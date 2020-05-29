Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
638

Карта Петербурга, показывающая возраст домов Материал редакции

«Красный цвет с фасада Пантелеймоновской церкви, серый — попы грифонов с Банковского мостика».

15 комментариев
В закладки

Петербуржец Никита Славин представил интерактивную карту своего города, на которой размещены более 55 тысяч зданий. По клику можно посмотреть их фото и подробную информацию о годе постройки.

По словам Никиты, идея создания карты возникла «примерно из ниоткуда», а источником вдохновения послужили похожие проекты про застройку Рейкьявика, Барселоны, Нью-Йорка, Львова и других городов.

На своём сайте он подробно рассказал обо всех этапах создания карты, в том числе о сборке слоёв, для которых использовалась информация с портала «Открытые данные Петербурга», сервисы OpenStreetMap и СityWalls, а также «Технико-экономические паспорта многоквартирных домов».

Составив график строительства домов в Петербурге по годам их возведения, Никита обратил внимание на несколько закономерностей.

Сразу бросаются в глаза два пика — 1917 и 2008 год. Провалы после революции, Великой Отечественной войны и распада Советского союза — логичны и читаемы. Как быть с двумя выбросами? Гипотеза такая — многие дома дореволюционной постройки помечены как 1917, всякие варианты «до/предположительно» я отмечал.

Никита Славин

Палитру цветов Славин собрал из фотографий города, сделанных фотографом Андреем Михайловым.

Красный цвет с фасада Пантелеймоновской церкви, жёлтый — с Адмиралтейства и Петропавловского собора, зелёный цвет — с башни Кунсткамеры и синий — с купола Троицкого собора собираются в палитру. Попы грифонов с Банковского мостика и крыши Васильевского острова дают так нужный нам диапазон синих и тёмно-серых оттенков. Всё же Петербург.

Никита Славин

На сайте проекта можно купить постер, дополненный графиком распределения зданий по возрасту, также планируется издание складной карты городского центра.

В картографии очень люблю делать вещи осязаемые: печатные или деревянные. Чтобы можно было руками потрогать, на полку поставить или на стену повесить.

Исходной идей было сделать бумажную карту центра Петербурга, в голове её образ уже есть. Но в процессе работы стало ясно, что данных и времени на подготовку нужно больше, чем казалось в начале пути, поэтому я продолжаю работать над ней.

Никита Славин

#архитектура #петербург

Ольга Жигулина PLUS
+202 273
4
20
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430"], "comments": 15, "likes": 20, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 173451, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 29 May 2020 10:37:04 +0300", "is_special": false }
Музыка
Послушать новое: The 1975 — Notes On A Conditional Form
Речь Греты Тунберг, желание молодёжи о сексе с Бараком Обамой и огромное количество стилей в одной альбоме.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

mne horosho

4
Ответить

Юрий Камерер

mne
0

так можно в любом городе обвести старый город

Ответить

mne horosho

Юрий
2

нет, разница есть
старый город в СПб - це европа, старый город в том же Кемерово - мрак

Ответить

Бурный Артем

mne
1

В Ростове и других старых купеческих городах центр тоже выглядит как Европа. Просто местами очень запущенная.

Ответить

Юрий Камерер

mne
–1

но за нарисованной здесь чертой не мрак... это просто туристический центр

Ответить

mne horosho

Юрий
1

опять-таки, смотря где
например, пролетарская - мрак, и таких районов тучи

Ответить

Юрий Камерер

mne
0

в центре мрака тоже хватает

Ответить

Stanislav Martynov

1

Круто. Вчера читал это на хабре. У них еще можно постер заказать. Подкаректируют данные, и закажу.
Кстати автору как идея: многие здания которые отражают примерный год, если на них клацнуть, информация не отображается. Но цвет присутствует. Полагаю там что-то вроде - если не хватает каких-то полей, данные вовсе не показываются. А было бы здорово отображать в любом случае хоть что-нибудь. И найти где-нибудь еще краткую информацию по зданиям, и свести с имеющейся базой, что бы можно было видеть информацию не только о годе, архитекторе, но и 
- что еще этот архитектор строил
- информацию о доме - кто жил, какие названия носил, и т.д. К примеру Большой казачий переулок раньше был кривым переулком, потом переулком Ильича, сейчас казачий. 
- сложно наверное будет, может даже невозможно, но все-же интересно - план дома, кол-во квартир, фотографии разных годов.
И имея все это, сделать моб. приложение которое будет смотреть твое местоположение, и рассказывать тебе о домах к примеру в радиусе 30-ти метров от тебя + настраивать радиус.
Если что, могу помочь в реализации, сервис с апишкой забахать + моб. приложение на нее подвязать. А так - здорово

Ответить

Stanislav Martynov

Stanislav
1

Еще плюсом можно добавить такую фишку, что бы можно было во времени перемещаться. К примеру сделать SelectList в котором выбираешь к года, к примеру 1780, и тебе показываются все здания которые были построены в 1780 и до. И такую же фишку, только что бы можно было смотреть, какие здания построены только в 1780. 
А еще очень круто было бы добавить, опять же нужно брать наверное базу какого-то фонда, что бы видеть здания которые заморожены, которые реконструируются, или в целом на них забили. К примеру на набережной реки фонтанки 106 стоит большое, красивое здание второй половины 18-го века, и на него забили. 
А так люди смогли бы увидеть масштаб трагедии. 
+ можно отображать здания которые уже потеряны.

Ответить

Юрий Камерер

Stanislav
0

у меня отображается один раз из трех... надо кликать по несколько раз...  думал из-за моего инета плохого

Ответить

плюшевый батон

1

Такая же штука для москвы есть (правда чуть менее эстетичная, с какими-то хомяковыми какашками в  качестве выделения): 
https://strelkamag.com/ru/article/moscow-housing-map

История московского жилья на интерактивной карте
Как развивалось жилищное строительство столицы: проект Strelka Mag и Яндекс.Недвижимости
strelkamag.com
Ответить

Юрий Камерер

0

круто

Ответить

Юрий Камерер

Юрий
2

просто пздц как круто

Ответить

Пётр Козлов

0

Тут вы можете видеть здание, которое остановило развитие Петербурга на много лет

Ответить

Dmitry Mezya

0

Центр размечен норм, на остальное забит болт.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Honor представила смартфоны Honor 30, 30S и 30 Pro+ с 5G, флагманскими процессорами и интеграцией с «Алисой»
«Вдохновлены Россией».
139
Технологии
TJ посетил первый в России магазин без касс и продавцов: как он выглядит и как им пользоваться
Вход по QR-коду, слежка за товарами через компьютерное зрение и автоматические списание с карты.
225
Интернет
В соцсетях заметили детское YouTube-шоу евангелистов. Порой оно выглядит слишком жёстким и радикальным
«Когда люди ведут себя очень плохо, они заслуживают смерти».
268
Популярное за три дня
Новости
Москвичка спаслась от насильников при помощи водителя «Яндекс.Такси». Она написала ему в чат и попросила вызвать полицию
«Яндекс» пообещал наградить таксиста.
102
Новости
Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем отца
Она назвала создателя Чебурашки «жестоким человеком», который «в течение всей жизни» совершал домашнее насилие.
384
Истории
Испанец остался один в огромном отеле из-за пандемии. Он следит за зданием и раз в пять дней спускает 1400 кранов
Он спускает воду в закрытом отеле Барселоны, чтобы уберечь будущих гостей от пневмонии.
121
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Mmmax

Трамп подписал указ о…

Мистер Блондин

В России зафиксировали 8572…

Ебаный Кошмар

На создателя паблика «Омбудсмен…

Sergey Smirnov

В России зафиксировали 8572…

Mmmax

Трамп подписал указ о…

alex twit

В России зафиксировали 8572…

Степан Кучеренко

«Ростех» попросил не сокращать…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Вова А.

На создателя паблика «Омбудсмен…

Alex Pavljenko

Карта Петербурга, показывающая…

Обухов Денис

Трамп подписал указ о…

Виталий Иванович…

Запись в подсайте Twitter

Egor Ka

В России зафиксировали 8572…

Данил Рябинин

Запись в подсайте Животные