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«Тонущий корабль бежит от крысы»: что происходит в правительстве Великобритании, где ждут отставки Бориса Джонсона Статьи редакции

Массовые увольнения в знак протеста, обвинения во лжи и критика от кота из резиденции премьер-министра.

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Журналисты возле резиденции премьер-министра утром 7 июля. Фото Sky News

Британские СМИ пишут, что премьер-министр Борис Джонсон уже вечером 7 июля объявит об отставке со своего поста. По информации источников, он при этом продолжит исполнять обязанности до осени. Сам политик до последнего отказывался складывать полномочия и заявлял, что сохранит должность.

Судя по всему, на изменение решение (если источники английских изданий не врут) повлияло серьёзное давление со стороны кабинета министров — за три дня его покинули почти 60 членов правительства и секретарей. TJ разобрался, что происходит в Великобритании прямо сейчас.

В чём обвиняют Джонсона

По словам бывшего министра здравоохранения Саджида Джавида, претензии к действующему главе правительства строятся не на конкретном обвинении, а по совокупности событий последних месяцев. Джонсона критиковали — и уже даже призывали к отставке — за ряд скандалов, в которых он сначала отрицал свою вину, а через какое-то время признавал и извинялся.

Самым громким стал скандал в конце мая, когда премьер-министра обвинили в проведении серии вечеринок в резиденции на Даунинг-стриг. Вопросов к самим мероприятиям было бы меньше, если бы они не проводились во время жёсткого локдауна — с мая 2020 по апрель 2021 года. После расследования участникам выписали более 100 штрафов.

Кадр с одной из вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит. Фото правительства Великобритании

До этого Джонсон отрицал нарушение антиковидных правил на вечеринках в резиденции, но доклад чиновницы Сью Грей доказал обратное. Тогда главе правительства пришлось «признать ошибки», но он сразу призвал министров «двигаться дальше и сосредоточиться на приоритетах британского народа».

После того случая отправить Джонсона в отставку не получилось, но к началу июля назрел очередной скандал. Члена парламента Криса Пинчера обвинили в домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе. Кабинет министров напомнил, что на правительственную должность того назначил сам премьер-министр, хотя подобные истории с Пинчером случались не в первый раз.

Борис Джонсон и Крис Пинчер

Как и в случае с вечеринками, Джонсон сначала отрицал свою причастность и заявлял, что был не в курсе сексуальных обвинений в адрес политика. Однако вскоре появились доказательства того, что главе правительства докладывали о предыдущих инцидентах лично, а тот фактически покрывал Пинчера. В итоге Джонсону опять пришлось признать вину.

Общество ожидает от нас — от всех нас — честности и принципиальности во всём. […] Я верю, что команда равняется по капитану. События последних месяцев сделали работу в этой команде практически невозможной.

Саджид Джавид, бывший министр здравоохранения Великобритании

Массовые отставки в правительстве

После назначения Пинчера на должность члена парламента в правительстве начался активный протест в виде отставок министров. Первым ушёл Саджид Джавид, министр здравоохранения, а сразу за ним — канцлер казначейства Риши Сунак. Всего за вечер 5 июля кабинет покинули 11 политиков с разных правительственных постов.

Протест против Джонсона продолжился, и к утру 7 июля количество отставок достигло 59 человек. Ещё одного политика — министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува — уволили после призыва к отставке главы правительства. Он был главным сторонником Джонсона в 2016 году, но после Брекзита решил сам баллотироваться на пост лидера Консервативной партии.

Нельзя держать рядом змея, который не поддерживает вас ни в одном из серьёзных споров, а затем с радостью заявляет прессе, что лидер должен уйти.

источник «Би-би-си» в правительстве Великобритании

Минимум пятеро членов правительства заявили, что не намерены покидать свой пост, но согласны с требованием других политиков об отставке премьер-министра. Нашлись и те, кто поддержал Джонсона — это глава министерства культуры и спорта Надин Доррис, министр по использованию возможностей Брекзита Джейкоб Рис-Могг и заместитель премьер-министра Доминик Рааб.

Скандалы, аморальное поведение, провалы в политике привели к тому, что нынешнее правительство разваливается на глазах. Те, кто выгораживал [Джонсона] всё это время, и только теперь уходят — в них нет ни капли порядочности. Похоже, мы имеем дело с первым в истории случаем, когда тонущий корабль бежит от крысы.

Кир Стармер, лидер Лейбористской партии

Несмотря на массовые отставки министров, Джонсон отказался складывать полномочия. 6 июля делегация представителей правительства прибыла в резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона с предложением сложить полномочия и покинуть свой пост добровольно и «с достоинством».

Джонсон ответил, что члены правительства должны либо поддержать его и «сосредоточить общие усилия на достижении экономического роста», либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» внутри партии и давлением оппозиции, которая постарается провести парламентские выборы как можно скорее.

«Когда настают трудные времена, конечно, народ обращает свой гнев на лидер государства, но моя работа — продолжать продвигать наш манифест, что мы и делаем, не сдавать пост, о чём меня просят, и выводить страну из сложностей, как мы делали с коронавирусом»

Против премьера запустили новую процедуру вотума недоверия. Технически, после предыдущей, июньской попытки должен пройти как минимум год. Но правило могут изменить члены парламентского Комитета 1922: 11 июля там должны будут выбрать нового главу исполкома, который сможет рассмотреть вопрос. Кроме того, многие политики рассчитывают, что Джонсон передумает и всё же уйдёт в отставку под давлением общественности.

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Призывы к отставке в соцсетях

Лишить Джонсона должности главы правительства призывает не только его же кабинет министров, но и многие жители Великобритании, в том числе известные личности. Большая часть противников премьера критиковала его уже давно, но теперь, когда на горизонте появилась реальная угроза отставки, в соцсетях принялись ругать политика с новой силой.

Пока обычные пользователи твиттера шутят о том, что кто-угодно справится с должностью лучше Джонсона, мэр Лондона пишет, что стране давно нужно было выбрать нового лидера. Журналистка Guardian вспомнила, как во время работы в мэрии её уволил нынешний премьер — и пожелала ему того же. А писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона «остановиться и перестать рыть самому себе могилу».

Sadiq Khan @SadiqKhan
Britain deserves better than Boris Johnson.

Londoners know it, the country knows it, and now so does his own Cabinet.

Party's over.
Британия заслужила чего-то большего, чем Борис Джонсон. Лондонцы понимают это, вся страна понимает, а теперь начал понимать и его собственный кабинет. Вечеринка окончена
Olaf Falafel @OFalafel
Petition to replace Boris Johnson with this banana covered box I met in Crouch End
Петиция: заменить Бориса Джонсона этой коробкой с бананами, которую я встретил в Крауч-Энде
J.K. Rowling @jk_rowling
Dear God. When your spade starts melting in the molten heat of the earth's core, stop digging. #JohnsonMustGo
Господи боже. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, пора прекращать рыть
Jonathan Pie @JonathanPieNews
Boris Johnson is a liar. He lies. Then he lies about lying. Then he denies it and he lies again. He couldn’t tell the truth if his life depended on it.
Борис Джонсон — лжец. Он лжёт. Затем он лжёт о том, как лгал. Затем он отрицает это и лжёт опять. Он бы не смог сказать правду, даже если бы от этого зависела его жизнь
Jenny Stevens @jenny_stevens
When I was laid off by Boris Johnson ( at City Hall), I was called into a big room where he stood with a clipboard and unceremoniously read out job titles followed by the words “will be deleted”. I do hope he is served with similar courtesy.
Когда Борис Джонсон увольнял меня (ещё в мэрии), меня вызвали в большую комнату, где он стоял с планшетом и бесцеремонно зачитывал должности, добавляя «будут сокращены». Надеюсь, его обслужат с той же любезностью

Одним из самых активных критиков Джонсона в соцсетях стал кот по кличке Ларри — постоянный обитатель резиденции премьер-министра и главный местный мышелов. Вернее, автор его твиттер-аккаунта. В течение нескольких дней на странице регулярно появлялись шутки и призывы к отставке своего «временного хозяина».

В одном из постов опубликовали видео, на котором Ларри не заходит в дверь, когда изнутри кто-то открывает её для кота — якобы потому, что Джонсон всё ещё остаётся в здании. Питомец любит гулять по Даунинг-стрит, так что его то и дело впускают и выпускают работники резиденции, полицейские или даже дежурящие рядом журналисты.

Larry the Cat @Number10cat
“I can no longer, in good conscience, live with this Prime Minister. Either he goes, or I do”
«Я больше не могу жить с этим премьер-министром с чистой совестью. Либо уходит он, либо я»
Larry the Cat @Number10cat
“Is he still in there? Then I’m fine right here thanks”
«Он всё ещё там? Тогда мне и здесь хорошо, спасибо»
Larry the Cat @Number10cat
I’m now playing @JamesBlunt really loud to smoke him out…
Я очень громко включил Джеймса Бланта, чтобы попытаться его выкурить...
Larry the Cat @Number10cat
If Boris Johnson hasn’t resigned by 10am I will be forced to crap in his shoes. #DowningStreetSiege
Если Борис Джонсон не подаст в отставку до 10 утра, мне придётся наложить ему в ботинки
Larry the Cat @Number10cat
Dear rest of the world:
We’re working through a few things here in the UK at the moment. Long story, but basically a midlife crisis. Give us a day or two and we’ll have it sorted and get back to drinking our tea.
Ta for caring
Larry x
Уважаемые люди со всего мира. Прямо сейчас мы тут в Великобритании кое-чем заняты. Долгая история, если коротко — кризис среднего возраста. Дайте нам день или два, мы со всем разберёмся и вернёмся к тому, чтобы снова пить наш чай. Спасибо за заботу, Ларри

Пока об отставке Джонсона не объявили официально, рано говорить и о его потенциальных преемниках на посту премьер-министра. Однако журналист «Би-би-си» Иэн Уотсон уже назвал среди претендентов ряд ушедших со своих постов министров — включая «первопроходцев протеста» Саджида Джавида и Риши Сунака.

Оба политика и так дистанцировались от нынешнего главы правительства, а своей отставкой только укрепили позиции. Среди претендентов называется и Надхим Захави, которого Джонсон назначил 5 июля вместо ушедшего Сунака. Всего через два дня он приравнял поддержку премьера к «очернению самого себя и уменьшению шансов стать лидером Консервативной партии».

Истории
Leonid Pasternak
Профиль: Борис Джонсон Статьи редакции

Эпатажный, раскрепощённый и амбициозный. Премьер-министр Великобритании, который презирает политкорректность.

Борис Джонсон играет в крикет в Индии, 2012 год Фото администрации Лондона

#великобритания #отставки #новости #разборы

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11 комментариев
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 Tannim

Ну уйдет в отставку и уйдет, чего бухтеть то.

Это вообще нормально в демократическом государстве, премьеры имеют свойство меняться.

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Аккаунт разморожен

Нормально. Но новый может сказать: "Нахуй помощь Украине, у нас своих дел хвататет".

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Поверхностный каякер

Поэтому перед тем как стать новым он проходит отбор.

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Tannim

Еще пару месяцев Джонсон точно будет у власти, а дальше может вполне себе устоять.

Если к тому времени в обществе будет поддержка Украины, то независимо от того что там хочет премьер, он будет поддерживать Украину.

К тому же, та поддержка что есть уже пошла, и чтобы её остановить нужна не меньшая политическая воля.

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Поверхностный каякер

До сих пор не могу забыть как наш великий лидер в своем обращении ставил в укор тому что «там меняют президентов».

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у дракона понос

Так если бы не бухтели то не ушел бы

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пепси
критика от кота

ебало завали, котяра

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norm
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Аккаунт разморожен

Какие-то вечеринки и приставания к мужикам вообще жругого чела. Мдауж.

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Поверхностный каякер

Барнаулу то в какую сторону воевать?

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Агент Купер скучает за кофе

Отлично разобрали, все четко и по делу.
Единственное, твиттер Chief Mouser'а, это клоака какого-то второсортного юмориста.
Ну и фаворитом многие теперь Бэна Уоллеса считают (чему я немного удивлен, если честно).

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