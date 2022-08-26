Я посмотрела новое шоу на Первом канале про патриотические стихи и песни — и выжила
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Авторы допускают, что может быть «суждено погибнуть на кресте», и отмечают, что «хлеб вкуснее, если ты голодал».
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«Свои» — новое слово на российском государственном телевидении. После ухода из эфира Первого канала развлекательных передач аудитория с февраля по июль резко снизилась с 33,7 до 25,5% населения России. Вероятно, люди устали от бесконечных новостей и политических ток-шоу. И 20 августа в эфире показали передачу «Свои», где приглашённые гости пели патриотические песни и читали стихи, в перерывах общаясь с ведущим на тему боевых действий в Украине.
Cлово «спецоперация» во время передачи практически не звучало, гораздо чаще я слышала слово «война». Я посмотрела дебютный выпуск «Своих» от начала до конца и ниже его перескажу: от Олега Газманова до рэпера, читающего в стиле Моргенштерна, и стихотворений о половом члене Зеленского.
Песни
Ток-шоу «Свои» выглядит как концерт — участники поют и читают стихи. Во время выступлений показывают зрителей, которые либо качаются, держась за руки, либо размахивают фонариками.
Однако ощущение концерта ломается из-за быстрых склеек: только что песню пели два человека, а через мгновение один исчезает, а другого расспрашивают о военных действиях в Украине.
На экране показали песню Акима Апачева и Дарьи Фрей «Пливе кача» на украинском, о котором ведущий сказал, что Апачев «как человека, попавшего в плен, вытащил его и вернул своим».
Олег Газманов спел песню «Артефакты», в которой будто морально готовит к мобилизации и к тому, что «мы встанем сейчас».
Также Газманов поделился своим мнением насчёт Украины и Донбасса. Аким Апачев, родившийся в Мариуполе, поблагодарил певца, сказав, что для него, «как для жителя Донбасса, это дорогого стоит».
Апачев спел ещё одну композицию — «Естественный отбор». На этот раз музыкант исполнил песню в студии, преподнеся её так: «Британский лев, лев англосаксов снова пришёл диктовать условия русскому медведю, но русский медведь даёт достойный отпор». Качество исполнения мне показалось сомнительным.
И ещё одну песню — «Из Донецка с любовью».
В разговоре Аким Апачев и ведущий обсудили, что Донецк — мученик, который проходит через огонь, его сравнили со Сталинградом и Севастополем.
Снова показали видео — песня о Донбассе, спели Маргарита Лисовина и Наталья Качура. Там говорят о том, что «смерть за Родину красна» и «уж суждено погибнуть на кресте», а также ставят в один ряд Донбасс и Москву, снова отсылая к Великой Отечественной — «За нами Москва».
Ещё Качура спела песню «Быть на войне», в которой она романтизирует военное время и будто бы готовит людей к более радикальному витку конфликта.
Ведущий затем спросил Наталью, насколько важна перекличка с легендарными песнями Великой Отечественной, снова проводя параллели нынешнего вооружённого конфликта с ней.
Не забыли и про мины «Лепестки», песню про которые спели Дарья Фрей и Аким Апачев. Ничего примечательного на фоне других песен тут нет.
Затем пошла часть для молодёжи — рэпер Рич зачитал песню «Грязная работа». По инструменталу и стилю читки похож на Моргенштерна.
Стихи
В стихотворениях большой накал — в эфире прозвучало и слово «*****» [нафиг], и «суки». Рифмы, конечно, немного подкачали.
Поэты высказывались гораздо жёстче в сторону Украины.
Также в эфире Дмитрий Артис прочитал стихотворение, где, судя по всему, Россия изображена как Мордор, российская армия — орки, а украинцы — светлоликие эльфы.
Наталья Качура оценила это стихотворение.
Актёр Григорий Данцигер прочитал стихотворение о размере полового члена Зеленского.
Завершилось всё стихотворением от ведущего.
По атмосфере «Свои» похожи на шоу Цезаря Фликермана из «Голодных игр» — во время боевых действий могущественное государство прививает людям свои ценности в торжественной манере через стихи и песни. В них нет посыла «украинцы хорошие, правительство плохое», есть только нарратив «Донбасс хороший, Украина плохая». Песни, стихи и слова гостей напоминают о вероятной необходимости умереть за Россию и о том, что Украина — страна «с непонятными трезубцами» и «вселенская катастрофа». В строках авторов подразумевается, что они хотели бы, чтобы Донбасс вошёл в состав России.
Участники передачи говорят о том, как перекликаются эти стихи и песни с искусством времён Великой Отечественной войны. Ведущий сравнивает выступивших поэтов с Твардовским и заявляет, что без теста памяти о ВОВ нет никакого будущего. Газманов поёт песню «Мама — Родина», где просит прощения у советской родины.
В описании ток-шоу пишут, что «на наших глазах происходит патриотический ренессанс в поэзии, музыке, песне». «Возрождение» наблюдают на фоне срывов концертов многих артистов, высказавшихся против ввода войск в Украину и объявления некоторых из них «иностранными агентами».
Я пробежался по-диагонали, и мне уже стало плохо. Здоровья тебе, Юля.
ты понял что чувствуют ватники на тж?
я, который не блевал 25 лет подряд
молоко за вредность, срочно!!
Господи, какое же Г О В Н О
Екатерина Кузнецова, хорошо, когда не тебе приходится это писать, да?)
Юля страдала за всех нас, как Христос. Спасибо!
Пиздец, тут даже читать тяжело, а тебе ещё и смотреть это внимательно пришлось
Не верю, что после этого можно выжить. С нами разговаривает призрак Юлии.
выдержал до газманова, чуть не блюнул от лицемерия
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Извените
Атвечаю, не было бы интернета, я бы уже сейчас побежал брать автомат и ринулся в бой за победой. Но этот гребаный интернет со своей альтернативно информацией дает мне усомнится в происходящем.
Да ну нахер, дальше третьей цитаты не осилил.
pathetic
Ты не осиливаешь дальше третьей цитаты.
Я цитирую.
Мы с тобой на разных уровнях.
Не просто на разных уровнях - по разные стороны пропасти, блин.
я внизу копаюсь
Хочу, чтобы вы со своей работой однажды выступили свидетелем на новом Нюрнберге.
Я сделала это один раз. А кто-то вот с таким каждый день работает и анализирует. Им и выступать
Фиг знает, если такое смотреть каждый день, до трибунала в психическом здравии дожить нереально.
Модераторы же работают в больших соцсетях
Кстати, на полном серьёзе где-то читал про то, как они там коллективный иск подали на работодателя с требованием обеспечить бесплатный доступ к психологической помощи. Типа, работа наносит ущерб психологической целостности и должна быть признана особо вредной.
Пруфов уже вряд ли найду, но таки было.
Да, тоже помню
Жду в следующем выпуске Инстасамку с патриотическим мэшапом
Прочитал первые две строки по диагонали, просите , 32 процента смотрелитпервый канал, то есть в России минимум 32% йобнутых нахуй совсем людей, я просто не думаю что можно бороться с телевизором.
Комментарий удален модератором
Я напоминаю что вся эта хуйня крутится на ТВ с 2014 года, и сделана она на деньги налогоплательщиков и покупателей российских нефти и газа
господи какое говно боже дай мне сил
стихи, не пост!
Один пост и две галочки. Когда такое такое видано? Да еще и желто-синие
Такой комбинации на тж ни у кого нет больше кста
💪💪💪
Так инфа ж была что вместо Эрнста - Дугина туда поставили... хуле удивляться
Поражаюсь твоей психологической устойчивости.
Хотел поставить лайк за статью, но трудно двигать мышку по заблёванному коврику. Чёрт, меня снова тошнит...
Я прочитал, мне хуево, такое в говно в голову пихают,и ведь наверняка есть те кто верит в эту хуету, человек в 6 лет любит совок и делает выводы про трезубцы, ну такая хуйня отьитая просто пиздец.
Новый редактор на последние 2 недели работы?