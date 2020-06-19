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Дизайн и архитектура
Москва
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«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в Москве. Компания построит около неё открытый для всех парк Материал редакции

Здание появится на месте закрывшейся гостиницы «Корстон».

12 комментариев
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«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в Москве. Об этом TJ рассказали в компании.

Здание построят в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Компания пообещала благоустроить территорию около штаб-квартиры, построив парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Территория штаб-квартиры и первые два этажа здания будут открыты для всех: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес.

«Яндекс» пообещал вписать здание в архитектурный облик района. Его максимальная высота будет сопоставима с высотой «Корстона», а высота крыльев будет различаться: чем ближе к жилым районам, тем крылья будут ниже.

В самой штаб-квартире для сотрудников создадут столовые, кофейни, спортивные залы, бассейн, а также террасу на крыше. Компания запустит бесплатные автобусы от станций метро «Университет» и «Ленинский проспект», а также станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться ими смогут все желающие.

Здание гостиницы «Корстон» Фото Wikipedia

В 2018 году Яндекс объявил о покупке территории, на которой располагается гостиница и о своих планах по строительству нового штаба. Снос гостиницы начнут до конца 2020 года, стройку — «после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений».

#Москва #Яндекс #новости

Материал дополнен редакцией
Москва
Обсуждения, фотографии, статьи на тему Москвы и Подмосковья. Форма правления: автократия с платными парковками.
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12 комментариев
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Master Oogway

2

Похоже на дипломную работу архитектора-бакалавра

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Удачный жар

1

Но...но... этот же архитектурный стиль полное говно!

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Удачный жар

Удачный
0

Такие открытые пространства внутри, и лестницы высокие с этажами открытыми! Готов спорить, что будут находиться некоторые сотрудники, которые с удовольствием воспользуются такой высотой для окончательно решения всех своих проблем, хе-хе.

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George Weiler

Удачный
0

Все мы знаем истории с рендерами и унылостью в реальности

Ответить

Удачный жар

George
0

Истории с чем?

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Первая картинка — как будто ржавые развалины из антиутопии. Я не ради критики, просто первое ощущение из-за сочетания формы и цвета.

Ответить

George Weiler

Vladimir
0

«Яндекс» пообещал вписать здание в архитектурный облик района

Ответить

George Weiler

1

внутри мб и норм, а снаружи уныло, ожидал что-то в красно белых тонах для элегантности, а вышла какая то цыганщина

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Рачело, дающий в очело

1

Отдел Э там же будет сидеть?

Ответить

Дыня из багажника

0

Хорошо, что это помоечное говно Корстон снесут и построят что-то более норм

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Сергей Васильев

0

Хуяк хуяк в и продакшн.

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Sergey Michko

0

Большие окна заебись

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