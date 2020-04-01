Я люблю живопись и часто обращаюсь к ней, чтобы показать какую-то идею, как например тут и тут. Это работает, потому что эти картины нам хорошо известны, а значит, любое их видоизменение будет заметно и классно работать на идею.

Поэтому и в этот раз я решил обратиться к ним, чтобы донести идею того, что сейчас лучше вообще всем, без исключения, оставаться дома. Я боялся, что идея довольно очевидна — так и получилось, после публикации мне прислали похожие посты от соотечественников и зарубежных художников. Но я думаю, что в данной ситуации лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Ведь, судя по всему, многие люди реально не понимают, насколько серьёзна ситуация, несмотря на то, что об этом всём пишут каждый день вообще везде.

Ну, и, конечно, эти работы сделаны с иронией, немножко невсерьёз. Я всё же стараюсь находить даже в такой ужасной ситуации что-то весёлое и ироничное, ведь так проще пережить всю эту ситуацию, которая, я надеюсь, скоро кончится.