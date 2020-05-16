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Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
286

Волна в коробке

Медитативная диджитал-инсталляция на крупнейшем в Южной Корее экране для наружной рекламы с высоким разрешением.

#арт

Ольга Жигулина PLUS
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2 комментария
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Андрей Капралов

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Мне было бы некомфортно рядом с таким проходить + звуки волн создадут еще большее шумовое загрязнение

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Sam Lowry

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Чот не пойму — это ж должно выглядеть нормально только с одного угла… 

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