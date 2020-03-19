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Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
250

«Публичный НЗ»: петербургский уличный художник посвятил пандемии инсталляцию из крупы, спичек и туалетной бумаги Материал редакции

Он предложил всем желающим забирать фрагменты работы при необходимости.

В районе Парнас в Петербурге появилась инсталляция, созданная уличным художником Loketski. Она представляет собой надпись «Спокойствие!», составленную из пакетов с гречкой, рисом и перловкой. Также в инсталляции использованы спички и туалетная бумага.

Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт.

Инсталляция представляет собой публичный НЗ. В случае острой нужды любой может срезать то, что ему необходимо (есть смысл это сделать, пока не намочил дождь).

Loketski
художник

Cвоей работой Loketski высмеял потребительскую панику из-за коронавируса: во многих странах, включая Россию, жители больших городов принялись скупать товары первой необходимости, опустошая полки магазинов.

#стритарт #covid19 #петербург

Дизайн и архитектура
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10 комментариев
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сироп от щекотки

7

Район, судя по фоткам, тот еще пиздецок. Уже сам по себе инсталляция

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Наглый Донатоед

сироп
3

Типичный район путинской России. Загон с однушками гонкногским метражом

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Непрерывный цветок

1

а я  думал это дурь, не ужели zip паркеты ещё для чего-то используются 

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Последовательный пришелец

Непрерывный
2

незаменимая для меня вещь в путешествиях. И гигиенку всю по ним рассовать, и носки. Орешки и всякую сыпучую фигню тоже хранить в зипах удобно.
Раз в год езжу в Икею в том числе и за пачками с зиплоками разного объема

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Священный дым

Последовательный
0

Быстро в негодность приходят или прям часто используешь?

Ответить

Последовательный пришелец

Священный
1

В зависимости от цели использования - из-под орешков у меня пакету уже год, наверное. Ну а там, где я белье храню, например - меняю каждый раз.

Ответить

Прошедший шмель

1

а это 4 кг круп, на стрит-арт

шиканул

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Последовательный пришелец

0

Заберет это все, конечно же, баба Нюра из соседнего подъезда. Через час

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Ivan Luchkin

0

Это Парнас?

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Andrew Kostin

Ivan
0

Да

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