Здание появится на месте закрывшейся гостиницы «Корстон».

В закладки

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в Москве. Об этом TJ рассказали в компании.

Здание построят в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Компания пообещала благоустроить территорию около штаб-квартиры, построив парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Территория штаб-квартиры и первые два этажа здания будут открыты для всех: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"9d3d45a2-0117-6f63-892a-68bc1f906fa4","width":4167,"height":2778,"size":3589121,"type":"jpg","color":"5f93c4","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"fe95941d-0fd9-5a07-5782-47d050bedcfe","width":3934,"height":2949,"size":12181907,"type":"jpg","color":"2c3d4a","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"16bb28bd-c606-3344-ee86-319ba379df4d","width":2874,"height":2874,"size":2780912,"type":"jpg","color":"735e53","external_service":[]}}}]

«Яндекс» пообещал вписать здание в архитектурный облик района. Его максимальная высота будет сопоставима с высотой «Корстона», а высота крыльев будет различаться: чем ближе к жилым районам, тем крылья будут ниже.

В самой штаб-квартире для сотрудников создадут столовые, кофейни, спортивные залы, бассейн, а также террасу на крыше. Компания запустит бесплатные автобусы от станций метро «Университет» и «Ленинский проспект», а также станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться ими смогут все желающие.

Здание гостиницы «Корстон» Фото Wikipedia

В 2018 году Яндекс объявил о покупке территории, на которой располагается гостиница и о своих планах по строительству нового штаба. Снос гостиницы начнут до конца 2020 года, стройку — «после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений».

Материал дополнен редакцией