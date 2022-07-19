BA.2.75 отличается способностью поражать людей, которые недавно вакцинировались или переболели.

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Тест на коронавирус в Индии, фото PTI

19 июля врачи обнаружили у пяти заболевших коронавирусом в Москве подштамм «кентавр». Этим видом «омикрона», вытеснившего во всём мире все остальные варианты Covid-19, заразились граждане, как минимум, десяти стран. BA.2.75 имеет множество мутаций, помогающих обходить защиту вакцин.

Где появился «кентавр» и какие у него особенности

Впервые разновидность штамма «омикрон» обнаружили в Индии в мае 2022 года. После этого случаи заражения выявили и в других странах, включая Нидерланды, Великобританию, США и Германию.

По мнению учёных, новый штамм BA.2.75 эволюционировал из варианта BA.2, распространившегося в Индии. Он имеет большее количество мутаций и их комбинаций, за счёт которых он быстрее распространяется.



Как отметил иммунолог из Имперского колледжа Лондона Питер Опеншоу, если в первый год пандемии новые волны появлялись из-за более заразных вариантов коронавируса, таких как «альфа» и «дельта», то теперь их варианты, включая BA.2.75, отличаются способностью поражать людей, которые недавно были вакцинированы и инфицированы. Медицинское ведомство Австралии сообщило, что заражение «кентавром» может произойти уже через 28 дней после выздоровления от предыдущего штамма.

При этом специалисты всё ещё рекомендуют жителям всех стран вакцинироваться. «Некоторые могут сказать: "Ну, прививка не спасла людей от заражения. И да, это правда. Но мы видели, что количество попаданий в больницу и смертей значительно снизились. По мере того, как всё больше людей вакцинировалось или переболело, мы начинаем видеть, что фоновые уровни иммунитета во всём мире растут», — заявил директор клинической вирусологии клиники Мейо в американском городе Рочестер Мэтью Бинникер.

BA.2.75 имеет те же симптомы, что и предыдущие варианты коронавируса: высокая температура, кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, одышка, боль в теле, заложенный нос или насморк, потеря аппетита, диарея. При этом, согласно данным британской исследовательской группы ZOE, головная боль стала более распространённым признаком заражения.



Вызывает ли «кентавр» тяжёлое течение болезни, неясно. Данных пока недостаточно.

Происхождение названия

BA.2.75 — это официальное название подвида «омикрона», присвоенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). СМИ дали подвиду омикрона имя «кентавр» после поста пользователя твиттера Ксабиера Остале, который и пришёл к такому названию. Он также написал в шутку: «Привыкайте. Сейчас я во главе всего, что связано с пандемией».

Xabier Ostale @xabitron1 I have just named BA.2.75 variant after a galaxy.

Its new name is Centaurus strain.



Get used to it. Today, I'm in command of anything pandemic.

Кентавр или Центавр (Centaurus) — созвездие южного полушария неба. Ярчайшая его звезда — Альфа Центавра.

Созвездие Кентавра в атласе звёздного неба польского астронома Яна Гевелия (1690 год)

Издание Vice отмечает, что в мае и июне 2022 года пользователи твиттера использовали «кентавр» для обозначения далёкого созвездия. После 1 июля, когда Остале дал название подвиду «омикрона», все сообщения указывали на Covid-19. Google Trends отметил резкое увеличение количества людей, ищущих этот термин после 1 июля.

«Кентавр — это нормальное название, потому что оно не имеет географической привязки, не вредно и не вводить в заблуждение. Никто не путает его с созвездием», — заявила эпидемиолог Эмма Ходкрофт, член группы ВОЗ, которая решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита. Пользователю твиттера такой выбор кажется «неадекватным», ведь, как указывает он, у галактик «запоминающиеся названия».

Собеседники The Washington Post отметили, что запоминающееся название может помочь повысить осведомлённость о новой фазе пандемии на фоне распространения новых штаммов и нарастанием усталости от эпидемиологических ограничений.



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