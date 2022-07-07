«Тонущий корабль бежит от крысы»: что происходит в правительстве Великобритании, где ждут отставки Бориса Джонсона Статьи редакции
Массовые увольнения в знак протеста, обвинения во лжи и критика от кота из резиденции премьер-министра.
Британские СМИ пишут, что премьер-министр Борис Джонсон уже вечером 7 июля объявит об отставке со своего поста. По информации источников, он при этом продолжит исполнять обязанности до осени. Сам политик до последнего отказывался складывать полномочия и заявлял, что сохранит должность.
Судя по всему, на изменение решение (если источники английских изданий не врут) повлияло серьёзное давление со стороны кабинета министров — за три дня его покинули почти 60 членов правительства и секретарей. TJ разобрался, что происходит в Великобритании прямо сейчас.
В чём обвиняют Джонсона
По словам бывшего министра здравоохранения Саджида Джавида, претензии к действующему главе правительства строятся не на конкретном обвинении, а по совокупности событий последних месяцев. Джонсона критиковали — и уже даже призывали к отставке — за ряд скандалов, в которых он сначала отрицал свою вину, а через какое-то время признавал и извинялся.
Самым громким стал скандал в конце мая, когда премьер-министра обвинили в проведении серии вечеринок в резиденции на Даунинг-стриг. Вопросов к самим мероприятиям было бы меньше, если бы они не проводились во время жёсткого локдауна — с мая 2020 по апрель 2021 года. После расследования участникам выписали более 100 штрафов.
До этого Джонсон отрицал нарушение антиковидных правил на вечеринках в резиденции, но доклад чиновницы Сью Грей доказал обратное. Тогда главе правительства пришлось «признать ошибки», но он сразу призвал министров «двигаться дальше и сосредоточиться на приоритетах британского народа».
После того случая отправить Джонсона в отставку не получилось, но к началу июля назрел очередной скандал. Члена парламента Криса Пинчера обвинили в домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе. Кабинет министров напомнил, что на правительственную должность того назначил сам премьер-министр, хотя подобные истории с Пинчером случались не в первый раз.
Как и в случае с вечеринками, Джонсон сначала отрицал свою причастность и заявлял, что был не в курсе сексуальных обвинений в адрес политика. Однако вскоре появились доказательства того, что главе правительства докладывали о предыдущих инцидентах лично, а тот фактически покрывал Пинчера. В итоге Джонсону опять пришлось признать вину.
Массовые отставки в правительстве
После назначения Пинчера на должность члена парламента в правительстве начался активный протест в виде отставок министров. Первым ушёл Саджид Джавид, министр здравоохранения, а сразу за ним — канцлер казначейства Риши Сунак. Всего за вечер 5 июля кабинет покинули 11 политиков с разных правительственных постов.
Протест против Джонсона продолжился, и к утру 7 июля количество отставок достигло 59 человек. Ещё одного политика — министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува — уволили после призыва к отставке главы правительства. Он был главным сторонником Джонсона в 2016 году, но после Брекзита решил сам баллотироваться на пост лидера Консервативной партии.
Минимум пятеро членов правительства заявили, что не намерены покидать свой пост, но согласны с требованием других политиков об отставке премьер-министра. Нашлись и те, кто поддержал Джонсона — это глава министерства культуры и спорта Надин Доррис, министр по использованию возможностей Брекзита Джейкоб Рис-Могг и заместитель премьер-министра Доминик Рааб.
Несмотря на массовые отставки министров, Джонсон отказался складывать полномочия. 6 июля делегация представителей правительства прибыла в резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона с предложением сложить полномочия и покинуть свой пост добровольно и «с достоинством».
Джонсон ответил, что члены правительства должны либо поддержать его и «сосредоточить общие усилия на достижении экономического роста», либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» внутри партии и давлением оппозиции, которая постарается провести парламентские выборы как можно скорее.
Против премьера запустили новую процедуру вотума недоверия. Технически, после предыдущей, июньской попытки должен пройти как минимум год. Но правило могут изменить члены парламентского Комитета 1922: 11 июля там должны будут выбрать нового главу исполкома, который сможет рассмотреть вопрос. Кроме того, многие политики рассчитывают, что Джонсон передумает и всё же уйдёт в отставку под давлением общественности.
Призывы к отставке в соцсетях
Лишить Джонсона должности главы правительства призывает не только его же кабинет министров, но и многие жители Великобритании, в том числе известные личности. Большая часть противников премьера критиковала его уже давно, но теперь, когда на горизонте появилась реальная угроза отставки, в соцсетях принялись ругать политика с новой силой.
Пока обычные пользователи твиттера шутят о том, что кто-угодно справится с должностью лучше Джонсона, мэр Лондона пишет, что стране давно нужно было выбрать нового лидера. Журналистка Guardian вспомнила, как во время работы в мэрии её уволил нынешний премьер — и пожелала ему того же. А писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона «остановиться и перестать рыть самому себе могилу».
Одним из самых активных критиков Джонсона в соцсетях стал кот по кличке Ларри — постоянный обитатель резиденции премьер-министра и главный местный мышелов. Вернее, автор его твиттер-аккаунта. В течение нескольких дней на странице регулярно появлялись шутки и призывы к отставке своего «временного хозяина».
В одном из постов опубликовали видео, на котором Ларри не заходит в дверь, когда изнутри кто-то открывает её для кота — якобы потому, что Джонсон всё ещё остаётся в здании. Питомец любит гулять по Даунинг-стрит, так что его то и дело впускают и выпускают работники резиденции, полицейские или даже дежурящие рядом журналисты.
Пока об отставке Джонсона не объявили официально, рано говорить и о его потенциальных преемниках на посту премьер-министра. Однако журналист «Би-би-си» Иэн Уотсон уже назвал среди претендентов ряд ушедших со своих постов министров — включая «первопроходцев протеста» Саджида Джавида и Риши Сунака.
Оба политика и так дистанцировались от нынешнего главы правительства, а своей отставкой только укрепили позиции. Среди претендентов называется и Надхим Захави, которого Джонсон назначил 5 июля вместо ушедшего Сунака. Всего через два дня он приравнял поддержку премьера к «очернению самого себя и уменьшению шансов стать лидером Консервативной партии».
Ну уйдет в отставку и уйдет, чего бухтеть то.
Это вообще нормально в демократическом государстве, премьеры имеют свойство меняться.
Нормально. Но новый может сказать: "Нахуй помощь Украине, у нас своих дел хвататет".
Поэтому перед тем как стать новым он проходит отбор.
Еще пару месяцев Джонсон точно будет у власти, а дальше может вполне себе устоять.
Если к тому времени в обществе будет поддержка Украины, то независимо от того что там хочет премьер, он будет поддерживать Украину.
К тому же, та поддержка что есть уже пошла, и чтобы её остановить нужна не меньшая политическая воля.
До сих пор не могу забыть как наш великий лидер в своем обращении ставил в укор тому что «там меняют президентов».
Так если бы не бухтели то не ушел бы
ебало завали, котяра
Какие-то вечеринки и приставания к мужикам вообще жругого чела. Мдауж.
Барнаулу то в какую сторону воевать?
Отлично разобрали, все четко и по делу.
Единственное, твиттер Chief Mouser'а, это клоака какого-то второсортного юмориста.
Ну и фаворитом многие теперь Бэна Уоллеса считают (чему я немного удивлен, если честно).