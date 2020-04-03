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Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Арт: Botkina Covid Fashion Материал редакции

Петербуржец на больничном карантине придумал глянцевый журнал о коронавирусе.

15 комментариев
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Дизайнер Артём Иванов представил серию «обложек» для несуществующего глянцевого журнала о коронавирусе Botkina Covid Fashion. Идею издания он придумал с друзьями, с которыми одновременно проходил карантин в больнице имени Боткина в Петербурге. Компания отправилась на карантин после контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус, но на момент публикации все друзья уже выписаны из стационара.

В беседе с TJ Артём рассказал, что фото для первой обложки он сделал почти случайно.

Нас поместили в одну палату с моей девушкой. Как-то вечером, занимаясь своими делами, она непроизвольно приняла модельную позу в больничном антураже. Я сфоткал. Мне показалось, что эта фотография неплохо бы смотрелась в каком-нибудь глянцевом журнале, и я на скорую руку превратил её в обложку, придумав заголовки о больничной жизни.

Артём Иванов

Снимок получился удачным, а источником вдохновения для последующих стал общий чат. По признанию дизайнера, в эти дни в нём общались особенно активно, потому что нельзя было встретиться друг с другом офлайн.

Ребятам первая обложка зашла: все начали креативить в своих палатах, что довольно сложно в ограниченном пространстве, и делать свои фото в стилистике. Я же взял на себя роль главреда, дизайнера, копирайтера, верстальщика и выпускающего продюсера в одном лице. Обложки стали нашим личным ежедневным изданием и способом поднять настроение, поддержать друг друга.

Артём Иванов

О больничных буднях в целом у Артёма остались положительные воспоминания.

Больница очень приятная, новая и чистая. Больше похожа на пансионат, только нельзя выходить из палаты и открывать окна. Одна проблема — очень сухой воздух. Палату никак не проветрить, поэтому мы изворачивались как могли: вешали мокрые полотенца на батареи и разливали воду под кровати.

Ну и конечно же, иногда хотелось более привычной еды, и мы просили наших друзей вне карантина привезти нам что-нибудь. Так появилась доставка «Яндес.Лизок», в честь нашей подруги Лизы. В целом, со старой Боткинской больницей в центре, которой можно было запугивать людей, нет ничего общего.

Отдельно скажу о персонале: все очень милые, добрые, всегда называли нас «солнышками».

Артём Иванов

#дизайн #covid19 #петербург

Дизайн и архитектура
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Городские джунгли: архитекторы используют растения на фасадах зданий
И выглядит это потрясающе.
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15 комментариев
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Argumenta Ambigua

3

Очень жаль, что в статье не уточняется, сколько надо занести за такой отдых.

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Виктория Дунаевская

Argumenta
4

все по полису омс

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Argumenta Ambigua

Виктория
4

ОМС Platinum?

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Виктория Дунаевская

Argumenta
0

просто новый корпус очень достойный!

Ответить

Argumenta Ambigua

Виктория
2

Очень надеюсь, что таких корпусов в стране будет больше, но ни за что не поверю, что попасть в новый Боткиновский соу изи.

Ответить

Mila Kutovaya

Argumen…
1

Очень изи: заболейте короной или попадите в список контактов подтвержденного больного и собирайте вещи. Приедут быстро.

Все, кто туда попал, с удовольствием бы посидели дома. Не стоит видеть какие-то подвохи там, где их нет. 

Ответить

Valera Ivanov

0

Лежал я в Боткина в 16 году с отравлением и так выглядел единственный (!) унитаз на все отделение, т.к. кабинки были закрыты на ремонт. На удобства было нас...ь, но то, что он был единственный - то ещё испытание :D

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linette rayne

Valera
3

Ёршики вместо бумаги?

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Valera Ivanov

linette
1

да - один для первичной обработки, второй для шлифовки, так сказать)

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Valera Ivanov

Valera
0

Подиум - прекрасная идея для ремонта

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norm

0

Какие-то хорошие палаты. Платные и охуенно дорогие?

Ответить

Джонни Голубь

norm
1

Во многих новых больницах такие сейчас, по крайней мере в федеральных и областных. Они бесплатные. Что конечно не отменяет того ада, который в старых корпусах.

Ответить

Виктория Дунаевская

norm
0

бесплатные палаты,обычные

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Slow Dimon

0

Норм.
Палата и правда шикарная.

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Дурацкий дым

0

Хаха, у него будто капельницы из наушников и он устал. Как же это смешно
*сарказм*

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