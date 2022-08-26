Авторы допускают, что может быть «суждено погибнуть на кресте», и отмечают, что «хлеб вкуснее, если ты голодал».

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Здесь и далее — кадры из ток-шоу «Свои»

«Свои» — новое слово на российском государственном телевидении. После ухода из эфира Первого канала развлекательных передач аудитория с февраля по июль резко снизилась с 33,7 до 25,5% населения России. Вероятно, люди устали от бесконечных новостей и политических ток-шоу. И 20 августа в эфире показали передачу «Свои», где приглашённые гости пели патриотические песни и читали стихи, в перерывах общаясь с ведущим на тему боевых действий в Украине.

Cлово «спецоперация» во время передачи практически не звучало, гораздо чаще я слышала слово «война». Я посмотрела дебютный выпуск «Своих» от начала до конца и ниже его перескажу: от Олега Газманова до рэпера, читающего в стиле Моргенштерна, и стихотворений о половом члене Зеленского.

Песни

Ток-шоу «Свои» выглядит как концерт — участники поют и читают стихи. Во время выступлений показывают зрителей, которые либо качаются, держась за руки, либо размахивают фонариками.

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Однако ощущение концерта ломается из-за быстрых склеек: только что песню пели два человека, а через мгновение один исчезает, а другого расспрашивают о военных действиях в Украине.

На экране показали песню Акима Апачева и Дарьи Фрей «Пливе кача» на украинском, о котором ведущий сказал, что Апачев «как человека, попавшего в плен, вытащил его и вернул своим».

Восемь лет прошло как приговор.

Что теперь мне скажешь, Ирод?

Где хоронить вас всех могилами?

Что будут делать ваши сироты? Я стоял здесь, и стою здесь до сих пор,

Как тебе эта новая Новороссия?

Я не просился к вашему острову –

Ты меня вынудил выстрелом. Из песни «Пливе кача»

Над морем солнце за тучами.

Слышишь ZOV – загромыхало мраком

Это «калибры» летят призраками,

Врачами больного украинства. Лечить идет по Украине

Чумный доктор со своими рекрутами.

В «Азовстале» красно калиной,

Снова май кровит Мариуполем. Из песни «Пливе кача»

Расскажи тому ляху о москале,

Передай ему каждое слово:

Это мой дом, это мой Крым, моя земля.

А еще я забираю мову! Из песни «Пливе кача»

Песня «Пливе кача»

Олег Газманов спел песню «Артефакты», в которой будто морально готовит к мобилизации и к тому, что «мы встанем сейчас».

Это было в истории множество раз,

К нам с войной приходила беда,

Но мы снова вставали и встанем сейчас,

По-другому не быть никогда. Из песни «Артефакты»

Также Газманов поделился своим мнением насчёт Украины и Донбасса. Аким Апачев, родившийся в Мариуполе, поблагодарил певца, сказав, что для него, «как для жителя Донбасса, это дорогого стоит».

Я вообще вижу Украину как дно, которое погружается в пучину, такая вселенская катастрофа. И Донбасс — такой весёлый, красивый, прекрасный, тёплый такой, огромное количество красивых людей, девушки какие там ходят, ну невероятные. И вдруг это всё: летят туда снаряды, гадость вот эта вся, и, конечно, спустя какое-то время, когда в первый раз мы прилетели в 2014 году или чуть позже ещё, несколько раз мы там были, в Луганске и Донецке. Когда из Донецка мы ехали в Луганск по этой дороге, где простые хаты и в них попали снаряды, это вообще ужасно. Когда люди, которые ни коим образом не связаны с войной, ни с военными действиями, по мирному населению, это геноцид, когда выдавливают людей, когда их пугают, когда их убивают. Это выглядит очень жёстко, поэтому пишутся разные песни на эту тему. И, конечно, я был, есть и буду поддерживать Донбасс. Олег Газманов

После песни «Сделан в СССР» меня не пускают ни в Литву, ни в Латвию, ни в Эстонию теперь уже. Ну, на Украину — понятно. Но самое главное — меня пускают на эту сцену, для меня это важнее. Олег Газманов

Апачев спел ещё одну композицию — «Естественный отбор». На этот раз музыкант исполнил песню в студии, преподнеся её так: «Британский лев, лев англосаксов снова пришёл диктовать условия русскому медведю, но русский медведь даёт достойный отпор». Качество исполнения мне показалось сомнительным.

И с улыбкою звериной ринулся с ноги в карьер,

Но навстречу полетела школа бокса ДНР! Из песни «Естественный отбор»

Начнём хардкор!

Естественный отбор!

Качнёт мотор!

Естественный отбор!

Терпи в упор!

Естественный отбор!

Теперь повтор!

Естественный отбор! Из песни «Естественный отбор»

Песня «Естественный отбор»

И ещё одну песню — «Из Донецка с любовью».

Мальчиши-кибальчиши

Прочитали важные книжки.

Откопали калаши

И пошли защищать своих ближних. Из песни «Из Донецка с любовью»

Песня «Из Донецка с любовью»

В разговоре Аким Апачев и ведущий обсудили, что Донецк — мученик, который проходит через огонь, его сравнили со Сталинградом и Севастополем.

Русская участь ждёт Донецк, мы ж будем это своим детям и внукам рассказывать. Владислав Маленко, ведущий передачи «Свои»

Те произведения, которые сейчас на наших глазах появляются: песни, картины, стихи пишут поэты, они неизменно перекликаются с темой Великой Отечественной войны. То, что мы все сделаны с вами из рассказов бабушек, дедушек об этом. Вот из этого теста памяти, без которого, честно говоря, не может быть никакого будущего. Владислава Маленко, ведущий передачи «Свои»

Снова показали видео — песня о Донбассе, спели Маргарита Лисовина и Наталья Качура. Там говорят о том, что «смерть за Родину красна» и «уж суждено погибнуть на кресте», а также ставят в один ряд Донбасс и Москву, снова отсылая к Великой Отечественной — «За нами Москва».

И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за родину красна,

Стоит и держит небосвод веков

Моя непокаянная страна. Из песни «Донбасс за нами»

Уж суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс! Из песни «Донбасс за нами»

В полнеба пламя, в полнеба смог,

Донбасс за нами и с нами Бог!

В полнеба пламя, в по неба смог,

Россия с нами и с нами Бог! В полнеба пламя, в полнеба смог,

Москва за нами и с нами Бог!

В полнеба пламя, в полнеба смог,

Россия с нами и с нами Бог! Из песни «Донбасс за нами»

Песня «Донбасс за нами»

Ещё Качура спела песню «Быть на войне», в которой она романтизирует военное время и будто бы готовит людей к более радикальному витку конфликта.

Нам приходится быть на войне,

Но мечтать можем всё же о мире. Из песни «Быть на войне»

Хлеб вкуснее, если ты голодал,

Если им приходилось делиться. Из песни «Быть на войне»

Песня «Быть на войне»

Ведущий затем спросил Наталью, насколько важна перекличка с легендарными песнями Великой Отечественной, снова проводя параллели нынешнего вооружённого конфликта с ней.

Мы очень такой народ сильный, у нас шахтёрский характер, мы рождены на донецкой земле, и мы большие патриоты, конечно же, всё это перекликается. Моей прабабушке было 14 лет, когда её забрали в концлагерь. По какой-то большой счастливой случайности приехали немцы, чтобы забрать рабочую силу, и таким образом прабабушка осталась жива, появились все мы. Именно она воспитала во мне вот эту любовь к патриотическим песням. Когда русская армия пришла в Берлин, прабабушка вернулась. Наталья Качура

Не забыли и про мины «Лепестки», песню про которые спели Дарья Фрей и Аким Апачев. Ничего примечательного на фоне других песен тут нет.

Ветки пылали костром,

Ты был свеж и тревожен.

Падали листья огнём,

Падал случайный прохожий! Из песни «Лепестки»

Песня «Лепестки»

Затем пошла часть для молодёжи — рэпер Рич зачитал песню «Грязная работа». По инструменталу и стилю читки похож на Моргенштерна.

Пацаны за тебя делают всю грязную работу

Без перерыва на коньяк, без перерыва на субботу.

Вода кипит во флягах, огонь идёт из дзотов.

Планета на крови стоит, как Питер на болотах. Четыре буквы «Г» у бойца на плече,

И значит, больше здесь не будет пацифистских речей,

И значит, комплекс «Искандер» найдёт в ночи палачей,

И значит, «Грады» прилетят, как стаи грачей. Из песни «Грязная работа»

Песня «Грязная работа». Возможно, это будет играть у школьников из колонок.

Стихи

В стихотворениях большой накал — в эфире прозвучало и слово «*****» [нафиг], и «суки». Рифмы, конечно, немного подкачали.

Нам нужен всем полёт и чуть тепла,

Серёга возится с БПЛА. Анна Долгарева

Мы кровь земли и мы её же твердь,

Иди ты ***** [нафиг], грёбаная смерть. Анна Долгарева

Поэты высказывались гораздо жёстче в сторону Украины.

Я считаю, что война с девяностых годов идёт. Для меня лично так и произошло, когда проклятые литерос разорвали нашу страну на куски. Народ тогда ведь был против. Референдум сказал, что «нет», а Союзу — «да». Мы иногда проигрывали первое сражение, но никогда не проигрывали последнее, надеюсь, ещё так и будет. Владислав Артёмов

У меня абсолютно никогда такого (между Киевом и Донецком — прим. TJ) выбора не стояло, потому что я примерно в семь лет [когда] пошла в школу, страшно удивилась, что у нас там вместо советских гербов висят какие-то непонятные трезубцы, потому что я росла на советских книжках, на Гайдаре. Я с трёх лет читаю, и жила в пространстве этих книжек. А родители, видимо, решили меня, значит, не беспокоить раньше времени. Иду в первый класс, прихожу и спрашиваю «Что происходит?». В общем, я была удивлена. Лет в девять примерно я решила, что я совершенно точно уеду в Россию, собственно, как только я научилась зарабатывать деньги, я в Россию и уехала. Анна Долгарева

Также в эфире Дмитрий Артис прочитал стихотворение, где, судя по всему, Россия изображена как Мордор, российская армия — орки, а украинцы — светлоликие эльфы.

В одночасье страна разделилась на две,

У обеих расквашена морда…

Светлоликие эльфы с дырой в голове

Саранчой налетели на Мордор. Небеса, будто веки, поднял доброхот.

По классическим правилам шахмат

Светлоликие первыми сделали ход,

Пока орки корячились в шахтах. Присосались к земле озорным хоботком,

Не стесняясь отсвечивать задом,

И пищат: – Выходите на драчку бегом

Из рабочего ада. Выходите, иначе дома подожжём…

Только миру окажем услугу,

Как детей ваших вырежем, мамок и жён

С удовольствием пустим по кругу. Где-то ёж копошился в зелёной траве,

Одуванчик обнюхивал заяц,

Расписная свистулька с дырой в голове

У плохого мальца оказалась. – Выходите, оценим бесстрашный порыв –

на осинах развесим повыше…

И к полуночи, смену на шахте закрыв,

орки взяли да вышли. Дмитрий Артис

Наталья Качура оценила это стихотворение.

Я удивляюсь, как люди, которые там не находятся, настолько чувствуют то происходящее, то страшное происходящее, которое там сейчас. Наверное, потому что мы всё-таки едины, мы вместе, мы ощущаем вашу поддержку. Спасибо большое вам за это. Наталья Качура — Дмитрию Артису

Актёр Григорий Данцигер прочитал стихотворение о размере полового члена Зеленского.

Мы когда-то с Зеленским Володей в одном сериале

Двух смешных неудачников целых полгода играли.

И однажды мне Зеля признался по пьянке на вписке

Как страдает всю жизнь из-за маленькой очень… Я его утешал, мол, не парься, ты парень, что надо,

На тебя вон залипли вчера и Анжела, и Лада,

А Зеленский рыдал, «Каберне» проливая на брюки,

И вдруг тихо сказал: «Я вам всем отомщу скоро, суки» Я подумал тогда, что он злится по пьянке немножко,

Что сознанье его изменил алкоголь и «дорожка»,

А теперь понимаю, как были чужды ему все мы,

Что, возможно, у Гитлера были такие же с этим проблемы. Я смотрю, как теперь он публично кайфует от роли,

Окруженный лишь теми, кто с ним в унизительной доле.

Как он строит на всех интервью президентскую мину

И как в тайне не любит он, прежде всего, Украину. Вот такие дела: сериал мы играли когда-то.

Я жалею Зеленского — плохо он кончит, ребята.

Лучше б он сериальным актером всю жизнь оставался,

Был бы цел этот… Но ведь комплекс сильней оказался. Григорий Данцигер

Завершилось всё стихотворением от ведущего.

Мы слышим зов своих друзей

И схватки, рокот.

Мы слышим зов своих врагов

И бесов шёпот. Нас разбудил тревожный вой

И скрежет стали.

Народ Донбасса жгли войной,

В детей стреляли. Фрагмент из стихотворения, которое читал Владислав Маленко

По атмосфере «Свои» похожи на шоу Цезаря Фликермана из «Голодных игр» — во время боевых действий могущественное государство прививает людям свои ценности в торжественной манере через стихи и песни. В них нет посыла «украинцы хорошие, правительство плохое», есть только нарратив «Донбасс хороший, Украина плохая». Песни, стихи и слова гостей напоминают о вероятной необходимости умереть за Россию и о том, что Украина — страна «с непонятными трезубцами» и «вселенская катастрофа». В строках авторов подразумевается, что они хотели бы, чтобы Донбасс вошёл в состав России.

Участники передачи говорят о том, как перекликаются эти стихи и песни с искусством времён Великой Отечественной войны. Ведущий сравнивает выступивших поэтов с Твардовским и заявляет, что без теста памяти о ВОВ нет никакого будущего. Газманов поёт песню «Мама — Родина», где просит прощения у советской родины.