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Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко
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Под куполом — труба для тренировки водолазов: тред о петербургском храме, переоборудованном в школу подводного плавания Материал редакции

В СССР здание отдали морякам, а теперь бассейн для подводников превращают обратно в храм.

Труба для тренировки водолазов в храме иконы Божией Матери Милующей Фото @nakifaria

Пользовательница Твиттера @nakifaria запустила тред о заброшенном храме иконы Божией Матери Милующей в Петербурге. В 1930-х годах его закрыли и передали учебному отряду подводного плавания при Галерной гавани. Под куполом возвели 40-метровую трубу для тренировки водолазов, а на месте алтаря оборудовали бассейн.

В середине 2000-х храм решили восстановить — но реставрация продолжается до сих пор. Стоимость работ оценивают в 883 миллиона рублей. Пользовательница Твиттера поделилась снимками, которые сделала внутри здания до рестравции.

поехавшая маршрутка @nakifaria
Сейчас я расскажу вам про место, которое буквально взорвало мне мозг.

Это огромный заброшенный храм в псевдовизантийском стиле на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

И удивляет даже не наличие гигантского заброса в центре Северной Столицы, а то, что находится внутри него... https://t.co/dgAIjOAoxD
поехавшая маршрутка @nakifaria
Храм Милующей Иконы Божьей Матери 1890-х годов постройки возвели в память о коронации Александра III. Часть денег на строительство храма внесли моряки, которые считали его главной морской церковью Санкт Петербурга.

Возможно, этот факт и повлиял на его дальнейшую судьбу. https://t.co/ciIavpPI3t
поехавшая маршрутка @nakifaria
В 1932 года храм закрыли, утварь разграбили, а само здание передали в распоряжении Учебного отряда подводного плавания.

И сейчас заходишь внутрь церкви, а там под самый купол уходит гигантская труба для тренировки водолазов высотой 40м. https://t.co/zCvrpiIm21
поехавшая маршрутка @nakifaria
На месте алтаря храма оборудовали бассейн, где моряки учились всплывать с торпеды. https://t.co/ER4fCJMzhK
поехавшая маршрутка @nakifaria
О былом назначении храма свидетельствует раскиданные по нему артефакты. https://t.co/vsJmEz06Id
поехавшая маршрутка @nakifaria
Сегодня Министерство Обороны России вновь вернуло храм верующим. Его должны отреставрировать, но бытует мнение, что если спилить железную трубу по центру, здание рухнет. https://t.co/Abt4VvNp2f
поехавшая маршрутка @nakifaria
Посмотрите сколько слоев краски на стенах храма. Фрески под ними также вряд ли удастся восстановить. https://t.co/SKppWIUKWQ
поехавшая маршрутка @nakifaria
Я видела, как в советское время храмы переделывали под водонапорки, зернохранилища, автомастерские, сельские клубы и т.д. Но такое! Возвести под купол 40-метровую трубу для тренировки водолазов - это явно выходило за рамки моей фантазии. Я осталась под большим впечатлением. https://t.co/pQfq7eXuBa
поехавшая маршрутка @nakifaria
Друзья, чтобы не было недопониманий, это фотографии 2017 года, когда мне посчастливилось побывать внутри данного храма. Сейчас его реставрируют. И мне дико интересно спилили ли трубу, может кто знает?
https://yandex.ru/turbo/s/78.ru/news/2020-03-26/restavraciyu_hrama_xix_veka_na_vasilevskom_ostrove_zavershat_k_noyabryu_2021_goda
Саня, нет @_allfather
@nakifaria Да, трубу полностью убрали уже больше года назад, там ведутся масштабные работы.
Гаэль @ne_vzletel
@_allfather @nakifaria Остатки фресок, кстати, тоже нашли, в алтарной части на высоте. Реконструируют потихоньку

#треды #архитектура #соцсети

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4 комментария
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Максим Шпилёв

1

Это же сколько будет школ подводного плавания в ПРБ, если сейчас строят 3 храма в день

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Victor Ganin

Максим
0

Путинская Россия Будущего? 

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Vladimir Medvedev

0

Святой стален, покровитель подводников.

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Убедительная Геосфера

0

Пресвятые водолазы!..

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