Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
959

Архитектура: Район без автомобилей в китайском Шэньчжэне Материал редакции

По размеру и форме он примерно равен нью-йоркскому Мидтауну.

32 комментария
В закладки
NBBJ

Американское архитектурное агентство NBBJ представило генеральный план Net City, района без автомобилей в Шэньчжэне, разработанный для китайской технологической компании Tencent. Предполагается, что он разместится на полуострове и будет включать офисы, дома, парки и развлекательные центры.

Автомобильных дорог в Net City не предусмотрено. Район свяжут с Шэньчжэнем при помощи метро, передвигаться по нему можно будет пешком или на велосипеде, а вдоль береговой линии начнёт ходить паром.

На берегу высадят мангровые деревья для естественной защиты от наводнений, а здания снабдят солнечными батареями.

В домах, в самом высоком из которых будет всего 30 этажей, смогут разместиться до 80 тысяч жильцов, в основном сотрудников Tencent. Проект реализуют в три этапа в течение следующих семи лет.

NBBJ

#архитектура #китай #дизайн

Ольга Жигулина PLUS
+203 518
8
15
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439","\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d","\u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430"], "comments": 32, "likes": 15, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 183559, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 01 Jul 2020 08:56:43 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bradstreet Smith

14

- Какой интересный район, вот бы понять, какой он по размеру?
- Ну как сказать, вот как Мидтаун в Нью Йорке примерно, представляешь?
- А. Ну конечно, так бы и сказали. Кто-ж не бывал в Мидтауне, сэр.
- Ну, вообще то мы так сразу и сказали.

Ответить

Stan Majors

9

Я так часто бываю в ньюйоркском мидтауне, что уже забыл его размер. Наверно как и все местные. Можно в цифрах или картинках сравнение?)

Ответить

Медленный ящик

5

 Автомобильных дорог в Net City не предусмотрено.

А это что?

Ответить

Евгений Мартынов

Медленный
3

Вы не понимаете, это другое!

Ответить

Положенный теркин30см

3

Этот район со своими передовыми идеями нахрен не упал, если там нет ни свободы, ни демократии. Это так, красивая антиутопическая картинка или золотая клетка на 80 тысяч человек, - кому больше нравится.

Ответить

alexferman

Положенный
2

Не хочу тебя расстраивать, но большинству людей глубоко похую на ценности либерализма и демократии, им более материальные ценности важны.

Ответить

Положенный теркин30см

alexferman
1

Судя по нашим соотечественникам, ты не далёк от истины.

Ответить

alexferman

Положенный
3

*Судя по любым людям в мире

Ответить

Положенный теркин30см

alexferman
1

Это не могу утверждать, так как с многими людьми из других стран не знаком.

Ответить

alexferman

Положен…
1

Разумный ход, ведь в России отдельная ветка homo живёт.

Ответить

Положенный

alexfer…
1

Если бы везде все было одинаково, то вероятнее всего режимы подобный как в КНР существовал в каждой стране. Но как мы видим, иногда что-то доходит до прямо противоположных крайностей.

Ответить

alexferman

Положен…
0

Если бы везде все было одинаково, то вероятнее всего режимы подобный как в КНР существовал в каждой стране

Так все люди мира большую часть своей истории при таких режимах и жили, лол

Ответить

Положенный

alexfer…
0

Жили, потому что это был один из способов выживания в родо-общинном сообществе. Однако прогресс не стоит на месте, общество становится нуклеарным, и потребность в определенной форме существования в обществе отпадает. 

Ответить

alexferman

Положен…
1

Какое родо-общинное общество, наркоман штоле. Один лишь парламентаризм только начал зарождаться аж в XVII веке (в Англии), а более-менее полноценная демократия появилась лишь в первой половине XX века, по историческим меркам это буквально утром текущего дня.

Ответить

Положенный

alexfer…
0

Даже если полноценные демократические институты и появились в 20 веке, это не значит, что при всех их недостатках, надо обращаться к диктатуре и тоталитаризму как к разумной альтернативе. Надо развивать то, что есть, а в случаях, когда появляются какие-то проблемы, то решать их сообща.

Ответить

Неверный Денис

alexferman
0

Есть где-то данные на этот счет? Желательно, опросы всех жителей планеты.

Ответить

Vlad F

Положенный
0

То ли дело СНГ!

Ответить

Положенный теркин30см

Vlad
0

То ли дело Эритрея, а ещё лучше Северная Корея!

Ответить

Stan Majors

Vlad
0

Влад, у меня верхние коменты заигнорены, что там?)

Ответить

Николай

Положенный
0

О да, а в США или в Европе есть и свобода, и демократия. Попробуйте там выйти на улицу, сказать что-то против BLM и начинайте считать. Уверен, начнёте огребать ещё на однозначных цифрах.

Ответить

Положенный теркин30см

Николай
0

Критика должна быть конструктивной.

Ответить

Аналитический кавалер

2

Хм. А скорая, пожарники и копы как будут туда попадать? На гироскутерах?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Аналитический
0

А при чем тут пожарки, медики и копы? Они проехать не могут только во дворы, заставленные корытами.

Ответить

Freon

0

Набивают ВВП бесполезными стройками, ясно

Ответить

alexferman

Freon
3

Набивают комменты бесполезными Орловами, ясно

Ответить

Freon

alexferman
Нейротекст
0

Да, мы сделали игру и это выглядит как полнейший провал.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Как же заебали эти бестолковые рендеры

Ответить

мозги на плаху

1

На рендере есть дороги для машин и не маленькие

Ответить

Andrey Kosorukov

0

А написать площадь можно по-человечески в футбольных полях?

Ответить

Евгений Мартынов

Andrey
2

Желательно в бейсбольных, а лучше ‐ в ярдах. Мы же на ТЖ, ёбана.

Ответить

Поволжский Мститель .

0

Я такое уже строил

Ответить

alexferman

Поволжский
0

В Cities Skylines?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Что известно о «Бонни и Клайде из Сент-Луиса», направивших оружие на протестующих — пара вызвала споры и шутки в сети
Посмотрели на инцидент с обеих сторон дискуссии — а заодно узнали побольше о супругах, ставшими героями мемов, и особняке, который те защищали.
254
Интернет
Twitch заблокировал официальный канал Трампа, а Reddit — фанатское сообщество о президенте США
В обоих случаях причиной стало нарушение правил площадки.
141
Новости
Путин выступит с обращением к россиянам перед голосованием по Конституции
Оно начнётся около 14:00 по московскому времени.
160
Популярное за три дня
Новости
Красноярский журналист «Вестей» назвал поправки в Конституцию «историческим преступлением» и уволился
«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу».
124
Истории
Как вместо меня проголосовали
Небольшая и довольно банальная история про то, как за меня и мою бабушку заранее проголосовали (без нас).
30
Новости
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва
Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.
226
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Евгений Клочков

СК возбудил уголовное дело…

Антон Сциталов

СК возбудил уголовное дело…

Alexandr Strijov

«Меня спасли тремя химиями…

Mikhail Lukup

США объявили Huawei и ZTE…

Michael Rychagov

Наблюдение за голосованием…

Вольдемаръ…

США объявили Huawei и ZTE…

Alexandr Strijov

«Меня спасли тремя химиями…

German Times

SSL-сертификаты на понятном…

Антон Сциталов

СК возбудил уголовное дело…

Aman Medetbekov

США объявили Huawei и ZTE…

CiZerin

Запись в подсайте Twitter

Michael Smith

BMW добавила к логотипу в…

Taras Buria

США объявили Huawei и ZTE…

Skoi Skoi

Как вместо меня проголосовали

Alexandr Strijov

«Меня спасли тремя химиями…

Mikhail Lukup

Архитектура: Район без…

Михаил Иванов

США объявили Huawei и ZTE…

Vladimir Yakimenko

Как вместо меня проголосовали

Евгений Клочков

США объявили Huawei и ZTE…

Вольдемаръ…

США объявили Huawei и ZTE…