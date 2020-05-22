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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
1853

Обложку нового сингла группы СБПЧ нарисовал художник из Ганы. Обычно он делает кинопостеры и расписывает гробы Материал редакции

Новый альбом группа записала в Африке.

22 комментария
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Художник из Ганы Дэниел Джаспер написал обложку сингла «Нежно» российской группы «Самое Большое Простое Число». Об этом она рассказала в своём инстаграме. На обложке изображены участники СБПЧ Кирилл Иванов, Женя Борзых и Станислав Астахов.

Обложка сингла

Как пояснили музыканты, Джаспер специализируется на постерах для фильмов, которые он зачастую не видел. А иногда расписывает гробы, которые по ганской традиции могут иметь самые причудливые формы, например, петуха или самолёта.

Среди работ художника — постеры фильмов «Крокодил Данди», «Криминальное чтиво», «Кинг Конг», «Живая мертвечина» и многих других. Он также нарисовал постер для шоу Конана ОʼБрайена. Ведущему рисунок понравился и он снял по его мотивам подходящий фильм.

Ещё несколько работ Дэниела Джаспера

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
«В осаде»
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
«Чужие»
«Ночи в стиле буги»

Песня «Нежно» вышла 21 мая. Это сингл с альбома, который СБПЧ записала в Южной Африке.

#художники #музыка #новости

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22 комментария
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Константин Курасов

3

Похоже на наших художников по киноафишам

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Alex Sharp

Константин
1

Похоже на всех художников по киноафишам

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Vladimir Shatunov

2

Прям хороший пример «традиционной»/распространной африканской иллюстрации: вроде бы какая-то техника рисунка есть, но до композиции еще не эволюционировала.

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Василий Лебедев

Vladimir
0

И все лица выглядят как негры-альбиносы.

Ответить

glimpse unthinkable

Василий
1

Даже не близко.

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Василий Лебедев

glimpse
0

Лол. Широкие носы, толстые губы, утолщенные веки. Типичные негроидные признаки. Низкие лица, а там, где лоб пытался рисовать высоким, получаются адские диспропорции. 

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Василий Лебедев

glimpse
0

Реальное лицо и то, как его представляет ганец.

Ответить

glimpse unthinkable

Василий
0

Нормальное лицо(как и остальные 2 если что) если бы мне не сказали что это Ганец нарисовал, я бы в жизни не подумал.

Ответить

Василий Лебедев

glimpse
0

Это, допустим, у него еще более или менее получилось, хотя и здесь он не совсем понимает европеоидные черты.

Ответить

Vladislav Donets

–7

Как-то похер, почему это в ленте?

Ответить

Василий

Vladislav
2

почему твой комментарий у меня не экране?

Ответить

Поменял Никнейм

Василий
1

А почему твой у меня на экране?

Ответить

Василий

Поменял
1

скажи спасибо Ширяеву

Ответить

Поменял Никнейм

Василий
1

@Denis Shiryaev спасибо

Ответить

Поменял Никнейм

Vladislav
1

Прикольно же

Ответить

Олег Ивахнов

Vladislav
1

Так похер так похер. УУУ БЛЯ СЛЫШИТЕ КАК ПОХЕР?

Ответить

Лис Снежный

Vladislav
0

По той же причине по которой ты тут в комментах. Можно.

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T:ema

Vladislav
0

как-то похер на твоё мнение

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Эмиль Рубанов

0

Обычно он делает кинопостеры и расписывает гробы

это шутка про мем с гробовщиками?

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Andre Macareno

Эмиль
0

которые так-то тоже из Ганы

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Олег Ивахнов

0

Я кажется пропустил этот фильм

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Посторонний меч

–2

Получилось ужасно, хз чего они хотели добиться

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