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«Этот костюм превратит контакт с вирусом в способ его уничтожения, а не распространения», — утверждает автор проекта.
Соучредитель архитектурной студии Penda Сунь Дайонг разработал концепцию костюма, призванного защищать своего владельца от заражения коронавирусом Covid-19.
Костюм получил название «Be a Bat Man» («Будь человеком-летучей мышью»). Его основанием служат две карбоновые опоры в форме крыльев, которые можно носить как рюкзак. Между опорами натягивается плёнка, напоминающая мембрану крыла летучей мыши. Предполагается, что капсула устройства сможет нагреваться и вырабатывать ультрафиолетовое излучение, стерилизуя окружающую среду.
Название проекта выбрано не случайно: с одной стороны, дизайнер обращался к образу Бэтмена как супергероя, раздвигающего границы человеческих возможностей. С другой стороны, летучие мыши считаются одной из потенциальных причин начала эпидемии Covid-19.
Сунь Дайонг признал, что для создания такого устройства в реальности ему необходимо доработать конструкцию совместно с инженерами. Также он заявил, что хочет найти сторонника, способного воплотить задумку в жизнь. Функции дизайнера Дайонг согласен выполнить бесплатно.
Автор идеи полагает, что после сдерживания эпидемии «Be a Bat Man» можно усовершенствовать с помощью технологии Google Glass или просто использовать в качестве «уникального частного мобильного пространства».
По состоянию на 26 февраля, официальное число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 81 184, умерли 2769 человека, выздоровели более 30 тысяч пациентов.
Власти РФ для борьбы с распространением Covid-19 запретило въезд гражданам КНР, приостановило авиаперелёты в Китай, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а с 3 февраля временно приостановит железнодорожное сообщение с Китаем.
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Дизайнер-ебанат
Азиаты же.