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Дизайн и архитектура
Дамир Камалетдинов
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Компания из США показала концепт кибербункера для киберпикапа Илона Маска Материал редакции

На случай, если владелец Cybertruck выживет после апокалипсиса.

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Нью-йоркская компания Lars Buro показала концепт Cyberbunker — постапокалиптической резиденции для владельцев Cybertruck. Бункер разработали с учётом самых жёстких условий: дизайнеры утверждают, что он подойдёт и для центра Лос-Анджелеса и для поверхности Марса.

Пока Lars Buro представила только рендеры проекта, однако компания действительно намерена построить бункер. Согласно концептам, 55 квадратных метров Cyberbunker будут отведены под машины, включая Cybertruck, а также необходимое оборудование. Ещё 167 квадратных метров можно будет использовать для жизни.

Как утверждают в компании, кибербункер сможет выдерживать экстремальные погодные условия благодаря особенностям конструкции: особой аэродинамической форме и армированным окнам. В случае размещения за пределами Земли, у входа можно установить воздушный шлюз.

По замыслу дизайнеров, бункер будет работать за счёт электричества, вырабатываемого солнечными батареями, размещёнными на крыше. Они будут соединены с батареями внутри помещения, и таким образом здание сможет существовать автономно. Сроки постройки первого бункера и его стоимость в Lars Buro не уточнили.

#маск #cybertruck #tesla #дизайн #концепты

Дизайн и архитектура
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3 комментария
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Любитель гашиша и 🏳️‍🌈

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Сказать больше нечего.

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Алексѣй Бобковъ

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бункре ( ͡• ͜ʖ ͡• )

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Алексѣй Бобковъ

Алексѣй
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