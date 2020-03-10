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Проект назвали «Дирк и шоколадная фабрика» — по имени владельца, но с отсылкой на известную сказку «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля.
Шоколадную фабрику 19-го века в испанском Ла-Бисбале превратили в жилой семейный дом с собственной студией и большой затенённой террасой на крыше.
В постройку из кирпича и камня внесли минимальные модификации, серьёзная перестройка зданию не потребовалась. При возведении каждого из трёх этажей использовалась разная техника строительства, и при реконструкции эти отличия подчеркнули: например, открыли кладку и металлические балки.
Жилые помещения на верхнем этаже разделили простыми белыми перегородками. На каждом уровне можно попасть на основную лестницу, ведущую в помещение бывшего склада, и на дополнительную лестницу, построенную в противоположном конце здания.
На крыше обустроили террасу с бамбуковыми навесами от солнца.