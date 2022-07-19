В России нашли «кентавра»: что известно о новом варианте коронавируса, название которому дал пользователь твиттера Статьи редакции
BA.2.75 отличается способностью поражать людей, которые недавно вакцинировались или переболели.
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19 июля врачи обнаружили у пяти заболевших коронавирусом в Москве подштамм «кентавр». Этим видом «омикрона», вытеснившего во всём мире все остальные варианты Covid-19, заразились граждане, как минимум, десяти стран. BA.2.75 имеет множество мутаций, помогающих обходить защиту вакцин.
Где появился «кентавр» и какие у него особенности
- Впервые разновидность штамма «омикрон» обнаружили в Индии в мае 2022 года. После этого случаи заражения выявили и в других странах, включая Нидерланды, Великобританию, США и Германию.
- По мнению учёных, новый штамм BA.2.75 эволюционировал из варианта BA.2, распространившегося в Индии. Он имеет большее количество мутаций и их комбинаций, за счёт которых он быстрее распространяется.
- Как отметил иммунолог из Имперского колледжа Лондона Питер Опеншоу, если в первый год пандемии новые волны появлялись из-за более заразных вариантов коронавируса, таких как «альфа» и «дельта», то теперь их варианты, включая BA.2.75, отличаются способностью поражать людей, которые недавно были вакцинированы и инфицированы. Медицинское ведомство Австралии сообщило, что заражение «кентавром» может произойти уже через 28 дней после выздоровления от предыдущего штамма.
- При этом специалисты всё ещё рекомендуют жителям всех стран вакцинироваться. «Некоторые могут сказать: "Ну, прививка не спасла людей от заражения. И да, это правда. Но мы видели, что количество попаданий в больницу и смертей значительно снизились. По мере того, как всё больше людей вакцинировалось или переболело, мы начинаем видеть, что фоновые уровни иммунитета во всём мире растут», — заявил директор клинической вирусологии клиники Мейо в американском городе Рочестер Мэтью Бинникер.
- BA.2.75 имеет те же симптомы, что и предыдущие варианты коронавируса: высокая температура, кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, одышка, боль в теле, заложенный нос или насморк, потеря аппетита, диарея. При этом, согласно данным британской исследовательской группы ZOE, головная боль стала более распространённым признаком заражения.
- Вызывает ли «кентавр» тяжёлое течение болезни, неясно. Данных пока недостаточно.
Происхождение названия
- BA.2.75 — это официальное название подвида «омикрона», присвоенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). СМИ дали подвиду омикрона имя «кентавр» после поста пользователя твиттера Ксабиера Остале, который и пришёл к такому названию. Он также написал в шутку: «Привыкайте. Сейчас я во главе всего, что связано с пандемией».
- Кентавр или Центавр (Centaurus) — созвездие южного полушария неба. Ярчайшая его звезда — Альфа Центавра.
- Издание Vice отмечает, что в мае и июне 2022 года пользователи твиттера использовали «кентавр» для обозначения далёкого созвездия. После 1 июля, когда Остале дал название подвиду «омикрона», все сообщения указывали на Covid-19. Google Trends отметил резкое увеличение количества людей, ищущих этот термин после 1 июля.
- «Кентавр — это нормальное название, потому что оно не имеет географической привязки, не вредно и не вводить в заблуждение. Никто не путает его с созвездием», — заявила эпидемиолог Эмма Ходкрофт, член группы ВОЗ, которая решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита. Пользователю твиттера такой выбор кажется «неадекватным», ведь, как указывает он, у галактик «запоминающиеся названия».
- Собеседники The Washington Post отметили, что запоминающееся название может помочь повысить осведомлённость о новой фазе пандемии на фоне распространения новых штаммов и нарастанием усталости от эпидемиологических ограничений.
Какие прогнозы дают специалисты
- По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, пока учёные не могут оценить серьёзность «кентавра». ВОЗ начала следить за новым вариантом.
- Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) 7 июля назвал BA.2.75 «штаммом под наблюдением». По мнению специалистов, существуют признаки того, что он может быть более заразным и связанным с тяжёлым протеканием болезни, однако доказательства слабы или ещё не были подвергнуты оценке.
- Мутации в шиповидном белке коронавируса представляют опасность, поскольку потенциально неуязвимы для вакцин. «В прошлом году многие были убеждены, что штамм "дельта" представляет собой эволюционную вершину вируса, но появление "омикрона" и значительная изменчивость стали признаком того, что мы, население Земли, не можем следовать плану, похожему на борьбу с гриппом, нам нужно идти в ногу с вирусной эволюцией», — отметил вирусолог из английского Университета Лидса Стивен Гриффин.
- Вирусолог из Эдинбургского университета Элеонора Гонт предполагает, что вскоре появятся новые варианты вакцин, эффективные против «омикрона» и его подвидов. В долгосрочной перспективе коронавирус станет похож на обычную простуду: «Заражаемся и повторно инфицируемся на протяжении всей жизни. Это долгосрочный прогноз Covid-19».
В России нашли «кентавра»
В России нашли «кентавра»
ЛОЛ. Обычный коронавирус, которым заболели те, кто делал фиктивную прививку. Поэтому он и появился в РФ
Я делал прививки. Ковида не было. Кто не делал из близких - болели
Какое совпадение.
Получается я уже кентавра перенес. И не просто перенес, но и поделился им с москвичами в командировке
ах ты подлец!
но щедрый
ждем минотавра
Это чё, сезон под названием "Пандемия" ещё не закончился. А уже во всю идёт сезон "Спецоперации"
Апокалипсис - самая захватывающая экранизация за последние 2022 года.