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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
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«Чёрное зеркало» теперь везде: агентство из Мадрида запустило рекламу «шестого» сезона сериала Материал редакции

Когда на самом деле выйдет шестой сезон, неизвестно.

8 комментариев
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Агентство Brother Ad School из Мадрида разместило на улицах города наружную рекламу в виде зеркал с отсылкой к научно-фантастической антологии «Чёрное зеркало».

«Мы прожили несколько месяцев, когда реальная жизнь и „Чёрное зеркало“ стали опасно похожи. На Netflix вы можете посмотреть пять сезонов, а шестой происходит прямо сейчас в реальности», — отметили в агенстве.

@brothermadrid
@brothermadrid

Пользователи Твиттера отреагировали на баннеры:

רוסל @GuerraRussel
Black Mirror season 6
Title: 2020
Starring: You https://t.co/p2TyxKvMU9
Название: «Чёрное зеркало»В главной роли: ты
Brutum Fulmen Growing For Humanity🧢 @BrutumF
Hahahaha! It all makes sense now! This whole 2020 thing was just a social ad for the new season of Black Mirror! https://t.co/FzNjoHYPmJ
Хахаха! Теперь всё понятно! Весь 2020 год — это реклама шестого сезона «Чёрного зеркала»!
Jojo lennon @howdy_eric
At this point I don’t know if 2020 is an episode of black mirror or an entire season of South Park
Сейчас я не знаю, является ли 2020 год эпизодом «Чёрного зеркала» или целым сезоном «Южного парка».
Kostas Mañana @kostasmanana
Когда я говорил, что хочу поскорее новый сезон @blackmirror, я не это имел ввиду. #blackmirror https://t.co/xm7bQ41OnW
Amal @amalthomas27
Why is this season so long? #2020 #BlackMirror https://t.co/Y7SruVeAnr
Почему этот сезон такой долгий?
Southern Afterlife Paranormal TV @southernaftlife
I feel like black mirror is making us experience season 6 rather than just watch it. 🤔
Такое ощущение, что «Чёрное зеркало» заставляет нас прожить шестой сезон, а не просто посмотреть его.

Сериал стартовал в 2011 году на британском канале Channel 4. С 2014 года он выходит на Netflix, сейчас у проекта пять сезонов. В мае 2020 года создатель сериала Чарли Брукер заявил, что пока не будет заниматься шестым сезоном, так как реальность и так слишком мрачная. Вместо этого он пишет сценарии комедий.

#сериалы #covid19 #netflix #новости

Ольга Щербинина PLUS
+10 105
но есть и хорошие новости
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9
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8 комментариев
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Mykola Glushchenko

6

Nigga Mirror

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Кремлевский завод

2

блеть, жутковато даже. неплохой креатив

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просто парень

1
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Vladislav Donets

просто
0

🐴 

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Мальмезон I

0

Нарезки выпусков новостей, приправят непроверяемы деталями в стиле Эдварда Радзинского - получится хорошее кино)

Ответить

Евстафий Селюк

0

ага значит поправки и обнуление это все госдеп

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alex twit

0

Три черных зеркала на границе с шестым сезоном

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Убитый кофе

0

Я еще 5 не смотрел 

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