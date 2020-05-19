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Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко
3547

Тред: Заброшенные монументы социалистической Югославии Материал редакции

Памятники бруталистской архитектуры посреди лесов, напоминающие следы древних цивилизаций.

Памятник партизанскому отряду Kosmaj Фото @13_pilo1

Фотограф Александр Сухарев запустил тред в Твиттере со снимками монументов Югославии, которые возводили в 60-х и 70-х годах при социализме. Все они посвящены борьбе с фашизмом и жертвам Второй мировой войны. После распада республики все монументы забросили.

Александр @13_pilot1
Небольшой тред по заброшенным монументам Югославии. Три года назад мы проехали почти все страны Балканского полуострова и посмотрели эти уникальные архитектурные чудеса. https://t.co/AqhXWYjI91
Александр @13_pilot1
Монументы были возведены при Иосипе Брозе Тито в 1960-х и 70-х годах в память о местах, где шли бои Второй Мировой войны, или там, где были концлагеря.
Александр @13_pilot1
Они были разработаны разными скульпторами и архитекторами. Передают мощный визуальный эффект, чтобы показать уверенность и силу Социалистической Республики. В 1980-х годах эти памятники посещали миллионы людей в год, особенно пионеры для «патриотического воспитания».
Александр @13_pilot1
После того, как Республика растворяется в начале 1990-х годов, они были полностью заброшены, и их символическое значение утрачено.
Александр @13_pilot1
Для начала предлагаю посмотреть наше небольшое видео с этих красот. Тогда мы только учились снимать на дроне и монтировать видео. Но даже сейчас мурашки бегают, когда я его пересматриваю. https://t.co/q52o2HG5Yo
Александр @13_pilot1
Теперь поехали.
Монумент революции в Мославине посвящён борьбе местного населения за свою независимость в ходе народно-освободительной Второй мировой войны. https://t.co/k65Q1Ubnmb
Александр @13_pilot1
Памятник партизанскому отряду Kosmaj на одноименной горе. Приехали сюда в дикий туман и так прониклись, что даже создали одноименный проект.
https://instagram.com/kosmaj_project?igshid=oj3hrdovzvsc https://t.co/Ep1yUUvHmv
Александр @13_pilot1
Монумент Tjentište - самый известный и популярный памятник Югославии при Иосипе Броз Тито. Посещало более 1 млн человек. Находится в долине реки Sutjeske. Входит в комплекс долина Героев, и посвящен самой большой и известной битве на Sutjesci когда погибло более 7 тыс. партизан. https://t.co/LY9npkRgTN
Александр @13_pilot1
Монумент Jasenovac посвящен жертвам концлагеря усташей в Хорватии. Стоит на границе Хорватии и Боснии. https://t.co/pzdkUdRYbb
Александр @13_pilot1
Монумент партизанской территориии Grmeč, которую немцы никогда не могли захватить. https://t.co/Y6kv0nnEKv
Александр @13_pilot1
Монумент Kozara посвящен павшим в борьбе с фашизмом. Построен в 1972 году. Рядом есть стена с именами около 10 тысяч погибших страдальцев. https://t.co/puxouMU0Z6
Александр @13_pilot1
Монумент Niš символизирует сжатые кулаки сопротивленцев (мужской, женский и детский) в память о жертвах Второй Мировой войны https://t.co/HzqypwDERz
Александр @13_pilot1
Монумент Kadinijača посвящен партизанской свободной республике Ужице Užičke republike которая образовалась в 1941. Мемориальный комплекс начали строить в 1952 и закончили в 1979. Комплекс официально открыл сам Иосип Броз Тито. https://t.co/aWdXHQHdGf
Александр @13_pilot1
Монумент Галебова крила в селе Подгора.
Высота 20 метра. Памятник морским силам и партизанам. Его открыли в 1962 году. Несколько раз пытались взорвать , но он устоял. https://t.co/XgQnZscb3q
Александр @13_pilot1
Монумент Košute посвящен партизанской зоне Сплита , был 17 метров высотой. Поставлен в 1961 году. В 1992 был взорван. https://t.co/IEbiDUvdpS
Александр @13_pilot1
Монумент Sinja знаменит тем , что в этом партизанском отряде в этом крае погибли знаменитые спортсмены из футбольной команды Radničkog kluba Split https://t.co/GR41coWXqY
Александр @13_pilot1
Spomen дом был построен в 1976 году. Он расположен в центре города Колашин на севере Черногории. Он был построен в честь первого собрания Национального антифашистского Вече народного освобождения Черногории и Которского (Южный регион Черногории). https://t.co/qvtFtBKafS
Александр @13_pilot1
Монумент Sisak в честь партизанского отряда из города Sisak https://t.co/3UvKYTOh6j
Александр @13_pilot1
Мемориальный комплекс Šušnjar в память по погибшим от фашистского террора. Сооружен в 1971 году.В мемориале похоронены не только атеисты-коммунисты , но и мусульмане и христиане. https://t.co/ODUqxXPZzB
Александр @13_pilot1
Монумент Knin.
Был посвящен освобождению края Книн от фашистов в 1944 г. Сегодня многие хорваты иронизируют , что его построили в 1944 , а спустя 51 год , фашисты (усташи) разгромив Сербскую республику Краина взорвали памятник антифашистов. Ранее памятник был высотой в 25 метров. https://t.co/bqbU43CGzo
Александр @13_pilot1
Монумент храбрости Ostra в Сербии https://t.co/9mFr8VRiK8
Александр @13_pilot1
Перед Вами мемориальный комплекс Petrova Gora, посвящённый павшим во Второй мировой партизанам. Он был возведён в 1981 году. Высота монумента — 37 метром. https://t.co/Y2i4LYpo0y
Александр @13_pilot1
Монумент партизанам Niksic https://t.co/t4XgVmdTWl

Югославские монументы напомнили пользователям скриншоты из видеоигр, останки древних цивилизаций и постройки инопланетян.

Вомбат-Престиж @yiffurfag
@13_pilot1 Выглядят, как будто в каждом можно выучить драконий крик.
🦌 Амбассадор суши с беконом 💛 @lazy_vortex
@13_pilot1 Почему меня не отпускает ощущение, что это скриншоты из Death Stranding..........
Саня не вернул сотку @sanya_huy_sosy
@13_pilot1 То есть вот это всё стоит где-то в лесах грандиозное и заброшенное, словно остатки древних цивилизаций? От одной мысли мурашки по коже
Монумент партизанам в тумане впечатлил больше всего, туман добавляет ему таинственности
Antibot Version 3.0 @AntibotVersion3
@13_pilot1 Это всё выглядит как следы инопланетян👽

#архитектура #памятники #югославия

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55 комментариев
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alexferman

39

Почему в социалистической Югославии делали довольно оригинальные и впечатляющие памятники, а в СССР штамповали однообразный шлак с примитивнейшей художественной образностью уровня "война <-> солдат"?

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Енот Волшебный

alexferman
–16

Какое-же тупое трололо.

Ответить

alexferman

Енот
11

Мне понравился твой подрыв, но хотелось бы аргументов

Ответить

Енот Волшебный

alexferman
–6

Только вспомнил твоего гнойного братишку, а он уже здесь. Ща третий поклонник Айлишь придёт, всем троим пожелаю поскорее сдохнуть от передоза своим гноем.

Ответить

alexferman

Енот
3

Напрасно ты пропускаешь приём таблеток)

Ответить

Yuri Miller

alexfer…
7

странный вывод что он пропустил приём. А если он принял, но шиза никуда не делась? То есть такое мнение, устойчивое, что принял таблетку и сразу прошла шиза. Но это не так. Их надо принимать очень долго. А от пропуска таблеток так быстро не возвращается, тоже время надо. Логичнее было бы "сбежал из дурки".

Ответить

Digital

Yuri
0

То бишь корректней было бы спросить
«А когда в дурке интернет подключили?»
Или «когда» можно было бы опустить?
Может тогда такой вариант лучше:
«Вот и в дурку интернет провели, с подключением!»

Ответить

Енот Волшебный

alexfer…
2

АХАХАХАХАХАХАХАХА!!! ТАБЛЕТКИ!!! АХАХАХАХАХАХАХА!!!
Намёк, что я больной! АХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!

Ответить

alexferman

Енот
0

Nuff said)

Ответить

Енот Волшебный

alexfer…
0

Потому что ты ничего кроме говна генерировать и не можешь. Потому что ты сам говно.

Ответить

alexferman

Енот
1

Проходи, ложись на кушетку, рассказывай, почему тебя так люто распидорасило. Твой батя был советским скульптором?

Ответить

Енот Волшебный

alexfer…
0

Потому что ты говно, братик. Серьёзно. Вот если бы у тебя было 50\50 позитив\говно. А ты 100% только говно. Nuff personal)

Ответить

alexferman

Енот
1

Ты всё же попытайся в рефлексию. Моя версия: ты совкодрочер)

Ответить

Енот Волшебный

alexfer…
1

Я и совкодрочер, и виабушник, и либерал, и будда, и жопу ебута. Тебе что завернуть?

Ответить

alexferman

Енот
1

Кароч, рвёшься от всего подряд, ясно.

Ответить

Енот Волшебный

alexfer…
2

Не проецируй, бро.

Ответить

Грузинский

Енот
0

Так и есть

Ответить

Грузинский

Енот
0

Это же казахская педопорваха, которая прочитала краткое содержание одной книги и теперь считает себя умнейшим экспертом по всем вопросам

Ответить

Марс Хазгалиев

Грузинс…
0

А где связь с казахами?

Ответить

Фактический волк

alexferman
1

Конечно, ведь все, кто с тобой несогласен — подрываются, это именно так и работает.

Ответить

alexferman

Фактический
–1

Не соглашаются со мной многие, а пишут эмоциональные комменты с переходом на личности - нет

Ответить

Aleksey

alexfer…
–1

Та ладно, ему на ум ниче кроме говна не приходит))

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
3

предположу потому что случился "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве"

а в силу его потом, когда начали эти памятники ставить, заказчик в лице местных властей не особо тяготел к творческим экспериментам 

Ответить

alexferman

Евгений
0

Это мегапечально.

Ответить

Сергей Васильев

alexferman
–1

Угадай нацию по комментарию

Подсказка: она не существует

Ответить

Serg Bootlegger

alexferman
0

Ты ещё спроси, а где Ленин?

Ответить

alexferman

Serg
0

В Мавзолее же.

Ответить

Serg Bootlegger

alexferman
2

Неа

Ответить

alexferman

Serg
0

Так и вижу: во множестве людей спят личинки Ленина, но в час Х они, аки Чужие, продирают грудную клетку своих носителей-инкубаторов, выбираются на волю и начинают пролетарскую революцию. А Ленин в Мавзолее это их Матка.

Ответить

Умерший яд

8

почему почти все они мне кажутся такими красивыми, как это работает?

Ответить

Сергей Васильев

Умерший
7

Такого уровня работы могли бы сейчас в Германии лепить называя современным искусством, по-моему весьма качественные монументы

Ответить

Юрий Камерер

Умерший
1

потому что они красивые

Ответить

Умерший яд

Юрий
0

как это работает? (это не доёб, просто реально интересно как работает определитель красоты)

Ответить

Spectr

Умерший
1

Ну, данные монументы мне например кажутся красивыми за счёт своей оригинальности, необычности, тонкого намекающего содержания в них, даже немного на хайтек похоже. В общем, непонятно и красиво

Ответить

alexferman

Умерший
0

Теории красоты до сих пор нет, есть попытки привязать это к эволюционному чувству гармонии и т.д. и т.п. но всё это в зачаточном состоянии.

Ну и да, у разных людей разное чувство красоты, плюс ещё влияние общества и культуры.

Ответить

Умерший яд

Умерший
0

где почитать

Ответить

Юрий Камерер

Умерший
0

не знаю где почитать, я не особо шарю... думаю, если творчество идет от души, а не по указке, то вероятность того что будет красиво, повышается в разы

Ответить

Алена Яровая

Юрий
0

Это творчество шло по указке деятелей социализма и пролетариата,а не от души

Ответить

Юрий Камерер

Алена
0

ну я же говорил, что я ни хера не разбираюсь

Ответить

Умерший яд

Алена
0

привет как дела))

Ответить

Умерший яд

Умерший
0

красота социальный конструкт?

Ответить

Молчаливый украинец

Умерший
0

Фильтры

Ответить

Умерший яд

Молчаливый
0

так я и без фильтров посмотрел, я же не про фотографии говорю, а про содержание

Ответить

Василий Лебедев

Умерший
0

Нейросеть мозга натренирована на такой уровень эстетического восприятия.

Ответить

Озорной Лис

5

Символично 

Ответить

Spectr

Озорной
6

Это Танос?

Ответить

Озорной Лис

Spectr
0

Неа там У̶л̶ь̶т̶р̶о̶н̶  Ульянов )

Ответить

Замечательный Даниль

4

Прикиньте, лет через 60 будет тред по памятникам послесоветской России, я бы почитал.

Ответить

alexferman

Замечательный
4

Второе это памятник чему?) "дети дадут просраться"?

Ответить

Замечательный Даниль

alexferman
3

Железноводская клизма.

Ответить

Roma Dmitriev

alexferman
2

воины христа несут клизму для сатаны

Ответить

Насущные Проблемы

2

Выгледет как инопланетные вышки 5G, для чипирования землян.

Ответить

Евгений Долгий

2

Хорошие фото работы.
Монументы цепляют именно заброшенностью, пустынностью, упадком, несезоном, декадансом, — это все придает атмосферу мистичности а-ля стоунхедж или остров Пасхи.

Но если представить их при жизни, то сложно оценить неимоверный уровень тоски, который навевали они на пионеров, таскаемых туда по разнарядке.

Ответить

Убивая время

1

Давайте дискотечку с утра замутим: https://www.youtube.com/watch?v=M-P4QBt-FWw

Ответить

Подводной историк

0

Блин, их реально в сталкер какой-нибудь. Вообще норм будет

Ответить
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