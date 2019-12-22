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На случай, если владелец Cybertruck выживет после апокалипсиса.
Нью-йоркская компания Lars Buro показала концепт Cyberbunker — постапокалиптической резиденции для владельцев Cybertruck. Бункер разработали с учётом самых жёстких условий: дизайнеры утверждают, что он подойдёт и для центра Лос-Анджелеса и для поверхности Марса.
Пока Lars Buro представила только рендеры проекта, однако компания действительно намерена построить бункер. Согласно концептам, 55 квадратных метров Cyberbunker будут отведены под машины, включая Cybertruck, а также необходимое оборудование. Ещё 167 квадратных метров можно будет использовать для жизни.
Как утверждают в компании, кибербункер сможет выдерживать экстремальные погодные условия благодаря особенностям конструкции: особой аэродинамической форме и армированным окнам. В случае размещения за пределами Земли, у входа можно установить воздушный шлюз.
По замыслу дизайнеров, бункер будет работать за счёт электричества, вырабатываемого солнечными батареями, размещёнными на крыше. Они будут соединены с батареями внутри помещения, и таким образом здание сможет существовать автономно. Сроки постройки первого бункера и его стоимость в Lars Buro не уточнили.
бункре ( ͡• ͜ʖ ͡• )