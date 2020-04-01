Городские джунгли: архитекторы используют растения на фасадах зданий

Прямой эфир
И выглядит это потрясающе.
Основной тренд в архитектуре в последние годы — природные материалы. Архитекторы стараются подстраивать здания под естественный рельеф и особенности локации. Главные материалы в фасадах зданий — бетон, дерево, камень, а теперь и растения.
Проект «1000 Trees» британского архитектурного бюро Heatherwick в Шанхае. В здании будут располагаться офисы, магазины и рестораны.
В Лондоне по проекту студии Sheppard Robson построят бизнес-центр, полностью покрытый растениями. По мнению архитекторов, это также поможет «улавливать более восьми тонн углерода и производить шесть тонн кислорода в год».
Американское бюро Morphosis разработало проект «8850 Sunset» с жилыми и коммерческими помещениями в Лос-Анджелесе.
Итальянский архитектор Стефано Боэри проектирует «вертикальные сады» — дома с большим количеством пышной зелени на фасадах. В Милане есть его готовый проект «Bosco Verticale».
Отель Chicland во вьетнамском Дананге покрывают свисающие зелёные растения и цветы. Проект разработало бюро Vo Trong Nghia.
Та же архитектурная студия спроектировала жилые дома Thang House с садом на крыше. По мнению Vo Trong Nghia, подобная экологичная архитектура улучшит и разнообразит городскую среду.
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Обожаю такое дерьмо. Моя дебильная мечта - жить в таком доме.
Глупый вентилятор
Жаль что доступно такое жильё у нас будет только миллиардерам, скорее всего. Если вообще появится в обозримом будущем.
у нас
Квартира площадью 80 квадратных метров на нижнем уровне на старте продаж стоила 560 тыс. евро
Ну да в Милане каждый второй в таком доме живет
А мне похуй что там в Милане. Я в России живу.
Ты говоришь о том, что в России такое доступно только миллиардерам. Я говорю, что это инфантильные фантазии о том, что когда-то эксклюзивное жильё будет доступно нищим.
Блть, какие нахуй фантазии, я ровно это и написал. Какая-то ты тугая булочка, доёбистая.
Ты прав, я от тоски душевной, что не смогу себе такое позволить :(
Ну так вот и я оттого же. Фантазий у меня как раз никаких нет на этот счёт. Разве что влажные эротические сны...
Когда смотрела на эти дома в Милане, то всегда не могла понять это настоящая зелень или искусственная. Слишком уж классно смотрится, очень обалденная тема
Всё настоящее. Там за этими деревьями ухаживает специальная организация. На крыше дома для этого был спроектирован специальный кран. Жильцам запрещено даже поливать их. На ютубе есть видео про эти дома.
Все будут радоваться красоте до первой платежки по содержанию, потом решат все нахрен выкосить
Ненене. Идеальный город это барселона: стена дома - асфальт дороги - снова стена дома. Только так. А зелёные города с отдельно стоящими домами придумали совки ничего не смыслящие в урбанистики!