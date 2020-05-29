В картографии очень люблю делать вещи осязаемые: печатные или деревянные. Чтобы можно было руками потрогать, на полку поставить или на стену повесить.

Исходной идей было сделать бумажную карту центра Петербурга, в голове её образ уже есть. Но в процессе работы стало ясно, что данных и времени на подготовку нужно больше, чем казалось в начале пути, поэтому я продолжаю работать над ней.