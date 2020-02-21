Прямой эфир
Выпуски можно забрать, если разбить стекло молоточком.
Британское издание The Guardian разместило на улицах Берлина две тысячи постеров с бесплатными копиями еженедельной газеты Guardian Weekly. Об этом сообщает The Drum.
На принтах разместили коробку, имитирующую пожарный ящик, с надписями: «В случае несправедливости разбейте стекло», «В случае изменения климата разбейте стекло», «В случае коррупции разбейте стекло», «В случае корпоративной алчности разбейте стекло».
Прохожим предлагалось разбить стекло небольшим молоточком и забрать газету. Креативный директор фирмы Oliver, которая создала рекламную кампанию, Сэм Джейкобс (Sam Jacobs) рассказал, что возможностью воспользовалось около 10 человек.
Для создания коробок использовали «сахарное стекло» — специальный легко разбивающийся материал, который используют каскадёры в фильмах вместо настоящего стекла. В Oliver отметили, что согласовали рекламную кампанию с городскими властями.
Вау! Со смыслом
Комментарий удален
Пропаганду чего?
Комментарий удален
Я их не читал, что они пропагандируют?
Содомию и неправославие, очевидно же
Ой, не пизди! Это мы на ТЖ это пропагандируем.