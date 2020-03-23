Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
7235

«Где Уолли?»: коронавирусное издание Материал редакции

Найти на картинке человечка стало намного проще, ведь локации вокруг него опустели.

5 комментариев
В закладки

Аргентинский художник Педро Меззини (Pedro Mezzini) нарисовал иллюстрации для книги-загадки «Где Уолли: Coronavirus Edition». Он вдохновился знаменитой серией книг британского художника Мартина Хендфорда, но адаптировал изображения под принцип социального дистанцирования.

В оригинальных загадках с Уолли человечка в шапке с помпоном нужно найти в толпе, тогда как на картинках Меззини он оказывается на пустынных улицах и в безлюдном парке.

Ещё одну картинку с Уолли, соблюдающим правило дистанцирования, нарисовал американский иллюстратор Клэй Беннет (Clay Bennett).

Так называемое социальное дистанцирование считают ключевым фактором в борьбе с пандемией. Его задача — замедлить распространение коронавируса не силами властей, а с помощью осознанности, когда люди остаются дома, не подвергая риску заражения себя и окружающих.

#covid19 #дизайн

Дизайн и архитектура
Подписан
Отписаться
На стыке технологий и искусства: как в Мариинском театре показали балет с каллиграфией от Покраса Лампаса
TJ пообщался с Покрасом Лампасом и хореографом Ильёй Живым об идее, технической реализации и сложностях работы над проектом.
3
25
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d","covid19"], "comments": 5, "likes": 25, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 152662, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Mar 2020 11:04:44 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 152662, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/152662\/get","add":"\/comments\/152662\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/152662"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214363, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Джордж Харви

7

Вот это я понимаю, новости

Ответить

Комментарий удален

Arthur Grigorian

Антон
0

Обязательно везде рашку приплетать? 

Ответить

сироп от щекотки

4

Даже сейчас не сразу нашел!

Ответить

Truli Yors

1

“¿Dónde está Wally?”. Где-где, алреди коронавирус по миру разносит.

Ответить

Степан Кучеренко

Truli
1

а должен дома на карантине сидеть

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 53 новых заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 300 человек
Новые случаи обнаружили в 18 регионах страны.
124
Новости
В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих
В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
95
Новости
The Moscow Times: богатые россияне начали скупать аппараты ИВЛ на фоне пандемии коронавируса
Они обустраивают себе домашние клиники на случай, если заболеют.
207
Популярное за три дня
Новости
Российские тест-системы для диагностики коронавируса в 100 раз слабее европейских
Тест-системы, произведенные в России, в 100 раз слабее произведенных в Европе, и выявляют вирус только в случае, если его концентрация в крови достаточно высока – этим объясняется малое количество выявленных случаев коронавируса в России. Об этом в интервью «Новой Газете» сообщил бывший главный врач боткинской клинической инфекционной больницы в…
83
Новости
В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих
В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
95
Новости
Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «театральной постановкой»
И отказалась работать членом участковой избирательной комиссии.
73

Прямой эфир

Mircurt

McDonald’s в Бразилии разделила…

George Weiller

Такая жизнь, гость: Дитковский…

Danila Romanov

Российская пшеница обошла нефть…

Юрий Белоусов

В России зафиксировали 71 новый…

Petr Andreev

Вещи, сданные в H&M на…

Ilia Gurtovoy

Народные легенды о COVID-19

Alexander Pestov

Такая жизнь, гость: Дитковский…

Alexander Balan

Такая жизнь, гость: Дитковский…

Igor Chvalun

Российская пшеница обошла нефть…

Ешь Черри

McDonald’s в Бразилии разделила…

Станислав Яковлев

Народные легенды о COVID-19

Авдеев

Такая жизнь, гость: Дитковский…

Сергей Гращенко

McDonald’s в Бразилии разделила…

Danila Romanov

Российская пшеница обошла нефть…

Ешь Черри

McDonald’s в Бразилии разделила…

Валерий Никнейм

Во время ЧП казахстанцам будут…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "722e25f9" }