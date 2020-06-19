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Здание появится на месте закрывшейся гостиницы «Корстон».
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в Москве. Об этом TJ рассказали в компании.
Здание построят в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Компания пообещала благоустроить территорию около штаб-квартиры, построив парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Территория штаб-квартиры и первые два этажа здания будут открыты для всех: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес.
«Яндекс» пообещал вписать здание в архитектурный облик района. Его максимальная высота будет сопоставима с высотой «Корстона», а высота крыльев будет различаться: чем ближе к жилым районам, тем крылья будут ниже.
В самой штаб-квартире для сотрудников создадут столовые, кофейни, спортивные залы, бассейн, а также террасу на крыше. Компания запустит бесплатные автобусы от станций метро «Университет» и «Ленинский проспект», а также станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться ими смогут все желающие.
В 2018 году Яндекс объявил о покупке территории, на которой располагается гостиница и о своих планах по строительству нового штаба. Снос гостиницы начнут до конца 2020 года, стройку — «после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений».
Удачный жар
Такие открытые пространства внутри, и лестницы высокие с этажами открытыми! Готов спорить, что будут находиться некоторые сотрудники, которые с удовольствием воспользуются такой высотой для окончательно решения всех своих проблем, хе-хе.
Все мы знаем истории с рендерами и унылостью в реальности
Первая картинка — как будто ржавые развалины из антиутопии. Я не ради критики, просто первое ощущение из-за сочетания формы и цвета.
внутри мб и норм, а снаружи уныло, ожидал что-то в красно белых тонах для элегантности, а вышла какая то цыганщина
Хорошо, что это помоечное говно Корстон снесут и построят что-то более норм