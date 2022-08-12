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В Омске обрушился дом. Федеральные СМИ публикуют без звука видео с фразой: «И за это мой сын под пулями на СВО?» Статьи редакции

Жители ещё три года назад жаловались на состояние дома, но его не признали аварийным и не провели там ремонт.

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Фото с сайта «Новых Известий», взятое из городских пабликов  

12 августа в Омске обрушилась торцевая стена пятиэтажки 1966 года постройки. По последним официальным данным, пострадавших нет. МЧС отправило разбирать завалы более 100 спасателей, а событие привлекло внимание федеральных СМИ.

Областная прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Мэр Омска Сергей Шелест поручил найти места для временного расселения, а позже — постоянного. ГУ МЧС предупредило об угрозе дальнейшего обрушения дома.

Спасатели при разборе завалов. Видео МЧС

«Частично» обрушился дом №53 на улице 20-го Партсъезда — он находится в одном из спальных районов города. Пятиэтажка не имеет статус аварийной, хотя местные жители жаловались на её состояние ещё в 2019 году. В июне того года мэр Омска Оксана Фадина устроила обход округа и возле дома на Партсъезда попыталась перепрыгнуть через лужу, но упала в грязь.

В апреле 2021 года обрушился фасад «подпорченного временем» дома, после чего Омский областной суд обязал фонд капитального ремонта провести работы до конца года. Фонд капремонта попытался оспорить решение суда, назвав его «практически абсурдным» и объяснив, что жители «рассыпающегося дома» добиваются не капремонта, а признания здания аварийным и расселения.

Из-за отсутствия должного содержания инженерные сети, фасад, фундамент исчерпали свой ресурс прочности.

При разработке проекта по капремонту фасада и подвала подрядчик установил, что состояние дома оценивается как аварийное, повреждения и деформации свидетельствуют об угрозе обрушения и необходимости расселения. Сразу было понятно, что дом не получится отремонтировать в рамках региональной программы, так как требуются масштабные и дорогие работы.

Фонд капремонта Омской области

В городских пабликах во «ВКонтакте», телеграм-каналах о происшествиях и местных СМИ распространилось видео с моментом обрушения. «За что мой сын под пулями на СВО (специальной военной операции — прим. TJ). Вот за это? Приедет и жить негде будет?», — говорит женщина за кадром.

ЧП Омск

По наблюдению TJ, ряд федеральных СМИ опубликовал видео без оригинального звука.

#новости #происшествия

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102 комментария
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 Некачественный русский, 2 из 5
Жители ещё три года назад жаловались на состояние дома, но его не признали аварийным и не провели там ремонт.
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FrozenYogurt

Напомни, там в конце дом все-таки обрушился или остался стоять?

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4 комментария
El
Вот за это? Приедет и жить негде будет?»

нужно еще приехать

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Ударный калькулятор

Сообщение удалено

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Станислав Вершилло

Ну,может и приедет.В коробочке спичечном.

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Загадочный самолет

Неужели начало доходить

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Олег Черняев

Что доходить-то? Думаешь, мамаша прозрела и поняла, что их государство творит хуйню? Да хрен там. Вата может до усрачки хуесосить внутреннюю политику едра, виня во всём чиновников и министров, но внешнюю политику царя такие безоговорочно поддерживают и считают, что "Путин всё делает правильно", а что до внутреннего беспредела, то "готовы потерпеть".

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3 комментария
Евген Коновалец

Что нужно больше воровать стиралок

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4 комментария
Агрессивный Украинец

Не начало. Это просто высшая ступень "а ты в армии служил!?"

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apple

Толкают программу реновации

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Кристобаль Фейра

Да с самого начала начало, до кого сразу, до кого позже. Но толку от этого нет, потому что люди не могут вычказаться, собраться и осохнать, сколько их на самом деле.

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Добро и позитив
«И за это мой сын под пулями на СВО?»

Это просто хак в надежде на экспресс-решение проблемы ))

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Евген Коновалец

Там максимум лада

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1 комментарий
Martin Bruno

Она сглазила получается

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tuorqai

нихуя у ВСУ вооружение

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Йолкин

Ракеты "Земля - Сызрань". При попадании в любой город, он превращается в Сызрань

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3 комментария
Я в другом городе

Темпоральные пушки, состаривают новые советские дома.

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Veritaswow

подкоп сделали от Киева и к дому

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Pekos Jerry

Ахуеть, зашёл почитать комменты под постом rt

Все не так однозначно блять.

"Откуда оператор знал что сейчас обрушится дом" , "деверсия"

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Pekos Jerry
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6 комментариев
Vasya Ivasya

Снято на конспиративной квартире.

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1 комментарий
Прошлый турник

Сейчас бы на рт читать комменты и считать их авторов настоящими

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2 комментария
Максим Энкель

Можно прям снять мрачное кино, как покалеченный парень возвращается в Омск, а там развалины его дома.

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Йолкин

А он такой - "Эх, как хорошо очутиться дома! Дома и стены помогают!"

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2 комментария
Мясной Никита

А он такой - "Ебобаный Обэмэ!"

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Кристобаль Фейра

А дальше диалог:
- Что случилось с моим домом?!
- Хохлы разбомбили, подвели артеллерию и прямо с людьми!
- Какие хохлы, я с ними воевал, они границу-то не переходили.
- Врёшь ты всё, не воевал ты, раз второй секретарь вице-мэра по пропаганде сказал хохлы - значит хохлы! А ты вообще какой-то ноунейм, наверное иностранный агент.
- Да я в этом доме жил!
- Врёшь! Всех, кто тут жил хохлы убили!
- А я тогда кто?
- Хохлятский шпион!

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1 комментарий
Дмитрий Царь

И он такой: «ух, словно не уезжал»

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Господин Гексоген

И при этом дом никто не бомбил

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Вам какого ляха надо

Фильм ДУРАК в реале

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Иногентий Нацпредательвович

только этот "дурак" поехал на "СВО".

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1 комментарий
Solomon Samsonovich

"За это сын воюет..."
Нет, он воюет за то, чтоб такое говно было везде. За это и сдохнет

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Андрей Лагутин

за мера омска в луже спасибо)

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Хрянчик

Ебаааать

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Finkel

и это они даже не начинали!

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1 комментарий
Хрянчик

"По наблюдению TJ, ряд федеральных СМИ опубликовал видео без оригинального звука." - нихуя соби ТЖ наконец-то хоть что интересное написал

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Vasya Ivasya

Как хорошо, что есть ТЖ, где видео со звуком.

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PABL0

А если не приедет - то и жить в нём не надо. Купите гранту и поедете благоустраивать временно оккупированные земли

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Моментом в море

Для ее сына места достаточно

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Martin Bruno

Живешь такой в хрущевской малосемейке у которой кусок стены выпал, не забываешь смотреть телевизор и решаешь отправиться на войну. ( прошлогоднее фото с торца от гугл панорам)
Upd: это общежитие

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Vasya Ivasya

Ну так он и отправился, чтобы заработать на новый дом.

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1 комментарий
Русофоб

А что у нас тут, что то протекает? 🤣

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2 комментария
Развитый Орзэмэс

Опа опа, бидон, видели, видели ??

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Enoxix

А можно другой кусочек тоже снести аккуратно и облицевать?

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Иногентий Нацпредательвович

какие-то ненужные траты.
Достаточно баннером завесить и типа так и было.

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1 комментарий
IDK91

Клятый Зеленский! Опять дома росиянинов уничтожает!!11 НИ ЗАБУДИМ НИ ПРАСТИМ!!

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Русофоб

ЕТА ВСЕ ФЕЙКТ, ТАМ ОКНА ФАНЕРОЙ ЗАБИТЬІ, ЕТО СНЯТО ГДЕТО ПАД КИЕВАМ, НИВИДИТИСЬ!!!!

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Michael Konovalov

Если не himars, то кто?

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Баха братан салам алейкум

На этом видео удачно совпало абсолютно всё

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Cloud-hidden

Млиа, хорошо в порно операторы так не снимают, отворачивая камеру в сторону в самый кульминационный момент. По теме, это пиздец, учитывая как исправно собирают деньги на капремонт.

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MMM123
Омск, улица 20-го Партсъезда

Просто место проклятое

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Развитый Орзэмэс

Куда мудак в машине поехал то ?

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seth clammy

Подальше от облака пыли, например

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FireGrim

Вообще охренел, что он решил убегать, а не как нормальный оператор для интернета историю снимать.
Минус уважение.

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apple

Блядь, тут пропаганда реновации уверен просто

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Печеньки Госдепа

Хлопок, отрицательное падение и задымление?

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Я в другом городе

Частичное искажение геометрии конструкции.

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IngriaNord

..da

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Dan Roy

Дело рук украинских диверсантов, не иначе

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Экзистенциальный Парадокс

Ул. 20-го партсъезда?

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darkAlert

Скоро кто-то присядет в тюрячку за дискриминацию

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arths arth

500 триллионов на восстановление бомбаса уже выделили?

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Нельсон Шмандела

Да, за это.

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citizen

Это, конечно, да, это, конечно, занимательно. Добавить тут нечего.

Ну хотя, вообще-то, её вопрос вполне логичный.
Да - именно за это сын и ушел на "сво".

Мог бы получить образование, например, строителя или архитектора.
Мог бы построить новый, хороший дом. Как архитектор или квалифицированный строитель.
Но вместо этого он оказался под пулями на "сво".

Ну, как бы, дома строить приятнее, чем воевать. Жить в хорошем доме тоже приятнее, чем в окопе.

Задумка правительства такова, чтобы оставаться у власти с помощью:
лояльного парламента;
игнорирования коррумпированных управляющих компаний;
введения цензуры, запрещающей говорить об этих проблемах;
подавления любой оппозиции;
развязывания военных конфликтов для смещения фокуса внимания.

То есть ваш сын находится под пулями не ради спасения некого русского населения и не для защиты отечества от внешней угрозы, и ваш сын не строит дома, а сидит в танке и окопе, потому что угроза находится внутри страны.

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Джеймс Боливар ди Гриз

Предупреждали же его, что не надо пытаться уехать.

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Марк Захаров

Ахахахахаххахах

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huge skill

Ну так да, за это её сын и воюет, чтобы у всего мира было так, а если не с чем будет сравнить, то и не страшно, москвичи как бы не в счёт у них там столица им положено. Лайк если привентивно пояснил мамке орка, дизлайк если хуйня.

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Michael K.

Жаль остальных жителей, т.к. не знаю, за что и про что они. Мамашу и сынка - нет.

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Джамбулец

« попыталась перепрыгнуть лужу, но упала в грязь». Спасибо автору. Я аж вареником подавился….

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Игорь Херник
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