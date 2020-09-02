Intel обновила логотип впервые за 14 лет Материал редакции
Больше никакой надписи в кругляшке — только ровные буквы.
Intel обновила логотип вместе с презентацией новых процессоров для ноутбуков 11-го поколения. Теперь он сочетает элементы от самого первого логотипа компании, но соответствует современным тенденциям.
Это второй раз в истории Intel, когда она меняет логотип. Самую первую версию логотипа начали использовать 1968 году и сменили только в 2006 году.
В новой версии компания совместила элементы дизайна из первого и вторых версий. От логотипа 1968 года взяли начертание i и n, а от логотипа 2006 года — обрезанную t. При этом компания избавилась от округления.
— Алло, это инженерный отдел? Как там переход на 7 нм процесс?
— Ээээээ... Давайте лучше обновим логотип!
Конечно, инженерный отдел занимается логотипами, кто ж ещё-то.
Судя по прогрессу за последние годы - он только логотипами и занимается!
Надо было экспресс дизайн у Лебедева заказывать и денег бы сэкономили и супер оригинально бы получилось.
Нормально. Кругляшка - это еще эпоха типа Windows XP. Разве что долго тянули
Солдатский цвет
эпоха типа Windows XP
Ты че офигел, это до сих пор эпохальный продукт мелкомягких
А где логотип то. Это же просто надпись стандартным шрифтом.
Panasonic, Sony, Toshiba, Philips - да куча их. И все "набраны обычным шрифтом". Безобразие, не так ли?
Дамир, ты слишком активно и уверенно используешь фразу "11 поколение".
11-е оно только в маркетинговой линейке "Core iX", и в этот счет не входят даже предшествующие им "Core 2", не говоря уж обо всём том, что было до них с 71 года.
При этом в каждое "поколение" входит куча разной лабуды из настольного, мобильного и HEDT сегментов, которая между собой может иметь очень мало общего и фактически быть смесью разных архитектур, техпроцессов, тиков, таков и поколений.
Алсо очевидно шо 12 поколения не будет либо оно будет последним, пушо даже "ten nine hundred K" звучит дико, а "eleven/twelve nine hundred K" это вообще пиздец (и это люди еще сжалились и даже не стали произносить "eleven thousand nine hundred").
это не повод потакать ее дурацким решениям и вовсю им поддакивать
лучше бы компания intel впервые за 14 лет обновиласвой техпроцесс, бгг
От логотипа 1968 года взяли начертание i и n, а от логотипа 2006 года — обрезанную t. При этом компания избавилась от округления.
Это компания так написала? Или ты от себя добавил? Если компания, то странно, потому что буквы может и похожи, но имеют разную форму. Таким образом можно сказать, что Helvetica и San Francisco — один и тот же шрифт.
В общем-то да, именно интел такой посыл и делает, акцентируя внимание на такой преемственности
ну хуй знает теперь с такими значками у меня возникает ассациация с ламповыми компами 2000-х
Очень нравится логотип. Думаю Интел готовится к бурному росту компании, потому что в ближайшие годы кто-то из производителей чипов войдет в новый виток развития технологии и скорее всего его акции взлетят до небес. С таким современным логотипом это будет еще красивее :)
Блять, лучше бы процессоры обновила, хотя бы раз за 15-ть лет, ато только сокеты меняют да логотипы вон еще.
записал видос для перфекционистов
https://youtu.be/Eoc_KaT3ThU
так бы сразу. теперь процессорный бизнес снова в гору пойдет. у конкурентов то логотип необновленный