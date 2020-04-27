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Дизайн и архитектура
Алексей Боржонов
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«Вне кризиса»: художник написал на траве в Альпах картину площадью 3 тысячи квадратных метров Материал редакции

Она посвящена теме вируса и создана из биоразлагаемых материалов.

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Фото Валентина Фларо, EPA

Франко-швейцарский художник Гийом Легро, известный под псевдонимом Saype, представил новую работу на тему коронавируса.

Художник изобразил девочку, смотрящую на горизонт. Возле неё лежит пенал с мелками, а перед ней нарисована цепочка из людей, держащихся за руки.

Фото Валентина Фларо, EPA

Картина написана на траве в швейцарских Альпах, она занимает площадь в 3000 квадратных метров и называется «Вне кризиса» (Beyond Crisis).

Во время пандемии большинство людей ограничены. Это касается нас всех, мы сталкиваемся с разными проблемами и трудностями, и я решил нарисовать эту фреску под названием «Вне кризиса» рядом с домом, чтобы поделиться с вами оптимизмом и глотком свежего воздуха.

Гийом Легро
художник

Легро использует в работе биоразлагаемые материалы, все его картины временные. Он часто изображает на них детей, а также взрослых, держащихся за руки.

#covid19 #искусство

Дизайн и архитектура
Искусство, архитектура, граффити, художники и дизайнеры, транспортные развязки. Уголок перфекционистов.
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Старший американец

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интересно как он работает, с дрона постоянно мониторит что получается?

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