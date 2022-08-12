В Омске обрушился дом. Федеральные СМИ публикуют без звука видео с фразой: «И за это мой сын под пулями на СВО?» Статьи редакции
Жители ещё три года назад жаловались на состояние дома, но его не признали аварийным и не провели там ремонт.
12 августа в Омске обрушилась торцевая стена пятиэтажки 1966 года постройки. По последним официальным данным, пострадавших нет. МЧС отправило разбирать завалы более 100 спасателей, а событие привлекло внимание федеральных СМИ.
Областная прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Мэр Омска Сергей Шелест поручил найти места для временного расселения, а позже — постоянного. ГУ МЧС предупредило об угрозе дальнейшего обрушения дома.
«Частично» обрушился дом №53 на улице 20-го Партсъезда — он находится в одном из спальных районов города. Пятиэтажка не имеет статус аварийной, хотя местные жители жаловались на её состояние ещё в 2019 году. В июне того года мэр Омска Оксана Фадина устроила обход округа и возле дома на Партсъезда попыталась перепрыгнуть через лужу, но упала в грязь.
В апреле 2021 года обрушился фасад «подпорченного временем» дома, после чего Омский областной суд обязал фонд капитального ремонта провести работы до конца года. Фонд капремонта попытался оспорить решение суда, назвав его «практически абсурдным» и объяснив, что жители «рассыпающегося дома» добиваются не капремонта, а признания здания аварийным и расселения.
В городских пабликах во «ВКонтакте», телеграм-каналах о происшествиях и местных СМИ распространилось видео с моментом обрушения. «За что мой сын под пулями на СВО (специальной военной операции — прим. TJ). Вот за это? Приедет и жить негде будет?», — говорит женщина за кадром.
По наблюдению TJ, ряд федеральных СМИ опубликовал видео без оригинального звука.
- РИА «Новости» — без звука
- RT — без звука
- Телеканал «Звезда»
- «Коммерсантъ» — без оригинального звука и с «наложенной» музыкой
- РБК — без звука в этом фрагменте
- «Известия» — без звука
- «Комсомольская правда» — без звука
- «Говорит Москва» — без звука
- «Фонтанка» — без звука
- Ura.ru — без оригинального звука в этом фрагменте и с «наложенной» музыкой
- 360 — без звука
Напомни, там в конце дом все-таки обрушился или остался стоять?
нужно еще приехать
Сообщение удалено
Ну,может и приедет.В коробочке спичечном.
Неужели начало доходить
Что доходить-то? Думаешь, мамаша прозрела и поняла, что их государство творит хуйню? Да хрен там. Вата может до усрачки хуесосить внутреннюю политику едра, виня во всём чиновников и министров, но внешнюю политику царя такие безоговорочно поддерживают и считают, что "Путин всё делает правильно", а что до внутреннего беспредела, то "готовы потерпеть".
Что нужно больше воровать стиралок
Не начало. Это просто высшая ступень "а ты в армии служил!?"
Толкают программу реновации
Да с самого начала начало, до кого сразу, до кого позже. Но толку от этого нет, потому что люди не могут вычказаться, собраться и осохнать, сколько их на самом деле.
Это просто хак в надежде на экспресс-решение проблемы ))
Там максимум лада
Она сглазила получается
нихуя у ВСУ вооружение
Ракеты "Земля - Сызрань". При попадании в любой город, он превращается в Сызрань
Темпоральные пушки, состаривают новые советские дома.
подкоп сделали от Киева и к дому
Ахуеть, зашёл почитать комменты под постом rt
Все не так однозначно блять.
"Откуда оператор знал что сейчас обрушится дом" , "деверсия"
Снято на конспиративной квартире.
Сейчас бы на рт читать комменты и считать их авторов настоящими
Можно прям снять мрачное кино, как покалеченный парень возвращается в Омск, а там развалины его дома.
А он такой - "Эх, как хорошо очутиться дома! Дома и стены помогают!"
А он такой - "Ебобаный Обэмэ!"
А дальше диалог:
- Что случилось с моим домом?!
- Хохлы разбомбили, подвели артеллерию и прямо с людьми!
- Какие хохлы, я с ними воевал, они границу-то не переходили.
- Врёшь ты всё, не воевал ты, раз второй секретарь вице-мэра по пропаганде сказал хохлы - значит хохлы! А ты вообще какой-то ноунейм, наверное иностранный агент.
- Да я в этом доме жил!
- Врёшь! Всех, кто тут жил хохлы убили!
- А я тогда кто?
- Хохлятский шпион!
И он такой: «ух, словно не уезжал»
И при этом дом никто не бомбил
Фильм ДУРАК в реале
только этот "дурак" поехал на "СВО".
"За это сын воюет..."
Нет, он воюет за то, чтоб такое говно было везде. За это и сдохнет
за мера омска в луже спасибо)
Ебаааать
и это они даже не начинали!
"По наблюдению TJ, ряд федеральных СМИ опубликовал видео без оригинального звука." - нихуя соби ТЖ наконец-то хоть что интересное написал
Как хорошо, что есть ТЖ, где видео со звуком.
А если не приедет - то и жить в нём не надо. Купите гранту и поедете благоустраивать временно оккупированные земли
Для ее сына места достаточно
Живешь такой в хрущевской малосемейке у которой кусок стены выпал, не забываешь смотреть телевизор и решаешь отправиться на войну. ( прошлогоднее фото с торца от гугл панорам)
Upd: это общежитие
Ну так он и отправился, чтобы заработать на новый дом.
А что у нас тут, что то протекает? 🤣
Опа опа, бидон, видели, видели ??
А можно другой кусочек тоже снести аккуратно и облицевать?
какие-то ненужные траты.
Достаточно баннером завесить и типа так и было.
Клятый Зеленский! Опять дома росиянинов уничтожает!!11 НИ ЗАБУДИМ НИ ПРАСТИМ!!
ЕТА ВСЕ ФЕЙКТ, ТАМ ОКНА ФАНЕРОЙ ЗАБИТЬІ, ЕТО СНЯТО ГДЕТО ПАД КИЕВАМ, НИВИДИТИСЬ!!!!
Если не himars, то кто?
На этом видео удачно совпало абсолютно всё
Млиа, хорошо в порно операторы так не снимают, отворачивая камеру в сторону в самый кульминационный момент. По теме, это пиздец, учитывая как исправно собирают деньги на капремонт.
Просто место проклятое
Куда мудак в машине поехал то ?
Подальше от облака пыли, например
Вообще охренел, что он решил убегать, а не как нормальный оператор для интернета историю снимать.
Минус уважение.
Блядь, тут пропаганда реновации уверен просто
Хлопок, отрицательное падение и задымление?
Частичное искажение геометрии конструкции.
..da
Дело рук украинских диверсантов, не иначе
Ул. 20-го партсъезда?
Скоро кто-то присядет в тюрячку за дискриминацию
500 триллионов на восстановление бомбаса уже выделили?
Да, за это.
Это, конечно, да, это, конечно, занимательно. Добавить тут нечего.
Ну хотя, вообще-то, её вопрос вполне логичный.
Да - именно за это сын и ушел на "сво".
Мог бы получить образование, например, строителя или архитектора.
Мог бы построить новый, хороший дом. Как архитектор или квалифицированный строитель.
Но вместо этого он оказался под пулями на "сво".
Ну, как бы, дома строить приятнее, чем воевать. Жить в хорошем доме тоже приятнее, чем в окопе.
Задумка правительства такова, чтобы оставаться у власти с помощью:
лояльного парламента;
игнорирования коррумпированных управляющих компаний;
введения цензуры, запрещающей говорить об этих проблемах;
подавления любой оппозиции;
развязывания военных конфликтов для смещения фокуса внимания.
То есть ваш сын находится под пулями не ради спасения некого русского населения и не для защиты отечества от внешней угрозы, и ваш сын не строит дома, а сидит в танке и окопе, потому что угроза находится внутри страны.
Предупреждали же его, что не надо пытаться уехать.
Ахахахахаххахах
Ну так да, за это её сын и воюет, чтобы у всего мира было так, а если не с чем будет сравнить, то и не страшно, москвичи как бы не в счёт у них там столица им положено. Лайк если привентивно пояснил мамке орка, дизлайк если хуйня.
Жаль остальных жителей, т.к. не знаю, за что и про что они. Мамашу и сынка - нет.
« попыталась перепрыгнуть лужу, но упала в грязь». Спасибо автору. Я аж вареником подавился….