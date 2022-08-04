Обвиняемый признаёт, что распространял мистификацию, но оправдывается свободой слова. Против него — переписки, слитые собственным юристом.

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Алекс Джонс на заседании суда. Фото CNN

В США с 26 июля продолжается рассмотрение дела против одного из самых известных конспирологов, ультраправого радиоведущего Алекса Джонса. В течение последних десяти лет обвиняемый публично заявлял, что массовое убийство в начальной школе Сэнди-Хук в конце 2012 года, где погибли 20 детей и шестеро взрослых, было сфабриковано, чтобы усилить контроль над огнестрельным оружием.

Теперь родители погибшего при шутинге шестилетнего мальчика требуют от Джонса компенсации в размере 150 миллионов долларов за клевету, которая не только «запятнала честь и наследие» мальчика, но и «перевернула жизнь» его родственников, которые регулярно получали угрозы и оскорбления в свой адрес от слушателей конспиролога.

Согласно теории Джонса, стрельба в Сэнди-Хук была мистификацией, никто на самом деле не пострадал, а родители, показанные в СМИ, были «кризисными актёрами». Суд признал радиоведущего виновным в клевете ещё осенью 2021 года, во время заочного рассмотрения нескольких исков от семей погибших детей. Теперь присяжные решат, должен ли обвиняемый выплатить штраф и запрошенную истцами компенсацию, и в каком размере.

Нил Хенслин, отец погибшего мальчика. Фото American-Statesman

Родители Джесси Льюиса заявили, что им будет недостаточно извинений, и потребовали 150 миллионов долларов. Сторона Джонса в ответ попросила присяжных ограничить сумму выплаты одним долларом, отстаивая право на свободу слова и утверждая, что ведущий не мог заранее знать, чем обернётся распространение теории заговора.

Сам Джонс сказал присяжным, что любая сумма компенсации больше двух миллионов долларов «потопит его», обращаясь к своему банкротству. При этом официальный статус банкрота он не получил, а адвокат родителей Льюиса предоставил доказательства, что однажды сотрудники ведущего отчитались о прибыли с его сайта Infowars в 800 тысяч долларов за один день.

Необходим сильный сдерживающий фактор, который помешает ему продолжать заниматься этой пропагандой. Я хочу восстановить свою репутацию, доверие ко мне и наследие моего сына Джесси, которого он заслуживает. Нил Хеслин, отец погибшего мальчика

Конспиролог уже не настаивает на том, что шутинг сфальсифицировали — ещё в 2019 году он заявил, что с его стороны было «безрассудно» считать, что убийства были ненастоящими. «Особенно ясно я это осознал в тот момент, когда встретился с родителями погибших детей. Это на 100% реально», — признался Джонс, при этом добавив, что «СМИ уже не позволят ему забрать свои слова назад».

Сейчас Джонс пытается лишь доказать, что ненамеренно подверг родителей моральным страданиям и угрозам расправы. При этом на стороне защиты свидетельствует только сам автор конспирологической теории, а некоторые пользователи соцсетей, следящие за процессом, решили, что против Джонса действует даже его собственный юрист.

Brian Tyler Cohen @briantylercohen I mean I hate Alex Jones but not as much as Alex Jones' lawyer hates Alex Jones. Я, конечно, ненавижу Алекса Джонса, но не настолько, как его ненавидят адвокаты Алекса Джонса

На очередном заседании 3 августа адвокат истцов Марк Брэнкстон рассказал, что его коллега-оппонент по ошибке отправил ему все данные с телефона Джонса за последние два года. Незадолго до этого обвиняемый под присягой заявил, что на его устройстве не было текстовых сообщений, связанных со стрельбой в Сэнди-Хук. В доказательство этого он передал телефон адвокату, который должен был предоставить только часть переписок.

Адвокат обвинения Марк Брэнкстон и Алекс Джонс. Фото American-Statesman

Однако сторона защиты получила не только подготовленные материалы, но и все остальные, хранившиеся на устройстве. В них нашли резкие заявления как о событиях в Сэнди-Хук, так и о других конспирологических теориях, которые Джонс продвигал среди слушателей. Информацию о доходах с Infowars также обнаружили в слитых переписках.

По словам адвоката истцов, он сообщил коллегам об ошибке, но они не стали предпринимать никаких попыток исправить ситуацию и не допустить данные до суда. При этом самого Джонса адвокаты также не предупредили — новость о слитой информации он узнал прямо в зале суда от Брэкстона.

Brian Tyler Cohen @briantylercohen



h/t The incredible moment where Alex Jones is informed that his own lawyer accidentally sent a digital copy of his entire phone to the Sandy Hook parents' lawyer, thereby proving that he perjured himself.h/t @Acyn Невероятный момент, в который Алекс Джонс узнаёт, что его же адвокат случайно отправил цифровую копию всех данных с его телефона адвокатам родителей из Сэнди-Хук, доказав тем самым его лжесвидетествование

JOHN ''WETTBUTT'' V. VARIETY 🦌 @johnvvariety Love the Alex Jones lawyer who leaked his whole phone sitting there motionless trying to look like “The Thinker”. This is 100% what I would do Мне нравится, как адвокат Алекса Джонса, который слил все данные с его телефона, сидит неподвижно, пытаясь выглядеть как «Мыслитель». Это на 100% то, что делал бы я на его месте

Джонс парировал, что не помнит этих сообщений и поэтому не мог солгать — иначе вообще не предоставил бы свой телефон адвокатам. Используя данные с телефона Брэкстон ещё раз заставил обвиняемого лжесвидетельствовать: его спросили, связывал ли он судью, ведущую дело, с педофилией и торговлей людьми. Джонс ответил отрицательно, но юрист тут же включил запись, на которой конспиролог критикует бывшую сотрудницу службы защиты детей за «работу на педофилов». Судья отреагировала на видео смехом.

Вы под присягой обещали говорить правду. И уже дважды нарушили клятву только сегодня. Кажется, абсурдно напоминать вам, что вы не должны лгать, и тем не менее мы вернулись к этому. Мы не на одном из ваших шоу. Майя Гуэрра Гэмбл, судья