет ублюдкам из Synesis
год
Ну как бы доброе утро. Уже везде и всюду. Учитывая что систему курируют очень заинтересованые и не бедные, то ее не всю разворовали. Одних камер 2 на метр
Кстати почитай новости про новые симки, откуда их теперь привозят
Надеюсь это америка направила узкоглазых по губительному пути, если союз сдулся от непосильной военной ноши то китай сдохнет от затрат на высокие технологии, а америка как всегда будет владеть информацией которую заботливо собирают узкоглазые балбесы
Чего я только-что прочитал ?
Китайчатина следит за каждым, нахуя? Глядя на Россию, на КНДР понятно что контроль ужесточение ничего хорошего не дадут стране. Примерно полгода назад в америку сбежали несколько китайских военных, рассказали охуительные истории. Рядовые граждане тоже не будут вечно терпеть маразматика си, однажды страна ровно так же войдёт в регресс и
Что-то по ВВП Китая не скажешь, что им это влетает в копеечку
Интересный факт
Наконец-то сериал Person of Interest реализуется в реальной жизни
AI тока нет
чуть чуть доработать
мда, неплохо они двинулись на теме слежки, все для КПК...
особенно евреи.
себе они конечно такое не внедрили
можно линк на аналогичное исследование в Израиле?
открой список компаний из израиля специализирующихся на ПО "кбербезопасности и противодоействия цифровым угрозам"
можно линк на то, как государство Израиль собирает данные своих граждан в стиле Китая?
так в том то и дело что своих не собирает, зато зарабатывает на по которое продает в другие страны типа китая
ты что еврей что ли что так стригерился, да они тоже не святые вау прикинь
ясно, пруфов не будет.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2600/RR2641/RAND_RR2641.pdf
Чувак зря использовал этническое оскорбление но вполне вкладываются во много что
почему вы такие жиды ?
как оно быть расистом, все норм?
Логично — Штаты такое не продают потому что им стремно что можно случайно техноложку продать а у китая план 2030, те кто менее завязан на соперничество с китаем вероятно что продают
Как-то статья резко обрывается и тема не раскрыта, как к этому относятся в обществе? Как противодействуют?Какие перегибы уже были?
Уйгуров набутыливают, как пример. А так, современного китайца, я понял, хоть в жопу еби, лишь бы пожрать было, да поспать.
Собственно, как и русского теперь.
Ну это база
дата-база
Бля а мне нравится вот эта слежка и отсутствие конфиденциальности, хочу чтобы вообще записывали все что я базарю, все что я вижу, все что думаю и хранили, охуенно обрабатывали эти данные показывая мне разнообразную статистику и конечно чтобы я имел доступ ко всей этой инфо и знал кто что когда смотрел. Если бы не ебаное государство которое хочет превратить это в поводок
Если бы не государство, то реклама или страховые.
Мое мнение, что глупо иметь желание оставлять не обезличенный цифровой след(
Он имеет ввиду статистику как в рпг похоже)
Чё там? Когда доллар перестанет быть мировой валютой? Когда миллиардеры побегут перекладывать деньги в юань?