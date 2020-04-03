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Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Арт: «Бэт-сигнал» в медицинской маске Материал редакции

Петербургские уличные художники призвали всех соблюдать режим самоизоляции при помощи видоизменённого сигнала вызова Бэтмена.

Фото арт-группы «Явь»

Художники объединения «Явь» представили в Петербурге новый арт-объект — это проекция «бэт-сигнала», на которой у традиционной летучей мыши появилась медицинская маска.

Даже уличное искусство можно создавать, не выходя на улицу, эта работа сделана именно так. Бэт-сигнал будет существовать каждую ночь, но адрес мы не скажем, оставайтесь дома.

Мы призываем всех соблюдать режим самоизоляции, не нужно рисковать собой и окружающими. Коммунальщикам привет, попробуйте закрасить.

арт-объединение «Явь»

Исходник изображения художники опубликовали во «ВКонтакте», чтобы все желающие могли сделать свои проекции, но попросили не светить на окна жилых домов, чтобы не мешать жителям.

#петербург #covid19 #стритарт

Дизайн и архитектура
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4 комментария
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rossoshmap

6

Вообще все началось с того, что какой то китаец поел бетмана.

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Митя Простомолотов

0

смешнее было бы просто бэтсигнал. что типа все пизда спасай

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Ольга Жигулина

Митя
2

учитывая, что там именно летучая мышь, открывается бездна смыслов  

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Venya Sazonov

0

Коммунальщикам привет, попробуйте закрасить.

А ведь могут попробовать
Слабоумие и отвага

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