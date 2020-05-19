Фотограф Александр Сухарев запустил тред в Твиттере со снимками монументов Югославии, которые возводили в 60-х и 70-х годах при социализме. Все они посвящены борьбе с фашизмом и жертвам Второй мировой войны. После распада республики все монументы забросили.