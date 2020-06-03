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Когда на самом деле выйдет шестой сезон, неизвестно.
Агентство Brother Ad School из Мадрида разместило на улицах города наружную рекламу в виде зеркал с отсылкой к научно-фантастической антологии «Чёрное зеркало».
«Мы прожили несколько месяцев, когда реальная жизнь и „Чёрное зеркало“ стали опасно похожи. На Netflix вы можете посмотреть пять сезонов, а шестой происходит прямо сейчас в реальности», — отметили в агенстве.
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Сериал стартовал в 2011 году на британском канале Channel 4. С 2014 года он выходит на Netflix, сейчас у проекта пять сезонов. В мае 2020 года создатель сериала Чарли Брукер заявил, что пока не будет заниматься шестым сезоном, так как реальность и так слишком мрачная. Вместо этого он пишет сценарии комедий.
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