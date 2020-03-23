Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
628

Бренды эпохи пандемии Материал редакции

Дизайнер преобразил известные логотипы в соответствии с новыми реалиями.

9 комментариев
В закладки

Дизайнер Юре Товрлян из Словении переосмыслил известные логотипы: в его интерпретации они начали отражать новые тренды — социальное дистанцирование, ношение медицинской маски и пребывание на карантине.

«Всё началось, когда я смотрел на логотип Starbucks, — рассказал дизайнер, — Мне было интересно, как будет выглядеть культовая русалка с маской».

По его словам, сам он сумел приспособиться к новому образу жизни: работает из дома и старается как можно реже выходить, — но надеется, что всё скоро вернётся в норму.

#covid19 #дизайн

Дизайн и архитектура
Подписан
Отписаться
На стыке технологий и искусства: как в Мариинском театре показали балет с каллиграфией от Покраса Лампаса
TJ пообщался с Покрасом Лампасом и хореографом Ильёй Живым об идее, технической реализации и сложностях работы над проектом.
3
0
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d","covid19"], "comments": 9, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 152649, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Mar 2020 10:10:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 152649, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/152649\/get","add":"\/comments\/152649\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/152649"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214363, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Турецкий хот-дог

7

AdMe

Ответить

ouxen

5

Блять, ну и говно

Ответить

Мистер Блондин

2
Ответить

Варя Березкина

1

T (1 m) J

Ответить

Берг

0

@БотЛебедев преобразил

Ответить

boobsmakemehappy

0

Бренд бразильского фастфуда сделал это в реале

Ответить

boobsmakemehappy

boobsmakemehappy
0

А рекламное агентство убрало с известных логотипов всех людей

Ответить

boobsmakemehappy

boobsmakemehappy
0
Ответить

check-it-out

0

А как дизайнеры с главной медийной Короной справились бы?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
TJ во время коронавируса: как изменились (и изменились ли вообще) привычки нашей редакции из-за Covid-19
Мы много писали о борьбе с вирусом, но о себе до сих пор молчали. Непорядок, исправляем.
111
Новости
В Мире 300,000 человек заболели коронавирусом
Количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило 300 000, только за сутки выявлено 50 000 заболевших.
100
Новости
В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих
В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
95
Популярное за три дня
Новости
Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «театральной постановкой»
И отказалась работать членом участковой избирательной комиссии.
73
Животные
А вы когда–нибудь задумывались, как летучие мыши ходят в туалет?
19
Животные
Черноногая кошка — самый беспощадный охотник в мире
Если у вас есть кошка, то вы знаете, что под их пушистым внешним видом часто скрывается стальное сердце. Поэтому неудивительно, что крошечная очаровательная дикая кошка является одним из самых успешных охотников в мире.
24

Прямой эфир

Computer dragon

Вещи, сданные в H&M на…

check-it-out

Вещи, сданные в H&M на…

Игнат Синицын

Запись в подсайте Twitter

Slow Dimon

Запись в подсайте Twitter

Computer dragon

Собянин запретил жителям Москвы…

Полуэкт Полуэктович

Почему паника может унести…

Игнат Синицын

Запись в подсайте Twitter

Yaroslav Brandtner

Власти начнут отслеживать по…

Madao

Собянин запретил жителям Москвы…

Yaroslav Brandtner

Власти начнут отслеживать по…

Kyler

Власти начнут отслеживать по…

Kyler

Власти начнут отслеживать по…

Killo

В России зафиксировали 71 новый…

Дмитрий Сафронов

Собянин запретил жителям Москвы…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "722e25f9" }