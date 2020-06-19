Прямой эфир
Здание появится на месте закрывшейся гостиницы «Корстон».
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в Москве. Об этом TJ рассказали в компании.
Здание построят в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Компания пообещала благоустроить территорию около штаб-квартиры, построив парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Территория штаб-квартиры и первые два этажа здания будут открыты для всех: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес.
«Яндекс» пообещал вписать здание в архитектурный облик района. Его максимальная высота будет сопоставима с высотой «Корстона», а высота крыльев будет различаться: чем ближе к жилым районам, тем крылья будут ниже.
В самой штаб-квартире для сотрудников создадут столовые, кофейни, спортивные залы, бассейн, а также террасу на крыше. Компания запустит бесплатные автобусы от станций метро «Университет» и «Ленинский проспект», а также станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться ими смогут все желающие.
В 2018 году Яндекс объявил о покупке территории, на которой располагается гостиница и о своих планах по строительству нового штаба. Снос гостиницы начнут до конца 2020 года, стройку — «после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений».
Я думал на тж все политики, а оказалось ещё и архитекторы
Похоже на дипломную работу архитектора-бакалавра
Согласна, надо было оставить Корстон
Что ж получается, даже он мужика нашёл и замуж вышел?
Хочешь, можем сыграть свадьбу. Наделаем фоток, сделаем вид на денёк, что счастливы, а потом разойдёмся.
Первая картинка — как будто ржавые развалины из антиутопии. Я не ради критики, просто первое ощущение из-за сочетания формы и цвета.
Хорошо, что это помоечное говно Корстон снесут и построят что-то более норм
внутри мб и норм, а снаружи уныло, ожидал что-то в красно белых тонах для элегантности, а вышла какая то цыганщина
Белый всегда легче смотрится в архитектуре и глупо спорить что он не элегантный)
Ну красный значит красивый...
Синий я не знаю,
А белый это элегантность!
Красный был бы акцентным для каких нибудь элементов, а белый для структурных элементов, всё остальное стекло. Это же их корпоративная палитра
Удачный жар
Такие открытые пространства внутри, и лестницы высокие с этажами открытыми! Готов спорить, что будут находиться некоторые сотрудники, которые с удовольствием воспользуются такой высотой для окончательно решения всех своих проблем, хе-хе.
Все мы знаем истории с рендерами и унылостью в реальности
Удачный жар
Истории с чем?
Бендерами
Не понял, в середине будут высоченные этажи, где не будет ничего, кроме диванов?
Почему солнце на первой картинке светит по разному? Их несколько?
Интересно, окна квартиры, где прописан Путин, будут смотреть на Яндекс?
Хотя нет, не интересно нихуя.
Для тех, кто интересуется чем не устраивает модный офис на Льва Толстого.
Если коротко, Компания арендует помещение, планировала выкупить весь Бизнес Центр, но в 2016 г. сделка сорвалась «из-за изменившейся рыночной ситуации». Вполне может быть, что хозяин задрал цену слишком высоко и стали выгоднее просто построить с нуля.
Ну и плюс мои догадки, что Яндекс арендует много офисов в Москве, а тут постоят огромный комплекс куда созовут всех своих.
Спасибо моим коллегам диванным-архитекторам за комментарии по дизайну.
Давайте теперь пройдемся по недоработкам визуализации - вот тут снизу баланс белого слишком холодный, а сверху теплый:
А чем яндекс не устраивал их модный лофт офис на парке культуры?
А чё с Толсты́м? Аренду задрали?
Хомяки обожающие высеры от захи хадид и магазины эпла, критикуют абсолютно идентичный высер от яндекса сделанный в том же стиле "хуяк и в продакшн". Такие адекватные и непредвзятые хомяки ой я не могу.
Кстати, сейчас нью-йоркский эппловский магаз выглядит очень достойно из-за обезьяньего движа
Офис для руферов, эти лесенки и открытые площадки на высоте седьмого этажа
От метро далеко
Надо в фирменных цветах лого яндекса - черный и красный. Это было бы стильно.
А не цвет поноса
Все такие мамкины архитекторы, обратили внимание на строение, а меня вот другое смутило. Пусть хоть серая коробка, но развозки от метро, серьезно?
Нынешний офис Я находится в шаговой доступности от метро, чем крайне удобен.