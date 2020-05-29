Прямой эфир
«Красный цвет с фасада Пантелеймоновской церкви, серый — попы грифонов с Банковского мостика».
Петербуржец Никита Славин представил интерактивную карту своего города, на которой размещены более 55 тысяч зданий. По клику можно посмотреть их фото и подробную информацию о годе постройки.
По словам Никиты, идея создания карты возникла «примерно из ниоткуда», а источником вдохновения послужили похожие проекты про застройку Рейкьявика, Барселоны, Нью-Йорка, Львова и других городов.
На своём сайте он подробно рассказал обо всех этапах создания карты, в том числе о сборке слоёв, для которых использовалась информация с портала «Открытые данные Петербурга», сервисы OpenStreetMap и СityWalls, а также «Технико-экономические паспорта многоквартирных домов».
Составив график строительства домов в Петербурге по годам их возведения, Никита обратил внимание на несколько закономерностей.
Палитру цветов Славин собрал из фотографий города, сделанных фотографом Андреем Михайловым.
На сайте проекта можно купить постер, дополненный графиком распределения зданий по возрасту, также планируется издание складной карты городского центра.
так можно в любом городе обвести старый город
нет, разница есть
старый город в СПб - це европа, старый город в том же Кемерово - мрак
Бурный Артем
В Ростове и других старых купеческих городах центр тоже выглядит как Европа. Просто местами очень запущенная.
но за нарисованной здесь чертой не мрак... это просто туристический центр
опять-таки, смотря где
например, пролетарская - мрак, и таких районов тучи
Круто. Вчера читал это на хабре. У них еще можно постер заказать. Подкаректируют данные, и закажу.
Кстати автору как идея: многие здания которые отражают примерный год, если на них клацнуть, информация не отображается. Но цвет присутствует. Полагаю там что-то вроде - если не хватает каких-то полей, данные вовсе не показываются. А было бы здорово отображать в любом случае хоть что-нибудь. И найти где-нибудь еще краткую информацию по зданиям, и свести с имеющейся базой, что бы можно было видеть информацию не только о годе, архитекторе, но и
- что еще этот архитектор строил
- информацию о доме - кто жил, какие названия носил, и т.д. К примеру Большой казачий переулок раньше был кривым переулком, потом переулком Ильича, сейчас казачий.
- сложно наверное будет, может даже невозможно, но все-же интересно - план дома, кол-во квартир, фотографии разных годов.
И имея все это, сделать моб. приложение которое будет смотреть твое местоположение, и рассказывать тебе о домах к примеру в радиусе 30-ти метров от тебя + настраивать радиус.
Если что, могу помочь в реализации, сервис с апишкой забахать + моб. приложение на нее подвязать. А так - здорово
Еще плюсом можно добавить такую фишку, что бы можно было во времени перемещаться. К примеру сделать SelectList в котором выбираешь к года, к примеру 1780, и тебе показываются все здания которые были построены в 1780 и до. И такую же фишку, только что бы можно было смотреть, какие здания построены только в 1780.
А еще очень круто было бы добавить, опять же нужно брать наверное базу какого-то фонда, что бы видеть здания которые заморожены, которые реконструируются, или в целом на них забили. К примеру на набережной реки фонтанки 106 стоит большое, красивое здание второй половины 18-го века, и на него забили.
А так люди смогли бы увидеть масштаб трагедии.
+ можно отображать здания которые уже потеряны.
у меня отображается один раз из трех... надо кликать по несколько раз... думал из-за моего инета плохого
Такая же штука для москвы есть (правда чуть менее эстетичная, с какими-то хомяковыми какашками в качестве выделения):
https://strelkamag.com/ru/article/moscow-housing-map
круто
Тут вы можете видеть здание, которое остановило развитие Петербурга на много лет