Дизайн и архитектура
Дамир Камалетдинов
2670

Intel обновила логотип впервые за 14 лет Материал редакции

Больше никакой надписи в кругляшке — только ровные буквы.

46 комментариев
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Intel обновила логотип вместе с презентацией новых процессоров для ноутбуков 11-го поколения. Теперь он сочетает элементы от самого первого логотипа компании, но соответствует современным тенденциям.

Это второй раз в истории Intel, когда она меняет логотип. Самую первую версию логотипа начали использовать 1968 году и сменили только в 2006 году.

В новой версии компания совместила элементы дизайна из первого и вторых версий. От логотипа 1968 года взяли начертание i и n, а от логотипа 2006 года — обрезанную t. При этом компания избавилась от округления.

#логотипы #дизайн

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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46 комментариев
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Alexander Personazhe

30

— Алло, это инженерный отдел? Как там переход на 7 нм процесс? 
— Ээээээ... Давайте лучше обновим логотип!

Ответить

Nick Yasnov

Alexander
4

Конечно, инженерный отдел занимается логотипами, кто ж ещё-то.

Ответить

Vladimir Medvedev

Nick
2

Судя по прогрессу за последние годы - он только логотипами и занимается!

Ответить

solawind

28

Говно.

Ответить

Вячеслав Андреев

13

Поддержу Интел - предыдущие ораторы хуйня.

Ответить

Svargr

11

Теперь похоже на условный Danon.
Безлико, короче.

Ответить

Сумасшедший алмаз

6

Банально пиздец

Ответить

Гриша Почуев

Сумасшедший
12

Надо было экспресс дизайн у Лебедева заказывать и денег бы сэкономили и супер оригинально бы получилось.

Ответить

Роман Трусов

8

Старый лучше

Ответить

A big purple banana 🍆

3

Нормально. Кругляшка - это еще эпоха типа Windows XP. Разве что долго тянули

Ответить

Солдатский цвет

A
–4

 эпоха типа Windows XP

Ты че офигел, это до сих пор эпохальный продукт мелкомягких

Ответить

A big purple banana 🍆

Солдатский
6

Это не значит что ее дизайн не устарел

Ответить

Гриша Почуев

Солдатский
1

Сынок, самый эпохальный это Windows 95

Ответить

Ваня Погост

3

Поддержу предыдущих ораторов.

Хуйня.

Ответить

Аккаунт

2

А где логотип то. Это же просто надпись стандартным шрифтом.

Ответить

Эдуард Суровый

Аккаунт
1

Panasonic, Sony, Toshiba, Philips - да куча их. И все "набраны обычным шрифтом". Безобразие, не так ли?

Ответить

Илюхер XXX

3

Дамир, ты слишком активно и уверенно используешь фразу "11 поколение".

11-е оно только в маркетинговой линейке "Core iX", и в этот счет не входят даже предшествующие им "Core 2", не говоря уж обо всём том, что было до них с 71 года.
При этом в каждое "поколение" входит куча разной лабуды из настольного, мобильного и HEDT сегментов, которая между собой может иметь очень мало общего и фактически быть смесью разных архитектур, техпроцессов, тиков, таков и поколений.

Алсо очевидно шо 12 поколения не будет либо оно будет последним, пушо даже "ten nine hundred K" звучит дико, а "eleven/twelve nine hundred K" это вообще пиздец (и это люди еще сжалились и даже не стали произносить "eleven thousand nine hundred").

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
2

Ну это маркетинговое наименование. Точно так же iPhone новый будет 11S, а не какой он там по счёту на самом деле. Компания сама их так называет, это её право и её продукт

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
–1

это не повод потакать ее дурацким решениям и вовсю им поддакивать

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
2

Хорошо, тогда теперь буду называть тебя не Илюхер, а Пидор 

Ответить

Алег Св

Дамир
3

это очень смелый ребрендинг

Ответить

sony360

3

Вот это инновации, ебать тебя в рот!!! Достойный ответ райзену. 

Ответить

Стас Станиславский

2

лучше бы компания intel впервые за 14 лет обновиласвой техпроцесс, бгг

Ответить

Alexander

2

Уже заебали эти одинаковые дизайны

Ответить

Фундаментальный лолипоп

1

 От логотипа 1968 года взяли начертание i и n, а от логотипа 2006 года — обрезанную t. При этом компания избавилась от округления.

Это компания так написала? Или ты от себя добавил? Если компания, то странно, потому что буквы может и похожи, но имеют разную форму. Таким образом можно сказать, что Helvetica и San Francisco — один и тот же шрифт.

Ответить

Кирилл Втюрин

Фундаментальный
2

В общем-то да, именно интел такой посыл и делает, акцентируя внимание на такой преемственности

Ответить

Фундаментальный лолипоп

Кирилл
1

Тот момент, когда маркетолог компании не шарит.

Ответить

Arséniy Andréevich

1

ну хуй знает теперь с такими значками у меня возникает ассациация с ламповыми компами 2000-х

Ответить

Arséniy Andréevich

Arséniy
1

и зря дугу убрали теперь выглядит как типичный гугло-леново

Ответить

Фундаментальный лолипоп

1

Очень нравится логотип. Думаю Интел готовится к бурному росту компании, потому что в ближайшие годы кто-то из производителей чипов войдет в новый виток развития технологии и скорее всего его акции взлетят до небес. С таким современным логотипом это будет еще красивее :)

Ответить

Yura Z.

1

Блять, лучше бы процессоры обновила, хотя бы раз за 15-ть лет, ато только сокеты меняют да логотипы вон еще.

Ответить

Вадим Кондратьев

1

Консерваторы )
Норм логотип

Ответить

Роман Соллвьев

0

Такой же остался логотип,только поменялся квадрат в букве i.

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Не ровный, а сплюстнутый

Ответить

Минеральный чайник

0

"n" уродливая пиздец.

Ответить

Какой Кошмар

0

Кернинг говно.

Ответить

Остальной динозавр

0

Шутка про дизайн от Лебедева

Ответить

Гриша Почуев

Остальной
0

Уже пошутил

Ответить

Sapar Nurkamal

0

офигенно!

Ответить

Nikolay Mn

0

Вроде неплохо, хоть и дешевизной веет. 

Ответить

Aram Mirzoyants

0

записал видос для перфекционистов
https://youtu.be/Eoc_KaT3ThU

Ответить

Алег Св

Aram
0

нихуа не понял, но очень интересно

Ответить

Алекс Суханов

0

В любой непонятной ситуации использый гельветику!

Ответить

Jakub Marona

0

Градиент пиздатый

Ответить

Mezzo Deesa

0

С буквой Е видно им очень сложно.
Непростая это буква.
Больно в груди...

Ответить

Алег Св

0

так бы сразу. теперь процессорный бизнес снова в гору пойдет. у конкурентов то логотип необновленный

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