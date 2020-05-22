Прямой эфир
Новый альбом группа записала в Африке.
Художник из Ганы Дэниел Джаспер написал обложку сингла «Нежно» российской группы «Самое Большое Простое Число». Об этом она рассказала в своём инстаграме. На обложке изображены участники СБПЧ Кирилл Иванов, Женя Борзых и Станислав Астахов.
Как пояснили музыканты, Джаспер специализируется на постерах для фильмов, которые он зачастую не видел. А иногда расписывает гробы, которые по ганской традиции могут иметь самые причудливые формы, например, петуха или самолёта.
Среди работ художника — постеры фильмов «Крокодил Данди», «Криминальное чтиво», «Кинг Конг», «Живая мертвечина» и многих других. Он также нарисовал постер для шоу Конана ОʼБрайена. Ведущему рисунок понравился и он снял по его мотивам подходящий фильм.
Песня «Нежно» вышла 21 мая. Это сингл с альбома, который СБПЧ записала в Южной Африке.
Похоже на наших художников по киноафишам
Прям хороший пример «традиционной»/распространной африканской иллюстрации: вроде бы какая-то техника рисунка есть, но до композиции еще не эволюционировала.
И все лица выглядят как негры-альбиносы.
Даже не близко.
Лол. Широкие носы, толстые губы, утолщенные веки. Типичные негроидные признаки. Низкие лица, а там, где лоб пытался рисовать высоким, получаются адские диспропорции.
Реальное лицо и то, как его представляет ганец.
Нормальное лицо(как и остальные 2 если что) если бы мне не сказали что это Ганец нарисовал, я бы в жизни не подумал.
Это, допустим, у него еще более или менее получилось, хотя и здесь он не совсем понимает европеоидные черты.
Как-то похер, почему это в ленте?
А почему твой у меня на экране?
Обычно он делает кинопостеры и расписывает гробы
это шутка про мем с гробовщиками?