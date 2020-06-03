Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
915

Уличные туалеты во Франции приспосабливают к последствиям пандемии — устанавливают открытые кабинки на свежем воздухе Материал редакции

Выглядит несколько неловко.

30 комментариев
В закладки
Женский туалет Lapee Фото Dezeen.com

На время пандемии коронавируса во Франции закрылись рестораны, торговые центры и общественные туалеты. Даже после спада заболеваемости не все туалеты открылись, хотя это одно из необходимых общественных мест в городе. В конце мая в Великобритании уже открылись парки, но в соцсетях жаловались на людей, которые из-за закрытых туалетов справляли нужду в кусты и на деревья.

Во Франции решение этой проблемы предложили несколько дизайнеров. Основная идея — сократить число прикосновений к поверхностям и сделать туалеты открытыми, чтобы коронавирус не сохранялся в закрытых кабинах.

Для женщин и мужчин туалеты предложили разные. Дизайнеры Джина Перье и Александр Эгебьерг ещё в 2019 году создали открытую кабинку, названную Lapee. Она предназначалась для размещения на фестивалях и мероприятиях на свежем воздухе, а с июня появилась во французском городе Ренн.

Один биотуалет Lapee включает в себя три кабинки без дверей — его посетительниц прикрывают только округлые перегородки.

По словам дизайнеров, такие кабинки можно устанавливать в любом месте. Чтобы защититься от вируса, создатели советуют не касаться перегородок, а до и после посещения обрабатывать руки антисептиком.

По словам создателей, туалеты созданы из прочного материала, который выдержит ежедневную обработку любыми дезинфицирующими средствами. Lapee собираются установить этим летом не только во Франции, но и в Дании.

Дизайнерское агентство Faltazi предложило несколько вариантов общественных туалетов для мужчин — Uritrottoir больше похож на цветочные клумбы. Внутри них находятся контейнеры с опилками, которые позже компостируют.

Uritrottoir с 2018 года установлен во французском городе Нант и в нескольких районах Парижа, в которых была проблема с так называемым «Les pipis sauvages» — мочеиспусканием в неприспособленных для этого публичных местах. Тогда местные жители в одном из районов выступали против подобных писсуаров, так как они якобы «неприличные» и «провоцируют эксгибиционизм».

Туалет Uritrottoir в Париже Фото Dezeen.com

Однако дизайнеры полагают, что такой формат общественных туалетов для мужчин в период пандемии позволит предотвратить распространение вируса, так как они позволяют соблюдать социальную дистанцию, не прикасаться к поверхностям, а сам туалет находится на открытом воздухе. Такие писсуары установят в городе Шамбери в июне.

Uritonnoirs — ещё один вариант экологически чистого туалета, который дизайнеры предлагают располагать в парках. Для него требуется только стоги сена и металлические пластины.

Туалеты Uritonnoirs Фото Dezeen.com

#дизайн #архитектура #covid19

Екатерина Кузнецова PLUS
+12 486
0
7
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d","\u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430","covid19"], "comments": 30, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 175071, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Jun 2020 17:12:11 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

14
Ответить

ouxen

Ваня
0

всегда так делаю

Ответить

ouxen

4

у нас просто решили эту проблему - просто закрыли нахуй все туалеты и это еще за годы до пандемии

Ответить

Екатерина Кузнецова

ouxen
7

не придётся закрывать туалеты, если их не устанавливать совсем

Ответить

ouxen

Екатерина
0

а бабло как осваивать на строительство и их дальнейшее обслуживание тогда?

Ответить

subprocess.check_output

5

А что делать тем у кого парурез

Я в закрутой наглухо хуй могу если слышу шаги людей рядом. Даже если это знакомые люди. Кто в теме - поцеловал в писю собратьев

Парурез
Парурез, парурезис (англ. paruresis, от пар- (др.-греч. παρά) + οὔρησις — мочеиспускание) — боязнь…
ru.wikipedia.org
Ответить

ouxen

subprocess.chec…
3

бля вот как это называется, есть пара таких друзей)

Ответить

infinity one

subprocess.chec…
2

Сам страдаю от него. В школе были туалеты без дверей, приходилось с уроков отпрашиваться ибо не мог терпеть, а на переменах там толпы людей бывали.

Ответить

Здешний Денис

infinity
2

У нас вообще туалет был даже без перегородок: просто комната с кафельным полом и два унитаза.

Ответить

Молочный корабль

Здешний
1

на 10 сральных быр

Ответить

Ilya Grigöryev

Здешний
0

у вас хоть унитазы, у нас на работе было такое. заходишь, там сотрудник сидит, срет. здоровается

Ответить

Виталий Лановой

subprocess.chec…
0

Там же есть перегородка

Ответить

Екатерина Кузнецова

Виталий
0

ну лично мне такой перегородки недостаточно. прям вспоминаются школьные времена с туалетом на улице

Ответить

Эмиль Рубанов

1

проблемы с так называемым «Les pipis sauvages» — мочеиспусканием в неприспособленных для этого публичных местах.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Эмиль
10
Ответить

Илья Х.

Екатерина
0

Ящитаю, что использование прямого перевода существенно оживило бы статью.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Эмиль
4

хочешь покажу перевод из гугл транслейта? и ты поймёшь, почему я написала именно так

Ответить

Эмиль Рубанов

Екатерина
0

еее!

Ответить

Отличный самолет

2

Пиздец :3

Ответить

Молочный корабль

2

Выглядит несколько неловко.

ваще пахуям

Ответить

Виталий Лановой

1

Все эти уличные писсуары сделаны для мужчин. А что делать женщинам?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Виталий
2

вот розовый для женщин

Ответить

Молочный корабль

Екатерина
0

сексизбм

Ответить

ouxen

Виталий
0

ТНН!

Ответить

Солёная Капля

1

Лучше нет красоты, чем поссать под кусты

Ответить

Екатерина Кузнецова

Солёная
1

мыслишь как британец!

Ответить

Солёная Капля

Екатерина
0

Везде в Европе такое наблюдаю, и даже когда вируса ещё не было и в помине)) 

И в Бельгии, и в Германии, и в Испании. Порой люди ведут себя даже хуже, чем наши соотечественники, особенно англичане до 25. Последние и посрать на улице умеют (разумеется, не у себя на родине, а отдыхая за рубежом)

Ответить

Изящный Кирилл

1

Стоять прислонившись к стенке? Дикари, предпочитаю уединиться полностью. Хотя в Европке зайдёт, нам много арабов родившихся во всяких племенах, им не привыкать.

Ответить

Zzzzzzz

Изящный
0

Да ты эстетский зассыха

Ответить

Freon

0

В Париже хорошие общественные туалеты. Нигде в своих широтах в городах не встречал общественного туалета на улице. Если и был такой, то он конечно же был закрыт

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Своими руками
«Если не заплатите 300 тысяч — нам не интересно»: история моего первого ремонта в хрущёвке
Бабушкин ремонт, пьющие и пропадающие мастера, а также другие классические неурядицы.
309
Разборы
Какая минимальная зарплата в Европе?
Нарисовал инфографику, показывающую размер минимальной зарплаты в странах Европы.
291
Интернет
RT сделал ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
За это дизайнера раскритиковали в соцсетях и припомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах».
300
Популярное за три дня
Интернет
RT сделал ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
За это дизайнера раскритиковали в соцсетях и припомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах».
300
Интернет
«Полиция убивает»: либертарианцы запустили движение против полицейской жестокости Russian Lives Matter
Пока одни требуют упразднить Росгвардию и прекратить пытки в колониях, другие критикуют хештег за «перетягивание одеяла» с Black Lives Matter.
301
Новости
«Батут работает»: Илон Маск «ответил» Рогозину после успешного запуска Crew Dragon с астронавтами на борту
Ответка на шутку из тех времён, когда отправить американцев на МКС могла только Россия.
162
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Ruslan Shashkov

«ФСБ точно знает, где…

Zzzzzzz

Уличные туалеты во Франции…

Илья Х.

Уличные туалеты во Франции…

Ilya Grigöryev

Уличные туалеты во Франции…

Evgeniy Smirnov

В ЦИК заявили о невозможности…

Солёная Капля

Уличные туалеты во Франции…

Justified Stallion

В ЦИК заявили о невозможности…

Alexander A…

«Меня слегонца под*****ли…

Ешь Черри

BlaBlaCar возобновил работу в…

Pavel Reich

На YouTube проводят стримы с…

Владимир Сон

В ЦИК заявили о невозможности…

Dra

Пассивный доход в интернете

Mikhail Lukup

Пассивный доход в интернете

Самый обычный Леха

Пассивный доход в интернете