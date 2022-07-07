Массовые увольнения в знак протеста, обвинения во лжи и критика от кота из резиденции премьер-министра.

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Журналисты возле резиденции премьер-министра утром 7 июля. Фото Sky News

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке со своего поста. Ещё накануне он отказывался складывать полномочия и заявлял, что, несмотря ни на что, сохранит должность, но за несколько часов поменял решение под давлением общественности.

Судя по всему, на это в том числе повлиял протест со стороны кабинета министров — за три дня его покинули почти 60 членов правительства и секретарей. TJ разобрался, какие претензии возникли к Джонсону, кто выступил за его отставку и как страна за несколько дней добилась своего.

Заявление об отставке

Официально о своём уходе с поста премьера Джонсон объявил днём 7 июля. В этот день с самого утра журналисты собрались возле резиденции на Даунинг-стрит: источники в правительстве заранее сказали, что в этот день ожидается обращение лидера Консервативной партии. Позже информацию подтвердил и пресс-секретарь канцелярии премьера.

Прямая трансляция обращения Джонсона

«У Консервативной партии должен быть новый лидер. Процесс выбора должен начаться сейчас», — заявил Джонсон во время выступления. Он отметил, что продолжит выполнять обязанности, пока на его должность не назначат нового человека. Ранее СМИ сообщали, что пост может сохраниться за Джонсоном как минимум до осени.

Джонсон также отметил, что ему «грустно расставаться с лучшей работой в мире», и назвал свою отставку «перерывом». «Даже если сейчас всё порой кажется мрачным, наше совместное будущее — блестящее», — отметил он.

Отставку поддержали многие политики в самой Великобритании, но лидеры некоторых стран до последнего поддерживали Джонсона. Среди них был и президент Украины Владимир Зеленский: британские власти и лично премьер-министр активно помогали стране в конфликте с Россией. В обращении Джонсон пообещал, что Великобритания продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В чём обвиняют Джонсона

По словам бывшего министра здравоохранения Саджида Джавида, претензии к действующему главе правительства строятся не на конкретном обвинении, а по совокупности событий последних месяцев. Джонсона критиковали — и уже даже призывали к отставке — за ряд скандалов, в которых он сначала отрицал свою вину, а через какое-то время признавал и извинялся.

Самым громким стал скандал в конце мая, когда премьер-министра обвинили в проведении серии вечеринок в резиденции на Даунинг-стриг. Вопросов к самим мероприятиям было бы меньше, если бы они не проводились во время жёсткого локдауна — с мая 2020 по апрель 2021 года. После расследования участникам выписали более 100 штрафов.

Кадр с одной из вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит. Фото правительства Великобритании

До этого Джонсон отрицал нарушение антиковидных правил на вечеринках в резиденции, но доклад чиновницы Сью Грей доказал обратное. Тогда главе правительства пришлось «признать ошибки», но он сразу призвал министров «двигаться дальше и сосредоточиться на приоритетах британского народа».

После того случая отправить Джонсона в отставку не получилось, но к началу июля назрел очередной скандал. Члена парламента Криса Пинчера обвинили в домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе. Кабинет министров напомнил, что на правительственную должность того назначил сам премьер-министр, хотя подобные истории с Пинчером случались не в первый раз.

Борис Джонсон и Крис Пинчер

Как и в случае с вечеринками, Джонсон сначала отрицал свою причастность и заявлял, что был не в курсе сексуальных обвинений в адрес политика. Однако вскоре появились доказательства того, что главе правительства докладывали о предыдущих инцидентах лично, а тот фактически покрывал Пинчера. В итоге Джонсону опять пришлось признать вину.

Общество ожидает от нас — от всех нас — честности и принципиальности во всём. […] Я верю, что команда равняется по капитану. События последних месяцев сделали работу в этой команде практически невозможной. Саджид Джавид, бывший министр здравоохранения Великобритании

Массовые отставки в правительстве

После назначения Пинчера на должность члена парламента в правительстве начался активный протест в виде отставок министров. Первым ушёл Саджид Джавид, министр здравоохранения, а сразу за ним — канцлер казначейства Риши Сунак. Всего за вечер 5 июля кабинет покинули 11 политиков с разных правительственных постов.

Протест против Джонсона продолжился, и к утру 7 июля количество отставок достигло 59 человек. Ещё одного политика — министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува — уволили после призыва к отставке главы правительства. Он был главным сторонником Джонсона в 2016 году, но после Брекзита решил сам баллотироваться на пост лидера Консервативной партии.

Нельзя держать рядом змея, который не поддерживает вас ни в одном из серьёзных споров, а затем с радостью заявляет прессе, что лидер должен уйти. источник «Би-би-си» в правительстве Великобритании

Минимум пятеро членов правительства заявили, что не намерены покидать свой пост, но согласны с требованием других политиков об отставке премьер-министра. Нашлись и те, кто поддержал Джонсона — это глава министерства культуры и спорта Надин Доррис, министр по использованию возможностей Брекзита Джейкоб Рис-Могг и заместитель премьер-министра Доминик Рааб.

Скандалы, аморальное поведение, провалы в политике привели к тому, что нынешнее правительство разваливается на глазах. Те, кто выгораживал [Джонсона] всё это время, и только теперь уходят — в них нет ни капли порядочности. Похоже, мы имеем дело с первым в истории случаем, когда тонущий корабль бежит от крысы. Кир Стармер, лидер Лейбористской партии

Несмотря на массовые отставки министров, Джонсон отказался складывать полномочия. 6 июля делегация представителей правительства прибыла в резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона с предложением сложить полномочия и покинуть свой пост добровольно и «с достоинством».

Джонсон ответил, что члены правительства должны либо поддержать его и «сосредоточить общие усилия на достижении экономического роста», либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» внутри партии и давлением оппозиции, которая постарается провести парламентские выборы как можно скорее.

«Когда настают трудные времена, конечно, народ обращает свой гнев на лидер государства, но моя работа — продолжать продвигать наш манифест, что мы и делаем, не сдавать пост, о чём меня просят, и выводить страну из сложностей, как мы делали с коронавирусом»

Против премьера запустили новую процедуру вотума недоверия. Технически, после предыдущей, июньской попытки должен пройти как минимум год. Но правило могут изменить члены парламентского Комитета 1922: 11 июля там должны будут выбрать нового главу исполкома, который сможет рассмотреть вопрос. Кроме того, многие политики рассчитывают, что Джонсон передумает и всё же уйдёт в отставку под давлением общественности.

Призывы к отставке в соцсетях

Лишить Джонсона должности главы правительства призывает не только его же кабинет министров, но и многие жители Великобритании, в том числе известные личности. Большая часть противников премьера критиковала его уже давно, но теперь, когда на горизонте появилась реальная угроза отставки, в соцсетях принялись ругать политика с новой силой.

Пока обычные пользователи твиттера шутят о том, что кто-угодно справится с должностью лучше Джонсона, мэр Лондона пишет, что стране давно нужно было выбрать нового лидера. Журналистка Guardian вспомнила, как во время работы в мэрии её уволил нынешний премьер — и пожелала ему того же. А писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона «остановиться и перестать рыть самому себе могилу».

Sadiq Khan @SadiqKhan Britain deserves better than Boris Johnson.



Londoners know it, the country knows it, and now so does his own Cabinet.



Party's over. Британия заслужила чего-то большего, чем Борис Джонсон. Лондонцы понимают это, вся страна понимает, а теперь начал понимать и его собственный кабинет. Вечеринка окончена

Olaf Falafel @OFalafel Petition to replace Boris Johnson with this banana covered box I met in Crouch End Петиция: заменить Бориса Джонсона этой коробкой с бананами, которую я встретил в Крауч-Энде

J.K. Rowling @jk_rowling Dear God. When your spade starts melting in the molten heat of the earth's core, stop digging. #JohnsonMustGo Господи боже. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, пора прекращать рыть

Jonathan Pie @JonathanPieNews Boris Johnson is a liar. He lies. Then he lies about lying. Then he denies it and he lies again. He couldn’t tell the truth if his life depended on it. Борис Джонсон — лжец. Он лжёт. Затем он лжёт о том, как лгал. Затем он отрицает это и лжёт опять. Он бы не смог сказать правду, даже если бы от этого зависела его жизнь

Jenny Stevens @jenny_stevens When I was laid off by Boris Johnson ( at City Hall), I was called into a big room where he stood with a clipboard and unceremoniously read out job titles followed by the words “will be deleted”. I do hope he is served with similar courtesy. Когда Борис Джонсон увольнял меня (ещё в мэрии), меня вызвали в большую комнату, где он стоял с планшетом и бесцеремонно зачитывал должности, добавляя «будут сокращены». Надеюсь, его обслужат с той же любезностью

Одним из самых активных критиков Джонсона в соцсетях стал кот по кличке Ларри — постоянный обитатель резиденции премьер-министра и главный местный мышелов. Вернее, автор его твиттер-аккаунта. В течение нескольких дней на странице регулярно появлялись шутки и призывы к отставке своего «временного хозяина».

В одном из постов опубликовали видео, на котором Ларри не заходит в дверь, когда изнутри кто-то открывает её для кота — якобы потому, что Джонсон всё ещё остаётся в здании. Питомец любит гулять по Даунинг-стрит, так что его то и дело впускают и выпускают работники резиденции, полицейские или даже дежурящие рядом журналисты.

Larry the Cat @Number10cat “I can no longer, in good conscience, live with this Prime Minister. Either he goes, or I do” «Я больше не могу жить с этим премьер-министром с чистой совестью. Либо уходит он, либо я»

Larry the Cat @Number10cat “Is he still in there? Then I’m fine right here thanks” «Он всё ещё там? Тогда мне и здесь хорошо, спасибо»

Larry the Cat @Number10cat If Boris Johnson hasn’t resigned by 10am I will be forced to crap in his shoes. #DowningStreetSiege Если Борис Джонсон не подаст в отставку до 10 утра, мне придётся наложить ему в ботинки

Larry the Cat @Number10cat Dear rest of the world:

We’re working through a few things here in the UK at the moment. Long story, but basically a midlife crisis. Give us a day or two and we’ll have it sorted and get back to drinking our tea.

Ta for caring

Larry x Уважаемые люди со всего мира. Прямо сейчас мы тут в Великобритании кое-чем заняты. Долгая история, если коротко — кризис среднего возраста. Дайте нам день или два, мы со всем разберёмся и вернёмся к тому, чтобы снова пить наш чай. Спасибо за заботу, Ларри

Пока об отставке Джонсона не объявили официально, рано говорить и о его потенциальных преемниках на посту премьер-министра. Однако журналист «Би-би-си» Иэн Уотсон уже назвал среди претендентов ряд ушедших со своих постов министров — включая «первопроходцев протеста» Саджида Джавида и Риши Сунака.