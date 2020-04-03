Петербургские уличные художники призвали всех соблюдать режим самоизоляции при помощи видоизменённого сигнала вызова Бэтмена.
Художники объединения «Явь» представили в Петербурге новый арт-объект — это проекция «бэт-сигнала», на которой у традиционной летучей мыши появилась медицинская маска.
Исходник изображения художники опубликовали во «ВКонтакте», чтобы все желающие могли сделать свои проекции, но попросили не светить на окна жилых домов, чтобы не мешать жителям.
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rossoshmap
Вообще все началось с того, что какой то китаец поел бетмана.
Митя Простомолотов
смешнее было бы просто бэтсигнал. что типа все пизда спасай
Ольга ЖигулинаМитя
учитывая, что там именно летучая мышь, открывается бездна смыслов
Venya Sazonov
Коммунальщикам привет, попробуйте закрасить.
А ведь могут попробовать
Слабоумие и отвага