Зона отдыха в Норвегии

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На участке туристического маршрута по фьордам.
Зону отдыха Ureddplassen разработало норвежское архитектурное бюро Haugen / Zohar Architects (HZA). Перед архитекторами стояла задача сделать редизайн существующего мемориала в честь затонувшей во Вторую мировую войну подводной лодки «Uredd».
Мемориал находится на участке живописного туристического маршрута Helgelandskysten, который можно преодолеть пешком, на велосипеде или машине. В зоне отдыха сделали туалет, амфитеатр и лавочки из мрамора.
С бетонной террасы амфитеатр переходит в пляж. Отсюда открывается вид на полуночное солнце, северное сияние, фьорд и горы.
Шум от машин пропадает, если спуститься вниз по лестнице.
По задумке, зона отдыха должна удовлетворять потребности путешественников в удобстве и осторожно вписываться в норвежскую природу.
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