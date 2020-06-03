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Женский туалет Lapee Фото Dezeen.com

На время пандемии коронавируса во Франции закрылись рестораны, торговые центры и общественные туалеты. Даже после спада заболеваемости не все туалеты открылись, хотя это одно из необходимых общественных мест в городе. В конце мая в Великобритании уже открылись парки, но в соцсетях жаловались на людей, которые из-за закрытых туалетов справляли нужду в кусты и на деревья.

Во Франции решение этой проблемы предложили несколько дизайнеров. Основная идея — сократить число прикосновений к поверхностям и сделать туалеты открытыми, чтобы коронавирус не сохранялся в закрытых кабинах.

Для женщин и мужчин туалеты предложили разные. Дизайнеры Джина Перье и Александр Эгебьерг ещё в 2019 году создали открытую кабинку, названную Lapee. Она предназначалась для размещения на фестивалях и мероприятиях на свежем воздухе, а с июня появилась во французском городе Ренн.

Один биотуалет Lapee включает в себя три кабинки без дверей — его посетительниц прикрывают только округлые перегородки.

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По словам дизайнеров, такие кабинки можно устанавливать в любом месте. Чтобы защититься от вируса, создатели советуют не касаться перегородок, а до и после посещения обрабатывать руки антисептиком.

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По словам создателей, туалеты созданы из прочного материала, который выдержит ежедневную обработку любыми дезинфицирующими средствами. Lapee собираются установить этим летом не только во Франции, но и в Дании.

Дизайнерское агентство Faltazi предложило несколько вариантов общественных туалетов для мужчин — Uritrottoir больше похож на цветочные клумбы. Внутри них находятся контейнеры с опилками, которые позже компостируют.

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Uritrottoir с 2018 года установлен во французском городе Нант и в нескольких районах Парижа, в которых была проблема с так называемым «Les pipis sauvages» — мочеиспусканием в неприспособленных для этого публичных местах. Тогда местные жители в одном из районов выступали против подобных писсуаров, так как они якобы «неприличные» и «провоцируют эксгибиционизм».

Туалет Uritrottoir в Париже Фото Dezeen.com

Однако дизайнеры полагают, что такой формат общественных туалетов для мужчин в период пандемии позволит предотвратить распространение вируса, так как они позволяют соблюдать социальную дистанцию, не прикасаться к поверхностям, а сам туалет находится на открытом воздухе. Такие писсуары установят в городе Шамбери в июне.

Uritonnoirs — ещё один вариант экологически чистого туалета, который дизайнеры предлагают располагать в парках. Для него требуется только стоги сена и металлические пластины.