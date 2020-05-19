Памятники бруталистской архитектуры посреди лесов, напоминающие следы древних цивилизаций.
Памятник партизанскому отряду Kosmaj
Фото @13_pilo1
Фотограф Александр Сухарев запустил тред в Твиттере со снимками монументов Югославии, которые возводили в 60-х и 70-х годах при социализме. Все они посвящены борьбе с фашизмом и жертвам Второй мировой войны. После распада республики все монументы забросили.
Небольшой тред по заброшенным монументам Югославии. Три года назад мы проехали почти все страны Балканского полуострова и посмотрели эти уникальные архитектурные чудеса.
https://t.co/AqhXWYjI91
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Монументы были возведены при Иосипе Брозе Тито в 1960-х и 70-х годах в память о местах, где шли бои Второй Мировой войны, или там, где были концлагеря.
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Они были разработаны разными скульпторами и архитекторами. Передают мощный визуальный эффект, чтобы показать уверенность и силу Социалистической Республики. В 1980-х годах эти памятники посещали миллионы людей в год, особенно пионеры для «патриотического воспитания».
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После того, как Республика растворяется в начале 1990-х годов, они были полностью заброшены, и их символическое значение утрачено.
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Для начала предлагаю посмотреть наше небольшое видео с этих красот. Тогда мы только учились снимать на дроне и монтировать видео. Но даже сейчас мурашки бегают, когда я его пересматриваю.
https://t.co/q52o2HG5Yo
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Теперь поехали.
Монумент революции в Мославине посвящён борьбе местного населения за свою независимость в ходе народно-освободительной Второй мировой войны.
https://t.co/k65Q1Ubnmb
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Монумент Tjentište - самый известный и популярный памятник Югославии при Иосипе Броз Тито. Посещало более 1 млн человек. Находится в долине реки Sutjeske. Входит в комплекс долина Героев, и посвящен самой большой и известной битве на Sutjesci когда погибло более 7 тыс. партизан.
https://t.co/LY9npkRgTN
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Монумент Kozara посвящен павшим в борьбе с фашизмом. Построен в 1972 году. Рядом есть стена с именами около 10 тысяч погибших страдальцев.
https://t.co/puxouMU0Z6
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Монумент Niš символизирует сжатые кулаки сопротивленцев (мужской, женский и детский) в память о жертвах Второй Мировой войны
https://t.co/HzqypwDERz
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Монумент Kadinijača посвящен партизанской свободной республике Ужице Užičke republike которая образовалась в 1941. Мемориальный комплекс начали строить в 1952 и закончили в 1979. Комплекс официально открыл сам Иосип Броз Тито.
https://t.co/aWdXHQHdGf
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Монумент Галебова крила в селе Подгора.
Высота 20 метра. Памятник морским силам и партизанам. Его открыли в 1962 году. Несколько раз пытались взорвать , но он устоял.
https://t.co/XgQnZscb3q
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Монумент Košute посвящен партизанской зоне Сплита , был 17 метров высотой. Поставлен в 1961 году. В 1992 был взорван.
https://t.co/IEbiDUvdpS
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Монумент Sinja знаменит тем , что в этом партизанском отряде в этом крае погибли знаменитые спортсмены из футбольной команды Radničkog kluba Split
https://t.co/GR41coWXqY
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Spomen дом был построен в 1976 году. Он расположен в центре города Колашин на севере Черногории. Он был построен в честь первого собрания Национального антифашистского Вече народного освобождения Черногории и Которского (Южный регион Черногории).
https://t.co/qvtFtBKafS
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Мемориальный комплекс Šušnjar в память по погибшим от фашистского террора. Сооружен в 1971 году.В мемориале похоронены не только атеисты-коммунисты , но и мусульмане и христиане.
https://t.co/ODUqxXPZzB
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Монумент Knin.
Был посвящен освобождению края Книн от фашистов в 1944 г. Сегодня многие хорваты иронизируют , что его построили в 1944 , а спустя 51 год , фашисты (усташи) разгромив Сербскую республику Краина взорвали памятник антифашистов. Ранее памятник был высотой в 25 метров.
https://t.co/bqbU43CGzo
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Перед Вами мемориальный комплекс Petrova Gora, посвящённый павшим во Второй мировой партизанам. Он был возведён в 1981 году. Высота монумента — 37 метром.
https://t.co/Y2i4LYpo0y
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Югославские монументы напомнили пользователям скриншоты из видеоигр, останки древних цивилизаций и постройки инопланетян.
@13_pilot1
Почему меня не отпускает ощущение, что это скриншоты из Death Stranding..........
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@13_pilot1
То есть вот это всё стоит где-то в лесах грандиозное и заброшенное, словно остатки древних цивилизаций? От одной мысли мурашки по коже
Монумент партизанам в тумане впечатлил больше всего, туман добавляет ему таинственности
96
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alexferman
Почему в социалистической Югославии делали довольно оригинальные и впечатляющие памятники, а в СССР штамповали однообразный шлак с примитивнейшей художественной образностью уровня "война <-> солдат"?
Енот Волшебныйalexferman
Какое-же тупое трололо.
alexfermanЕнот
Мне понравился твой подрыв, но хотелось бы аргументов
Енот Волшебныйalexferman
Только вспомнил твоего гнойного братишку, а он уже здесь. Ща третий поклонник Айлишь придёт, всем троим пожелаю поскорее сдохнуть от передоза своим гноем.
alexfermanЕнот
Напрасно ты пропускаешь приём таблеток)
Yuri Milleralexfer…
странный вывод что он пропустил приём. А если он принял, но шиза никуда не делась? То есть такое мнение, устойчивое, что принял таблетку и сразу прошла шиза. Но это не так. Их надо принимать очень долго. А от пропуска таблеток так быстро не возвращается, тоже время надо. Логичнее было бы "сбежал из дурки".
DigitalYuri
То бишь корректней было бы спросить
«А когда в дурке интернет подключили?»
Или «когда» можно было бы опустить?
Может тогда такой вариант лучше:
«Вот и в дурку интернет провели, с подключением!»
Енот Волшебныйalexfer…
АХАХАХАХАХАХАХАХА!!! ТАБЛЕТКИ!!! АХАХАХАХАХАХАХА!!!
Намёк, что я больной! АХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!
alexfermanЕнот
Nuff said)
Енот Волшебныйalexfer…
Потому что ты ничего кроме говна генерировать и не можешь. Потому что ты сам говно.
alexfermanЕнот
Проходи, ложись на кушетку, рассказывай, почему тебя так люто распидорасило. Твой батя был советским скульптором?
Енот Волшебныйalexfer…
Потому что ты говно, братик. Серьёзно. Вот если бы у тебя было 50\50 позитив\говно. А ты 100% только говно. Nuff personal)
alexfermanЕнот
Ты всё же попытайся в рефлексию. Моя версия: ты совкодрочер)
Енот Волшебныйalexfer…
Я и совкодрочер, и виабушник, и либерал, и будда, и жопу ебута. Тебе что завернуть?
alexfermanЕнот
Кароч, рвёшься от всего подряд, ясно.
Енот Волшебныйalexfer…
Не проецируй, бро.
Грузинский
Так и есть
Грузинский
Это же казахская педопорваха, которая прочитала краткое содержание одной книги и теперь считает себя умнейшим экспертом по всем вопросам
Марс ХазгалиевГрузинс…
А где связь с казахами?
Фактический волк
Конечно, ведь все, кто с тобой несогласен — подрываются, это именно так и работает.
alexfermanФактический
Не соглашаются со мной многие, а пишут эмоциональные комменты с переходом на личности - нет
Alekseyalexfer…
Та ладно, ему на ум ниче кроме говна не приходит))
Евгений Клочковalexferman
предположу потому что случился "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве"
а в силу его потом, когда начали эти памятники ставить, заказчик в лице местных властей не особо тяготел к творческим экспериментам
alexfermanЕвгений
Это мегапечально.
Сергей Васильевalexferman
Угадай нацию по комментарию
Подсказка: она не существует
Serg Bootleggeralexferman
Ты ещё спроси, а где Ленин?
alexfermanSerg
В Мавзолее же.
Serg Bootleggeralexferman
Неа
alexfermanSerg
Так и вижу: во множестве людей спят личинки Ленина, но в час Х они, аки Чужие, продирают грудную клетку своих носителей-инкубаторов, выбираются на волю и начинают пролетарскую революцию. А Ленин в Мавзолее это их Матка.
Умерший яд
почему почти все они мне кажутся такими красивыми, как это работает?
Сергей ВасильевУмерший
Такого уровня работы могли бы сейчас в Германии лепить называя современным искусством, по-моему весьма качественные монументы
Юрий КамерерУмерший
потому что они красивые
Умерший яд
как это работает? (это не доёб, просто реально интересно как работает определитель красоты)
SpectrУмерший
Ну, данные монументы мне например кажутся красивыми за счёт своей оригинальности, необычности, тонкого намекающего содержания в них, даже немного на хайтек похоже. В общем, непонятно и красиво
alexfermanУмерший
Теории красоты до сих пор нет, есть попытки привязать это к эволюционному чувству гармонии и т.д. и т.п. но всё это в зачаточном состоянии.
Ну и да, у разных людей разное чувство красоты, плюс ещё влияние общества и культуры.
Умерший яд
где почитать
Юрий КамерерУмерший
не знаю где почитать, я не особо шарю... думаю, если творчество идет от души, а не по указке, то вероятность того что будет красиво, повышается в разы
Алена ЯроваяЮрий
Это творчество шло по указке деятелей социализма и пролетариата,а не от души
Юрий КамерерАлена
ну я же говорил, что я ни хера не разбираюсь
Умерший яд
привет как дела))
Умерший яд
красота социальный конструкт?
Молчаливый украинец
Фильтры
Умерший яд
так я и без фильтров посмотрел, я же не про фотографии говорю, а про содержание
Василий ЛебедевУмерший
Нейросеть мозга натренирована на такой уровень эстетического восприятия.
Озорной Лис
Символично
SpectrОзорной
Это Танос?
Озорной ЛисSpectr
Неа там У̶л̶ь̶т̶р̶о̶н̶ Ульянов )
Замечательный Даниль
Прикиньте, лет через 60 будет тред по памятникам послесоветской России, я бы почитал.
alexfermanЗамечательный
Второе это памятник чему?) "дети дадут просраться"?
Замечательный Даниль
Железноводская клизма.
Roma Dmitrievalexferman
воины христа несут клизму для сатаны
Насущные Проблемы
Выгледет как инопланетные вышки 5G, для чипирования землян.
Евгений Долгий
Хорошие фото работы.
Монументы цепляют именно заброшенностью, пустынностью, упадком, несезоном, декадансом, — это все придает атмосферу мистичности а-ля стоунхедж или остров Пасхи.
Но если представить их при жизни, то сложно оценить неимоверный уровень тоски, который навевали они на пионеров, таскаемых туда по разнарядке.
Убивая время
Давайте дискотечку с утра замутим: https://www.youtube.com/watch?v=M-P4QBt-FWw
Подводной историк
Блин, их реально в сталкер какой-нибудь. Вообще норм будет