Жители ещё три года назад жаловались на состояние дома, но его не признали аварийным и не провели там ремонт.

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Фото с сайта «Новых Известий», взятое из городских пабликов

12 августа в Омске обрушилась торцевая стена пятиэтажки 1966 года постройки. По последним официальным данным, пострадавших нет. МЧС отправило разбирать завалы более 100 спасателей, а событие привлекло внимание федеральных СМИ.

Областная прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Мэр Омска Сергей Шелест поручил найти места для временного расселения, а позже — постоянного. ГУ МЧС предупредило об угрозе дальнейшего обрушения дома.

Спасатели при разборе завалов. Видео МЧС

«Частично» обрушился дом №53 на улице 20-го Партсъезда — он находится в одном из спальных районов города. Пятиэтажка не имеет статус аварийной, хотя местные жители жаловались на её состояние ещё в 2019 году. В июне того года мэр Омска Оксана Фадина устроила обход округа и возле дома на Партсъезда попыталась перепрыгнуть через лужу, но упала в грязь.

В апреле 2021 года обрушился фасад «подпорченного временем» дома, после чего Омский областной суд обязал фонд капитального ремонта провести работы до конца года. Фонд капремонта попытался оспорить решение суда, назвав его «практически абсурдным» и объяснив, что жители «рассыпающегося дома» добиваются не капремонта, а признания здания аварийным и расселения.

Из-за отсутствия должного содержания инженерные сети, фасад, фундамент исчерпали свой ресурс прочности. При разработке проекта по капремонту фасада и подвала подрядчик установил, что состояние дома оценивается как аварийное, повреждения и деформации свидетельствуют об угрозе обрушения и необходимости расселения. Сразу было понятно, что дом не получится отремонтировать в рамках региональной программы, так как требуются масштабные и дорогие работы. Фонд капремонта Омской области

В городских пабликах во «ВКонтакте», телеграм-каналах о происшествиях и местных СМИ распространилось видео с моментом обрушения. «За что мой сын под пулями на СВО (специальной военной операции — прим. TJ). Вот за это? Приедет и жить негде будет?», — говорит женщина за кадром.