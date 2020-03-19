«Публичный НЗ»: петербургский уличный художник посвятил пандемии инсталляцию из крупы, спичек и туалетной бумаги
Материал редакции
Он предложил всем желающим забирать фрагменты работы при необходимости.
В районе Парнас в Петербурге появилась инсталляция, созданная уличным художником Loketski. Она представляет собой надпись «Спокойствие!», составленную из пакетов с гречкой, рисом и перловкой. Также в инсталляции использованы спички и туалетная бумага.
Cвоей работой Loketski высмеял потребительскую панику из-за коронавируса: во многих странах, включая Россию, жители больших городов принялись скупать товары первой необходимости, опустошая полки магазинов.
сироп от щекотки
Район, судя по фоткам, тот еще пиздецок. Уже сам по себе инсталляция
Наглый Донатоедсироп
Типичный район путинской России. Загон с однушками гонкногским метражом
Непрерывный цветок
а я думал это дурь, не ужели zip паркеты ещё для чего-то используются
Последовательный пришелец
незаменимая для меня вещь в путешествиях. И гигиенку всю по ним рассовать, и носки. Орешки и всякую сыпучую фигню тоже хранить в зипах удобно.
Раз в год езжу в Икею в том числе и за пачками с зиплоками разного объема
Священный дым
Быстро в негодность приходят или прям часто используешь?
Последовательный пришелец
В зависимости от цели использования - из-под орешков у меня пакету уже год, наверное. Ну а там, где я белье храню, например - меняю каждый раз.
Прошедший шмель
а это 4 кг круп, на стрит-арт
шиканул
Последовательный пришелец
Заберет это все, конечно же, баба Нюра из соседнего подъезда. Через час
Ivan Luchkin
Это Парнас?
Andrew KostinIvan
Да