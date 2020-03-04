8,5 этажей, которые при необходимости можно разобрать.

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Фото Nikolaj Jakobsen

В 2019 году в шведском Вестеросе завершилось строительство здания, спроектированного CF Møller Architects и ставшего самой высокой деревянной постройкой в стране.

Многоквартирный жилой дом в высоту составляет 8,5 этажей, в основе его конструкции — кросс-ламинированная древесина, массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спрессованных досок. Элементы скреплены винтами: такое решение не только оставляет минимальный углеродный след, но и позволяет при необходимости разобрать здание и использовать материалы повторно.

Возведение каждого этажа заняло всего три дня, при этом на каждом расположены по четыре квартиры. Все они имеют окна, выходящие на гавань.

Авторы проекта рассчитывают, что тот станет «ориентиром для региона и ориентиром для устойчивого будущего».

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