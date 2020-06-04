Тред: Фотографии с дрона как «узоры» из машин, самолётов, домов и теннисных кортов
Материал редакции
Путешествие по стоянкам, кладбищам авиационной техники и европейским жилым квартам.
Фотограф Александр Сухарев запустил Твиттер-тред с фотографиями, которые он сделал с дрона в путешествиях по России и Европе за последние три года. Часто на его снимках машины, самолёты или архитектурные объекты складываются в своеобразные узоры. Автор треда рассказал о местах съёмок, а в реплаях сталисохранять его фото, чтобы поставить на обои.
TJ приводит часть треда. Чтобы посмотреть его полностью — откройте первый твит.
Экспертный франт
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Жестокий файл
Поля аэрации в Курьяново как магазин часовщика
скорее как виниловые проигрыватели
Master Oogway
Красиво
Дмитрий Новик
Джек Райан от "Амазон". Титры перед началом каждой серии. Очень круто для сериала.