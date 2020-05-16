Волна в коробке

Прямой эфир
Медитативная диджитал-инсталляция на крупнейшем в Южной Корее экране для наружной рекламы с высоким разрешением.
#арт
Андрей Капралов
Мне было бы некомфортно рядом с таким проходить + звуки волн создадут еще большее шумовое загрязнение
Sam Lowry
Чот не пойму — это ж должно выглядеть нормально только с одного угла…
Sam Lowry
Petr
nonsense
Костя Васильев
Nikita
плюшевый батон
Бдительный…
Андрей Капралов
Мне было бы некомфортно рядом с таким проходить + звуки волн создадут еще большее шумовое загрязнение
Sam Lowry
Чот не пойму — это ж должно выглядеть нормально только с одного угла…