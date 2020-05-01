Ходят люди в масках,

Добрые на вид.

Сразу и не скажешь,

У кого Covid⠀

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#монстрация2020 #монстрацияновосибирск⠀⠀

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Остальные фотки тоже выложу, в полный рост образ должен лучше читаться. По моей задумке, это рыженькая из группы Тату, а лозунг "Нас не загонят" - вольное переложение названия их популярного хита на современную эпидемиологическую ситуацию в стране 😅 (Недавно мы с @ivollgarra вспоминали музыкальные предпочтения юности, и вот когда я придумывала плакат для монстрации - идея пришла сама собой.) Не загонят - в смысле домой, и это как бы 'протест против ограничений нашей свободы'. ⠀

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Предыдущее фото растащили по новостным пабликам и некоторые комментарии меня смутили 🤔 Монстрация аполитична, это юмор абсурда, способ рефлексировать.⠀

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Самоизоляция - это вынужденная мера. Я искренне соболезную семьям погибших и восхищаюсь врачами, которые спасают жизни. Можно не верить в коронавирус и верить в теорию заговора, но лично я считаю, что, если есть такая возможность, лучше перебздеть.⠀

Стараюсь выходить из дома по-минимуму, не пользоваться общественным транспортом и не посещать места скопления народа. И очень надеюсь, что вскоре ситуация нормализуется ⠀

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#оставайтесьдома

Ходят люди в масках,Добрые на вид.Сразу и не скажешь,У кого Covid⠀#монстрация2020 #монстрацияновосибирск⠀⠀**********************************⠀Остальные фотки тоже выложу, в полный рост образ должен лучше читаться. По моей задумке, это рыженькая из группы Тату, а лозунг…