Отказ от конспирологии и «предательство» адвоката: что происходит на суде против Алекса Джонса о шутинге в Сэнди-Хук Статьи редакции
Обвиняемый признаёт, что распространял мистификацию, но оправдывается свободой слова. Против него — переписки, слитые собственным юристом.
В США с 26 июля продолжается рассмотрение дела против одного из самых известных конспирологов, ультраправого радиоведущего Алекса Джонса. В течение последних десяти лет обвиняемый публично заявлял, что массовое убийство в начальной школе Сэнди-Хук в конце 2012 года, где погибли 20 детей и шестеро взрослых, было сфабриковано, чтобы усилить контроль над огнестрельным оружием.
Теперь родители погибшего при шутинге шестилетнего мальчика требуют от Джонса компенсации в размере 150 миллионов долларов за клевету, которая не только «запятнала честь и наследие» мальчика, но и «перевернула жизнь» его родственников, которые регулярно получали угрозы и оскорбления в свой адрес от слушателей конспиролога.
Согласно теории Джонса, стрельба в Сэнди-Хук была мистификацией, никто на самом деле не пострадал, а родители, показанные в СМИ, были «кризисными актёрами». Суд признал радиоведущего виновным в клевете ещё осенью 2021 года, во время заочного рассмотрения нескольких исков от семей погибших детей. Теперь присяжные решат, должен ли обвиняемый выплатить штраф и запрошенную истцами компенсацию, и в каком размере.
Родители Джесси Льюиса заявили, что им будет недостаточно извинений, и потребовали 150 миллионов долларов. Сторона Джонса в ответ попросила присяжных ограничить сумму выплаты одним долларом, отстаивая право на свободу слова и утверждая, что ведущий не мог заранее знать, чем обернётся распространение теории заговора.
Сам Джонс сказал присяжным, что любая сумма компенсации больше двух миллионов долларов «потопит его», обращаясь к своему банкротству. При этом официальный статус банкрота он не получил, а адвокат родителей Льюиса предоставил доказательства, что однажды сотрудники ведущего отчитались о прибыли с его сайта Infowars в 800 тысяч долларов за один день.
Конспиролог уже не настаивает на том, что шутинг сфальсифицировали — ещё в 2019 году он заявил, что с его стороны было «безрассудно» считать, что убийства были ненастоящими. «Особенно ясно я это осознал в тот момент, когда встретился с родителями погибших детей. Это на 100% реально», — признался Джонс, при этом добавив, что «СМИ уже не позволят ему забрать свои слова назад».
Сейчас Джонс пытается лишь доказать, что ненамеренно подверг родителей моральным страданиям и угрозам расправы. При этом на стороне защиты свидетельствует только сам автор конспирологической теории, а некоторые пользователи соцсетей, следящие за процессом, решили, что против Джонса действует даже его собственный юрист.
На очередном заседании 3 августа адвокат истцов Марк Брэнкстон рассказал, что его коллега-оппонент по ошибке отправил ему все данные с телефона Джонса за последние два года. Незадолго до этого обвиняемый под присягой заявил, что на его устройстве не было текстовых сообщений, связанных со стрельбой в Сэнди-Хук. В доказательство этого он передал телефон адвокату, который должен был предоставить только часть переписок.
Однако сторона защиты получила не только подготовленные материалы, но и все остальные, хранившиеся на устройстве. В них нашли резкие заявления как о событиях в Сэнди-Хук, так и о других конспирологических теориях, которые Джонс продвигал среди слушателей. Информацию о доходах с Infowars также обнаружили в слитых переписках.
По словам адвоката истцов, он сообщил коллегам об ошибке, но они не стали предпринимать никаких попыток исправить ситуацию и не допустить данные до суда. При этом самого Джонса адвокаты также не предупредили — новость о слитой информации он узнал прямо в зале суда от Брэкстона.
Джонс парировал, что не помнит этих сообщений и поэтому не мог солгать — иначе вообще не предоставил бы свой телефон адвокатам. Используя данные с телефона Брэкстон ещё раз заставил обвиняемого лжесвидетельствовать: его спросили, связывал ли он судью, ведущую дело, с педофилией и торговлей людьми. Джонс ответил отрицательно, но юрист тут же включил запись, на которой конспиролог критикует бывшую сотрудницу службы защиты детей за «работу на педофилов». Судья отреагировала на видео смехом.
Заседание 3 августа было завершающим по делу о присуждении компенсации. Уже в течение следующей недели присяжные могут вынести решение о сумме выплаты семье погибшего Джесси Льюиса. После этого Алекса Джонса ждут ещё два судебных процесса, на которых рассмотрят размер компенсации для родственников других жертв шутинга, которые также выиграли заочные суды в 2021 году.
О, неужели его за слова подтянули. Фееричный персонаж. Я очень удивлялся почему он не из тюрьмы стримит, учитывая радикализм высказываний и подачи.
А потом люди своих родителей не могут убедить что их почти убили в стрельбе (серьезно) - https://www.reddit.com/r/QAnonCasualties/comments/onq9ig/i_survived_the_stoneman_douglas_school_shooting/
давно надо было таких долбоебов приструнить. сейчас еще путинские деньги закончатся, и все эти конспирологические помойки посыпятся одна за другой.
этим конспирологам пофиг на всех, они зарабатывают на этих теориях деньги