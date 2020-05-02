Прямой эфир
И с культовым логотипом агентства — для настоящих фанатов космоса.
Casio выпустила ограниченную версию часов G-Shock в дизайне NASA. Модель DW5600NASA20 выполнена в белом цвете с логотипом агентства и c фоновой подсветкой в виде Луны.
Часы упакованы в кейс в стиле ракеты «Сатурн-5», которая доставляла корабли «Аполлон» на Луну. На ремешке находится флаг США и расшифровка аббревиатуры NASA. Помимо показа времени и даты, они поддерживают функции секундомера и будильника.
Как отметили на Hodinkee, одно из главных преимуществ «космических» G-Shock — то, чего там нет. Из-за требований NASA к использованию бренда агентства, на часах нет никаких других логотипов, в том числе производителя Casio.
Как и другие модели G-Shock, «космическую версию» отличает от обычных часов особая защищённость и долговечность. Они могут выдержать погружение в воду до 200 метров и проработать от одной батареи до десяти лет.
G-Shock в стиле NASA выпустили в ограниченной версии, которая стоит 130 долларов. Приобрести часы можно на сайте бренда, однако первую партию уже распродали и до 6 мая компания не принимает новые заказы.
Перенесите в "Всем похуй".
Валютный томагавк_два
Дальний дебаркадер
Вот это - ностальгия
хуйня какая-то. вот ностальгия
хуйня какая то
вот ностальгия
Равнодушный
вот ностальгия
ну это уже говно мамонта какое-то)
Думал, шутить или нет, но ладно:
во мне частенько просыпается якубович когда выпью хорошенько
Главное, чтобы не янукович
Древний танк88
Это в этой была подсветка лампочкой?
Ага, причём такая хуёвая, что ниче не видно. Хотя возможно они у меня уже старые
блевать хочется от этого серого дисплейчика
скорее от примазывания НАСА к Луне.
Сколько джишоков я не видел, сколько не пробовал. А лучше casio g7800b black я не видел.
А на луне будут работать? А то скоро лететь...