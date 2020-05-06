Новые супергерои по версии одного из самых знаменитых художников планеты.

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Фото @banksy

В Саутгемптонской больнице появилась новая работа Бэнкси: изображение размещено в фойе возле отделения неотложной помощи и создано в сотрудничестве с руководством учреждения, сообщает Би-би-си.

Главный герой картины — мальчик, который бросил в корзину для бумаг фигурки Человека-Паука и Бэтмена, и вместо них играет с кукольной медсестрой.

Бэнкси также оставил записку для работников больницы: «Спасибо за всё, что вы делаете. Надеюсь, моя работа сделает это место немного светлее, даже если оно будет исключительно чёрно-белым».

В руководстве больницы заверили, что будут «по-настоящему ценить» граффити, и что оно «станет мощным стимулом для поддержки морального духа всех, кто в ней работает».