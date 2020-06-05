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Сколько корпусов ушло на такую работу, не сообщается.
Вьетнамец выложил столбы своего забора корпусами утилизированных iPhone и записал об этом видео в TikTok. На ролик обратил внимание техноблогер Бен Гескин.
Блогер утверждает, что это не поддельные iPhone и не наклейки, а оригинальные корпуса телефонов, но подтверждений этому нет. «Мастер» работает в сервисном центре. Сколько корпусов ушло на такую работу, не сообщается.
В своём аккаунте в TikTok мужчина часто показывает разные корпуса для телефонов Apple. Встречаются и «роскошные» варианты.
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Не, выглядит отвратительно
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