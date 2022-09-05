Бойкоты, акции и отказы от занятий: что происходит вокруг «патриотических» школьных уроков «Разговоры о важном» Статьи редакции
Нововведения в программу формально добровольны, но учащиеся и родители жалуются на принудительное посещение, а учителя — на отсутствие доплаты и откровенную пропаганду.
5 сентября в школах России стартовала первая полноценная учебная неделя. Согласно обновлённому в 2022 году руководству Министерства просвещения, каждый понедельник в учебных заведениях должен начинаться с церемонии, на которой сотрудники и ученики поднимают флаг и исполняют гимн страны.
В некоторых школах, колледжах и ВУЗах отрепетировали церемонию ещё во время торжественной линейки 1 сентября, после которой ученикам объявили, что теперь похожим образом будет начинаться каждая учебная неделя — для этого необходимо выучить гимн, распределить очередь поднятия флага, а по понедельникам приходить незадолго до начала занятий.
Учащиеся, их родители, преподаватели и свидетели исполнения церемонии начали делиться впечатлениями в соцсетях. Одни возмущались неуместной традиции и «пустой трате времени» школьников, другие делились слитыми переписками из закрытых чатов и описывали, как выглядят первые попытки исполнить требования Минпросвещения.
Помимо исполнения гимна и поднятия флага каждый понедельник в школах теперь проводятся внеклассные «патриотические» уроки «Разговоры о важном». Первый такой урок в открытом формате провёл Владимир Путин в Калининграде 1 сентября — он рассказал учащимся в том числе о конфликте России и Украины.
Согласно методичкам, опубликованным на сайте Минпросвещения, в классах начальной школы планируют прививать любовь к природе, а через неё — к родине. В 3-4 классах ученикам расскажут о патриотизме напрямую, а уже с 5 класса в «Разговоры о важном» включат информацию о «спецоперации».
Однако уже 5 сентября, в день первого запланированного «Разговора» с сайта министерства пропали ссылки на все материалы, касающиеся новых уроков. В свободном доступе остался лишь план первого урока, посвящённого началу учебного года и Дню знаний, но и на нём слушателям должны были рассказать о «деятельностном патриотизме» и России как «стране возможностей».
Скандалы вокруг «Разговоров о важном» начались ещё до их начала. Издание «Вёрстка», например, выяснило, что учителям в некоторых регионах не станут доплачивать за дополнительные часы работы. Это обосновали тем, что уроки считаются «внеурочной деятельностью». При этом педагоги отмечают, что это просто ещё один классный час, а посещение для учеников обязательно.
Движение «Мягкая сила» и Альянс учителей призвали педагогов, школьников и их родителей бойкотировать «Разговоры о важном», об этом общественные организации заявили в соцсетях. В обращении отмечается, что формулировки из методичек не имеют отношения к «воспитанию патриотизма», а похожи на пропаганду. К тому же, формально занятия не обязательны, а материалы для уроков носят лишь рекомендательный характер.
Некоторые родители действительно воспользовались информацией и решили отказаться от посещения занятий их детьми. Например, в Екатеринбурге мать школьника написала заявление на имя классного руководителя с требованием освободить ребёнка от «Разговоров о важном». Педагог обсудила ситуацию с руководством школы и согласилась освободить ребёнка от уроков.
В то же время школа в Приамурье отказалась принимать похожее заявление об отказе от уроков у местного жителя. Мужчина рассказал изданию SOTA, что его письмо отказались даже регистрировать и устно ответили, что проведение занятий — «приказ президента». «Если ребёнку не нравится — он может не слушать, но присутствовать обязан», — добавили сотрудники школы. Мужчина отметил, что будет игнорировать рекомендации, а в случае применения к нему санкций будет оспаривать их в рамках закона.
Против проведения «Разговоров о важном» выступили не только профсоюзы и некоторые родители, но и активисты: в ночь на 5 сентября, перед первыми запланированными уроками, участницы движения Феминистское Антивоенное Сопротивление разместили граффити перед школой Санкт-Петербурга. Авторы процитировали песню «Учат в школе», переделав некоторые строчки.
Помимо патриотических изменений, с 1 сентября 2022 года в школах России запретили собирать с учеников и их родителей деньги на ремонт, ограничили количество учебников по каждому предмету до одного и запланировали ещё один дополнительный курс уроков — финансовую грамотность.
площадь России превышает, а че по уровню жизни? Че там по перспективам экономики? Че по достатку их родителей?
все идет по плану
далеса
урики
А для этого есть статья за распространение фейков :)
Ивахнов может покупать себе каждый день айфон.
И как у вас хватает сил за несколько дней до закрытия ещё и статьи писать?
Со слезами на глазах, я думаю. Ну, я так писал бы
слезы залили клавиатуру
Так статьи останутся навсегда. Просто новые появляться не будут. Сейчас самое время всем активизироваться, чтобы остаться в истории
время собирать камни
останутся с рейтингом 400+
Фига доводы. А про заселенность территорий там есть? Или раз страна больше, то это какие-то особые права дает?
по некоторым показателям Россия превысила США в 1,8 раз!
спасибо неравнодушным и патриотичным учителям, которые подошли к этим урокам со всей ответственностью, со всей любовью к стране, флагу, гимну!
так успешно прививать и распространять ненависть к совку 2.0 среди учащихся ни у кого лучше бы не получилось.
за них даже не плотють
наконец то действительно хорошие новости
респект за статью