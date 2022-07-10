Президент не консультировался ни с кем по поводу экономических реформ — в результате страна на грани банкротства.

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Сожжённый дом премьер-министра. Фото: NDTV.

9 июля протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки и начали требовать отставки главы государства, также они подожгли дом премьер-министра. Это лишь часть многомесячных протестов на фоне тяжелейшего экономического кризиса — в стране закончились иностранной валюты, запрещена продажа топлива, а людям приходится меньше есть. TJ разобрался, что именно привело к протестам.

Что с экономикой Шри-Ланки

Экономика Шри-Ланки основывается на туризме, экспорте чая, кофе и специй. В стране также выращивают рис, кокосы и зерно, однако после гражданской войны 2009 года правительство сфокусировалось на внутреннем рынке, вместо того, чтобы попытаться зайти на иностранные. Экспорт не рос, в отличие от импорта, и малейшее сокращение ввоза валюты в страну грозило кризисом.

Доходы от туризма упали из-за пандемии коронавируса. В 2020 году страну посетило всего полмиллиона человек — почти в четыре раза меньше, чем в 2019, говорится в отчётах управления по развитию туризма Шри-Ланки. Валюты же ввезли в шесть раз меньше — 700 млн долларов в 2020 против 3,6 миллиардов в 2019.

В 2019 году Шри-Ланка имела 7,6 миллиардов долларов в резервах иностранной валюты, в марте 2020 — 1,5 миллиарда, а 4 мая министр финансов заявил, что в стране осталось менее 50 миллионов долларов валюты.

Кроме этого, нынешний президент после победы на выборах провёл радикальную налоговую реформу, чтобы увеличить денежный оборот внутри страны. В результате доходы правительства сократились более чем на 1,4 миллиардов долларов в год. Один из финансистов Центробанка Шри-Ланки Нандалал Вирасингхе заявил, что никто не консультировался с ЦБ, а «сокращение налогов после выборов стало сюрпризом».

В 2020 году правительство полностью запретило импорт удобрений и объявило фермерское хозяйство Шри-Ланки полностью органическим. В стране случился неурожай, государству пришлось больше экспортировать, в то время как экспорт чая упал. Бюджет страны уже не позволял импортировать все необходимые товары, инфляция в феврале составила 17,5%.

На протяжении 20 лет страной управляли братья Раджапаксы — Готабай был президентом, Махинда — премьер-министром, а их братья, Чамал и Басил, управляли министерствами, которые контролировали три четверти бюджета страны. Между членами семьи был конфликт — одновременно с министерствами появлялись ведомства в администрации президента, которые выполняли те же функции. Они блокировали инициативы премьера, продвигая президентские. 9 мая Махинда ушёл в отставку, Готабай выбрал нового премьер-министра.

В последние месяцы жителям Шри-Ланки приходится стоять по несколько суток в очереди за топливом — дефицит начался из-за отсутствия резервов иностранной валюты в стране 28 июня правительство на две недели запретило продажу топлива всем, кроме общественного транспорта, экстренных служб и машин доставки продуктов в магазины.

Очередь рикш за бензином. Фото: AFP.

70% жителей страны сократили потребление пищи в июнь, следует из данных опроса ЮНИСЕФ. Из-за отсутствия газа жители готовят либо на открытом огне, либо на примусах (нагревательный прибор, который работает на керосине).

Наша семья раньше ела три раза в день. Сейчас мы едим только два раза. Если это [кризис] продолжится, то придётся питаться только один раз в день. Кенат, водитель моторизированной повозки-рикши

Более состоятельные семьи используют электрические индукционные печи, чтобы приготовить еду, но только когда электричество не отключено. Однако большинство жителей Шри-Ланки не может позволить себе эти плиты и более высокие счета за электроэнергию.

Государственным служащим дали дополнительный выходной по пятницам, чтобы выращивать продукты на своих участках.

Фото: Ishara S Kodikara/AFP.

Полутора миллионам госслужащих предложили эмигрировать, чтобы найти работу заграницей и отправлять деньги родственникам, оставшимся в Шри-Ланке. Но уехать сложно: очереди за документами растягиваются на сотни метров, а чтобы заменить паспорт, нужно записаться за три месяца. Можно сделать паспорт за день, но надо заплатить пятнадцать тысяч рупий (189 долларов) вместо трёх с половиной (44 доллара). Люди пытаются добраться на лодках до соседней Индии или Австралии, но получается не у всех: 27 июня пожилая пара из Шри-Ланки умерла от обезвоживания, пока пыталась добраться до Индии.

Внешний долг Шри-Ланки — 51 млрд долларов, в этом году необходимо заплатить семь. Правительство обратилось к Международному валютному фонду, который поставил условия: повысить налоги и процентные ставки, чтобы получить хоть какие-то средства. Всемирный банк дал стране в долг 600 млн долларов, Индия — 1,9 млрд и планирует дать ещё полтора. Шри-Ланка должна Китаю 6,5 млрд долларов, сейчас проходят переговоры о реструктуризации долга.

Начало протестов

Первая крупная демонстрация прошла 15 марта 2022 года в Коломбо. Её провела крупнейшая оппозиционная партия SJB, занимающая 54 места из 225 (правящая партия занимает 104). Участники протестовали против повышения цен, отсутствия угля и топлива.

Фото: ColomboPage

16 марта десятки тысяч людей пришли на протесты около офиса президента. 31 марта они собрались около его резиденции. Протест был стихийным и мирным, пока полиция не применила слезоточивый газ и водомёты. В ответ митингующие подожгли два полицейских автобуса и джип. Также они бросали камни в правоохранителей и перекрыли главную дорогу Коломбо, поджигая покрышки. Власти ввели комендантский час, который сняли следующим утром, и увеличили количество полиции и армии в городе.

Фото: EPA.

В тот день пострадали 50 человек, включая журналистов, а 45 были арестованы. На следующий день более трёхсот адвокатов бесплатно оказали юридические услуги задержанным. Протесты показывали по частному телеканалу, но эфир остановили. По заявлению журналистов, на канал надавило правительство. Оно заявило, что «протесты организованы экстремистскими силами, которые хотят устроить „арабскую весну“, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране». SJB обвинило правительство в отправке агентов, которые поджигали технику и инициировали насилие, чтобы приписать это протестующим.

2 апреля президент Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение. На следующий день Готабай Раджапаска распустил правительство, в котором был его брат Басил. Махинда Раджапакса остался на должности премьер-министра. В стране заблокировали фейсбук*, инстаграм*, ватсап*, твиттер и ютуб по запросу министерства обороны, однако через 15 часов после запроса правительственной Комиссии по коммунальному хозяйству блокировку сняли.

19 апреля во время протестов в Рамбуккане полиция открыла огонь по протестующим, один человек погиб. Представитель правоохранителей заявил, что боевое оружие начали применять из-за того, что протестующие намеревались поджечь цистерну с топливом. Демонстранты обвинили полицию в том, что именно силовики хотели поджечь цистерну.

Протесты в Рамбуккане. Фото: AFP.

9 мая сторонники правящей партии попытались напасть на палатки и другие временные постройки, возведённые протестующими возле государственных учреждений в Коломбо. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты против напавших на объекты. В результате столкновений погибли не менее двух человек, пострадали 140, а премьер-министр ушёл в отставку.

Во время протестов 9 мая депутат правящей партии застрелил протестующего, а второго тяжело ранил. После того, как тысячи людей окружили здание, в котором он скрывался, его нашли мёртвым. Полиция утверждает, что депутат застрелился.

Также подожгли резиденцию другого члена парламента. В местных СМИ утверждают, что он участвовал в нападении на протестующих.

NewsWire 🇱🇰 @NewsWireLK The house of Government MP Sanath Nishantha who led a mob to attack Galle Face protesters completely destroyed

10 мая министерство обороны приказало расстреливать на месте всех, кто был причастен к мародёрству или «нанесению ущерба жизни». Однако после протестов, нападения на высокопоставленного полицейского Коломбо и поджога его машины приказ отозвали.

Эскалация протеста

9 июля президент Раджапаска эвакуировался из своей резиденции незадолго до того, как в неё ворвались протестующие. Демонстранты захватили резиденцию и начали требовать отставки главы государства. Они по сей день остаются в резиденции: купаются в бассейне, готовят на президентской кухне и делают селфи. Протестующие заявили, что не уйдут, пока президент и премьер-министр не уйдут в отставку.

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В резиденции нашли 17,8 млн рупий (49 тысяч долларов).

Резиденцию премьер-министра сожгли. Он эвакуировался до поджога.

Фото: Associated Press.

Президент Шри-Ланки сбежал из страны на военном корабле, его местонахождение не уточняется.

ian bremmer @ianbremmer sri lanka president flees the country on a navy ship

Президент и премьер-министр заявили, что уйдут в отставку. Раджапаска покинет свой пост 13 июля для «мирной передачи власти». В стране будет сформировано новое правительство.

В твиттере появляются сообщения и видео о том, что в Коломбо входит большое количество армейских батальонов. Информация никем не подтверждена, на момент написания статьи власти никак не прокомментировали эту информацию.

sunanda deshapriya @sunandadesh #SriLanka

Please share. #GotaGoGama protestors report unusual military and police deployment in the proximity.Please share. Протестующие сообщают о необычном развёртывании полиции и армии. Пожалуйста, распространите.

Umar Rajapakse @RajapakseUmar Nande tawat gemakat serasenawa d hamuda balaeni gotagogama awata rekawal tarakaramin siti. getting ready to next game? Готовитесь к следующей игре?