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Дизайн и архитектура
Анатолий Чиквин
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Репортаж из соцсетей: «Монстрация-2020» Материал редакции

Традиционная акция художественного протеста в этом году проходит онлайн.

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Фото @leonidparfenoff

1 мая во многих городах России вновь состоялась «Монстрация». Из-за ограничений, вызванных эпидемией, акция, как и многие другие культурные события, прошла онлайн. Главный идеолог шествия с абсурдистскими лозунгами Артём Лоскутов призвал участников выкладывать фотографии плакатов в соцсети под хэштегом #монстрация2020.

Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чём их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020

Артём Лоскутов
организатор «Монстрации»

До 2018 года организаторы регулярно сталкивались с проблемами при согласовании «Монстрации», однако городские власти в итоге пошли им навстречу и включили шествие в план городских мероприятий. В 2020 году акции согласование не понадобилось. Хотя «Монстрация» традиционно позиционируется как неполитическое мероприятие, среди её плакатов часто встречаются лозунги, посвящённые резонансным событиям общественной жизни.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что по окончании «Монстрации» лучшие плакаты соберут на виртуальную выставку, которую после снятия карантина можно будет посетить вживую. Участники «Монстрации» публикуют сотни снимков в социальных сетях. Ожидаемо многие из них посвящены карантину и социальному дистанцированию. TJ собрал самое интересное к этому часу.

Анастасия Леконцева @nastenka_leki
#монстрация2020 #монстрация
Ну а почему бы и нет?
Эльвира Ивлева @elvira_ivleva_
Не помню сколько лет я хочу на #монстрация , но никогда не получалась. Ни разу! И вот! Свершилось! 😂 я тоже участвую. 🤩 #монстрация2020 #миртрудмай
AI @irishsiberian
#монстрация2020 #красноярск
Vladimir Nifontov @nifontov.vladimir
1 мая 2016 года.
Четыре года назад.
Екатеринбург.
Монстрация.
Кто в курсе, тот в курсе.
.
.
.
#1мая
#екатеринбург
#монстрация
#монстрация2016
#монстрация2020
Таня. Фотография и Я @tat.aks
Проснулась утром, а сегодня Первомай!

Р-раз, достала плакат из-под подушки и уже готова к #монстрация2020.

Уверена, что большинство плакатов будет про вирус, но только не мой!
Ольга Анатольевна @neformatika
Ходят люди в масках,
Добрые на вид.
Сразу и не скажешь,
У кого Covid⠀

#монстрация2020 #монстрацияновосибирск⠀⠀
**********************************⠀
Остальные фотки тоже выложу, в полный рост образ должен лучше читаться. По моей задумке, это рыженькая из группы Тату, а лозунг…
Ходят люди в масках,
Добрые на вид.
Сразу и не скажешь,
У кого Covid⠀

#монстрация2020 #монстрацияновосибирск⠀⠀
**********************************⠀
Остальные фотки тоже выложу, в полный рост образ должен лучше читаться. По моей задумке, это рыженькая из группы Тату, а лозунг "Нас не загонят" - вольное переложение названия их популярного хита на современную эпидемиологическую ситуацию в стране 😅 (Недавно мы с @ivollgarra вспоминали музыкальные предпочтения юности, и вот когда я придумывала плакат для монстрации - идея пришла сама собой.) Не загонят - в смысле домой, и это как бы 'протест против ограничений нашей свободы'. ⠀

Предыдущее фото растащили по новостным пабликам и некоторые комментарии меня смутили 🤔 Монстрация аполитична, это юмор абсурда, способ рефлексировать.⠀

Самоизоляция - это вынужденная мера. Я искренне соболезную семьям погибших и восхищаюсь врачами, которые спасают жизни. Можно не верить в коронавирус и верить в теорию заговора, но лично я считаю, что, если есть такая возможность, лучше перебздеть.⠀
Стараюсь выходить из дома по-минимуму, не пользоваться общественным транспортом и не посещать места скопления народа. И очень надеюсь, что вскоре ситуация нормализуется ⠀


#оставайтесьдома
Aleksey Eks @eksogram
Люблю этот новосибирский движ - монстрацию! Всех с Первомаем!

#монстрация2020
Света Берич @nebosomnoi
а ты сходил на #монстрация2020 на самоизоляции?

#первомайуженетот
#монстрация
#прорвемся
Blues Reverie @bluesreverie
Понстрация. #монстрация #монстрация2020 #mlp #mylittlepony #пинкипай #новосибирск
Alena Sidorova @alenenock_08
#Монстрация2020
what @putinvodkabalalaika
Нас уже не остановить #монстрация2020 #Новосибирск #Академгородок
Илья Ка @ily_aka
Монстрация в онлайн-режиме. Когда же мы уберём ёлку? #монстрация2020.
.
#монстрация2020 #монстрация #1мая #когдауберешьелку #монстрацияонлайн #ёлкуневыбросил #happynewyear
Olga Posukh @posukh
Я тоже участвую #монстрация2020
Книжный магазин Перемен @peremen_nsk
#монстрация2020
Catherine Shkor @exidnakaty
Самоизоляция - не повод не монстрировать!
@radakustik
#монстрация2020 #монстрация #левиоса
AdamantAutumn @AdamantAutumn
Шойто все монстрируют, помонстрирую и я. #монстрация2020 https://t.co/QAR6zWOVHR
Егор Вяткин @egrvtkn
Вышли с коровой на первую сельскую монстрацию
#первомай #монстрация #монстрация2020 https://t.co/0YNSXJRa3x
Илья Кролик @e2_vzrosly
Дистанционная Монстрация у меня в городе.
Миша, как всегда, красава
#монстрация2020 #монстрация33 https://t.co/HCXqTFd45d
Мануло арёт из окопа @ALighthouseCat
Мой осьминог вышел на монстрацию
#монстрация #монстрация2020 https://t.co/Ywsu55QlBM

Новосибирец Андрей Терёхин запустил мобильное приложение для онлайн-Монстрации, в котором за день успело случиться всё характерное для российских протестных акций: виртуальная «полиция» разгоняла «несогласованное шествие», а участники могли попасть в виртуальный «автозак», бросив в силовика стаканчик.

Андрей Терехин @emelian1917
Сделал свой вклад в #монстрация2020 создав виртуальную платформу для демонстрантов http://vrcorp.ru/webglgames/monstration

Все как в жизни: можно добавить себя к числу монстрантов со своим лозунгом, а также попасть в автозак, бросив в полицейского пластиковый стаканчик.
Антон Щерба 🎱 @LLLepba
В наше непростое время опасна даже в #монстрация2020 по удалёнке. https://t.co/L8zg37F9OU
Антон Щерба 🎱 @LLLepba
как символично: только после задержания у протестующих отрастают руки
#монстрация2020 https://t.co/kh8zMQktdO
marina mayantseva @marmayants
Не проводить Монстрацию мы не можем, так не бывает. Начавшись в Нижнем один раз в 2016 году она стала неотвратимой. Да, мы с вами не можем встретиться сегодня, но Монстрацию нельзя отменить, запретить, задушить, так или иначе она все равно пробьется — фотками плакатов на…
Не проводить Монстрацию мы не можем, так не бывает. Начавшись в Нижнем один раз в 2016 году она стала неотвратимой. Да, мы с вами не можем встретиться сегодня, но Монстрацию нельзя отменить, запретить, задушить, так или иначе она все равно пробьется — фотками плакатов на балконах, лозунгами на обрывках листочков, надписями пальцем на грязной машине.
Монстрацию создает каждый из вас, и мы понимаем, что вдали друг от друга бывает тяжко генерировать креативы, но призываем вас присоединиться и монстрировать сегодня любыми доступными способами!
Ваши ОРГи
#монстрация2020 #моННстрация2020

#фото #монстрация #карантинвроссии

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11 комментариев
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allah213

7
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Николай Трунов

2

ля это гениально 

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Alex Maz

–1

Личное мнение о Парфёнове - он тотали душнила.

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44

Alex
1

К счастью, твоё личное мнение о Парфёнове никого не ебёт

Ответить

Lungo Leggero

Alex
1

мелет про вина заковыристо.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

1

Ого какой автор

Ответить

Сергей Звезда

Aнус
1

Толя в самый нужный момент: 

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ouxen

0

Нахуй пусть идут пидры

Ответить

Ded Pihto

0

Монархист Парфёнов наверное за Путина пьёт и его дочерей

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Словесный Интервент

0

Парфёнов вин

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Владимир Василенко

–1

Опять тупая хуета от никому не нужных долбаебов?
Дельных постов 2-3%

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