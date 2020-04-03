Арт: Botkina Covid Fashion

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Петербуржец на больничном карантине придумал глянцевый журнал о коронавирусе.
Дизайнер Артём Иванов представил серию «обложек» для несуществующего глянцевого журнала о коронавирусе Botkina Covid Fashion. Идею издания он придумал с друзьями, с которыми одновременно проходил карантин в больнице имени Боткина в Петербурге. Компания отправилась на карантин после контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус, но на момент публикации все друзья уже выписаны из стационара.
В беседе с TJ Артём рассказал, что фото для первой обложки он сделал почти случайно.
Снимок получился удачным, а источником вдохновения для последующих стал общий чат. По признанию дизайнера, в эти дни в нём общались особенно активно, потому что нельзя было встретиться друг с другом офлайн.
О больничных буднях в целом у Артёма остались положительные воспоминания.
Очень жаль, что в статье не уточняется, сколько надо занести за такой отдых.
все по полису омс
ОМС Platinum?
просто новый корпус очень достойный!
Очень надеюсь, что таких корпусов в стране будет больше, но ни за что не поверю, что попасть в новый Боткиновский соу изи.
Очень изи: заболейте короной или попадите в список контактов подтвержденного больного и собирайте вещи. Приедут быстро.
Все, кто туда попал, с удовольствием бы посидели дома. Не стоит видеть какие-то подвохи там, где их нет.
Лежал я в Боткина в 16 году с отравлением и так выглядел единственный (!) унитаз на все отделение, т.к. кабинки были закрыты на ремонт. На удобства было нас...ь, но то, что он был единственный - то ещё испытание :D
Ёршики вместо бумаги?
да - один для первичной обработки, второй для шлифовки, так сказать)
Какие-то хорошие палаты. Платные и охуенно дорогие?
Во многих новых больницах такие сейчас, по крайней мере в федеральных и областных. Они бесплатные. Что конечно не отменяет того ада, который в старых корпусах.