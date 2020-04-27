Она посвящена теме вируса и создана из биоразлагаемых материалов.
Франко-швейцарский художник Гийом Легро, известный под псевдонимом Saype, представил новую работу на тему коронавируса.
Художник изобразил девочку, смотрящую на горизонт. Возле неё лежит пенал с мелками, а перед ней нарисована цепочка из людей, держащихся за руки.
Картина написана на траве в швейцарских Альпах, она занимает площадь в 3000 квадратных метров и называется «Вне кризиса» (Beyond Crisis).
Легро использует в работе биоразлагаемые материалы, все его картины временные. Он часто изображает на них детей, а также взрослых, держащихся за руки.
Искусство, архитектура, граффити, художники и дизайнеры, транспортные развязки. Уголок перфекционистов.
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