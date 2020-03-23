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Дизайнер преобразил известные логотипы в соответствии с новыми реалиями.
Дизайнер Юре Товрлян из Словении переосмыслил известные логотипы: в его интерпретации они начали отражать новые тренды — социальное дистанцирование, ношение медицинской маски и пребывание на карантине.
«Всё началось, когда я смотрел на логотип Starbucks, — рассказал дизайнер, — Мне было интересно, как будет выглядеть культовая русалка с маской».
По его словам, сам он сумел приспособиться к новому образу жизни: работает из дома и старается как можно реже выходить, — но надеется, что всё скоро вернётся в норму.
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