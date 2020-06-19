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Дизайн и архитектура
Москва
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«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в Москве. Первые этажи и парк рядом будут открытыми для всех Материал редакции

Здание появится на месте закрывшейся гостиницы «Корстон».

57 комментариев
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«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в Москве. Об этом TJ рассказали в компании.

Здание построят в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Компания пообещала благоустроить территорию около штаб-квартиры, построив парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Территория штаб-квартиры и первые два этажа здания будут открыты для всех: там разместят кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес.

«Яндекс» пообещал вписать здание в архитектурный облик района. Его максимальная высота будет сопоставима с высотой «Корстона», а высота крыльев будет различаться: чем ближе к жилым районам, тем крылья будут ниже.

В самой штаб-квартире для сотрудников создадут столовые, кофейни, спортивные залы, бассейн, а также террасу на крыше. Компания запустит бесплатные автобусы от станций метро «Университет» и «Ленинский проспект», а также станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться ими смогут все желающие.

Здание гостиницы «Корстон» Фото Wikipedia

В 2018 году Яндекс объявил о покупке территории, на которой располагается гостиница и о своих планах по строительству нового штаба. Снос гостиницы начнут до конца 2020 года, стройку — «после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений».

#Москва #Яндекс #новости

Материал дополнен редакцией
Москва
Обсуждения, фотографии, статьи на тему Москвы и Подмосковья. Форма правления: автократия с платными парковками.
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57 комментариев
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Neketa Fo

24

Я думал на тж все политики, а оказалось ещё и архитекторы

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sdd264

Neketa
0

А по-вашему зачем еще нужны комментарии?

Ответить

Nikita Sigachev

Neketa
0

Не политики, а дизайнеры.

Ответить

Master Oogway

21

Похоже на дипломную работу архитектора-бакалавра

Ответить

Принцесса Пеночка

Master
2

Согласна, надо было оставить Корстон

Ответить

LC

Принцесса
1

надо было оставить Корстон

В девичестве - "Орлёнок".

Ответить

Принцесса Пеночка

LC
0

Что ж получается, даже он мужика нашёл и замуж вышел?

Ответить

Master Oogway

Принцесса
0

Хочешь, можем сыграть свадьбу. Наделаем фоток, сделаем вид на денёк, что счастливы, а потом разойдёмся. 

Ответить

Master Oogway

Master
0

Делим всё по-братски... правда это из другого треда

Ответить

Zzzzzzz

Master
0

Почему?

Ответить

Master Oogway

Zzzzzzz
0

Потому что это 

Ответить

Александр Кармановский

Master
0

у яндекса давно уже роботы трудятся!

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Первая картинка — как будто ржавые развалины из антиутопии. Я не ради критики, просто первое ощущение из-за сочетания формы и цвета.

Ответить

George Weiler

Vladimir
33

«Яндекс» пообещал вписать здание в архитектурный облик района

Ответить

Дыня из багажника

9

Хорошо, что это помоечное говно Корстон снесут и построят что-то более норм

Ответить

Рачело, дающий в очело

6

Отдел Э там же будет сидеть?

Ответить

George Weiler

1

внутри мб и норм, а снаружи уныло, ожидал что-то в красно белых тонах для элегантности, а вышла какая то цыганщина

Ответить

alle op

George
5

с каких пор красно-белые тона - это тона элегантности, а не цыганщины?

Ответить

George Weiler

alle
0

Белый всегда легче смотрится в архитектуре и глупо спорить что он не элегантный)

Ответить

Вадим Костицын

George
3

Ну красный значит красивый...
Синий я не знаю,
А белый это элегантность!

Ответить

George Weiler

Вадим
0

Красный был бы акцентным для каких нибудь элементов, а белый для структурных элементов, всё остальное стекло. Это же их корпоративная палитра

Ответить

Vladimir Medvedev

George
2

Как стадион Спартак? (простите)

Ответить

NightmareZ

George
0

Так Яндекс давно не торт... если допустить, что когда-то был тортом.

Ответить

Zzzzzzz

George
0

ожидал что-то в красно белых тонах для элегантности

Мда

Ответить

Удачный жар

1

Но...но... этот же архитектурный стиль полное говно!

Ответить

Удачный жар

Удачный
1

Такие открытые пространства внутри, и лестницы высокие с этажами открытыми! Готов спорить, что будут находиться некоторые сотрудники, которые с удовольствием воспользуются такой высотой для окончательно решения всех своих проблем, хе-хе.

Ответить

George Weiler

Удачный
5

Все мы знаем истории с рендерами и унылостью в реальности

Ответить

Удачный жар

George
0

Истории с чем?

Ответить

Серый дым

Удачный
2

Ожидание/реальность 

Ответить

George Weiler

Удачный
0

рендерами

Ответить

Shlomo Goldenberg

Удачный
0

Бендерами 

Ответить

Удачный жар

Shlomo
0

Блендерами

Ответить

Ruslan Shashkov

Удачный
0

Вполне в стиле современной Москвы, лол

Ответить

Alex Fielding

Удачный
0

говно в говно (в москву) вписать легко

Ответить

Антон Пострунин

1

Не понял, в середине будут высоченные этажи, где не будет ничего, кроме диванов?

Ответить

rossoshmap

1

Почему солнце на первой картинке светит по разному? Их несколько?

Ответить

Бунт Протеста

rossoshmap
0

Это символизм рашкинской действительности

Ответить

Олег Мельник

1

Интересно, окна квартиры, где прописан Путин, будут смотреть на Яндекс?
Хотя нет, не интересно нихуя.

Ответить

Егор Гаврилов

Олег
0

да, там 5 минут пешком

Ответить

Свежий клуб

1

Для тех, кто интересуется чем не устраивает модный офис на Льва Толстого.
Если коротко, Компания арендует помещение, планировала выкупить весь Бизнес Центр, но в 2016 г. сделка сорвалась «из-за изменившейся рыночной ситуации». Вполне может быть, что хозяин задрал цену слишком высоко и стали выгоднее просто построить с нуля.
Ну и плюс мои догадки, что Яндекс арендует много офисов в Москве, а тут постоят огромный комплекс куда созовут всех своих.

«Яндекс» отказался от покупки бизнес-центра…
Акции поисковика подорожали, и сумма сделки серьезно выросла
www.vedomosti.ru
Ответить

andorus

1

При Джобсе бы такого не было!

Ответить

Ilya Martyanov

1

Спасибо моим коллегам диванным-архитекторам за комментарии по дизайну.
Давайте теперь пройдемся по недоработкам визуализации - вот тут снизу баланс белого слишком холодный, а сверху теплый:

Ответить

Сергей Васильев

0

Хуяк хуяк в и продакшн.

Ответить

Максим Мухин

0

А чем яндекс не устраивал их модный лофт офис на парке культуры? 

Ответить

Олег Мельник

Максим
1

Они его арендуют, а землю под Корстоном они вроде как выкупили.

Ответить

Sergey Michko

0

Большие окна заебись

Ответить

Alex Fielding

0

кафе, аптеки, салоны красоты, разливное пиво, барбершопы и тайский массаж

Ответить

Евгений Мартынов

0

А чё с Толсты́м? Аренду задрали?

Ответить

Jenny Smith

Евгений
0

возможно. ну и тесновато, видимо.

Ответить

Ded Pihto

0

Хомяки обожающие высеры от захи хадид и магазины эпла, критикуют абсолютно идентичный высер от яндекса сделанный в том же стиле "хуяк и в продакшн". Такие адекватные и непредвзятые хомяки ой я не могу.

Ответить

Евгений Мартынов

Ded
0

Кстати, сейчас нью-йоркский эппловский магаз выглядит очень достойно из-за обезьяньего движа

Ответить

Ded Pihto

0

Офис для руферов, эти лесенки и открытые площадки на высоте седьмого этажа

Ответить

Zzzzzzz

Ded
0

Там высокие стеклянные ограждения же. По твоей логике и хрущёвки для руферов, балконы же есть

Ответить

Zzzzzzz

0

От метро далеко

Ответить

Ded Pihto

Zzzzzzz
0

Очень близко. Только на работу идти в горку придётся

Ответить

Валерий Ефремов

0

Надо в фирменных цветах лого яндекса - черный и красный. Это было бы стильно.
А не цвет поноса

Ответить

Упрямый йожык

0

Все такие мамкины архитекторы, обратили внимание на строение, а меня вот другое смутило. Пусть хоть серая коробка, но развозки от метро, серьезно?

Нынешний офис Я находится в шаговой доступности от метро, чем крайне удобен.

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