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Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко
234

Тред: Фотографии с дрона как «узоры» из машин, самолётов, домов и теннисных кортов Материал редакции

Путешествие по стоянкам, кладбищам авиационной техники и европейским жилым квартам.

Фотограф Александр Сухарев запустил Твиттер-тред с фотографиями, которые он сделал с дрона в путешествиях по России и Европе за последние три года. Часто на его снимках машины, самолёты или архитектурные объекты складываются в своеобразные узоры. Автор треда рассказал о местах съёмок, а в реплаях стали сохранять его фото, чтобы поставить на обои.

TJ приводит часть треда. Чтобы посмотреть его полностью — откройте первый твит.

Александр @13_pilot1
Это будет очень большой и красивый тред фотографий с дрона, которые мы наснимали за 3 года по миру. Приправлю немного это дело интересными историями. Поехали! https://t.co/vrEt0bTRXC
Александр @13_pilot1
Свалка старых вертолетов на территории одного авиаремонтного завода. Настоящие кильки https://t.co/JIR5tJxkBH
Александр @13_pilot1
Озеро Баскунчак в Астраханской области. Все, что вы видите на фото белое - это соль. Баскунчак - крутейшее место в нашей стране. Железная дорога заброшена и покрывается солью. Выглядит очень апокалиптично. https://t.co/EGA2YsCPpu
Александр @13_pilot1
Стремительно переносимся на лёд Байкала. Это невероятное зрелище, которое советую испытать каждому. На втором фото показываю нашу тачку для общей картины https://t.co/8hXFsAt1j9
Александр @13_pilot1
Поля аэрации в Курьяново как магазин часовщика https://t.co/kr8DDUwR0Q
Александр @13_pilot1
В районе Речного вокзала Москвы есть теннисный центр Самаранча https://t.co/Y07kSE9Lca
Александр @13_pilot1
Очень люблю снимать самолеты сверху. Вот эти стоят в музее вооруженных сил на Достоевской. Люблю искать сравнения и вижу тут самолетную семью. https://t.co/Sn3Z1lHiKP
Александр @13_pilot1
Благодаря дрону открывается возможность смотреть на обычные вещи абсолютно по другому. Вот например простая стоянка яхт в Дании https://t.co/7QyXlX09jD
Александр @13_pilot1
Бархан Сарыкум в Дагестане. Настоящий песочный мираж среди гор. https://t.co/3ExO0AaW49
Александр @13_pilot1
Очень любим снимать корабли. Вот например в Магадане лежит на боку такой. https://t.co/5M6iMbuIuG
Александр @13_pilot1
Секретный двор здания Матрешка в Сколково https://t.co/eRdCVL9umy
Александр @13_pilot1
В Копенгагене есть жилой комплекс с необычным названием - Eight (8). На виде сверху понятно почему https://t.co/XypRBva9cH
Александр @13_pilot1
Классный круговой пирс в городе Орхус, Дания https://t.co/qKlzyy7AVN
Александр @13_pilot1
Просто Жилые кварталы в Дании https://t.co/x7KKwIfApn
Александр @13_pilot1
Стоянки машин как узоры на обоях https://t.co/wkiVtqfEsg
Александр @13_pilot1
Монумент Бузлуджа в горах Болгарии. Летали в тумане, но вроде это пошло только на пользу кадру https://t.co/AfRr3ugH0k
Александр @13_pilot1
Недостроенные жилые дома в Кармадонском ущелье, Северная Осетия https://t.co/UAExZKWCsP
Александр @13_pilot1
В Дании они как будто специально строят дома для тех, у кого есть дрона. Больница в форме змеи https://t.co/PF43gMxck4
Александр @13_pilot1
В Тверской области есть деревня Кой, где пытались в Советское время свалить крест, но ничего не получилось. Только погнули. https://t.co/FVcuIgOOkN
Александр @13_pilot1
Фотография сухогруза на Финском заливе, которая вышла в финал конкурса РГО https://t.co/RqcCp0INpr
Александр @13_pilot1
Самолеты в музее Медыни. Раньше стояли на Ходынском поле, если кто помнит там большое кладбище авиационной техники. https://t.co/lNh4dpsVpF

#архитектура #фото

Даша Лейзаренко PLUS
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4 комментария
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Экспертный франт

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Жестокий файл

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Поля аэрации в Курьяново как магазин часовщика

скорее как виниловые проигрыватели

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Master Oogway

0

Красиво

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Дмитрий Новик

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Джек Райан от "Амазон". Титры перед началом каждой серии. Очень круто для сериала. 

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