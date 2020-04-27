Во время пандемии большинство людей ограничены. Это касается нас всех, мы сталкиваемся с разными проблемами и трудностями, и я решил нарисовать эту фреску под названием «Вне кризиса» рядом с домом, чтобы поделиться с вами оптимизмом и глотком свежего воздуха.