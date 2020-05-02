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Дизайн и архитектура
Дамир Камалетдинов
2188

Casio выпустила «космическую» версию часов G-Shock в стиле NASA Материал редакции

И с культовым логотипом агентства — для настоящих фанатов космоса.

42 комментария
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Casio выпустила ограниченную версию часов G-Shock в дизайне NASA. Модель DW5600NASA20 выполнена в белом цвете с логотипом агентства и c фоновой подсветкой в виде Луны.

Фото Hodinkee

Часы упакованы в кейс в стиле ракеты «Сатурн-5», которая доставляла корабли «Аполлон» на Луну. На ремешке находится флаг США и расшифровка аббревиатуры NASA. Помимо показа времени и даты, они поддерживают функции секундомера и будильника.

Как отметили на Hodinkee, одно из главных преимуществ «космических» G-Shock — то, чего там нет. Из-за требований NASA к использованию бренда агентства, на часах нет никаких других логотипов, в том числе производителя Casio.

Как и другие модели G-Shock, «космическую версию» отличает от обычных часов особая защищённость и долговечность. Они могут выдержать погружение в воду до 200 метров и проработать от одной батареи до десяти лет.

G-Shock в стиле NASA выпустили в ограниченной версии, которая стоит 130 долларов. Приобрести часы можно на сайте бренда, однако первую партию уже распродали и до 6 мая компания не принимает новые заказы.

#новости #nasa #космос #ретро #casio

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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42 комментария
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Насущные Проблемы

5

Перенесите в "Всем похуй".

Ответить

Дамир Камалетдинов

Насущные
33

Перенёс тебе за щёку

Ответить

Валютный томагавк_два

Дамир
15
Ответить

Дальний дебаркадер

Валютный
0

Не мешай человеку самоутверждаться

Ответить

Насущные Проблемы

Дамир
–2

Проверил. Ничего нет.

Ответить

Дальний дебаркадер

5

Хуйня какая-то 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дальний
4

Не хуйня, а ностальгия

Ответить

Дальний дебаркадер

Дамир
4

Вот это - ностальгия

Ответить

Уютный Багажник

Дальний
7

хуйня какая-то. вот ностальгия

Ответить

Мистер Блондин

Уютный
16

хуйня какая то
вот ностальгия

Ответить

Равнодушный

Мистер
6

вот ностальгия

Ответить

Мистер Блондин

Равноду…
9

вот ностальгия 

Ответить

Уютный Багажник

Равноду…
0

ну это уже говно мамонта какое-то) 

Ответить

Равнодушный

Уютный
1

обосрал мое детство)

Ответить

Равнодушный

Уютный
1

я как щас помню, там была точная подстройка, в общем выставляешь время по сигналу радио, потом через несколько дней смотришь, на сколько разошлось, вводишь это значение, в итоге у меня месяцами секунда-в-секунду шли

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Neketa Fo

Мистер
2

Я с алика за пятихатку брал год назад подделку. Милота! Но в итоге подарил кому-то по пьяне. К сожалению во мне частенько просыпается якубович когда выпью хорошенько

Ответить

Мистер Блондин

Neketa
4

Надо бы с тобой забухать 

Ответить

Marat Khamadeev

Neketa
1

Думал, шутить или нет, но ладно:
во мне частенько просыпается якубович когда выпью хорошенько

Главное, чтобы не янукович

Ответить

Уютный Багажник

Мистер
3

У кого часы Монтана, тот сосал у Челентано

Ответить

Stanley H

Мистер
0

У бати такие были, эх

Ответить

Мистер Блондин

Stanley
1

?

Ответить

Stanley H

Мистер
1
Ответить

Древний танк88

Мистер
0

 Это в этой была подсветка лампочкой?

Ответить

Мистер Блондин

Древний
1

Ага, причём такая хуёвая, что ниче не видно. Хотя возможно они у меня уже старые 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дальний
0

И это тоже

Ответить

Никита Федоров

Дальний
0
Ответить

Taktischer Corgi

Дамир
0

Хе-хе, какая ностальгия в 22 года может быть?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Taktischer
0

Какая-то!

Ответить

Дальний дебаркадер

Дальний
1

– Ведущий эксперт TJ по технологиям

Ответить

Neketa Fo

6

Клёвые. Первый раз захотелось джишок приобрести

Ответить

Бессмысленный чувак

2
Ответить

Милый меч

Бессмысленный
2
Ответить

Aleksey Vasiliev

0

блевать хочется от этого серого дисплейчика 

Ответить

Lungo Leggero

Aleksey
–2

скорее от примазывания НАСА к Луне.

Ответить

alex twit

Lungo
0

Рогозин, перелогинься

Ответить

Lungo Leggero

alex
0

покупай Ракету и не манди

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Эх, дорого

Ответить

Дамир Камалетдинов

Stanley
1

А с доставкой до России ещё дороже(

Ответить

Граф Хрущёв

0

Сколько джишоков я не видел, сколько не пробовал. А лучше casio g7800b black я не видел.

Ответить

Ренальд Мирзоев

0

А на луне будут работать? А то скоро лететь...

Ответить

Taktischer Corgi

Ренальд
0

Ну так не на Луну же лететь, а в трубу

Ответить

Пластиковое Окно

0

И где тут стиль NASA? Логотип?

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