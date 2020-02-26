«Этот костюм превратит контакт с вирусом в способ его уничтожения, а не распространения», — утверждает автор проекта.

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Penda

Соучредитель архитектурной студии Penda Сунь Дайонг разработал концепцию костюма, призванного защищать своего владельца от заражения коронавирусом Covid-19.

Костюм получил название «Be a Bat Man» («Будь человеком-летучей мышью»). Его основанием служат две карбоновые опоры в форме крыльев, которые можно носить как рюкзак. Между опорами натягивается плёнка, напоминающая мембрану крыла летучей мыши. Предполагается, что капсула устройства сможет нагреваться и вырабатывать ультрафиолетовое излучение, стерилизуя окружающую среду.

Название проекта выбрано не случайно: с одной стороны, дизайнер обращался к образу Бэтмена как супергероя, раздвигающего границы человеческих возможностей. С другой стороны, летучие мыши считаются одной из потенциальных причин начала эпидемии Covid-19.

Когда мы были маленькими, мы все мечтали стать Бэтменом, героем, который борется со злом и спасает мир. Возможно, эта мечта сбывается сегодня. Сунь Дайонг

Сунь Дайонг признал, что для создания такого устройства в реальности ему необходимо доработать конструкцию совместно с инженерами. Также он заявил, что хочет найти сторонника, способного воплотить задумку в жизнь. Функции дизайнера Дайонг согласен выполнить бесплатно.

Автор идеи полагает, что после сдерживания эпидемии «Be a Bat Man» можно усовершенствовать с помощью технологии Google Glass или просто использовать в качестве «уникального частного мобильного пространства».

Penda

По состоянию на 26 февраля, официальное число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 81 184, умерли 2769 человека, выздоровели более 30 тысяч пациентов.