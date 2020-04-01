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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Городские джунгли: архитекторы используют растения на фасадах зданий

И выглядит это потрясающе.

20 комментариев
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​Проект «Bosco Verticale» Фото Stefanoboeriarchitetti.net

Основной тренд в архитектуре в последние годы — природные материалы. Архитекторы стараются подстраивать здания под естественный рельеф и особенности локации. Главные материалы в фасадах зданий — бетон, дерево, камень, а теперь и растения.

Проект «1000 Trees» британского архитектурного бюро Heatherwick в Шанхае. В здании будут располагаться офисы, магазины и рестораны.

В Лондоне по проекту студии Sheppard Robson построят бизнес-центр, полностью покрытый растениями. По мнению архитекторов, это также поможет «улавливать более восьми тонн углерода и производить шесть тонн кислорода в год».

Американское бюро Morphosis разработало проект «8850 Sunset» с жилыми и коммерческими помещениями в Лос-Анджелесе.

Итальянский архитектор Стефано Боэри проектирует «вертикальные сады» — дома с большим количеством пышной зелени на фасадах. В Милане есть его готовый проект «Bosco Verticale».

Отель Chicland во вьетнамском Дананге покрывают свисающие зелёные растения и цветы. Проект разработало бюро Vo Trong Nghia.

Та же архитектурная студия спроектировала жилые дома Thang House с садом на крыше. По мнению Vo Trong Nghia, подобная экологичная архитектура улучшит и разнообразит городскую среду.

#архитектура

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20 комментариев
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Уютный Багажник

11

Обожаю такое дерьмо. Моя дебильная мечта - жить в таком доме. 

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Глупый вентилятор

Уютный
11
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Это не шутки

Глупый
0

Девичий виноград разросся?

Ответить

Уютный Багажник

Глупый
0

Тоже ничего так.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Уютный
2

даааа, это потрясающе! 

Ответить

Уютный Багажник

Екатерина
1

Жаль что доступно такое жильё у нас будет только миллиардерам, скорее всего. Если вообще появится в обозримом будущем. 

Ответить

плюшевый батон

Уютный
0

у нас

Квартира площадью 80 квадратных метров на нижнем уровне на старте продаж стоила 560 тыс. евро

Ну да в Милане каждый второй в таком доме живет

Ответить

Уютный Багажник

плюшевый
0

А мне похуй что там в Милане. Я в России живу. 

Ответить

плюшевый батон

Уютный
1

Ты говоришь о том, что в России такое доступно только миллиардерам. Я говорю, что это инфантильные фантазии о том, что когда-то эксклюзивное жильё будет доступно нищим.

Ответить

Уютный Багажник

плюшевый
2

Блть, какие нахуй фантазии, я ровно это и написал. Какая-то ты тугая булочка, доёбистая. 

Ответить

плюшевый батон

Уютный
0

Ты прав, я от тоски душевной, что не смогу себе такое позволить :(

Ответить

Уютный Багажник

плюшевый
1

Ну так вот и я оттого же. Фантазий у меня как раз никаких нет на этот счёт. Разве что влажные эротические сны... 

Ответить

Это не шутки

3

Здание Амазона в Сиэтле

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Варя Березкина

1

Когда смотрела на эти дома в Милане, то всегда не могла понять это настоящая зелень или искусственная. Слишком уж классно смотрится, очень обалденная тема

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Отродясь не было

Варя
1

Всё настоящее. Там за этими деревьями ухаживает специальная организация. На крыше дома для этого был спроектирован специальный кран. Жильцам запрещено даже поливать их. На ютубе есть видео про эти дома.

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Тупой Данила

1

Зае#ись, главное чтобы там не завелись разные пауки и т.п. 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Тупой
0

:( теперь я думаю об этом

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Андрей Железняк

0

Все будут радоваться красоте до первой платежки по содержанию, потом решат все нахрен выкосить

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Ded Pihto

0

Ненене. Идеальный город это барселона: стена дома - асфальт дороги - снова стена дома. Только так. А зелёные города с отдельно стоящими домами придумали совки ничего не смыслящие в урбанистики!

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Екатерина Кузнецова

Ded
0

ну кстати я люблю Барселону

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