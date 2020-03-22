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TJ пообщался с Покрасом Лампасом и хореографом Ильёй Живым об идее, технической реализации и сложностях работы над проектом.
17 марта в Мариинском театре прошло одно из последних культурных мероприятий в России как минимум до конца апреля. Из-за пандемии Covid-19 представление оказалось под угрозой, а на следующий день все театры и музеи в стране закрыли.
Однако, несмотря на это, в театре показали балет Touch The Light, главной особенностью которого стала каллиграфия от Покраса Лампаса. Художник вручную визуализировал пластику танца, а для создания проекта применил как цифровые, так и аналоговые инструменты. Каллиграфию спроецировали на экран, при этом её синхронизировали с хореографией и музыкой композитора Филиппа Гласса.
В последние несколько лет Лампас следил за театральной средой и интересовался постановками. В какой-то момент художник узнал о программе, по которой перспективные хореографы ставят экспериментальные проекты на новой сцене Мариинского театра. Авторам позволяют создавать представления, не опасаясь, что они сломают традиции и устои.
Тогда к Покрасу обратился хореограф Touch The Light Илья Живой с идеей декорации-видеопроекции. Они сошлись во взглядах и попробовали сделать проект без согласования с кем-либо.
По словам Живого, Touch The Light с самого начала заявила высокую для себя планку. Потребовалось три месяца подготовки: за это время команда прошла через «бесконечные съёмочные дни и репетиции», подбор солистов, пошив костюмов и проработку эскизов.
Каллиграфию Покраса Лампаса проецировали на экран из ткани, который состоял из шести вертикальных полотен. Вместе они образовали единый экран размером 6 на 12 метров, который мог подниматься и опускаться.
По словам художника, традиционный дисплей — это тоже «круто», но у него не было необходимой «лёгкости». Как рассказал Покрас, он уже видел такой экран в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и счёл эстетику постановки более тяжёлой из-за массивного дисплея.
Для создания проекции под экран Покрас пригласил своего друга Андрея Некрасова («33 слова о дизайне»), который выступил оператором и режиссёром проекта. Он снял работу художника и превратил в итоговый видеоконтент.
До начала съёмок видеопроекции в точечном плане балета расписали каждые 15 секунд со всеми фазами, движениями, светом и цветом. При этом в некоторых местах авторы намеренно оставили «окна», чтобы поэкспериментировать. Получилось 20-минутное представление: три минуты вступления и 16 минут основной части.
Отдельной проблемой оказалась запись контента для вывода на видеопроекцию. Как пояснил Покрас, можно было использовать разные варианты, но он не хотел делать для экспериментального проекта что-то «с дико раздутым бюджетом или большой командой». Вместо этого художник решил сделать всё своими руками, чтобы понять весь процесс изнутри.
Для съёмки аналоговой части работы Покрас использовал iPhone: на него снимали и каллиграфию, и моменты для перебивок. При этом холстом выступила обычная бумага, которую раскатали на столе, а снизу поставили камеру. Через приложение на айфоне художник видел отражённую оригинальную картинку и смог «поиграть» со светом и тенью.
Команда также записала разные моменты вроде заливки кадра водой, макросъёмки и не только. После этого всё вместе наложили слой на слой, чтобы добиться нужного эффекта.
Для цифровой части проекции Покрас записал процесс росписи полотна с экрана iPad Pro. Он использовал приложения ZBrush и ProCreate: разные программы понадобились из-за их особенностей работы с двумя разными по структуре кистями. Например, ProCreate детально имитировала настоящую кисть, которая добавляет случайные штрихи, учитывает угол наклона, темп рисования и другие тонкости.
В ZBrush Покраса привлекли реалистичные размывы. Он отметил, что это позволяет добиться более глубокого погружения зрителя.
По словам художника, для такой работы не нужно какое-то специальное оборудование: достаточно любой камеры, iPad и ноутбука для монтажа. Однако после окончания съёмок команде оставалось «покрасить» проект и учесть все тонкости синхронизации со светом и музыкой.
Отдельной проблемой стала световая партитура: команде пришлось менять художника по свету накануне выступления. Кроме того, у труппы была всего одна полноценная репетиция в самом театре — за сутки до показа балета.
Главным постановщиком и хореографом Touch The Light выступил Илья Живой. Музыкальной основой стали работы Филипа Гласса — композитора, известного одновременно и традиционным, и современным подходом.
Живой пояснил, что формат творческой мастерской сам по себе предполагает что-то новое, но команда не занималась экспериментами ради экспериментов и «не надеялась на авось». Авторы изначально пытались создать театральный проект нового уровня.
Платформа для подобных экспериментальных проектов появилась в Мариинском театре в 2013 году. Живой начал свой путь в качестве режиссёра и хореографа именно благодаря проекту открытой мастерской.
Первая мастерская была свободной к посещению: театр выделил одно воскресное утро, открыл двери и анонсировал экспериментальный проект. Посмотреть его мог любой желающий бесплатно, а почти все участники были членами труппы театра.
Живой назвал мастерскую «очень хорошим стартом». Сейчас театр обеспечивает авторов всем необходимым: например, предоставляет площадку, персонал, включая звук и видеотрансляцию, пошив костюмов.
Как рассказал хореограф, с годами мастерская приобрела масштаб и стала полноценным проектом. Теперь самые успешные спектакли берут в репертуар театра и показывают дальше, в том числе в других странах и театрах.
К примеру, в 2017 году после показа в рамках творческой мастерской один из спектаклей Живого «Времена года» взяли в гастрольную программу. Хореограф показывал его в Германии, Испании и Хорватии, а постановка завоевала награду «Золотой софит» как лучший балетный спектакль.
Обычно в творческой мастерской Мариинского театра демонстрируют сразу несколько проектов от разных авторов подряд. Балет Touch The Light длился около 20 минут, однако по словам Живого, жёсткого ограничения по времени у постановщиков нет. Например, в прошлом году хореограф показывал проект длиной в 55 минут.
В случае если балет признают успешным в формате мастерской, он становится частью вечера одноактных балетов. Такое мероприятие может состоять из двух или трёх отделений, в каждом из которых будет представлен ещё какой-то спектакль из репертуара.
Как пояснил Живой, экран хотя и играет большую роль в Touch The Light, но не затмевает хореографию. По его словам, они с Покрасом сразу договорились, что видеопроекция и танец должны дополнять друг друга. Согласно задумке, в балете не должно было быть ни танцующего человека на фоне, ни видеоклипа, на фоне которого танцуют люди.
Хореограф считает, что молодёжь можно заинтересовать закулисной жизнью и показать, что театр — это не что-то устаревшее. Например, Мариинский театр приводит детей в театр и проводит экскурсии, где показывает «кухню»: как делаются парики и декорации, где хранятся ноты. Вечером они могут ещё и пойти на спектакль.
Живой считает, что даже если такой подход многим не нравится, но это даёт возможность привлечь молодую аудиторию, то это того стоит.
Сколько можно хайпить этого калиграфиста, вообще же херня посредственная
покрас пукнул
Ехал покрас через покрас
Видит покрас - в реке покрас
Покрас покрас покрас покрас
Не знаю, можно ли снимать на видео такие ивенты, но по одним фото идею сложно оценить, как мне кажется.