Нововведения в программу формально добровольны, но учащиеся и родители жалуются на принудительное посещение, а учителя — на отсутствие доплаты и откровенную пропаганду.

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Обложка к первому уроку «Разговоры о важном»

5 сентября в школах России стартовала первая полноценная учебная неделя. Согласно обновлённому в 2022 году руководству Министерства просвещения, каждый понедельник в учебных заведениях должен начинаться с церемонии, на которой сотрудники и ученики поднимают флаг и исполняют гимн страны.

Новости 19 апр Минпросвещения Статьи редакции История для первоклассников, гимн в начале недели и сдача телефонов перед уроком — что предложило Нововведения планируют ввести с 1 сентября. Фото РИА «Новости»

В некоторых школах, колледжах и ВУЗах отрепетировали церемонию ещё во время торжественной линейки 1 сентября, после которой ученикам объявили, что теперь похожим образом будет начинаться каждая учебная неделя — для этого необходимо выучить гимн, распределить очередь поднятия флага, а по понедельникам приходить незадолго до начала занятий.

Торжественная линейка 1 сентября в московской школе №1619. Фото РИА «Новости»

Учащиеся, их родители, преподаватели и свидетели исполнения церемонии начали делиться впечатлениями в соцсетях. Одни возмущались неуместной традиции и «пустой трате времени» школьников, другие делились слитыми переписками из закрытых чатов и описывали, как выглядят первые попытки исполнить требования Минпросвещения.

Александр Гуд @goode108 В это время все бегают вокруг стульев когда гимн закончится быстро садимся кто не успел тот выбывает из школы

похоронная вечеринка #нетвойне @Night_guidebook мы опоздали на прослушивание гимна на нас наорали согнали в СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ сказали заткнуться и слушать

Помимо исполнения гимна и поднятия флага каждый понедельник в школах теперь проводятся внеклассные «патриотические» уроки «Разговоры о важном». Первый такой урок в открытом формате провёл Владимир Путин в Калининграде 1 сентября — он рассказал учащимся в том числе о конфликте России и Украины.

Согласно методичкам, опубликованным на сайте Минпросвещения, в классах начальной школы планируют прививать любовь к природе, а через неё — к родине. В 3-4 классах ученикам расскажут о патриотизме напрямую, а уже с 5 класса в «Разговоры о важном» включат информацию о «спецоперации».

Проявления подлинного патриотизма мы видим сегодня при проведении специальной‌ военной‌ операции. из материалов для урока «Моя страна — Россия»

Однако уже 5 сентября, в день первого запланированного «Разговора» с сайта министерства пропали ссылки на все материалы, касающиеся новых уроков. В свободном доступе остался лишь план первого урока, посвящённого началу учебного года и Дню знаний, но и на нём слушателям должны были рассказать о «деятельностном патриотизме» и России как «стране возможностей».

Скриншот из ролика-презентации одного из уроков «Разговоры о важном»

Скандалы вокруг «Разговоров о важном» начались ещё до их начала. Издание «Вёрстка», например, выяснило, что учителям в некоторых регионах не станут доплачивать за дополнительные часы работы. Это обосновали тем, что уроки считаются «внеурочной деятельностью». При этом педагоги отмечают, что это просто ещё один классный час, а посещение для учеников обязательно.

Никаких дополнительных средств школам не выделено. Это значит, что им придётся дальше дробить и без того небольшой «пирог». Там, где финансовый ресурс уже исчерпан до конца, директору просто негде будет взять денег на оплату ещё одного часа. Юрий Варламов, председатель профсоюза «Учитель»

Движение «Мягкая сила» и Альянс учителей призвали педагогов, школьников и их родителей бойкотировать «Разговоры о важном», об этом общественные организации заявили в соцсетях. В обращении отмечается, что формулировки из методичек не имеют отношения к «воспитанию патриотизма», а похожи на пропаганду. К тому же, формально занятия не обязательны, а материалы для уроков носят лишь рекомендательный характер.

Мы выступаем против пропаганды в школах, построенной на милитаризме и обязаловке. Мы призываем учеников пропускать «Разговоры о важном», а учителей — отказываться от их проведения или саботировать пропагандистские «методички». Мы готовы оказать вам юридическую помощь, ответить на ваши вопросы и защитить в случае давления на работе из-за гражданской позиции. из обращения Альянса учителей

Некоторые родители действительно воспользовались информацией и решили отказаться от посещения занятий их детьми. Например, в Екатеринбурге мать школьника написала заявление на имя классного руководителя с требованием освободить ребёнка от «Разговоров о важном». Педагог обсудила ситуацию с руководством школы и согласилась освободить ребёнка от уроков.

Я прекрасно понимаю, что вас обязали это делать, но я категорически против, чтобы мой сын посещал «Разговоры о важном». Я видела планы этих уроков. Я считаю, что не место пропаганде в школе. Моя позиция глубоко антивоенная и я не ставлю знак равно между родиной и властью, в том числе президентом. из письма матери из Екатеринбурга

В то же время школа в Приамурье отказалась принимать похожее заявление об отказе от уроков у местного жителя. Мужчина рассказал изданию SOTA, что его письмо отказались даже регистрировать и устно ответили, что проведение занятий — «приказ президента». «Если ребёнку не нравится — он может не слушать, но присутствовать обязан», — добавили сотрудники школы. Мужчина отметил, что будет игнорировать рекомендации, а в случае применения к нему санкций будет оспаривать их в рамках закона.

Против проведения «Разговоров о важном» выступили не только профсоюзы и некоторые родители, но и активисты: в ночь на 5 сентября, перед первыми запланированными уроками, участницы движения Феминистское Антивоенное Сопротивление разместили граффити перед школой Санкт-Петербурга. Авторы процитировали песню «Учат в школе», переделав некоторые строчки.

Фото Феминистского Антивоенного Сопротивления