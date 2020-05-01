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Традиционная акция художественного протеста в этом году проходит онлайн.
1 мая во многих городах России вновь состоялась «Монстрация». Из-за ограничений, вызванных эпидемией, акция, как и многие другие культурные события, прошла онлайн. Главный идеолог шествия с абсурдистскими лозунгами Артём Лоскутов призвал участников выкладывать фотографии плакатов в соцсети под хэштегом #монстрация2020.
До 2018 года организаторы регулярно сталкивались с проблемами при согласовании «Монстрации», однако городские власти в итоге пошли им навстречу и включили шествие в план городских мероприятий. В 2020 году акции согласование не понадобилось. Хотя «Монстрация» традиционно позиционируется как неполитическое мероприятие, среди её плакатов часто встречаются лозунги, посвящённые резонансным событиям общественной жизни.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что по окончании «Монстрации» лучшие плакаты соберут на виртуальную выставку, которую после снятия карантина можно будет посетить вживую. Участники «Монстрации» публикуют сотни снимков в социальных сетях. Ожидаемо многие из них посвящены карантину и социальному дистанцированию. TJ собрал самое интересное к этому часу.
Новосибирец Андрей Терёхин запустил мобильное приложение для онлайн-Монстрации, в котором за день успело случиться всё характерное для российских протестных акций: виртуальная «полиция» разгоняла «несогласованное шествие», а участники могли попасть в виртуальный «автозак», бросив в силовика стаканчик.
Личное мнение о Парфёнове - он тотали душнила.
Ого какой автор