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Найти на картинке человечка стало намного проще, ведь локации вокруг него опустели.
Аргентинский художник Педро Меззини (Pedro Mezzini) нарисовал иллюстрации для книги-загадки «Где Уолли: Coronavirus Edition». Он вдохновился знаменитой серией книг британского художника Мартина Хендфорда, но адаптировал изображения под принцип социального дистанцирования.
В оригинальных загадках с Уолли человечка в шапке с помпоном нужно найти в толпе, тогда как на картинках Меззини он оказывается на пустынных улицах и в безлюдном парке.
Ещё одну картинку с Уолли, соблюдающим правило дистанцирования, нарисовал американский иллюстратор Клэй Беннет (Clay Bennett).
Так называемое социальное дистанцирование считают ключевым фактором в борьбе с пандемией. Его задача — замедлить распространение коронавируса не силами властей, а с помощью осознанности, когда люди остаются дома, не подвергая риску заражения себя и окружающих.
Вот это я понимаю, новости
“¿Dónde está Wally?”. Где-где, алреди коронавирус по миру разносит.