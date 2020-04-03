Арт: Botkina Covid Fashion

Больница очень приятная, новая и чистая. Больше похожа на пансионат, только нельзя выходить из палаты и открывать окна. Одна проблема — очень сухой воздух. Палату никак не проветрить, поэтому мы изворачивались как могли: вешали мокрые полотенца на батареи и разливали воду под кровати.

Ну и конечно же, иногда хотелось более привычной еды, и мы просили наших друзей вне карантина привезти нам что-нибудь. Так появилась доставка «Яндес.Лизок», в честь нашей подруги Лизы. В целом, со старой Боткинской больницей в центре, которой можно было запугивать людей, нет ничего общего.

Отдельно скажу о персонале: все очень милые, добрые, всегда называли нас «солнышками».