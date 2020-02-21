Мне кажется, что мы постоянно находимся при чрезвычайном положении, особенно учитывая климатический кризис. Мы задумались о том, что человеку необходимо в экстренном случае.

Поэтому мы создали «аварийный выход» — возможность разбить пожарный ящик, который «вооружит» вас информацией и фактами, необходимыми для того, чтобы глубоко поразмыслить над этими темами.