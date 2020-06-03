Прямой эфир
что происходит в интернете
Выглядит несколько неловко.
На время пандемии коронавируса во Франции закрылись рестораны, торговые центры и общественные туалеты. Даже после спада заболеваемости не все туалеты открылись, хотя это одно из необходимых общественных мест в городе. В конце мая в Великобритании уже открылись парки, но в соцсетях жаловались на людей, которые из-за закрытых туалетов справляли нужду в кусты и на деревья.
Во Франции решение этой проблемы предложили несколько дизайнеров. Основная идея — сократить число прикосновений к поверхностям и сделать туалеты открытыми, чтобы коронавирус не сохранялся в закрытых кабинах.
Для женщин и мужчин туалеты предложили разные. Дизайнеры Джина Перье и Александр Эгебьерг ещё в 2019 году создали открытую кабинку, названную Lapee. Она предназначалась для размещения на фестивалях и мероприятиях на свежем воздухе, а с июня появилась во французском городе Ренн.
Один биотуалет Lapee включает в себя три кабинки без дверей — его посетительниц прикрывают только округлые перегородки.
По словам дизайнеров, такие кабинки можно устанавливать в любом месте. Чтобы защититься от вируса, создатели советуют не касаться перегородок, а до и после посещения обрабатывать руки антисептиком.
По словам создателей, туалеты созданы из прочного материала, который выдержит ежедневную обработку любыми дезинфицирующими средствами. Lapee собираются установить этим летом не только во Франции, но и в Дании.
Дизайнерское агентство Faltazi предложило несколько вариантов общественных туалетов для мужчин — Uritrottoir больше похож на цветочные клумбы. Внутри них находятся контейнеры с опилками, которые позже компостируют.
Uritrottoir с 2018 года установлен во французском городе Нант и в нескольких районах Парижа, в которых была проблема с так называемым «Les pipis sauvages» — мочеиспусканием в неприспособленных для этого публичных местах. Тогда местные жители в одном из районов выступали против подобных писсуаров, так как они якобы «неприличные» и «провоцируют эксгибиционизм».
Однако дизайнеры полагают, что такой формат общественных туалетов для мужчин в период пандемии позволит предотвратить распространение вируса, так как они позволяют соблюдать социальную дистанцию, не прикасаться к поверхностям, а сам туалет находится на открытом воздухе. Такие писсуары установят в городе Шамбери в июне.
Uritonnoirs — ещё один вариант экологически чистого туалета, который дизайнеры предлагают располагать в парках. Для него требуется только стоги сена и металлические пластины.
у нас просто решили эту проблему - просто закрыли нахуй все туалеты и это еще за годы до пандемии
А что делать тем у кого парурез
Я в закрутой наглухо хуй могу если слышу шаги людей рядом. Даже если это знакомые люди. Кто в теме - поцеловал в писю собратьев
Сам страдаю от него. В школе были туалеты без дверей, приходилось с уроков отпрашиваться ибо не мог терпеть, а на переменах там толпы людей бывали.
Здешний Денис
У нас вообще туалет был даже без перегородок: просто комната с кафельным полом и два унитаза.
у вас хоть унитазы, у нас на работе было такое. заходишь, там сотрудник сидит, срет. здоровается
проблемы с так называемым «Les pipis sauvages» — мочеиспусканием в неприспособленных для этого публичных местах.
Все эти уличные писсуары сделаны для мужчин. А что делать женщинам?
Лучше нет красоты, чем поссать под кусты
Везде в Европе такое наблюдаю, и даже когда вируса ещё не было и в помине))
И в Бельгии, и в Германии, и в Испании. Порой люди ведут себя даже хуже, чем наши соотечественники, особенно англичане до 25. Последние и посрать на улице умеют (разумеется, не у себя на родине, а отдыхая за рубежом)
В Париже хорошие общественные туалеты. Нигде в своих широтах в городах не встречал общественного туалета на улице. Если и был такой, то он конечно же был закрыт