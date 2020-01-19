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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Зона отдыха в Норвегии

На участке туристического маршрута по фьордам.

1 комментарий
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Туалет в зоне отдыха​ Фото Статенса Вегвесена

Зону отдыха Ureddplassen разработало норвежское архитектурное бюро Haugen / Zohar Architects (HZA). Перед архитекторами стояла задача сделать редизайн существующего мемориала в честь затонувшей во Вторую мировую войну подводной лодки «Uredd».

Мемориал затонувшей подводной лодке ​«Uredd» Фото Ларса Гримсби

Мемориал находится на участке живописного туристического маршрута Helgelandskysten, который можно преодолеть пешком, на велосипеде или машине. В зоне отдыха сделали туалет, амфитеатр и лавочки из мрамора.

​Амфитеатр Фото Статенса Вегвесена

С бетонной террасы амфитеатр переходит в пляж. Отсюда открывается вид на полуночное солнце, северное сияние, фьорд и горы.

Фото Стейнара Скаара

Шум от машин пропадает, если спуститься вниз по лестнице.

Фото Статенса Вегвесена

По задумке, зона отдыха должна удовлетворять потребности путешественников в удобстве и осторожно вписываться в норвежскую природу.

Фото Статенса Вегвесена

#архитектура #норвегия

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1 комментарий
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roos lan

0

Интересно было бы взглянуть что внутри этой остановки

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