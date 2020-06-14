Под куполом — труба для тренировки водолазов: тред о петербургском храме, переоборудованном в школу подводного плавания
Материал редакции
В СССР здание отдали морякам, а теперь бассейн для подводников превращают обратно в храм.
Пользовательница Твиттера @nakifaria запустила тред о заброшенном храме иконы Божией Матери Милующей в Петербурге. В 1930-х годах его закрыли и передали учебному отряду подводного плавания при Галерной гавани. Под куполом возвели 40-метровую трубу для тренировки водолазов, а на месте алтаря оборудовали бассейн.
В середине 2000-х храм решили восстановить — но реставрация продолжается до сих пор. Стоимость работ оценивают в 883 миллиона рублей. Пользовательница Твиттера поделилась снимками, которые сделала внутри здания до рестравции.
Максим Шпилёв
Это же сколько будет школ подводного плавания в ПРБ, если сейчас строят 3 храма в день
Victor GaninМаксим
Путинская Россия Будущего?
Vladimir Medvedev
Святой стален, покровитель подводников.
Убедительная Геосфера
Пресвятые водолазы!..