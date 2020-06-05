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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
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Житель Вьетнама украсил забор корпусами iPhone. Настоящие они или нет — неизвестно Материал редакции

Сколько корпусов ушло на такую работу, не сообщается.

8 комментариев
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Вьетнамец выложил столбы своего забора корпусами утилизированных iPhone и записал об этом видео в TikTok. На ролик обратил внимание техноблогер Бен Гескин.

Ben Geskin @BenGeskin
Vietnamese made a fence from old iPhones 😂 https://t.co/HwtLQLc6mJ

Блогер утверждает, что это не поддельные iPhone и не наклейки, а оригинальные корпуса телефонов, но подтверждений этому нет. «Мастер» работает в сервисном центре. Сколько корпусов ушло на такую работу, не сообщается.

В своём аккаунте в TikTok мужчина часто показывает разные корпуса для телефонов Apple. Встречаются и «роскошные» варианты.

#apple

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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8 комментариев
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alex twit

3

Айфоны только для украшения забора и годятся

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Трогательный дебаркадер

alex
7

Не, выглядит отвратительно

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alex twit

Трогательный
0

Привет

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andorus

alex
0

Хз, беру свою семерку, снимаю чехол и такой збсссс. Потом надеваю чехол и читаю ТЖ

Ответить

alex twit

andorus
0

Я всегда подозревал, что эпплоюзеры странные. Зачем-то че-т снимают, смотрят, надевают...

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Freon

3

Зачем вы поставили Джони Айва на аву подсайта? Он же великий дизайнер. Поставьте Лебедева

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ouxen

1

кучеряво

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С Осмыслом

0
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