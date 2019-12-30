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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов
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Студия Лебедева показала дизайн новых электронных билетов РЖД. Без просьбы пускать пассажиров сверху на нижнюю полку Материал редакции

На билетах есть информация о классе обслуживания, об оснащении вагона, платных услугах и схема размещения пассажиров и багажа.

2 комментария
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​Изображение студии Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева показала обновлённый дизайн электронных пассажирских билетов на поезда дальнего следования, выполненный по заказу РЖД. Об этом сообщается на сайте студии.

Студия заверяет, что опаздывающие пассажиры теперь не будут тратить время, пытаясь понять, какой вагон им нужен. «Важнейшая информация — номер поезда, вагона и время отправления — набрана очень крупным текстом. Ничего крупнее на билете нет», — указано в описании.

На билетах появился адрес вокзала с ближайшей станцией метро, часовой пояс и время в пути. В отдельный блок вынесли информацию о тарифе и классе обслуживания.

Студия разработала персональные схему размещения пассажиров. «Отдельный кайф — новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне. Она максимально персональная — учитывает пол и возраст пассажира», — указано на сайте.

Студия отмечает, что на краю листа продублированы данные о рейсе: «чтобы их прочесть, не нужно разворачивать билет — всё видно и так».

Билет удобно складывается вдвое или вчетверо и убирается в карман или паспорт. При этом главная информация остается на виду!

студия Лебедева

На опубликованном студией варианте нет просьбы пускать на нижнюю полку соседей сверху. О такой надписи СМИ рассказали 25 декабря. На итоговом варианте есть только напоминание, что стол — общий. «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — было указано на опубликованном тогда дизайне билета.

#новости #дизайн #ржд

Дизайн и архитектура
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2 комментария
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Slow Dimon

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Тимур Петров

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Очень круто, удобный дизайн.

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Slow Dimon

Студия Лебедева показала дизайн…
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