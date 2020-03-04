Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
48

Архитектура: Самое высокое деревянное здание в Швеции Материал редакции

8,5 этажей, которые при необходимости можно разобрать.

1 комментарий
В закладки
Фото Nikolaj Jakobsen

В 2019 году в шведском Вестеросе завершилось строительство здания, спроектированного CF Møller Architects и ставшего самой высокой деревянной постройкой в стране.

Многоквартирный жилой дом в высоту составляет 8,5 этажей, в основе его конструкции — кросс-ламинированная древесина, массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спрессованных досок. Элементы скреплены винтами: такое решение не только оставляет минимальный углеродный след, но и позволяет при необходимости разобрать здание и использовать материалы повторно.

Возведение каждого этажа заняло всего три дня, при этом на каждом расположены по четыре квартиры. Все они имеют окна, выходящие на гавань.

Авторы проекта рассчитывают, что тот станет «ориентиром для региона и ориентиром для устойчивого будущего».

Самым высоким деревянным зданием в мире остаётся Mjøstårnet в норвежском Брумунддале — в нём 18 этажей, на которых расположены не только жилые апартаменты, но также гостиница, бассейн, офисные помещения и ресторан.

#архитектура #швеция #экология

Дизайн и архитектура
Подписан
Отписаться
Концепт: Костюм для защиты от коронавируса Covid-19
«Этот костюм превратит контакт с вирусом в способ его уничтожения, а не распространения», — утверждает автор проекта.
0
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u0448\u0432\u0435\u0446\u0438\u044f","\u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430"], "comments": 1, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 144247, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 13:03:58 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 144247, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/144247\/get","add":"\/comments\/144247\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/144247"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214363, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Иван Гессе

0

8,5 этажей
это как? обычно за половину же считают мансардный этаж, а тут крыша плоская

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
«Зулейха открывает глаза»: как раскулачивание представили в современном романе, который экранизирует канал «Россия»
Игра с фактами, исторические несоответствия, географические и временные парадоксы.
102
Новости
Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета
Аналогичная ситуация произошла со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
455
Интернет
Инстаграм-блогерша Екатерина Диденко пришла на ток-шоу Первого канала спустя три дня после трагедии. О чём там говорили
Рома Жёлудь, вдова Сергея Доренко и другие «эксперты» обсудили гибель людей из-за купания в бассейне бани с сухим льдом.
218
Популярное за три дня
Истории
Как в 16 лет перегородка в моём носу стала кривой
И как проходила операция по её выпрямлению.
186
Новости
Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета
Аналогичная ситуация произошла со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
455
Интернет
Apple подвела итоги конкурса «Снято на iPhone», посвящённого ночному режиму. Трое из шести победителей — из России
Помимо россиян, жюри отметило работы жителей Китая, Испании и Индии.
44

Прямой эфир

Иван Гессе

Архитектура: Самое высокое…

0 Yeblonski

В Твиттере всерьёз обсуждают…

Илья Гераськин

Первый подтвержденный случай…

Фёдор Крюков

«Зулейха открывает глаза»: как…

Emile Zäkiev

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Justified Stallion

Депутат рассказал о посещении…

Дмитрий Иванов

Запись в подсайте Twitter

Mihail Podivilov

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Илья Гераськин

Запись в подсайте Twitter

Дима Погорелов

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Тимур Петров

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Иван Гессе

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Дмитрий Иванов

Пользователь 4chan рассказал о…

Унылый Лось

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Илья Гераськин

Египет не признал терактом…

Дима Погорелов

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Дима Погорелов

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Илья Гераськин

Египет не признал терактом…

Унылый Лось

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Настя Иванова

Гость TJ: Психолог Элина Фролова
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "5db21fe8" }