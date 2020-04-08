Символ вновь обрёл популярность и теперь должен открыть новую эру полёта человека в космос — на кораблях и ракетах SpaceX.

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2 апреля NASA объявило о возвращении культового логотипа, который агентство использовало с 1975 по 1992 годы. Его нанесли на ракету Falcon 9, которая доставит на МКС первый пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon.

Так в NASA решили отметить возвращение человека в космос «на американских ракетах с американской земли». Однако возвращение известного логотипа космического агентства в массовую культуру началось намного раньше. TJ рассказывает, как «червь» стал культовым и почему теперь переживает новое рождение.

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NASA меняло логотип всего дважды за всю историю

Первым логотипом агентства, который оно использует до сих пор, стала «фрикаделька». Её разработал сотрудник агентства Джеймс Модарелли в 1959 году — на второй год существования NASA. В дизайне логотипа заключены разные аспекты миссии агентства: круглая форма символизирует планету, звёзды — космос, красное крыло — аэронавтику, а круглая орбита вокруг названия — космические путешествия.

Первый логотип NASA, 1959 год Изображение NASA

«Фрикаделька» была главным символом NASA в течение 16 лет, но в 1975 году агентство решило перейти на что-то более «современное». Кроме того, технологии 70-х не позволяли легко воспроизвести и напечатать настолько сложный рисунок, а его метафора была понятна только сотрудникам NASA.

Для создания более понятного и простого символа в 1974 году агентство привлекло дизайнерскую фирму Danne & Blackburn. Итогом стал логотип в виде слова «NASA», написанного красным цветом, который из-за уникального начертания букв сразу же прозвали «червём». Буквы «N» и «S» символизировали трубки ракет, а «A» без черты посередине обозначали носовые обтекатели ракет.

Логотип NASA по кличке «Червь», 1975 год Фото с сайта NASA

Новый логотип стал настоящим символом космических открытий той эпохи. Именно его нанесли на корпус «Хаббла» — одного из первых орбитальных телескопов, работающих в видимом спектре, а также на «Энтерпрайз» — первый многоразовый космический корабль программы «Шаттл».

Испытательный полёт «Энтерпрайза» 13 сентября 1977 года​ Фото NASA​

NASA использовало «червя» в качестве основного логотипа на протяжении 17 лет — вплоть до 1992 года. Всё это время команда Danne & Blackburn продолжала его дорабатывать: в компании более десяти лет создавали и дополняли графическое руководство агентства по использованию нового символа.

В результате у дизайнеров получился 90-страничный гайд. В нём описали каждый аспект NASA от канцелярских принадлежностей, наземного транспорта и униформы до космических кораблей и ракет.

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Новый логотип понравился как рядовым американцам, так и экспертам по дизайну. Партнёр компании Pentagram Майкл Берут тогда писал, что, помимо прочего, логотип «чертовски хорошо смотрится на борту космического корабля».

Однако внутри NASA логотип пришёлся по вкусу далеко не всем. В 70-е агентство состояло из множество слабо связанных между собой подразделений, которые исторически работали независимо друг от друга. О переходе на новый логотип они узнали, когда главы отделов получили посылки с новыми канцелярскими принадлежностями из головного офиса. Ветераны агентства восприняли «червя» как приказ, спущенный «сверху», и относились к нему враждебно, хоть и не показывали этого публично.

Когда в 1992 году NASA возглавил Дэн Голдин, агентство переживало спад после катастрофы «Челленджера», случившейся за шесть лет до этого. По данным СМИ, Голдин обратился к руководителю исследовательского центра NASA в Лэнгли Полу Холлоуэю с вопросом, как поднять моральный дух сотрудников. В ответ он получил единственную рекомендацию — «изменить червя». Похоже, Голдин прислушался, к совету: в июне 1992 года NASA отправило логотип в «отставку», а новым символом агентства вновь стала классическая «фрикаделька».

​Фото NASA

«Червь» не умер после «отставки» — он стал крайне популярен в массовой культуре и мерчендайзе

Отказ NASA от логотипа в 1992 году не означал смерть «червя»: с разрешения агентства его продолжили использовать в массовой культуре. Культовый символ до сих пор появляется в кино и сериалах, а к концу 2010-х он пережил настоящее «второе рождение» — брендированная одежда с ним вновь бьёт рекорды продаж.

Как рассказали LA Times эксперты по маркетингу, причиной возвращения популярности «червя» стало политическое разделение общества. По их мнению, любовь к космическому агентству объединяет даже непримиримых противников.

Очень немногие бренды имеют настолько широкую привлекательность. NASA вписывается почти где угодно не только из-за всеобщей известности, но и потому что тут почти нечего не любить. Утпаль Долахия профессор по маркетингу в Университете Райса

При этом NASA не получает никакой выгоды от популярности собственного логотипа 80-х. В соответствии с общественной миссией агентство не может заработать ни цента с товаров, содержащих его бренд.

Однако компаниям, которые хотят использовать символику NASA, всё равно приходится получать разрешение на её использование. Как рассказал журналистам глава NASA по мультимедиа Берт Ульрих, раньше он получал по одному такому запросу в неделю, но в последние несколько лет получает больше одного в день.

Руководство агентство и поставщики также заметили всплеск спроса. Они считают, что он связан с возобновлением образовательного интереса к науке, технологиям, инжинирингу и математике.

Одежда с логотипом NASA в американском магазине Фото Лиз Муфон для Los Angeles Times

Поворотным моментом в NASA считают выпуск ограниченной коллекции тематической одежды бренда Coach в 2017 году. Компания запросила разрешение на использование ретро-логотипа NASA, который раньше не одобряли для использования в брендированной одежде. После Coach с такими же запросами стали обращаться и другие компании — количество обращений удвоилось.

Вокруг логотипа NASA возник целый культ в сфере брендинга и дизайна. Однако основной причиной его популярности стала ностальгия, считает Хэмиш Смит, сооснователь издательского дома Standards Manual, который выпустил книгу о «черве».

Если вы выросли в 80-х или ранних 90-х или в 70-х, этот логотип — то, как вы представляете себе NASA в своей голове. Я думаю, многие ностальгируют по этому логотипу. Хэмиш Смит сооснователь издательского дома Standards Manual

Космический энтузиаст и учитель средней школы Эдвин Реза рассказал LA Times, что постоянно покупает одежду с логотипом NASA , потому что не ощущает ассоциацию с правительственной организацией. Логотип агентства для него несёт особый смысл.

Этот логотип даже почти не ощущается, как часть правительства, хотя я знаю, что это так. У него как минимум есть собственная мифология, он связан с использованием космоса — вещью, от которой может выиграть весь мир, не только наша страна. Эдвин Реза космический энтузиаст и учитель средней школы

Как отметили журналисты, многие другие правительственные ведомства США не разрешают использовать свои логотипы в коммерческих целях. Например, Служба национальных парков не позволяет продавать даже футболки с собственным символом.

В NASA отметили, что процесс утверждения заявки на использование логотипа может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Как пояснил Берт Ульрих, весной 2019 года агентству пришлось нанять дополнительного человека, чтобы отвечать на входящие обращения — на фоне юбилея высадки человека на Луну спрос на символику NASA особенно вырос.

При этом агентство одобряет далеко не все заявки: их отсеивают по нескольким разным критериям. Например, логотипы NASA не могут появляться вместе с другими брендами, чтобы избежать ассоциации, что агентство продвигает отдельные товары или компании.

Кроме того, логотип и фоновые цвета строго регулируются, а отклоняться от традиционной символики запрещают. К примеру, на «фрикадельке» не получится написать NERD вместо NASA, по крайней мере, легально.

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«Фрикаделька» и «червь» также не могут появляться на одежде вместе. В NASA считают, что логотипы появились в разные эпохи и никогда бы не появились одновременно.

Изображения миссий NASA можно использовать только с логотипами, соответствующими годам старта. Например, элементы «Аполлона» разрешено объединять только с «фрикаделькой», но не с «червём». Помимо этого, логотип нельзя наносить на табачные изделия или алкоголь.

Существуют также субъективные оценки конкретной одежды. Обычно агентство не разрешает использовать логотип для нижнего белья, а недавно NASA отказало футболке с логотипом «фрикадельки» и иллюстрацией, на которой астронавты в вакууме стукаются пивными стаканами.

Вопрос лишь в том, как нас воспринимают и как это нас показывает. Одно дело вдохновлять людей на исследование космоса, но когда доходит до того, что не имеет никакого отношения к нам или этому сообщению, мы тоже стараемся держаться от этого подальше.

Берт Ульрих менеджер по мультимедиа в NASA

Если какой-то бренд использует символику NASA без согласования, агентство сначала присылает досудебные требования, а потом может обратиться в суд. Однако по словам главного юриста NASA Джеффа Хенингера, до этого доходит редко: обычно договориться удаётся до начала разбирательства, в том числе и в неформальной беседе.

Как пояснила пресс-секретарь агентства Кортни Фостер, мода на NASA не ограничивается конкретными сетями ритейлеров. Она отказалась раскрыть данные о продажах брендированных продуктов агентства, но отметила, что они «неизменно сильны». По её словам, причина спроса на мерч заключается в «чувстве приключение и интриги», которые несёт за собой логотип NASA.

В ювелирном магазине космического центра Хьюстон подтвердили LA Times, что продажи брендированной продукции в последние годы выросли. Компания Hudson Group, управляющая магазином, рассказала о самом доходном годе с момента открытия центра в 1992 году.

По данным фирмы, по сравнению с прошлым годом продажи товаров с символикой агентства выросли на 15%. Главным драйвером роста стала одежда — она составляет почти половину от всех продаж, а самым популярным товаром остаётся футболка с классическим логотипом.

Будущее «червя»

Как объяснили в NASA, ретро-логотип агентства поможет «захватить волнение перед новой, современной эрой полётов человека в космос на борту ракеты Falcon 9». И хотя полёт пока запланировали на конец мая, он уже имеет все шансы надолго войти в историю — люди впервые отправятся в космос на частной ракете и космическом корабле SpaceX.

Истинная причина возврата к ретро-логотипу, вероятно, так и останется неизвестной. Однако это выглядит крайне уместным шагом с точки зрения продвижения полёта и повышения значимости: культовый логотип NASA напоминает 80-е даже тем, кто никогда в них не жил, а всеобщая ностальгия лишь подпитывает любовь к такой эстетике.

Вероятно, агентство могло бы перейти на логотип, созданный с учётом современных трендов дизайна — с максимальным минимализмом и острыми линиями. Но было бы странно проигнорировать явно возросшую популярность «червя», который теперь стал даже более культовым, чем в 90-е.

Пока в NASA всё же не собираются отказываться от классического логотипа «фрикадельки» — он останется основным. В агентстве уточнили, что «есть хорошие шансы» увидеть «червя» в виде символа будущих миссий.