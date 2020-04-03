Даже уличное искусство можно создавать, не выходя на улицу, эта работа сделана именно так. Бэт-сигнал будет существовать каждую ночь, но адрес мы не скажем, оставайтесь дома.

Мы призываем всех соблюдать режим самоизоляции, не нужно рисковать собой и окружающими. Коммунальщикам привет, попробуйте закрасить.