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Дизайн и архитектура
Дарья Лейзаренко
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«В случае несправедливости разбейте стекло»: The Guardian поместил бесплатные газеты в пожарные ящики на улицах Берлина Материал редакции

Выпуски можно забрать, если разбить стекло молоточком.

9 комментариев
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Фото The Guardian Weekly

Британское издание The Guardian разместило на улицах Берлина две тысячи постеров с бесплатными копиями еженедельной газеты Guardian Weekly. Об этом сообщает The Drum.

На принтах разместили коробку, имитирующую пожарный ящик, с надписями: «В случае несправедливости разбейте стекло», «В случае изменения климата разбейте стекло», «В случае коррупции разбейте стекло», «В случае корпоративной алчности разбейте стекло».

Прохожим предлагалось разбить стекло небольшим молоточком и забрать газету. Креативный директор фирмы Oliver, которая создала рекламную кампанию, Сэм Джейкобс (Sam Jacobs) рассказал, что возможностью воспользовалось около 10 человек.

Для создания коробок использовали «сахарное стекло» — специальный легко разбивающийся материал, который используют каскадёры в фильмах вместо настоящего стекла. В Oliver отметили, что согласовали рекламную кампанию с городскими властями.

Мне кажется, что мы постоянно находимся при чрезвычайном положении, особенно учитывая климатический кризис. Мы задумались о том, что человеку необходимо в экстренном случае.

Поэтому мы создали «аварийный выход» — возможность разбить пожарный ящик, который «вооружит» вас информацией и фактами, необходимыми для того, чтобы глубоко поразмыслить над этими темами.

Сэм Джейкоб
креативный директор компании Oliver
Фото The Guardian Weekly
Фото The Drum

#дизайн #газеты

Дизайн и архитектура
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9 комментариев
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сироп от щекотки

0

Вау! Со смыслом

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Дарья Лейзаренко

сироп
4

сос мыслом* 

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Почетный каякер

Дарья
4
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Комментарий удален

Предварительный хичхакер

Дима
0

Пропаганду чего?

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Комментарий удален

Предварительный хичхакер

Дима
0

Я их не читал, что они пропагандируют?

Ответить

Сальвадор Корж

Предварительный
1

Содомию и неправославие, очевидно же

Ответить

Предварительный

Сальвад…
0

Ой, не пизди! Это мы на ТЖ это пропагандируем.

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Сальвадор Корж

Предвар…
0

Типа в The Guardian TJ не читают

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Lofoten Forsake

Дима
0

Ты пропаганда Димилизма.

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