Комментарии
По размеру и форме он примерно равен нью-йоркскому Мидтауну.
Американское архитектурное агентство NBBJ представило генеральный план Net City, района без автомобилей в Шэньчжэне, разработанный для китайской технологической компании Tencent. Предполагается, что он разместится на полуострове и будет включать офисы, дома, парки и развлекательные центры.
Автомобильных дорог в Net City не предусмотрено. Район свяжут с Шэньчжэнем при помощи метро, передвигаться по нему можно будет пешком или на велосипеде, а вдоль береговой линии начнёт ходить паром.
На берегу высадят мангровые деревья для естественной защиты от наводнений, а здания снабдят солнечными батареями.
В домах, в самом высоком из которых будет всего 30 этажей, смогут разместиться до 80 тысяч жильцов, в основном сотрудников Tencent. Проект реализуют в три этапа в течение следующих семи лет.
- Какой интересный район, вот бы понять, какой он по размеру?
- Ну как сказать, вот как Мидтаун в Нью Йорке примерно, представляешь?
- А. Ну конечно, так бы и сказали. Кто-ж не бывал в Мидтауне, сэр.
- Ну, вообще то мы так сразу и сказали.
Я так часто бываю в ньюйоркском мидтауне, что уже забыл его размер. Наверно как и все местные. Можно в цифрах или картинках сравнение?)
Не хочу тебя расстраивать, но большинству людей глубоко похую на ценности либерализма и демократии, им более материальные ценности важны.
Судя по нашим соотечественникам, ты не далёк от истины.
*Судя по любым людям в мире
Это не могу утверждать, так как с многими людьми из других стран не знаком.
Разумный ход, ведь в России отдельная ветка homo живёт.
Если бы везде все было одинаково, то вероятнее всего режимы подобный как в КНР существовал в каждой стране. Но как мы видим, иногда что-то доходит до прямо противоположных крайностей.
Если бы везде все было одинаково, то вероятнее всего режимы подобный как в КНР существовал в каждой стране
Так все люди мира большую часть своей истории при таких режимах и жили, лол
Жили, потому что это был один из способов выживания в родо-общинном сообществе. Однако прогресс не стоит на месте, общество становится нуклеарным, и потребность в определенной форме существования в обществе отпадает.
Какое родо-общинное общество, наркоман штоле. Один лишь парламентаризм только начал зарождаться аж в XVII веке (в Англии), а более-менее полноценная демократия появилась лишь в первой половине XX века, по историческим меркам это буквально утром текущего дня.
Даже если полноценные демократические институты и появились в 20 веке, это не значит, что при всех их недостатках, надо обращаться к диктатуре и тоталитаризму как к разумной альтернативе. Надо развивать то, что есть, а в случаях, когда появляются какие-то проблемы, то решать их сообща.
Неверный Денис
Есть где-то данные на этот счет? Желательно, опросы всех жителей планеты.
То ли дело СНГ!
О да, а в США или в Европе есть и свобода, и демократия. Попробуйте там выйти на улицу, сказать что-то против BLM и начинайте считать. Уверен, начнёте огребать ещё на однозначных цифрах.
А при чем тут пожарки, медики и копы? Они проехать не могут только во дворы, заставленные корытами.
Набивают ВВП бесполезными стройками, ясно
Набивают комменты бесполезными Орловами, ясно
А написать площадь можно по-человечески в футбольных полях?
Я такое уже строил